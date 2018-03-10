Netflix, Extreme Universe ile kendi sinematik evrenini kuracak

Marvel sinematik evreninin yakaladığı büyük başarının ardından sinema dünyasında popüler bir trend haline gelen sinematik evren furyasına Netflix de katılıyor. Orijinal içeriğe dev yatırımlar yapmaya devan eden Netflix; Deadpool, X-Force ve New Mutants gibi popüler çizgi romanların yazarı olan Rob Liefeld'in eserlerinden uyarlanacak Extreme Universe sinematik evreninin haklarını satın aldı.

Netflix, Liefeld'in Image Comics tarafından yayınlanan 6 çizgi roman serisini (Brigade, Bloodstrike, Cybrid, Re-Gex, Bloodwulf, Kaboom) ve bu serilerde yer alan 50'den fazla karakterin haklarını satın almak için yedi haneli bir anlaşmaya imza attı.

Extreme Universe sinematik evreni için Oscar ödüllü senarist Akiva Goldsman (A Beautiful Mind, I am Legend, The Da Vinci Code) öncülüğünde bir yazar ekibi kurulacak. Ünlü senaristlerden oluşacak bu ekip, aynı evrende geçen filmler hazırlayacak.

Deadpool'un yaratıcılarından olan Liefeld'in Extreme Universe'deki eserleri göz önüne alındığında, Netflix'in çekeceği filmlerden bazılarının Deadpool gibi R reyting alması, yani 18 yaş sınırı olan filmler olması bekleniyor.

http://deadline.com/2018/03/deadpool-rob-liefeld-extreme-universe-netflix-film-deal-1202320054/