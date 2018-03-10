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Netflix, Extreme Universe ile kendi sinematik evrenini kuracak

Hollywood'un dev stüdyolarından sonra Netflix de kendi sinematik evrenini kurmak için hareke geçti. Netflix, yeni bir sinematik evren kurmak için Extreme Universe'in haklarını satın aldı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel sinematik evreninin yakaladığı büyük başarının ardından sinema dünyasında popüler bir trend haline gelen sinematik evren furyasına Netflix de katılıyor. Orijinal içeriğe dev yatırımlar yapmaya devan eden Netflix; Deadpool, X-Force ve New Mutants gibi popüler çizgi romanların yazarı olan Rob Liefeld'in eserlerinden uyarlanacak Extreme Universe sinematik evreninin haklarını satın aldı.
Netflix, Liefeld'in Image Comics tarafından yayınlanan 6 çizgi roman serisini (Brigade, Bloodstrike, Cybrid, Re-Gex, Bloodwulf, Kaboom) ve bu serilerde yer alan 50'den fazla karakterin haklarını satın almak için yedi haneli bir anlaşmaya imza attı.
Extreme Universe sinematik evreni için Oscar ödüllü senarist Akiva Goldsman (A Beautiful Mind, I am Legend, The Da Vinci Code) öncülüğünde bir yazar ekibi kurulacak. Ünlü senaristlerden oluşacak bu ekip, aynı evrende geçen filmler hazırlayacak.
Deadpool'un yaratıcılarından olan Liefeld'in Extreme Universe'deki eserleri göz önüne alındığında, Netflix'in çekeceği filmlerden bazılarının Deadpool gibi R reyting alması, yani 18 yaş sınırı olan filmler olması bekleniyor.

http://deadline.com/2018/03/deadpool-rob-liefeld-extreme-universe-netflix-film-deal-1202320054/ Yorum Yaz
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redoracle 1 yıl en beğenilen
Madem alacaktın spawn'ı alsaydın keşke.
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redoracle 1 yıl en beğenilen
Madem alacaktın spawn'ı alsaydın keşke.
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eyoruk 1 yıl
Netflix evren kurar belli düzene göre giderse DC 'nin vay haline derim
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WarSaw 1 yıl
trt1 deki çocuk kahramanlarına benziyor hepside
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Ed Wood 1 yıl
Sayı artar nitelik düşer, her işin genel seyri böyle ilerliyor. O kadar dizi çekeceğin yerde az ama öz yapımlara imza atsa kalite farkını ciddi anlamda yükseltir, rekabet yaratırdı Netflix. Çıkardıkça çıkarıyorlar ama hiçbir anlam ifade etmiyor.
Filmleri ayrı kötü. Sinematik evren eksikti o da oldu.
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MessiTugi 1 yıl
Kalite seviyesinde ciddi düşüş var. Bi Daredevil'e bakın, bi de Iron Fist'e. Giderek kaliteyi artırmaları gerekirken düşürüyorlar.
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oryuken 1 yıl
netflix'te çok para var. tamam da yapımları genelde leş. çok nadir iyi işe denk geliyorsunuz.
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