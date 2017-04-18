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Netflix 100 milyon kullanıcı sayısına adım adım yaklaşıyor

Geride bıraktığımız son çeyrekte kullanıcı sayısını istediği oranda yükseltemeyen Netflix, bu çeyrek içerisinde 100 milyon kullanıcı sayısını aşmayı hedefliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Emre Karakullukçu
Yazar
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Yeni yapımlarının yayına girmesiyle kısa sürede kullanıcı sayısını yükselten Netflix, içerisinde bulunduğumuz çeyreği 100 milyon kullanıcıyla tamamlamayı hedefliyor. Şu an yaklaşık 98.75 milyon kullanıcıya sahip olan yayın platformu, bugün paylaştığı raporda çeyrek sonu hedefine yer verdi. Netflix’in geride bıraktığımız çeyrekteki durumuna ilişkin veriler barındıran raporda yayın platformunun büyüme hızının birden düştüğü de görülüyor. Bu düşüşle birlikte hedeflenen sayıdan 250.000 kullanıcı eksik olarak çeyrek tamamlanmış.
Netflix 100 milyon kullanıcı sayısına adım adım yaklaşıyor

Netflix, 2016 senesinin dördüncü çeyreğinde 2.64 milyar dolar gelir elde ettiğini paylaşmıştı. Platform 2016’nın birinci çeyreğinde 81 milyon ve dördüncü çeyreğinde yaklaşık 94 milyon kullanıcıya sahipti. Bu sonuçla son 6 yılda 4 katlık bir büyüme rakamına da ulaşılmış oldu.

2007 yılı Şubat ayında 1 milyarıncı DVD teslimatını yapan Netflix'in bugün ulaştığı noktada vizyoner bakış açısının ve inovasyon anlayışının bir başarısı adeta. İnternet erişimin olduğu her platforma potansiyel gücünü çok umursamadan girmek için büyük çaba sarfeden Netflix, Çin, Suriye, Kuzey Kore ve Kırım dışında dünyanın her yerinde birçok farklı dil seçeneği ile hizmet sunuyor.

https://venturebeat.com/2017/04/17/netflix-says-it-will-pass-100-million-subscribers-this-quarter/ Yorum Yaz
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Predator9 2 yıl
Hd izleme pakedi 10 lira olmadığı müddetçe benim gibi binlerce orta gelirli gencin ilgisini çekmeyen bir oluşum.
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axaxa 2 yıl
Ne var biz de yapmaya başladık
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Rohanli_Theoden 2 yıl
biz sadece a haber izliyoruz böyle şeyler bizi bozar
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javaprof 2 yıl
bizim puhu tv de 2 milyon falan olmuştur fi tavsiye ederim.
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acbold 2 yıl javaprof
javaprof

bizim puhu tv de 2 milyon falan olmuştur fi tavsiye ederim.

Tarayıcıdan asla izlemem ama puhu güzel olmuş üyelik yok ıvır zıvır işler yok.

Behzat Ç. baştan saralım
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DH Misafiri 2 yıl
Ve hala Türkiye Netflix'inde çoğu içerik yok.Arkadaş bari neden getiremediğinizi açıklayın.Lisans sorunu, daha çevirmedik gibi birşeyler soyleyin.
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Tendürek 2 yıl
Netflix, Amazon vb. platformları destekliyorum. İçerik bakımından daha da gelişeceklerdir. Bunların kendi içerikleri olmasa yapımcıların insafına kalacağız. Bu oluşumlar kullanıcının nabzını tutup ona göre içerik üretmeye çalışıyorlar. Netflix'in yapımları arada işe yaramazlar olsa da başarılı, Amazon'un The man in the high castle'ı yeter.
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