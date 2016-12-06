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Amazon Go ile markette kasa sırası beklemeyin!

İnternet alışverişini gelişmesinde ve yayılmasında büyük emeği olan Amazon, şimdi de market alışverişine el atıyor. Yeni uygulamayla marketlerde kasa sırası tarih olacak. Detaylar haberimizde...
2 yıl
2,7b
1
11
Web Siteleri
Alper Çakan
Yazar
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İnternet devlerinden Amazon artık sadece internet üzerinden alışverişlerle yetinmeyerek gündelik hayattaki fiziksel alışverişlerimizde de devrim yapmak istiyor.  Pazartesi günü (yani dün), online alışveriş devi tarafından tanıtılan Amazon Go, bir "mağazada alışveriş" girişimi.
Seattle, ABD'de,Amazon'un şirket merkezinde açılan ilk mağazada kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ile atıştırmalıklar satılıyor. Amazon'un bu yeni mağazalarında, hiç kasiyer yok. Müşteriler kasa sıralarında beklemiyor ve bizim alışık olduğumuz şekilde ödeme yapmıyorlar. Bunun yerine basitçe Amazon'un yeni uygulaması Go'yu kullanıyorlar. Bu uygulama üzerinden ödeme yapan müşteri, kasa sırasında beklemek zorunda kalmıyor. Bu mağazada, Amazon'un "Just Walk Out" (Elini Kolunu Sallayarak Çık) teknolojisi kullanılıyor. Bu sistem, bilgisayarla görü, sensör füzyonu ve derin öğrenme gibi çeşitli teknolojiler kullanıyor. 
Devrimsel projenin tanıtımında ise şu sözler geçiyor: "Sırada beklememeniz için dünyanın en gelişmiş alışveriş teknolojisini yaptık. Elini Kolunu Sallayarak Çık deneyiminde, mağazaya girip istediğiniz ürünleri alarak çıkmak için basitçe Amazon Go uygulamasını kullanın. Sıra yok, kasa yok!".
Şimdilik sadece test programının parçası olan Amazon çalışanlarına açık olan mağazanın, 2017 başlarında herkesin kullanımına açılması bekleniyor. 

http://mashable.com/2016/12/05/amazon-go-shopping/#F9aQXZJbmOq7 Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Marketleri kasiyer masrafından kurtaracak bir sistem olmuş. Hızla yaygınlaşır büyük market zincirlerinden başlayarak.
Bir meslek grubunun daha sonu yaklaşmış oluyor böylece. En son yazılımcılar kalana kadar tek tek tüm meslekler ölecek büyük ihtimalle. Yazılım yazabilen yapay zekalardan sonrada insan oğlu iş kavramını aklından komple çıkaracak...
Marketleri kasiyer masrafından kurtaracak bir sistem olmuş. Hızla yaygınlaşır büyük market zincirlerinden başlayarak.Bir meslek grubunun daha sonu yaklaşmı...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Ussuz 2 yıl
Bizim ülkemizde suistimal edileceği için buralara gelmez. Burası 500$ alışveriş yapıp 20$ kargo ücreti ödememek için kendini acındıran saçma bahanelerle aldığı ürünü beleşe getirmeye çalışan insanların olduğu bir ülke
Bizim ülkemizde suistimal edileceği için buralara gelmez. Burası 500$ alışveriş yapıp 20$ kargo ücreti ödememek için kendini acındıran saçma bahanelerle aldığı ...
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Yanıtla +7
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aozgec 2 yıl
çok etkili ve basit bir teknoloji. muhtelemen beaconlar ve ek kameralarla seni izliyor sistem. bunun yanında raflarda ek ağırlık sensorleri olabilir. Ürünü aldığın anda sepetine giriyor ürün. Concept olarak çok güzel bir teknoloji ancak büyük mağazalarda oldukça pahalı bir çözüm olacaktır.
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Vipracing 2 yıl
Üye olmayanların içeri girişini nasıl kontrol edecekler ? Ya'da alışverişlerini..merak ettim doğrusu zira kötü niyetli kullanım için çok açık bir zemin gibi görünüyor.Ama bir şekilde bütün bu sorunları aşarlarsada çok rahat & konforlu bir sistem olucağı da aşikar.
2 Yanıt Yanıtla +1
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AlicanZ 2 yıl Vipracing
Vipracing

