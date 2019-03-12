Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı

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Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonu 26 Nisan tarihinde yayınlanacak. Dizinin ilk sezonu Aralık ayında yayınlanmıştı. Dizinin ikinci sezonu oldukça hızlı bir şekilde yayına girecek.

Hakan: Muhafız’ın yeni sezonunun yayın tarihi, Netflix’in sosyal medya hesaplarında yayınlanan video ile duyuruldu. Dizi oyuncuları farklı dillerde konuşarak Hakan: Muhafız’ın 26 Nisan’da yayınlanacağını müjdeliyor.

Dizinin ikinci sezonunda kadroya Bora Kuzum ve Engin Öztürk katılıyor. İlk sezonun öne çıkan oyuncularından Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, ve Burçin Terzioğlu ikinci sezonda yerini koruyacak. Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonun tüm bölümleri 26 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak.