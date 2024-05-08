Baby Reindeer, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olma yolunda ilerliyor

Tam Boyutta Gör İskoç komedyen ve sahne sanatçısı Richard Gadd'in tek kişilik gösterisinden diziye uyarladığı Baby Reindeer, 11 Nisan'da Netflix'te izleyici ile buluştu. Son derece düşük bir bütçeyle hayata geçirilen bu mini diziden beklentiler oldulça düşüktü. Ancak dizinin karmaşık bir konuyu incelikli bir şekilde ele alması dikkatlerden kaçmadı.

Eleştirmenlerden son derece pozitif yorumlar alan Baby Reindeer, bu övgülerin de etkisiyle merak uyandırdı ve izleyici çekmeye başladı. İzleyenler diziyi beğenince övgüler kulaktan kulağa yayıldı ve izleyici kitlesi her geçen gün biraz daha büyüdü. Bugün geldiğimiz noktada, Baby Reindeer Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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Baby Reindeer, Bu Hafta Netflix'te Zirveyi Aldı

Baby Reindeer, 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında 18.6 milyon izlenmeye ulaştı. Böylece dizinin toplam izlenme sayısı 60 milyona yaklaşmış oldu. Baby Reindeer'ın Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen 10 dizisi arasına girmesi için 80 milyon izlenmeye ulaşması gerekiyor. Bu noktada bu kaçınılmaz görünüyor. Şimdi asıl soru dizinin ilk 10'da ne kadar yukarıya tırmanabileceği.

Richard Gadd'in kişisel deneyimlerinden esinlenen dizi, kadın bir stalker tarafından uzun süre rahatsız edilen bir adama odaklanıyor. Diziye dair genel kanı, böylesine çetrefilli bir konuyu çok yönlü şekilde ele alıp derinleştirmeyi başardığı yönünde.

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