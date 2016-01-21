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Need for Speed Most Wanted Android için 20 kuruşa düştü

2012 yılının en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen Need for Speed Most Wanted, Google Play Store’da büyük bir indirim aldı. Daha önce 15,99 TL’ye satılan oyunu 20 kuruşa indirebilirsiniz.
3 yıl
7b
1
35
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2012 yılında AppStore’un en iyi ücretli mobil oyunu seçilen Need for Speed Most Wanted, aradan geçen dört yıla rağmen halen ilgi gören bir yapım olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdilerde Need for Speed No Limits ile mobil oyun severlerin gündeminde olan Electronic Arts, Most Wanted için güzel bir düzenleme yaptı.

Daha önce Google Play Store’da 15,99TL gibi bir ücretten kullanıcılara sunulan oyun, yapılan indirim ile 20 kuruştan satılıyor. Sevilen yapımın Android sürümü, Android 2.3 ve üzeri tüm cihazlarda sorunsuz çalışabilir durumda. Bu arada oyun içi satın almaların fiyatında ise bir değişiklik söz konusu değil.
Bu arada AppStore’da 12,99TL’den satılan oyunun fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmış değil. İlerleyen günlerde o tarafta da bir değişiklik söz konusu olursa yine sizlere bu değişikliği aktarmış olacağız. Oyunu aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.



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strathmorea 3 yıl en beğenilen
Şu oyunun grafiklerine bakarak mobil oyun sektörünün geçen 4 yıllık zamanda grafik olarak hiç ama hiç gelişmediğini söyleyebiliriz. Aynı oyunlar şimdi de aynı grafikte marketlerde. Telefonlar yakında pc gücünde olacak ama geliştirilen oyunlar candy crush vs olunca o telefonlarda hikaye oluyor tabi.
Şu oyunun grafiklerine bakarak mobil oyun sektörünün geçen 4 yıllık zamanda grafik olarak hiç ama hiç gelişmediğini söyleyebiliriz. Aynı oyunlar şimdi de aynı g...
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Yusac 3 yıl
Geliştiriciler AAA oyunların değilde basit ama fazla mikro ödeme bulunduran oyunların para kırdığını gördüğünden beridir düzgün oyun çıkmıyor mobile. R* olmasa zaten zahmet edip oyun uyarlayan firma bile yok. No limits(!) gibi yarışların 10 saniye sürdüğü tek araba için 50 tl para bayılman gereken çöp oyun çıkardılar. Söğüşleyecek enayi bol piyasada ne de olsa. Yorumlara bakıyorum aylık abone oldum ama hala tüm arabaları açamadım diyen tipler var. Kimse bu adamları MW tan felan haberdar etmiyor herhalde.
Geliştiriciler AAA oyunların değilde basit ama fazla mikro ödeme bulunduran oyunların para kırdığını gördüğünden beridir düzgün oyun çıkmıyor mobile. R* olmasa ...
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Patren 3 yıl
bari bedava yapsalar uğraştırmasınlar 20 kuruş için
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huseyinadukeeee 3 yıl
İhtiyacım yok ama aldım 50 tane
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tnt-2 3 yıl
oyun oynamam ama aldım, dursun bi kenarda..
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DH Misafiri 3 yıl
ilk çiktiginda almistim hala bos vakit buldukca oynuyorum. nfs no limits çok daha iyi fakat neredeyse her hafta guncelleme almasi ve internet baglantisi gerektirmesi soguttu beni
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ylmzsngl 3 yıl
Çok iyi haber :) Destekleyen her telefonda olmalı bence.
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lapatid 3 yıl
oynamayan kalmadi ki
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Free WiLL 3 yıl
Abdülrezzak Gıllı Bacak
mu5tafaSakızdan ucuz. Kaçırmamak gerek..
Sakız 10 kuruş yani 2 sakız parası

enpara ile 10 kuruşa geliyor :)
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joyberk 3 yıl
oyun datasını indirirken turkcellde hız 1500kb/s ye kadar çıktı ama çok değişken hızlarda indirdi
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gurkanse 3 yıl
bari şimdi satın alında adamlar androide destek versinler
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Ersin ÇAKI 3 yıl
4 GB ramli süper ötesi işlemcili Note 5 kullanıyorum ama hala piyasada çöp oyunlar var. Ulan bu oyun 1 kuruş bile olsa zaman harcadığınıza deymez. Her yarış 30 saniyelik parkulardan oluşuyor. Daha arabanın kontrollerine alışamadan yarışlar bitiyor. Sonra yeni bölümler ve yeni arabalar için ekstra paralar isteniyor. Yemişim böyle işi. Mobil telefonlar PC performansına yaklaştı ama hala aynı grafikler aynı oynanış tarzı aynı para tuzağı oyunlar çıkmaya devam ediyor. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim.
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Fenomenon 3 yıl
Telefonda grafikleri önemsemem, eğlenceli ölması yeterli. Hatta retro tarzı oyunları daha çok seviyorum. O yüzden bedava olsa bile yine indirmem.
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borukuzen 3 yıl
Sürekli asfalt 8 oynayan birisiyim. Bu oyunu oynadım ama görsel grafiklerin dışında oynayışını bir türlü sevemedim sonra da kaldırdım zaten.
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