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    Anlık Bildirim

    Baby Reindeer, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olma yolunda ilerliyor

    Özellikle eleştirmenler tarafından övgülere boğulan mini dizi Baby Reindeer, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
    Baby Reindeer, izlenme rakamlarıyla herkesi şaşırttı Tam Boyutta Gör
    İskoç komedyen ve sahne sanatçısı Richard Gadd'in tek kişilik gösterisinden diziye uyarladığı Baby Reindeer, 11 Nisan'da Netflix'te izleyici ile buluştu. Son derece düşük bir bütçeyle hayata geçirilen bu mini diziden beklentiler oldulça düşüktü. Ancak dizinin karmaşık bir konuyu incelikli bir şekilde ele alması dikkatlerden kaçmadı.

    Eleştirmenlerden son derece pozitif yorumlar alan Baby Reindeer, bu övgülerin de etkisiyle merak uyandırdı ve izleyici çekmeye başladı. İzleyenler diziyi beğenince övgüler kulaktan kulağa yayıldı ve izleyici kitlesi her geçen gün biraz daha büyüdü. Bugün geldiğimiz noktada, Baby Reindeer Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

    Baby Reindeer, Bu Hafta Netflix'te Zirveyi Aldı

    Baby Reindeer, 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında 18.6 milyon izlenmeye ulaştı. Böylece dizinin toplam izlenme sayısı 60 milyona yaklaşmış oldu. Baby Reindeer'ın Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen 10 dizisi arasına girmesi için 80 milyon izlenmeye ulaşması gerekiyor. Bu noktada bu kaçınılmaz görünüyor. Şimdi asıl soru dizinin ilk 10'da ne kadar yukarıya tırmanabileceği.

    Richard Gadd'in kişisel deneyimlerinden esinlenen dizi, kadın bir stalker tarafından uzun süre rahatsız edilen bir adama odaklanıyor. Diziye dair genel kanı, böylesine çetrefilli bir konuyu çok yönlü şekilde ele alıp derinleştirmeyi başardığı yönünde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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