Need for Speed Most Wanted Android için 20 kuruşa düştü

2012 yılında AppStore’un en iyi ücretli mobil oyunu seçilen Need for Speed Most Wanted, aradan geçen dört yıla rağmen halen ilgi gören bir yapım olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdilerde Need for Speed No Limits ile mobil oyun severlerin gündeminde olan Electronic Arts, Most Wanted için güzel bir düzenleme yaptı.Daha önce Google Play Store’da 15,99TL gibi bir ücretten kullanıcılara sunulan oyun, yapılan indirim ile 20 kuruştan satılıyor. Sevilen yapımın Android sürümü, Android 2.3 ve üzeri tüm cihazlarda sorunsuz çalışabilir durumda. Bu arada oyun içi satın almaların fiyatında ise bir değişiklik söz konusu değil.Bu arada AppStore’da 12,99TL’den satılan oyunun fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmış değil. İlerleyen günlerde o tarafta da bir değişiklik söz konusu olursa yine sizlere bu değişikliği aktarmış olacağız. Oyunu aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.