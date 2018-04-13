Netflix, Cannes Film Festivali'nden çekilme kararı aldı

Cannes Film Festivali organizatörleri ve Netflix arasında aylardır devam eden anlaşmazlık yeni bir boyut kazandı. Cannes Film Festivali organizatörlerinin koyduğu yeni kurallar sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Netflix, festivalden çekilme kararı aldı. Variety'e konuşan Netflix CEO'su Ted Sarandos; filmlerinin bu yıl Cannes Film Festivali'nde yer almayacağını açıkladı.

Netflix ve Cannes arasındaki anlaşmazlık geçtiğimiz yılki festivalin ardından başladı. Netflix'in yayın stratejisi gereği sinemalarda gösterilmeyip doğrudan dijital platformda yayınlanan filmlerinin festivalde yer alması ve Altın Palmiye için yarışması, Fransa'daki sinema camiasından tepki topladı.

Ülkedeki sinema sahiplerinin yürüttüğü lobi çalışması, Cannes'ın sanat yönetmeni olan Thierry Fremaux'nun Fransız yasalarındaki bir maddeyi öne sürerek Netflix filmlerinin festival programından çıkarılmasını istemesiyle sonuçlandı. Filmlerin Cannes Film Festivali'nde yarışabilmesi için dijital platformlarda yayınlanmadan önce belli bir süre sinemalarda gösterilmesini gerektiren bu yasanın ön plana çıkarılması, Cannes Film Festivali organizatörlerinin Netflix filmlerini uluslararası yarışmadan çıkarmasıyla sonuçlandı.

Cannes organizatörlerinin kısa bir süre önce aldığı bu karar Netflix filmlerinin Altın Palmiye için yarışmasını engellemiş olsa da filmlerin festival programında yer almasının önünde herhangi bir engel bulunmuyordu. Yani Alfonso Cuaron’un yeni filmi Roma ve Paul Greengrass’ın yeni filmi Norway gibi Netflix filmleri Altın Palmiye için yarışamasa da festival programında yer alabilecekti.

Bu yeni kuralın Netflix'e özel olduğunu ve Cannes sanat yönetmeni Thierry Fremaux'nun açıklamasında bunu açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Netflix CEO'su, bu tavır sonrasında filmlerini festivalde göstermenin anlamsız olacağını ifade etti.

http://variety.com/2018/film/news/netflix-cannes-rule-change-ted-sarandos-interview-exclusive-1202750473/