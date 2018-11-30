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Netflix, Daredevil dizisinin iptal edildiğini duyurdu

Netflix, Iron Fist ve Luke Cage'in ardından Daredevil'ı da iptal etti. Disney ile bağlarını kopartmaya devam eden Netflix'in, The Punisher ve Jessica Jones'u da iptal etmesi bekleniyor.
5 ay
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Disney ile bir süredir anlaşmazlıklar yaşadığı bilinen Netflix, sevilen Marvel dizilerini birer birer iptal etmeye devam ediyor. Dijital yayın servisi, Iron Fist ve Luke Cage'in ardından Daredevil'ın da resmen iptal edildiğini açıkladı.

Disney'in kendi yayın platformunu kuracağını duyurmasının ardından Netflix'teki Marvel dizilerinin geleceği belirsiz hale gelmişti. Geçtiğimiz ay Iron Fist ve Luke Cage'in iptal edilmesiyle aslında Daredevil için de benzer bir kararın verilmesi bekleniyordu. Ancak Daredevil, diğer Marvel dizilerine oranla çok daha fazla sevilen, çok daha popüler bir dizi. Bu anlamda Netflix'in her şeye rağmen Daredevil'ı bırakmak istemeyeceği de konuşuluyordu.

Deadline'a konuşan Netflix yetkilileri,"Daredevil dördüncü bir sezon için Netflix'e geri dönmeyecek. Dizinin son ve final sezonunu inanılmaz bir gururla tamamladık. Hayranlar için üzücü bir durum olsa da diziyi iyi bir yerde sonlandırmanın en mantıklı karar olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Dizi üzerinde çalışan yapım ekibi ve oyunculara teşekkür eden Netflix,"Dizi Netflix'e veda etmiş olsa da hali hazırda çekilmiş olan üç sezon platformda yer almaya devam edecek. Daredevil karakteri başka projelerde Marvel için yaşamaya devam edecek." sözlerini kullandı.

Daredevil'ın Netflix'e veda etmesi elbette dizinin tamamıyla sona erdiği anlamına gelmiyor. Disney'in kendi yayın servisinde dizinin kaldığı yerden devam etme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konuşuluyor. Disney Plus isimli serviste Marvel'ın kendi orijinal yapımlarına yer verileceği biliniyordu.

https://deadline.com/2018/11/daredevil-canceled-netflix-3-seasons-1202511521/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay
İyiydi be
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Tommy Shelby 5 ay
Son sezon rezaletti
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SEO-Uzmanı 5 ay
şimdiden hepsi 80'ler dizisi gibi oldu !
neden bilmiyorum ama devam eden dizileri seyretmek yerine
çekimi sonlandırılmış dizileri seyretmek daha mantıklı geliyor !
en azından nerede biteceğini biliyorsunuz !
öbür türlü yalan rüzgarı gibi uzuyor da uzuyor !
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Dürüstİnsan 5 ay
Bu tarz dizileri sevmem ama baya seveni vardı. Disney ile ilgili olabilir.
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aycibin 5 ay
Steven DeKnight farki kendini ayrıştırıyordu.neyse bir sonraki pacific rim'le takipteyiz üstadı
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OverClocK1ng 5 ay
İşte bu olmamış. Çünkü bu dizinin çok seveni var. Hatta protesto falan yaparlar ve geri getirirler...
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wickersan 5 ay
Punisheri yedirmeyiz...
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Morphinz 5 ay
Son sezonu gayet efsaneydi. Beğenmeyenleri anlamak pek mümkün değil.
Bence iptal edilmemesi gereken bir diziydi. Yeni düşmanlar ile çok iyi yerlere gelebilirdi. Neyse sağlık olsun.
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hasanandnexus 5 ay
Daredevil son sezonu diğer sezonlar kadar başarılı değildi ama her türlü diğer netflix marvel dizilerinden on gömlek üstün bir diziydi. Çok yazık oldu çok.
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Egetoru 5 ay
R rated Marvel dizilerine elveda. Disney hepsini family friendly yapacak.
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