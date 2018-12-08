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Netflix, Friends'i elinde tutmak için kesenin ağzını açtı

Netflix, tüm zamanların en sevilen komedi dizilerinden Friends'i elinde tutabilmek için kesenin ağzını açtı. Hulu ve Apple'ın da peşinde olduğu Friends, 2019 sonuna kadar Netflix'te kalacak.
5 ay
16,2b
1
28
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix son dönemde adından genellikle orijinal içerikleri ile söz ettirse de, lisanslı içerikler de dijital platform için önemli bir yere sahip. Disney ve Warner Media gibi dev stüdyoların kendi dijital platformlarını kurmak için çalışmalara başlaması şirketin lisanslı içeriklerini tehlikeye sokmuş durumda. Bu yüzden şirketin elindeki lisanslı içerikleri mümkün olduğunca uzun süre tutması büyük önem taşıyor.
Netflix'teki en popüler içeriklerin başında ise Friends geliyor. 1994 - 2004 yılları arasında 10 sezon yayımlanan ve tüm zamanların en popüler komedi dizileri arasında yer alan Friends, günümüzde bile en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Bu yüzden Netflix diziyi kendi dijital platformunda tutmak için kesenin ağzını açtı.
Friends'in hakları kısa süre önce AT&T tarafından satın alınan WarnerMedia (eski adıyla Warner Bros)'ya ait. Netflix ve WarnerMedia'nın Friends'in yayın hakları için yaptığı anlaşması ise kısa süre içinde sonlanacaktı. Bu yüzden iki şirket yeniden masaya oturdu ve Netflix, Friends'i 2019 sonuna kadar elinde tutmak için AT&T'ye 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Hulu ve Apple gibi diğer dijital platformların da Friends'in peşine düşmesi, Netflix'in diziyi elinde tutabilmek için ödemesi gereken miktarı yukarı çekti. Bugüne kadar dizi için Warner Bros'a yıllık 30 milyon dolar ödeyen Netflix, sevilen diziyi Hulu veya Apple'a kaptırmamak için yıllık ücreti 100 milyon dolara kadar yükseltmek zorunda kaldı.
Netflix'in 2019'dan sonra Friends'i elinde tutması zor görünüyor. WarnerMedia, kendi dijital platformunu kurmak için hazırlıklara başlamış durumda. Şirketin kendi platformunu kurmasıyla birlikte Friends'in Netflix'ten alıp kendi platformunda yayımlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak WarnerMedia'nın Friends'i hem kendi platformuna ekleyip hem de Netflix'in tutmasına izin vermesi de ihtimaller arasında. Böyle bir durumda Netflix'in dizi için yıllık 75 milyon dolar ödemesi bekleniyor.
2019'dan sonra Friends'in akıbeti ne olursa olsun Netflix için yeni bir dönem başlayacak. WarnerMedia ve Disney gibi dev stüdyoların kendi dijital platformlarını kurması ve lisanslı içeriklerini Netflix'ten çekmesi, Netflix'in orijinal içeriklere daha bağımlı hale gelmesine neden olacak. Bu yüzden de şirket orijinal dizi ve filmlerinin sayısını hızla arttırmak için dev yatırımlar yapıyor.

https://www.recode.net/2018/12/4/18126596/friends-netflix-warnermedia-att-hulu-apple-deal Yorum Yaz
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fhrstw 5 ay en beğenilen Seyrim
Fringe gibisi harbiden gelmedi. Eşsiz di gerçekten.
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bladeGny 4 ay
bu friends ne balon bi dizidir arkadaş
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-MoDeStUs- 4 ay
Tamam dizi efsane mükemmel tamamda sonuçta bitmiş bir dizi için 100 milyon dolar çok abartı değilmi?
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WISDOM 5 ay
Bu kadar para basıyorlar amaaa The Office kadar izlenmiyor Netflix'te, çünkü Office>her şey
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Dr. Surgery 4 ay WISDOM
Katılıyorum The Office gibisi gelmedi gelemez...
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gun 5 ay
Bence şimdiye kadar ki insanı izledikten sonra en çok mutlu eden dizi Friends’dir. En komiği filandan ziyade aşırı bir pozitif hava yarattığından insan bir sonraki bölümü bekliyordu.
Digiturk’te elde tutabilmek için deli para harcıyor anlaşılan.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 5 ay
vay arkadaş kaç para kazanıyolar ki bi diziye 100m dolar ödeyebiliyorlar yıllık bide
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komiser 5 ay
Netflix turkiyede friends yok zaten
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irish 5 ay
O değil de bu kadar çok platform olursa hangisine para yetişecek?
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***Respect*** 5 ay
50 senelik dizi ile uğraşacaklarına House of Cards'ı bitirmesinler.
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fhrstw 5 ay ***Respect***
Kevin Spacey gittikten sonra o dizi bitti zaten yaptığı ahlaksızlığa girmiyorum orası ayrı konu ama adam tek başına taşıyordu diziyi.
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Seyrim 5 ay
Lost gibisi gelmedi zaten.. Yada Frinch
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bypangea 5 ay Seyrim
1994 - 2004 yılları arasında 10 sezon yayımlanan ve tüm zamanların en popüler komedi dizileri arasında yer alan Friends
diye cümleye başlanmış yani Lost ve Fringe ile karşılaştırmanız biraz saçma olmuş. Aynı kategoride bile değiller. Bende her iki diziyi seviyorum ama kendi kategorisinde Friends mükemmel bir dizi
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fhrstw 5 ay Seyrim
Fringe gibisi harbiden gelmedi. Eşsiz di gerçekten.
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ozzzy222 5 ay Seyrim
lost o yılların dizisiydi , şuanda birine açıp izletsen beyinsizmişsiniz niye izlediniz derler :D
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BoJack Horseman 5 ay
Netflix'in orijinal içeriklerine bağımlı hale gelmesi çok iyi olur. Şu anda Peaky Blinders'ı, Better Call Saul'u Netflix dizisi sanan çok. Hem bu durum ortadan kalkar, hem de sadece orijinallere odaklanacaklarından yapımların kalitesi yüksek olur.

Friends de ne dizi be arkadaş, çeyrek asır geçti başlayalı deli para ediyor halen.
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tobepeople 5 ay BoJack Horseman
Ben ilk sezonu izlemiştim ama sarmamıştı pek...bunun kopyası Türk dizileri izlediğim için olsa gerek!
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mahmut716 5 ay BoJack Horseman
belki de bu kadar çok kazandıkları için bi daha o kalitede yapım yap(a)madılar. özellikle phoebe ya da chandler 'dan beklerdim. yaptılar gerçi bir-kac tane ama tutmadı.
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