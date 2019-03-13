Netflix, 'Bandersnatch' benzeri yeni interaktif içerikler üzerinde çalışıyor

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https://www.theverge.com/2019/3/12/18261615/netflix-bandersnatch-black-mirror-more-interactive-shows-success

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Bandersnatch filminin yakaladığı başarıdan epey memnun kalan Netflix, yeni interaktif içerikler hazırlamak için düğmeye bastı. Dijital içerik devi, "kendi maceranı kendin seç" temasına sahip farklı türlerde içerikleri önümüzdeki yıllar içerisinde izleyicileriyle buluşturacağını duyurdu.Black Mirror spinoff filmi Bandersnatch bildiğiniz gibi geçtiğimiz aralık ayında yayınlanmış ve kısa sürede sosyal medyayı adeta eline geçirmişti. Filmin yakaladığı bu başarıdan etkilendiklerini belirten Netflix yöneticisi Todd Yellin, interaktif içerik yatırımlarını hızlandırmanın zamanının geldiğini söylüyor.Hindistan'da katıldığı bir konferansta konuşan Todd Yellin,"Yeni interaktif içerikleri farklı türlerde çekmeyi planlıyoruz. Yani Bandersnatch gibi bilim kurgu türünde veya karanlık bir atmosfere sahip olması gerekmiyor. Absürt bir komedi dizisi veya romantik bir hikaye de olabilir. Önümüzdeki bir veya iki yıl içerisinde bizden daha fazla interaktif içerik bekleyebilirsiniz." sözlerini kullandı.Son olarak global içerik yatırımlarından da bahseden Yellin, Netflix'in Hindistanli dizisi Sacred Games'ın dünya genelinde büyük bir başarı yakaladığını söyledi. Yellin'in ifadelerine göre Sacred Games dizisini izleyen her 3 kişiden 2'si Hindistan dışındaki ülkelerde yaşıyormuş. Tod Yellin bu tarz içeriklerin hem Hindistan'da hem de diğer ülkelerde artacağını söylüyor.