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Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı

Netflix'in ilk Türk yapımı içeriği Hakan: Muhafız'ın ikinci sezonu geliyor. Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı. Dizinin ikinci sezonu yakında seyirci ile buluşacak.
2 ay
6,8b
1
37
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı
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Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonu 26 Nisan tarihinde yayınlanacak. Dizinin ilk sezonu Aralık ayında yayınlanmıştı. Dizinin ikinci sezonu oldukça hızlı bir şekilde yayına girecek.

Hakan: Muhafız’ın yeni sezonunun yayın tarihi, Netflix’in sosyal medya hesaplarında yayınlanan video ile duyuruldu. Dizi oyuncuları farklı dillerde konuşarak Hakan: Muhafız’ın 26 Nisan’da yayınlanacağını müjdeliyor.

Dizinin ikinci sezonunda kadroya Bora Kuzum ve Engin Öztürk katılıyor. İlk sezonun öne çıkan oyuncularından Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, ve Burçin Terzioğlu ikinci sezonda yerini koruyacak. Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonun tüm bölümleri 26 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak.



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danner 2 ay en beğenilen
Final sezonu olması dileğiyle. Kaliteli dizi çekilsin buna verilen emekle. Olmadı tutmaz bu. Hikaye derinliği olmayan bir dizi olabilir mi ya. Oyunculuk fena değil ama hikaye sıfır senaryo kurgusu sıfır.
Final sezonu olması dileğiyle. Kaliteli dizi çekilsin buna verilen emekle. Olmadı tutmaz bu. Hikaye derinliği olmayan bir dizi olabilir mi ya. Oyunculuk fena d...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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x_click 2 ay
İron first daha iyi bu diziden onu izledikten sonra bana çok yapmacık geldi
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Önder Çatalkaya 2 ay
Daha once Istanbul'a gelip gezmis bir Amerikali Youtuber'in incelemesini izledim, gayet begenmis. Cekim acilari, mekanlar, Istanbul'dayken ne gorduysek aynisi demis ve o havayi tekrar alabildigi icin mutlu oldugunu soyluyor.
Mekanlara dair benim tek dilegim ise dizilerde kuleleri gostermekten vazgecseler. Her zengin/yonetici karakterin oldugu yapimda bir bina var muhakkak. Arkadas karakter bu kadar zengin madem ve sen Istanbul'u cekip tanitmak istiyorsun, bolca bogazda tura cikar yatla.
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crixus41 2 ay
yoklukta gider dediğimiz dizilerden. ikinci sezon bakalım nasıl olacak.
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ali.kose 2 ay
git leyla ile mecnun çek, behzat ç yi çek türkiyedeki çogu kişiyi bağlarsın bu ne be
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BlackLead 2 ay ali.kose
behzat ç çekilecek
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DH Misafiri 2 ay
Konu bence de Harika .. tek eksiği derinlik biraz daha konulara derinlik verilmeli
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kruezberq 2 ay
2. Sezonun ilk sezona göre daha iyi geleceğini düşünüyorum.
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MDV 2 ay
ortalama Netflix dizisi kivaminda iste. Luka Cage, The Punisher, Supergirl, Jessica Jones, Iron Fist hangi seviyedeyse Muhafiz da bunlar arasinda bir yerde
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Requizm 2 ay MDV
Aradaki tek fark, marveldaki gerçekçi efekt ve cgi'lar.
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BoraNb 2 ay
Çok ilginç.
Bizim izleyici diziyi yerden yere vuruyor ama IMDB'den falan yabancı yorumlara bakıyorum, yabancılar gayet beğenmiş. Netflix'te beğenmiş olmalı ki şimdiden 3. ve 4.sezonlara onay verdi bile.
Iron Fist'in Türk versiyonu işte :) O diziden eksik kalır bir yanı yok. Daha iyi de değil. Klişe bir süper kahraman dizisi...
Ama bu dizinin sadece Türkiye izleyicisi odaklanarak yapılmadığını da unutmamak lazım.
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BlackLead 2 ay BoraNb
odak ırak-iran-güney amerikalı çağatay fanları
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gokuba 2 ay
aciz Türkiye'nin yetenek fakiri oyuncuları ile ite kaka çekilmiş dizilere biri daha eklendi :D
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Askaparta 2 ay
10000000 seyir ile yola devam etmiş. Bakan baksın.
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