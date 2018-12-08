Netflix, Friends'i elinde tutmak için kesenin ağzını açtı

Netflix son dönemde adından genellikle orijinal içerikleri ile söz ettirse de, lisanslı içerikler de dijital platform için önemli bir yere sahip. Disney ve Warner Media gibi dev stüdyoların kendi dijital platformlarını kurmak için çalışmalara başlaması şirketin lisanslı içeriklerini tehlikeye sokmuş durumda. Bu yüzden şirketin elindeki lisanslı içerikleri mümkün olduğunca uzun süre tutması büyük önem taşıyor.

Netflix'teki en popüler içeriklerin başında ise Friends geliyor. 1994 - 2004 yılları arasında 10 sezon yayımlanan ve tüm zamanların en popüler komedi dizileri arasında yer alan Friends, günümüzde bile en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Bu yüzden Netflix diziyi kendi dijital platformunda tutmak için kesenin ağzını açtı.

Friends'in hakları kısa süre önce AT&T tarafından satın alınan WarnerMedia (eski adıyla Warner Bros)'ya ait. Netflix ve WarnerMedia'nın Friends'in yayın hakları için yaptığı anlaşması ise kısa süre içinde sonlanacaktı. Bu yüzden iki şirket yeniden masaya oturdu ve Netflix, Friends'i 2019 sonuna kadar elinde tutmak için AT&T'ye 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Hulu ve Apple gibi diğer dijital platformların da Friends'in peşine düşmesi, Netflix'in diziyi elinde tutabilmek için ödemesi gereken miktarı yukarı çekti. Bugüne kadar dizi için Warner Bros'a yıllık 30 milyon dolar ödeyen Netflix, sevilen diziyi Hulu veya Apple'a kaptırmamak için yıllık ücreti 100 milyon dolara kadar yükseltmek zorunda kaldı.

Netflix'in 2019'dan sonra Friends'i elinde tutması zor görünüyor. WarnerMedia, kendi dijital platformunu kurmak için hazırlıklara başlamış durumda. Şirketin kendi platformunu kurmasıyla birlikte Friends'in Netflix'ten alıp kendi platformunda yayımlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak WarnerMedia'nın Friends'i hem kendi platformuna ekleyip hem de Netflix'in tutmasına izin vermesi de ihtimaller arasında. Böyle bir durumda Netflix'in dizi için yıllık 75 milyon dolar ödemesi bekleniyor.

2019'dan sonra Friends'in akıbeti ne olursa olsun Netflix için yeni bir dönem başlayacak. WarnerMedia ve Disney gibi dev stüdyoların kendi dijital platformlarını kurması ve lisanslı içeriklerini Netflix'ten çekmesi, Netflix'in orijinal içeriklere daha bağımlı hale gelmesine neden olacak. Bu yüzden de şirket orijinal dizi ve filmlerinin sayısını hızla arttırmak için dev yatırımlar yapıyor.

https://www.recode.net/2018/12/4/18126596/friends-netflix-warnermedia-att-hulu-apple-deal