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Neredeyse sınırısız ve bedava elektrik 2025'te geliyor

Günümüzde güneş enerjisinin maliyeti giderek azalıyor ve kullanımı artıyor. Fransız enerji şirketinden bir yöneticinin bu konuda iddialı tahminleri var. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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27
Diğer Bilim ve Teknoloji
Alper Çakan
Yazar
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Fransız enerji şirketi Engie SA'da araştırma, teknoloji ve inovasyon başkanı olan Thierry Lpercq, Bloomberg'te yaptığı bir röportajda 2025'te güneşli iklimi olan yerlerde güneş enerjisi üretim maliyetinde megawatt saat başına 10 dolardan (35 TL) daha aşağıya inme potansiyeli gördüğünü söyledi. Bu değer, kilowatt saat başına 1 cent yani 3.5 kuruş oluyor. Bu değerler ve yüksek üretim hızı, elektriğin neredeyse bedava ve neredeyse sınırsız olacağı anlamına geliyor.
Günümüzde Türkiye'de elektriğin kilowatt saat ham fiyatının 22 kuruş (dağıtım ücretiyle beraber 33 kuruşa çıkıyor) olduğu düşünülürse elektrik üretim maliyetlerinde bahsedilen seviyelerdeki düşüş, faturaları önemli ölçüde azaltacaktır. Örneğin, bu durum gerçekleşirse, şu an 140 TL fatura ödeyen bir evin faturası 60 TL civarına düşer. Hatta, dağıtım ücretleri de aynı oranlarda inerse, fatura 25 TL'ye kadar düşebilir.
Leperq, ayrıca elektrik üretim maliyetinde beklediği bu düşüş gerçekleşirse, petrol fiyatlarının da arz - talep dengesi gereği 10 dolara (35 TL) kadar düşeceğini iddia ediyor. Günümüzde petrol varil fiyatlarının 55 dolar yani 200 TL civarında olduğu düşünülürse bu durumun önemi daha iyi kavranabilir.
Bu konuda Lepercq tarafından sürekli bahsedilen durum ise fiyat, çevresel kaygı değil. Zaten Engie şirketi de duruma iş mentalitesiyle bakıyor ve ilerleyen yıllarda mikro-ızgara piyasasında büyümek istiyor. Lepercq'in sözlerine göre; yakın zamanda Fransa'da Engie, Provence-Alpes-Cote d'Azur isimli 5 milyon kişinin yaşadığı bölgede "derinlemesine bir modelleme" yaptı ve bu bölgenin 2030 civarlarından itibaren, enerji ihtiyacını sadece yenilenebilir kaynaklara dayanarak temin edebileceğini ve bu durumda şu anki maliyetten %20 daha düşük maliyet olacağını gösterdi. Güneş enerjisi, biyogaz, geniş ölçekli bataryalar ve hidrojen, bu model sistemin temel taşlarını oluşturuyor.
Güneş enerjisiyle elektrik üretim maliyetinin bahsettiğimiz seviyelere düşmesi, petrolün ucuzlaması gibi çok sayıda uzun dönemli sonuçlara neden olacaktır. Aynı zamanda bu durum, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı en büyük eleştiri olan fiyat problemini de yok etmiş olacak. Umarız ki tahminler doğru çıkar ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı artar. Hep beraber bekleyip göreceğiz. 

