Netflix, Daredevil dizisinin iptal edildiğini duyurdu

https://deadline.com/2018/11/daredevil-canceled-netflix-3-seasons-1202511521/

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Disney ile bir süredir anlaşmazlıklar yaşadığı bilinen Netflix, sevilen Marvel dizilerini birer birer iptal etmeye devam ediyor. Dijital yayın servisi, Iron Fist ve Luke Cage'in ardından Daredevil'ın da resmen iptal edildiğini açıkladı.Disney'in kendi yayın platformunu kuracağını duyurmasının ardından Netflix'teki Marvel dizilerinin geleceği belirsiz hale gelmişti. Geçtiğimiz ay Iron Fist ve Luke Cage'in iptal edilmesiyle aslında Daredevil için de benzer bir kararın verilmesi bekleniyordu. Ancak Daredevil, diğer Marvel dizilerine oranla çok daha fazla sevilen, çok daha popüler bir dizi. Bu anlamda Netflix'in her şeye rağmen Daredevil'ı bırakmak istemeyeceği de konuşuluyordu.Deadline'a konuşan Netflix yetkilileri,"Daredevil dördüncü bir sezon için Netflix'e geri dönmeyecek. Dizinin son ve final sezonunu inanılmaz bir gururla tamamladık. Hayranlar için üzücü bir durum olsa da diziyi iyi bir yerde sonlandırmanın en mantıklı karar olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullanıyor.Dizi üzerinde çalışan yapım ekibi ve oyunculara teşekkür eden Netflix,"Dizi Netflix'e veda etmiş olsa da hali hazırda çekilmiş olan üç sezon platformda yer almaya devam edecek. Daredevil karakteri başka projelerde Marvel için yaşamaya devam edecek." sözlerini kullandı.Daredevil'ın Netflix'e veda etmesi elbette dizinin tamamıyla sona erdiği anlamına gelmiyor. Disney'in kendi yayın servisinde dizinin kaldığı yerden devam etme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konuşuluyor. Disney Plus isimli serviste Marvel'ın kendi orijinal yapımlarına yer verileceği biliniyordu.