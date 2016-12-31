Neredeyse sınırısız ve bedava elektrik 2025'te geliyor

Fransız enerji şirketi Engie SA'da araştırma, teknoloji ve inovasyon başkanı olan Thierry Lpercq, Bloomberg'te yaptığı bir röportajda 2025'te güneşli iklimi olan yerlerde güneş enerjisi üretim maliyetinde megawatt saat başına 10 dolardan (35 TL) daha aşağıya inme potansiyeli gördüğünü söyledi. Bu değer, kilowatt saat başına 1 cent yani 3.5 kuruş oluyor. Bu değerler ve yüksek üretim hızı, elektriğin neredeyse bedava ve neredeyse sınırsız olacağı anlamına geliyor.

Günümüzde Türkiye'de elektriğin kilowatt saat ham fiyatının 22 kuruş (dağıtım ücretiyle beraber 33 kuruşa çıkıyor) olduğu düşünülürse elektrik üretim maliyetlerinde bahsedilen seviyelerdeki düşüş, faturaları önemli ölçüde azaltacaktır. Örneğin, bu durum gerçekleşirse, şu an 140 TL fatura ödeyen bir evin faturası 60 TL civarına düşer. Hatta, dağıtım ücretleri de aynı oranlarda inerse, fatura 25 TL'ye kadar düşebilir.

Leperq, ayrıca elektrik üretim maliyetinde beklediği bu düşüş gerçekleşirse, petrol fiyatlarının da arz - talep dengesi gereği 10 dolara (35 TL) kadar düşeceğini iddia ediyor. Günümüzde petrol varil fiyatlarının 55 dolar yani 200 TL civarında olduğu düşünülürse bu durumun önemi daha iyi kavranabilir.

Bu konuda Lepercq tarafından sürekli bahsedilen durum ise fiyat, çevresel kaygı değil. Zaten Engie şirketi de duruma iş mentalitesiyle bakıyor ve ilerleyen yıllarda mikro-ızgara piyasasında büyümek istiyor. Lepercq'in sözlerine göre; yakın zamanda Fransa'da Engie, Provence-Alpes-Cote d'Azur isimli 5 milyon kişinin yaşadığı bölgede "derinlemesine bir modelleme" yaptı ve bu bölgenin 2030 civarlarından itibaren, enerji ihtiyacını sadece yenilenebilir kaynaklara dayanarak temin edebileceğini ve bu durumda şu anki maliyetten %20 daha düşük maliyet olacağını gösterdi. Güneş enerjisi, biyogaz, geniş ölçekli bataryalar ve hidrojen, bu model sistemin temel taşlarını oluşturuyor.

Güneş enerjisiyle elektrik üretim maliyetinin bahsettiğimiz seviyelere düşmesi, petrolün ucuzlaması gibi çok sayıda uzun dönemli sonuçlara neden olacaktır. Aynı zamanda bu durum, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı en büyük eleştiri olan fiyat problemini de yok etmiş olacak. Umarız ki tahminler doğru çıkar ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı artar. Hep beraber bekleyip göreceğiz.

https://electrek.co/2016/12/28/solar-power-at-1%C2%A2kwh-by-2025-the-promise-of-quasi-infinite-and-free-energy-is-here/