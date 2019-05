Netflix, 2018'in izlenme rakamlarını açıkladı

2018'in sonuna yaklaşmamız ile birlikte yıl sonu listeleri ve verileri de paylaşılmaya başladı. 2018 verilerini paylaşan şirketlere son olarak Netflix de katıldı. Online içerik devi tarafından paylaşılan veriler, 2018'de en hızlı izlenen dizileri ve en çok tekrar izlenen içerikleri ortaya çıkardı.

Netflix tarafından paylaşılan veriler kullanıcıların en çok romantik komedi filmlerini tekrar izlediğini ortaya çıkardı. Kissing Booth ve To All the Boys I’ve Loved Before filmlerini izleyen Netflix abonelerinin yarısından fazlası bu filmleri en az iki kez izledi. Tekrar izlemem konusunda başı çeken üçüncü film ise Roxanne Roxanne oldu.

Filmlerde tekrar izlenen filmlere odaklanan Netflix, dizilerde ise en kısa sürede bitirilen içerikleri açıkladı. Netflix ile birlikte hayatımıza giren bölümleri üst üste izleme (bir diğer adıyla "binge" izleme) konusunda başı çeken Netflix dizileri şu şekilde sıralandı:

On My Block

Making a Murderer

13 Reasons Why

Last Chance U: Indy

Bodyguard

Fastest Car

The Haunting of Hill House

Anne with an E

Insatiable

Orange Is the New Black

Netflix tarafından paylaşılan bir diğer liste de 2018 yılında Instagram'da yıldızı parlayan oyuncular ile ilgiliydi. Netflix orijinal içeriklerinde boy gösterdikten sonra Instagram'daki takipçi sayısı en çok artan 10 oyuncu şu şekilde sıralandı:

The Fab Five (Queer Eye)

Lana Condor (To All the Boys I’ve Loved Before)

Joel Courtney (The Kissing Booth)

Miguel Herrán (Elite / La Casa de Papel)

Jaime Lorente Lopez (Elite / La Casa de Papel)

Maria Pedraza (Elite / La Casa de Papel)

Noah Centineo (To All the Boys I’ve Loved Before)

Joey King (The Kissing Booth)

Hannah Gadsby (Nanette)

Kiernan Shipka (Chilling Adventures of Sabrina)

