Baby Reindeer, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olma yolunda ilerliyor

Eleştirmenlerden son derece pozitif yorumlar alan Baby Reindeer, bu övgülerin de etkisiyle merak uyandırdı ve izleyici çekmeye başladı. İzleyenler diziyi beğenince övgüler kulaktan kulağa yayıldı ve izleyici kitlesi her geçen gün biraz daha büyüdü. Bugün geldiğimiz noktada, Baby Reindeer Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Baby Reindeer, Bu Hafta Netflix'te Zirveyi Aldı
Baby Reindeer, 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında 18.6 milyon izlenmeye ulaştı. Böylece dizinin toplam izlenme sayısı 60 milyona yaklaşmış oldu. Baby Reindeer'ın Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen 10 dizisi arasına girmesi için 80 milyon izlenmeye ulaşması gerekiyor. Bu noktada bu kaçınılmaz görünüyor. Şimdi asıl soru dizinin ilk 10'da ne kadar yukarıya tırmanabileceği.
Richard Gadd'in kişisel deneyimlerinden esinlenen dizi, kadın bir stalker tarafından uzun süre rahatsız edilen bir adama odaklanıyor. Diziye dair genel kanı, böylesine çetrefilli bir konuyu çok yönlü şekilde ele alıp derinleştirmeyi başardığı yönünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.