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Netflix, 2018'in izlenme rakamlarını açıkladı

Netflix tarafından paylaşılan veriler, 2018'de hangi dizilerin en hızlı şekilde bitirildiğini ve kullanıcıların en çok hangi filmleri birden fazla kez izlendiğini ortaya çıkardı.
5 ay
16,1b
1
20
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2018'in sonuna yaklaşmamız ile birlikte yıl sonu listeleri ve verileri de paylaşılmaya başladı. 2018 verilerini paylaşan şirketlere son olarak Netflix de katıldı. Online içerik devi tarafından paylaşılan veriler, 2018'de en hızlı izlenen dizileri ve en çok tekrar izlenen içerikleri ortaya çıkardı.
Netflix tarafından paylaşılan veriler kullanıcıların en çok romantik komedi filmlerini tekrar izlediğini ortaya çıkardı. Kissing Booth ve To All the Boys I’ve Loved Before filmlerini izleyen Netflix abonelerinin yarısından fazlası bu filmleri en az iki kez izledi. Tekrar izlemem konusunda başı çeken üçüncü film ise Roxanne Roxanne oldu.
Filmlerde tekrar izlenen filmlere odaklanan Netflix, dizilerde ise en kısa sürede bitirilen içerikleri açıkladı. Netflix ile birlikte hayatımıza giren bölümleri üst üste izleme (bir diğer adıyla "binge" izleme) konusunda başı çeken Netflix dizileri şu şekilde sıralandı:
On My Block
Making a Murderer
13 Reasons Why
Last Chance U: Indy
Bodyguard
Fastest Car
The Haunting of Hill House
Anne with an E
Insatiable
Orange Is the New Black
Netflix tarafından paylaşılan bir diğer liste de 2018 yılında Instagram'da yıldızı parlayan oyuncular ile ilgiliydi. Netflix orijinal içeriklerinde boy gösterdikten sonra Instagram'daki takipçi sayısı en çok artan 10 oyuncu şu şekilde sıralandı: 
The Fab Five (Queer Eye)
Lana Condor (To All the Boys I’ve Loved Before)
Joel Courtney (The Kissing Booth)
Miguel Herrán (Elite / La Casa de Papel)
Jaime Lorente Lopez (Elite / La Casa de Papel)
Maria Pedraza (Elite / La Casa de Papel)
Noah Centineo (To All the Boys I’ve Loved Before)
Joey King (The Kissing Booth)
Hannah Gadsby (Nanette)
Kiernan Shipka (Chilling Adventures of Sabrina) 

https://deadline.com/2018/12/netflix-reveals-2018s-most-binged-shows-most-re-watched-original-movies-1202517960/ Yorum Yaz
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Fuat.Kamis 5 ay en beğenilen Ohol Oula
Bir fakirin isyanı sezon 10 bölüm 20...
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berkayjan 5 ay
Bodyguard çok kaliteliydi mutlaka izleyin derim. En çok izlenilenlere girmiş zaten.
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Osvajac 5 ay
zorrent rakamlarına bakmak lazım zira onların daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum nedense
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pspoor 5 ay
Su pislik sirketin reklamini yapmayin artik.
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iquique 5 ay
temmuz ayında eve aldığımız LG tv ile bir ay ücretsiz kullanıp, daha sonra en düşük ücretten devam etmiştim. ama son 1-2 ayda izlemek istemedim, fırsatım olmadı vs. üyeliğimi iptal ettirdim. bence benim gibi çok sık izlemeyen üyeler için izledikçe öde sistemi gelmeli. atıyorum program başına 1 TL mesela.
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DaRK_KniGHT_ 5 ay
Program başına 1 TL sistemi gelicek de bu platformu kuran adamlar ne kazanacak bu işten peki?
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__Nikolaus__ 5 ay
Kissing booth u bende 2 defa izledim neden bilmiyorum
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koçari 5 ay __Nikolaus__
Bir ara netflix üyeliği almıştım. iki üç dizi dışında izleyecek bir şey bulamadım kendi adıma. Neyse kissing both u da tıkladım . Severim böyle lise üniversite tarzı romantik komedi filmleri. Lakin çok boştu. zaten atlaya atlaya sonunu getirdim. Yönetmen erkeklerin kaslarına, kızın da kalçalarına odak yapıp durmuş. 2. turu hangisi için attın bakim

Ekleme: Boşuna izlemeyin.
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Doanc4n 5 ay
Marvel dizilerini teker teker iptal ettiler! Bunlar mı en çok izlenmiş şimdi! Allah'ından bul netflix!
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DH Misafiri 5 ay
Netfilix kullanıcısıyım ama buradaki dizilerin hiçbirini izlemedim. Sorun bende mi acaba?
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ogameci 5 ay DH Misafiri
Orange Is the New Black
13 reasons why
izledim
türk piyasasına hitap eden yapımlar değil :)
seveni izler ancak :)
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Dürüstİnsan 5 ay DH Misafiri
Diğerlerini bilmem ama The Haunting of Hill House dizisini izle.
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Ohol Oula 5 ay
Netflix'e para dökmekten ne anlarlar, hiç anlamıyorum.
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Fuat.Kamis 5 ay Ohol Oula
Bir fakirin isyanı sezon 10 bölüm 20...
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SEO-Uzmanı 5 ay
NTFLX Türkiye için konuşuyorum ;
belgesel anlamıyla çok zayıf diyorum
filmler bir birinin yandan kopy pastası
uzun süren diziler desen yalan rüzgarı misali
uzay yolu eski serisi klasik ona lafım yok
bir tek mini dizi serileri sağlam
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