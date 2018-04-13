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Netflix, Cannes Film Festivali'nden çekilme kararı aldı

Netflix'in sinema dünyasındaki yeri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Filmlerinin Cannes Film Festivali'nde ödül yarışından men edilmesine kayıtsız kalmayan Netflix, festivale katılmama kararı aldı
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Cannes Film Festivali organizatörleri ve Netflix arasında aylardır devam eden anlaşmazlık yeni bir boyut kazandı. Cannes Film Festivali organizatörlerinin koyduğu yeni kurallar sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Netflix, festivalden çekilme kararı aldı. Variety'e konuşan Netflix CEO'su Ted Sarandos; filmlerinin bu yıl Cannes Film Festivali'nde yer almayacağını açıkladı.
Netflix ve Cannes arasındaki anlaşmazlık geçtiğimiz yılki festivalin ardından başladı. Netflix'in yayın stratejisi gereği sinemalarda gösterilmeyip doğrudan dijital platformda yayınlanan filmlerinin festivalde yer alması ve Altın Palmiye için yarışması, Fransa'daki sinema camiasından tepki topladı.
Ülkedeki sinema sahiplerinin yürüttüğü lobi çalışması, Cannes'ın sanat yönetmeni olan Thierry Fremaux'nun Fransız yasalarındaki bir maddeyi öne sürerek Netflix filmlerinin festival programından çıkarılmasını istemesiyle sonuçlandı. Filmlerin Cannes Film Festivali'nde yarışabilmesi için dijital platformlarda yayınlanmadan önce belli bir süre sinemalarda gösterilmesini gerektiren bu yasanın ön plana çıkarılması, Cannes Film Festivali organizatörlerinin Netflix filmlerini uluslararası yarışmadan çıkarmasıyla sonuçlandı.
Cannes organizatörlerinin kısa bir süre önce aldığı bu karar Netflix filmlerinin Altın Palmiye için yarışmasını engellemiş olsa da filmlerin festival programında yer almasının önünde herhangi bir engel bulunmuyordu. Yani Alfonso Cuaron’un yeni filmi Roma ve Paul Greengrass’ın yeni filmi Norway gibi Netflix filmleri Altın Palmiye için yarışamasa da festival programında yer alabilecekti. 
Bu yeni kuralın Netflix'e özel olduğunu ve Cannes sanat yönetmeni Thierry Fremaux'nun açıklamasında bunu açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Netflix CEO'su, bu tavır sonrasında filmlerini festivalde göstermenin anlamsız olacağını ifade etti.

http://variety.com/2018/film/news/netflix-cannes-rule-change-ted-sarandos-interview-exclusive-1202750473/ Yorum Yaz
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al-ozaria 1 yıl en beğenilen
Zaten Cannes Film Festivali'de, Oscar Ödül Töreni'de hatta altın küre ve eurovision'da gereksiz etkinlikler.
Sanat ve kültür zararlıdır, sanatçı ve bilim adamı desteklenmemelidir gibi banaz görüşlerden dolayı değil.
Hakedenlerin hakkının yenmesinden dolayı ve sanattan bağımsız belli amaçlara hizmet ettikleri için. Örneklerle:
- Nazilerin yahudi soykırımı filmlerine gına getirtecek kadar aynı konu işlenmesine rağmen, sayısız film - sanat - edebiyat ödülü verilmesi,
- Sürekli İngiliz tarihi işlenmesi, döneme göre ABD müttefiklerini öven karşıtlarını haksız eleştiren filmler yapılması 300 Spartalı gibi
- Belirli ülkelerin sürekli torpilli olması,(genelde yarışma yapan ve sözü geçenler)
- 1974'de Kıbrıs Barış harekatından sonra Semiha Yankı'nın "Seninle Bir Dakika"' sının 1975'de sonuncu olması,
- Orhan Pamuk'un resmen Türkler Ermeni soykırımı yapmıştır dedikten sonra Nobel Edebiyat Ödülü alması,
... o kadar çok ki...
Ne zaman eğer hak ediyorlarsa: İsrail'in Filistin'de yaptıklarını anlatan bir İran film 8 oscar alır, eurovision'da YunanistanLAR, Rum kesimLERİNE 0 puanlar verir, Kuzey Korelere Nobel barış ödülleri gider, ABD yapımı Rusya ve Çin'in pozitifliğine vurgu yapan aksiyon filmleri, güzelliklerini anlatan belgesel filmler vizyonları kasıp kavurur, ha işte o zaman bu ödüllerin bir anlamı olur.
Zaten Cannes Film Festivali'de, Oscar Ödül Töreni'de hatta altın küre ve eurovision'da gereksiz etkinlikler.Sanat ve kültür zararlıdır, sanatçı ve bilim ...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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GunslingeR085 1 yıl al-ozaria
- 6 milyon insan boş yere katledildi. Soykırımı anlatan filme ne kadar ödül verilse az.
- Kaliteli filmleri ABD yapıyor, ve tabii ki de kendi tarihini ön plana çıkaracak.
Ve evet bazen haksızlıklar oluyor. Ama ABD neden Rusya'yı öven film yapsın ki? O zaman Ruslar ABD'yi öven filmler de yapsın. Diktatörlük olan Kuzey Kore'ye nasıl barış ödülü verilsin? K.Kore'deki manyak hâlâ füze fırlatmak kafasında.
- 6 milyon insan boş yere katledildi. Soykırımı anlatan filme ne kadar ödül verilse az.- Kaliteli filmleri ABD yapıyor, ve tabii ki de kendi tarihini ön pl...