Üye olmayanların içeri girişini nasıl kontrol edecekler ? Ya'da alışverişlerini..merak ettim doğrusu zira kötü niyetli kullanım için çok açık bir zemin gibi görünüyor.Ama bir şekilde bütün bu sorunları aşarlarsada çok rahat & konforlu bir sistem olucağı da aşikar.

Ukraynadaki sovyetlerden kalma metro girişlerinde jeton atmadan girmeye çalıştığın zaman önündeki kapı kilitleniyor devam edemiyorsun hatta alarm filan çalıyor görevli geliyor. Üzerinden atlamadıkça sıkıntı olmaz :)
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aozgec 2 yıl Vipracing
Vipracing

Üye olmayanların içeri girişini nasıl kontrol edecekler ? Ya'da alışverişlerini..merak ettim doğrusu zira kötü niyetli kullanım için çok açık bir zemin gibi görünüyor.Ama bir şekilde bütün bu sorunları aşarlarsada çok rahat & konforlu bir sistem olucağı da aşikar.

Basit seni tanıyamayacak sistem. İçeride de tanımadığı bir kişi olduğunda da sistem uyarı verecektir. O noktada iri abiler yanında belirebilir yada spot ışıkları seni odak yapabilir :) bir nevi hgs'den kaçak geçince gişenin ötmesi gibi. tabi burada arabada olduğu gibi vınyalıp gitmek biraz zor. :)
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mementopolis 2 yıl
Kasiyerler issiz kaldi :(
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esmerbuyucu 2 yıl
Bütün marketlere getirmeliler. Güzel sistem
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Ussuz 2 yıl
Bizim ülkemizde suistimal edileceği için buralara gelmez. Burası 500$ alışveriş yapıp 20$ kargo ücreti ödememek için kendini acındıran saçma bahanelerle aldığı ürünü beleşe getirmeye çalışan insanların olduğu bir ülke
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exterminant 2 yıl
günlük yaşam nereye evriliyor insan için insansızlaşmaya doğru inanılmaz bir yöneliş var gelecek nasıl olacak acaba?
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Marketleri kasiyer masrafından kurtaracak bir sistem olmuş. Hızla yaygınlaşır büyük market zincirlerinden başlayarak.
Bir meslek grubunun daha sonu yaklaşmış oluyor böylece. En son yazılımcılar kalana kadar tek tek tüm meslekler ölecek büyük ihtimalle. Yazılım yazabilen yapay zekalardan sonrada insan oğlu iş kavramını aklından komple çıkaracak...
1 Yanıt Yanıtla +22
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CoreXXX 2 yıl Kefelon
Kefelon

Marketleri kasiyer masrafından kurtaracak bir sistem olmuş. Hızla yaygınlaşır büyük market zincirlerinden başlayarak.

Bir meslek grubunun daha sonu yaklaşmış oluyor böylece. En son yazılımcılar kalana kadar tek tek tüm meslekler ölecek büyük ihtimalle. Yazılım yazabilen yapay zekalardan sonrada insan oğlu iş kavramını aklından komple çıkaracak...

bence olayın kasiyer masrafı ile alakası yok. en önemli vurgu sıra beklememek. büyük marketlere girince en büyük problem kasa sırasıdır özellikle büyük şehirlerde. bence amerikada bu sıra olayı bizden daha örtedir . zaten insanların zamanı az düşünkü 2 tane ürün alacaksın ve önünde aylık alışverişi yapmış biri var. ülkemizde sıra veren olur seninki az diye ama orda zor:) ben konsepti çok beğendim
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