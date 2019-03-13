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Netflix, 'Bandersnatch' benzeri yeni interaktif içerikler üzerinde çalışıyor

Netflix'in geçtiğimiz aralık ayında yayınladığı Bandersnatch, dünya genelinde inanılmaz bir başarı yakaladı. Netflix şimdi bu tarz interaktif içerikleri artırmayı planlıyor.
2 ay
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bandersnatch filminin yakaladığı başarıdan epey memnun kalan Netflix, yeni interaktif içerikler hazırlamak için düğmeye bastı. Dijital içerik devi, "kendi maceranı kendin seç" temasına sahip farklı türlerde içerikleri önümüzdeki yıllar içerisinde izleyicileriyle buluşturacağını duyurdu.

Black Mirror spinoff filmi Bandersnatch bildiğiniz gibi geçtiğimiz aralık ayında yayınlanmış ve kısa sürede sosyal medyayı adeta eline geçirmişti. Filmin yakaladığı bu başarıdan etkilendiklerini belirten Netflix yöneticisi Todd Yellin, interaktif içerik yatırımlarını hızlandırmanın zamanının geldiğini söylüyor.

Hindistan'da katıldığı bir konferansta konuşan Todd Yellin,"Yeni interaktif içerikleri farklı türlerde çekmeyi planlıyoruz. Yani Bandersnatch gibi bilim kurgu türünde veya karanlık bir atmosfere sahip olması gerekmiyor. Absürt bir komedi dizisi veya romantik bir hikaye de olabilir. Önümüzdeki bir veya iki yıl içerisinde bizden daha fazla interaktif içerik bekleyebilirsiniz." sözlerini kullandı.

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Son olarak global içerik yatırımlarından da bahseden Yellin, Netflix'in Hindistanli dizisi Sacred Games'ın dünya genelinde büyük bir başarı yakaladığını söyledi. Yellin'in ifadelerine göre Sacred Games dizisini izleyen her 3 kişiden 2'si Hindistan dışındaki ülkelerde yaşıyormuş. Tod Yellin bu tarz içeriklerin hem Hindistan'da hem de diğer ülkelerde artacağını söylüyor.

https://www.theverge.com/2019/3/12/18261615/netflix-bandersnatch-black-mirror-more-interactive-shows-success Yorum Yaz
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x_click 2 ay
Bende izlerken sıkıldım elim Kumanda’da zırt pırt basıyorum olmadı bide geri başa sarıyor sıkıyor oyun oynasam daha iyi
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N. Chomsky 2 ay

Ben halen filmin ana fikrini anlamadım. Belki de diğer sonlara bakmadığım içindir, bilemiyorum.
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Requizm 2 ay
Bandersnatch hakkında bir sürü inceleme okudum, izledim. Herkesin ortak fikri şu: "bu tür video oyunları oynayan insanlar için çöp, oynamayan insanlar için güzel bir içerik"
Ben çok fazla oyun oynadığım için izlemedim bile. Bu tür filmleri video oyunundan iyi yapmak çok zor. O yüzden netflix neyi amaçlıyor anlayamıyorum.
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ardicli2000 2 ay
Bandersnatch in çok overrated olduğunu düşünüyorum. Evet değişlik bir kurgu ama o kadar....
Black mirror da benzer konuyu defalarca farklı donelerle karşımıza çıkarıyor. Tamam anladık modu hakim oluyor insana bir yerden sonra.
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ymhaslaman 2 ay
Güzel bir deneme film. Ensest Türk dizilerinden iyidir.
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muammer816 2 ay
izledim bu interaktif bölümü ama seçtiğim seçeneklerden olsa gerek her defasında saçma sapan son buldu.pek bir anlam veremedim açıkcası.belki içerik olarak bir yola yönlendirme çabası olduğundan benim sonum saçma ve anlamsız olmuş olabilir :D çok çabuk son bulmuştu bölüm.daha detaylı olmalı bu tarz yapımlar.izleyiciyi de yönlendirmemeli bence.
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ONY86 2 ay
Bandersnatch filminde resmen cem yılmazın "kamerayı kur ışığı ver sesi al kayıt ....bişeylere bişeyler koyulsun" espirisi gerçek olmuştu.
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SEO-Uzmanı 2 ay
bu iş ; yönetmenin bakış açısına ters bir senaryolaşma süreci ve sanatın yozlaşması anlamına da gelebilir !!!
yönetmenleri pek savunacak biri değilim,
ama bir senaryo algılayış ve oyuncu yönetimi süreçleri söz konusu olduğu için
1. yol, 2. yol 3. yol şeklinde farklı senaryo akışları,
özellikle oyunculuk performanslarında ciddi düşüşlere sebep olacak
hadi sonuç final değişken veya sabit olsa bile !
yani sabite ulaşma noktasında oyunca hangi geçmişe bakarak final duygusunu pekiştirecek ? bu daha hamlaşmış bir duygu ile basitleşen bir sanat anlayışı ortaya çıkartacaktır.
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matador_mirkhan 2 ay
Açıkcası benim çok hoşuma gitmemişti. Filmi bitirince bide döndür başa sar diğer yolları izlemek zorunda hissediyor insan. Amaç belkide bu da izleyiciye zulüm.
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