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Özgür1616 1 yıl
Zamanla sinema filmleri için sinemaya gitmeyeceğiz zaten bence sinema filmleri sinemada izlenir saçma bir düşünce bir filmin salonda izlenmesi mi kaliteli yapıyor onu yoksa onun içeriği mi ?
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esmerbuyucu 1 yıl
Mantıklı bir karar.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Sinema kültürü olarak aslında bence doğru düşünüyorlar. Film değil de tek bölümlük uzun dizi diye nitelendiriyorlar :) Ama bir filmin dizinin her ne ise sanatsal değeri var ise değerlendirilmesi, ödül alması gerekir. Ama böyle düşününce video izleme platformlarında bulunan çeşitli videoların da ödül alması gerekir. En basitinden youtubedaki özellikle amerikan youtuberlerın çektiği seri halinde komedi sketchleri var ve bence çoğu komedi filminden daha komik oluyorlar.
Neyse kendimle çeliştim. Resmen sırf netflixe özel yapmışlar. Meyve veren ağaç taşlanır misali arkandayız netflix 3 yıldır da zam yatmadınız dolar olmuş 4.12 hala aynı fiyat :)
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mu5tafa 1 yıl
Sinemada gösterilmeyen film, film değil demek ki. Mantığa bak.
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V4LKyR 1 yıl
Bunların hepsi ideolojik vitrin organizasyonlar. Netflix'e sonradan mecbur kalacaklar.
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al-ozaria 1 yıl en beğenilen
Zaten Cannes Film Festivali'de, Oscar Ödül Töreni'de hatta altın küre ve eurovision'da gereksiz etkinlikler.
Sanat ve kültür zararlıdır, sanatçı ve bilim adamı desteklenmemelidir gibi banaz görüşlerden dolayı değil.
Hakedenlerin hakkının yenmesinden dolayı ve sanattan bağımsız belli amaçlara hizmet ettikleri için. Örneklerle:
- Nazilerin yahudi soykırımı filmlerine gına getirtecek kadar aynı konu işlenmesine rağmen, sayısız film - sanat - edebiyat ödülü verilmesi,
- Sürekli İngiliz tarihi işlenmesi, döneme göre ABD müttefiklerini öven karşıtlarını haksız eleştiren filmler yapılması 300 Spartalı gibi
- Belirli ülkelerin sürekli torpilli olması,(genelde yarışma yapan ve sözü geçenler)
- 1974'de Kıbrıs Barış harekatından sonra Semiha Yankı'nın "Seninle Bir Dakika"' sının 1975'de sonuncu olması,
- Orhan Pamuk'un resmen Türkler Ermeni soykırımı yapmıştır dedikten sonra Nobel Edebiyat Ödülü alması,
... o kadar çok ki...
Ne zaman eğer hak ediyorlarsa: İsrail'in Filistin'de yaptıklarını anlatan bir İran film 8 oscar alır, eurovision'da YunanistanLAR, Rum kesimLERİNE 0 puanlar verir, Kuzey Korelere Nobel barış ödülleri gider, ABD yapımı Rusya ve Çin'in pozitifliğine vurgu yapan aksiyon filmleri, güzelliklerini anlatan belgesel filmler vizyonları kasıp kavurur, ha işte o zaman bu ödüllerin bir anlamı olur.
2 Yanıt Yanıtla +26
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GunslingeR085 1 yıl al-ozaria
- 6 milyon insan boş yere katledildi. Soykırımı anlatan filme ne kadar ödül verilse az.
- Kaliteli filmleri ABD yapıyor, ve tabii ki de kendi tarihini ön plana çıkaracak.
Ve evet bazen haksızlıklar oluyor. Ama ABD neden Rusya'yı öven film yapsın ki? O zaman Ruslar ABD'yi öven filmler de yapsın. Diktatörlük olan Kuzey Kore'ye nasıl barış ödülü verilsin? K.Kore'deki manyak hâlâ füze fırlatmak kafasında.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Ed Wood 1 yıl al-ozaria
Yüzeysel ve yanlış bir yorum olmuş. Doğruları var mı tabii ki var. Fakat dünyanın global şekillenen organizasyonlarının neredeyse hepsinde tabiri caizse 'şekilcilik'ler yapılıyor. Sadece sinema değil spor dallarında da mevcut.
Sırf bunlar yapılıyor diye organizasyonların avantajlı yönlerini görmezden gelerek direkt olarak kaldırma fikri çok ütopik. Cannes'da sadece Avrupa'dan değil Afrikadan, Uzakdoğuya; Okyanus ötesinden tutalım da dünyanın her yerinden katılımcı sağlanmakta. Katılımcılar kendilerine normal olarak Oscar'da yer bulamayacağı için burada giriyorlar. Bu sayede birçok film, jürilerin eşliğinde gösterime sunuluyor. Kısacası her organizasyon, umudu olanlar için bir şanstır. Her kesime hitap ettiği için siyasi, politik ya da etik anlamda birçok noktada yanlış işler yapabiliyorlar.
Sanat hiçbir amaca hizmet ettirilemez. Herhangi bir gösterim gerçeği saptırılarak anlatılıyorsa zaten izleyen tarafından sanatsal bakış açısıyla değerlendirilmeye bile alınmaz. Komünist düzen işin içine girdiği zaman organizasyonların doğru ilerlemesini beklemek biraz hayalcilik olur.
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