Yeni Terminator filminde başrolü üstlenecek isim belli oldu

James Cameron'ın yönettiği ilk iki filmi ile sinema tarihinin unutulmaz bilim-kurgu serileri arasında yerini alan Terminator, bir kez daha beyaz perdeye dönüyor. Son yıllarda çıkan devam filmleri ile hayal kırıklığı yaratan seri, yapımcılığını James Cameron'ın üstlendiği yeni bir üçleme ile köklerine geri dönecek.

Şu sıralar yeni Avatar filmlerinin çekimleri ile meşgul olan Cameron'ın öncülüğünde hazırlanan yeni Termanitor filmini, Deadpool'un yönetmeni olan Tim Miller yönetecek. Bir süre önce duyurulan yeni Terminator filmi için hazırlıklara başlayan ikili, filmin başrolünü üstlenecek ismi belirledi.

Variety'nin haberine göre yeni üçlemenin yüzü olacak iki başrolden birini genç oyuncu Mackenzie Davis canlandıracak. Halt and Catch Fire dizisindeki performansı ile dikkat çeken Davis, son olarak The Martian ve Blade Runner 2049 gibi bilim-kurgu filmlerinde rol almıştı.

Mackenzie Davis'in yanı sıra Terminator serisi ile özdeşleşen Arnold Schwarzenegger ve Sarah Connor'ı canlandıran Linda Hamilton da filmin oyuncu kadrosunda yer alacak. Davis'in asker/suikastçı olan karakteri, ilk iki filmdeki Sarah Connor'a benzetiliyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında Terminator filmi hakkında konuşan Arnold Schwarzenegger, filmin çekimlerine haziran ayında başlanacağı açıkladı. Film, 26 Temmuz 2019'da vizyona girecek.

http://variety.com/2018/film/news/mackenzie-davis-terminator-reboot-1202719960/