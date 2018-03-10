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Yeni Terminator filminde başrolü üstlenecek isim belli oldu

Bir süre önce duyurulan yeni Terminator filminde başrolü üstlenecek isim belli oldu. Yönetmenliğini Tim Miller (Deadpool)'ın üstlendiği filmin çekimlerine bu yaz başlanacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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James Cameron'ın yönettiği ilk iki filmi ile sinema tarihinin unutulmaz bilim-kurgu serileri arasında yerini alan Terminator, bir kez daha beyaz perdeye dönüyor. Son yıllarda çıkan devam filmleri ile hayal kırıklığı yaratan seri, yapımcılığını James Cameron'ın üstlendiği yeni bir üçleme ile köklerine geri dönecek.
Şu sıralar yeni Avatar filmlerinin çekimleri ile meşgul olan Cameron'ın öncülüğünde hazırlanan yeni Termanitor filmini, Deadpool'un yönetmeni olan Tim Miller yönetecek. Bir süre önce duyurulan yeni Terminator filmi için hazırlıklara başlayan ikili, filmin başrolünü üstlenecek ismi belirledi.
Variety'nin haberine göre yeni üçlemenin yüzü olacak iki başrolden birini genç oyuncu Mackenzie Davis canlandıracak. Halt and Catch Fire dizisindeki performansı ile dikkat çeken Davis, son olarak The Martian ve Blade Runner 2049 gibi bilim-kurgu filmlerinde rol almıştı.
Mackenzie Davis'in yanı sıra Terminator serisi ile özdeşleşen Arnold Schwarzenegger ve Sarah Connor'ı canlandıran Linda Hamilton da filmin oyuncu kadrosunda yer alacak. Davis'in asker/suikastçı olan karakteri, ilk iki filmdeki Sarah Connor'a benzetiliyor.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında Terminator filmi hakkında konuşan Arnold Schwarzenegger, filmin çekimlerine haziran ayında başlanacağı açıkladı. Film, 26 Temmuz 2019'da vizyona girecek. 

http://variety.com/2018/film/news/mackenzie-davis-terminator-reboot-1202719960/ Yorum Yaz
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canguler917 1 yıl en beğenilen
madem yenilerini yapacaktınız niye bu kadar beklediniz?arnold yaşlandı bir ayağı çukura girdi sizin daha yeni aklınıza geldi
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Escapetolife 1 yıl
2. filmden sonrası çöp, keşke Back to the Future üçlemesi gibi az ve öz efsane kalabilseydi.
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Ohol Oula 3 ay
Haluk Bilginer'e bir şans tanınmalı.
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drjacob 3 ay
bekliyoruz
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obili 3 ay
Bu sarı civciv dişiymiş ya

Hiç bir beklentim yok.
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marseltalon 1 yıl

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Erwin 1 yıl
Arnold şu yaşında hepinizden daha fittir. Sadece yüzden kaybeder. Boşuna gaza gelip adama laf çakmaya çalışmayın.
Terminator tabii ki farklı olacak. Arnold ya Papa rolüne devam eder yada robotlara görünüşlerini veren orjinal insan olur. Gelecekte geçecekse yaşlanmış olması gayet normal.
Merak eden Terminator 3'ün kesilmiş sahnesini izleyebilir. Youtube'da aratın Sergeant John Candy diye.
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1982-utkan 1 yıl
Beni sinamaya çeken film serisi
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tokatli6061 1 yıl
Arnold olmadan terminatör isteyenler romantik filmler sizin için sinemalarda zaten. Arnold hayattaysa bi şekilde terminatörde oynar oynamalı.
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dostum kertenkele 1 yıl
İlk görselin alındığı filmin adı geçilmez li bir şeydi
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hanox 1 yıl
Arnold'ın kımıldayacak hali kalmamış ki , ne terminatörü bu yaw,filmden soğudum :D
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newice 1 yıl
Yeni filmde arnold olursa, film huzur evindeki robotların altına kaçırmasını konu alır.
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