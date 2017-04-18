Netflix 100 milyon kullanıcı sayısına adım adım yaklaşıyor

Yeni yapımlarının yayına girmesiyle kısa sürede kullanıcı sayısını yükselten Netflix, içerisinde bulunduğumuz çeyreği 100 milyon kullanıcıyla tamamlamayı hedefliyor. Şu an yaklaşık 98.75 milyon kullanıcıya sahip olan yayın platformu, bugün paylaştığı raporda çeyrek sonu hedefine yer verdi. Netflix’in geride bıraktığımız çeyrekteki durumuna ilişkin veriler barındıran raporda yayın platformunun büyüme hızının birden düştüğü de görülüyor. Bu düşüşle birlikte hedeflenen sayıdan 250.000 kullanıcı eksik olarak çeyrek tamamlanmış.

Netflix, 2016 senesinin dördüncü çeyreğinde 2.64 milyar dolar gelir elde ettiğini paylaşmıştı. Platform 2016’nın birinci çeyreğinde 81 milyon ve dördüncü çeyreğinde yaklaşık 94 milyon kullanıcıya sahipti. Bu sonuçla son 6 yılda 4 katlık bir büyüme rakamına da ulaşılmış oldu.

2007 yılı Şubat ayında 1 milyarıncı DVD teslimatını yapan Netflix'in bugün ulaştığı noktada vizyoner bakış açısının ve inovasyon anlayışının bir başarısı adeta. İnternet erişimin olduğu her platforma potansiyel gücünü çok umursamadan girmek için büyük çaba sarfeden Netflix, Çin, Suriye, Kuzey Kore ve Kırım dışında dünyanın her yerinde birçok farklı dil seçeneği ile hizmet sunuyor.

https://venturebeat.com/2017/04/17/netflix-says-it-will-pass-100-million-subscribers-this-quarter/