Amazon Go ile markette kasa sırası beklemeyin!

İnternet devlerinden Amazon artık sadece internet üzerinden alışverişlerle yetinmeyerek gündelik hayattaki fiziksel alışverişlerimizde de devrim yapmak istiyor. Pazartesi günü (yani dün), online alışveriş devi tarafından tanıtılan Amazon Go, bir "mağazada alışveriş" girişimi.

Seattle, ABD'de,Amazon'un şirket merkezinde açılan ilk mağazada kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ile atıştırmalıklar satılıyor. Amazon'un bu yeni mağazalarında, hiç kasiyer yok. Müşteriler kasa sıralarında beklemiyor ve bizim alışık olduğumuz şekilde ödeme yapmıyorlar. Bunun yerine basitçe Amazon'un yeni uygulaması Go'yu kullanıyorlar. Bu uygulama üzerinden ödeme yapan müşteri, kasa sırasında beklemek zorunda kalmıyor. Bu mağazada, Amazon'un "Just Walk Out" (Elini Kolunu Sallayarak Çık) teknolojisi kullanılıyor. Bu sistem, bilgisayarla görü, sensör füzyonu ve derin öğrenme gibi çeşitli teknolojiler kullanıyor.

Devrimsel projenin tanıtımında ise şu sözler geçiyor: "Sırada beklememeniz için dünyanın en gelişmiş alışveriş teknolojisini yaptık. Elini Kolunu Sallayarak Çık deneyiminde, mağazaya girip istediğiniz ürünleri alarak çıkmak için basitçe Amazon Go uygulamasını kullanın. Sıra yok, kasa yok!".

Şimdilik sadece test programının parçası olan Amazon çalışanlarına açık olan mağazanın, 2017 başlarında herkesin kullanımına açılması bekleniyor.

http://mashable.com/2016/12/05/amazon-go-shopping/#F9aQXZJbmOq7