https://electrek.co/2016/12/28/solar-power-at-1%C2%A2kwh-by-2025-the-promise-of-quasi-infinite-and-free-energy-is-here/ Yorum Yaz
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
Yov elektrik zoten beleş değul mü?
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#ŞARBAY# 2 yıl
Geliyor da bize mi geliyor sanki ? Paramızla sınırsız internet kullanamıyoruz, ne sınırsız elektriği ?
Hevaller doğuda ahırdaki hayvanlarını ısıtmak için ufoları 7/24 çalıştırır, bizde onların kullandığı bedava elektriği kendi cebimizden öderiz ancak...
Geliyor da bize mi geliyor sanki ? Paramızla sınırsız internet kullanamıyoruz, ne sınırsız elektriği ?Hevaller doğuda ahırdaki hayvanlarını ısıtmak için ...
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interwap 2 yıl
Elektriğin maliyeti 1 kuruş olur ve ÖTV ile 15 kuruş olur.
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Eeltorm 2 yıl
Gelecekte bu tür teknolojiler yaygın ve standart olacak insan hayatını muhteşem derecede etkileyecekler ama tabiki gelişmiş ülkeler tarafından kullanılacaklar biz de uzaktan izleyeceğiz.
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Audi383848 2 yıl
Bize gelse kayıp kaçak,trt vergisi ıvır zıvır şeyler eklerler.Umutlanmayın.
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exterminant 2 yıl
bedava peynir sadece fare kapanında olur
sözü geldi aklıma nedense
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fthkn 2 yıl
en temel ihtiyaçları için bile para vermeye alışmış insanlar bedava lafını duyunca sarhoş oluyorlar. Elektrik dünyada en kolay üretilebilen enerji türüdür. Ve neredeyse sınırsız bir enerji kaynağıdır. Ancak size bunu satabilmek için işi zormuş gibi göstermek ve alternatif üretim yöntemlerinin gelişmesini engellemek isterler. Düşünün sadece gayzerler yoluyla 5 bin yıl bütyün dünyaya yetecek elektrik üretilebileceği söyleniyor. Bunu ispatlamak zorunda değilim. Zaten ispatlasam bile güncel gelişmelerle uyumlu olmadığı için yine anlamsız olacaktır. Buna iyi niyetle yaklaşıp anlamanız gerek sadece. İngiltere ada elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu dalga akıntılarından elde ediyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. petrolden verim almanın kırk türlü yolunu icat eden şirketler nedense güneş rüzgar gibi yöntemlerinin verimli olmadığını iddia ediyorlar. Elbette geliştirme yapmazsan ve patentleri gizli tutarsan verimli olmaz. Hiç karlı bir patentin gizli kaldığını ya da verimsiz olduğunun ilan edildiğini gördünüz mü? Para kazanmaya geldiğinde sinekten yağ çıkarıp size olmadık şeyler satmaya çalışanlar bunu söylüyor. Dediğim gibi iyi niyet. Bu noktada vergi alan para basan devletinizde suç aramak zorundasınız. Sizin en temel haklarınızı bile pazarlanabilir hale getirenler. Bunlar küçük azınlıklardır. Bir kaç bin tane adamdan fazla değildirler ama milyonları milyarları koyun gibi güderler. Zengin aileler ve onları zengin tutan seçilmiş politikacılar. Dünya hiç iyiye gitmiyor. Bir hiçliğe doğru yol alıyoruz.
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ozkn_s 2 yıl fthkn
Nefis bir yazı gerçekten. Aklına sağlık. Özelikle son kısım muhteşem.Son altı cümle inanılmaz. Meselenin en can alıcı noktası orda. Analiz tespit mükemmel. Ellerine sağlık.
Tabi okumak lazım
anlamak lazım
kavramak lazım sonra da
oturup düşünmek lazım
üretmek lazım
bir çıkar yol bulup bu kapandan kurtulmak lazım

onun için de

Ar-ge lazım
Nitelikli insan lazım
Bilim lazım
Herşeyden önemlisi
İleri görüşlü, vizyon sahibi iktidarlar lazım

onun için de

Birey lazım
Özgür bir birey olmak lazım
Kölelikten kurtulmuş bir birey olmak lazım.
Eğitimli olması lazım,cahilikten kurtarmak lazım

onun için de

İyi yetiştirmek lazım .
Aileden okula zinciri sağlam kurmak lazım

Onun için de.......


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kadirirdem 2 yıl
bize pek öyle yansıyacağını sanmıyorum...
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TIMERIDER 2 yıl
Türkiyede dürüst ve ahlaklı vatandaşa hiçbirşeyi ucuza yada bedavaya yedirmezler.Ancak kaçakçılar,malumlar,suriyeliler ve suç makineleri bedavaya yararlanır her türlü hizmetten.
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asosyal mühendis 2 yıl
Elektrik 25 tl ama...
vergi 75 tl olur.
hayal... hele ki bu ülkede...
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huhuq 2 yıl
siz türkiyeye gelin, bedavaya elektrik verin ama vergiyi dayayın birkaç yılda parasını çıkartır cebinizede harçlık kalır.
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General. 2 yıl
Hahaha Türkiye ve ucuz elektrik?Kahkaha attım ve küfür etmeye başladım.
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nForcer 2 yıl
Onlardaki Engie SA elektriği ucuzlatmak için yaptığı ar-ge çalışmalarını emin adımlarla ilerletiyor. Bizdeki Enerji SA ise işletme haklarını elinde bulundurduğu elektrik dağıtım şirketlerinin sorumlulukları altındaki elektrik altyapılarına sahip çıkamayıp milyonların karanlıkta kalmasına neden oluyor.
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