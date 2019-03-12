Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı

Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonu 26 Nisan tarihinde yayınlanacak. Dizinin ilk sezonu Aralık ayında yayınlanmıştı. Dizinin ikinci sezonu oldukça hızlı bir şekilde yayına girecek.
Hakan: Muhafız’ın yeni sezonunun yayın tarihi, Netflix’in sosyal medya hesaplarında yayınlanan video ile duyuruldu. Dizi oyuncuları farklı dillerde konuşarak Hakan: Muhafız’ın 26 Nisan’da yayınlanacağını müjdeliyor.
Dizinin ikinci sezonunda kadroya Bora Kuzum ve Engin Öztürk katılıyor. İlk sezonun öne çıkan oyuncularından Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, ve Burçin Terzioğlu ikinci sezonda yerini koruyacak. Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonun tüm bölümleri 26 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak.
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Mekanlara dair benim tek dilegim ise dizilerde kuleleri gostermekten vazgecseler. Her zengin/yonetici karakterin oldugu yapimda bir bina var muhakkak. Arkadas karakter bu kadar zengin madem ve sen Istanbul'u cekip tanitmak istiyorsun, bolca bogazda tura cikar yatla.
Bizim izleyici diziyi yerden yere vuruyor ama IMDB'den falan yabancı yorumlara bakıyorum, yabancılar gayet beğenmiş. Netflix'te beğenmiş olmalı ki şimdiden 3. ve 4.sezonlara onay verdi bile.
Iron Fist'in Türk versiyonu işte :) O diziden eksik kalır bir yanı yok. Daha iyi de değil. Klişe bir süper kahraman dizisi...
Ama bu dizinin sadece Türkiye izleyicisi odaklanarak yapılmadığını da unutmamak lazım.
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