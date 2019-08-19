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Netflix, He-Man anime dizisi için hazırlıklara başladı

Masters of the Universe evreni ekranlara geri dönüyor. Bugün bir açıklama yayınlayan Netflix, yeni bir He-Man animasyon dizisi için hazırlıklara başlandığını duyurdu.
5 sa.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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1980'lerin en popüler çizgi film serilerinden birisi olan He-Man, uzun bir aranın ardından tekrar ekranlara geri dönüyor. Dijital içerik devi Netflix, yeni bir He-Man anime serisi için hazırlıklara resmen başlandığını duyurdu. Masters of the Universe: Revelation isimli yeni animasyon dizisi, ünlü yapımcı Kevin Smith (Clerks, Mallrats) tarafından hazırlanacak.

Netflix ve Kevin Smith tarafından yapılan açıklamalara göre yeni He-Man, bir devam serisi niteliğinde olacak. Dizinin hikaye anlamında, 80'lerde yayınlanan orijinal serinin hemen sonrasında geçeceği belirtiliyor. Konuyla ilgili konuşan Kevin Smith, yeni dizi için, "He-Man ve İskeletor arasındaki son savaş olabilir" ifadelerini kullandı.

Masters of the Universe evrenini özellikle de 80'lerde çocuk olanlar çok iyi bilecektir. Seride Eternia prensi Adam'ın İskeletor isimli yaratıkla olan mücadelesini izliyoruz. Prens Adam, Eternia'yı ve Şato'sunun sırlarını İskeletor'un kötü emellerinden korumaya çalışıyor.

Seriye ismini veren He-Man karakteri ise Prens Adam'ın süper kahraman olan ikinci kişiliğiydi. Prens Adam, kılıcını havaya kaldırıp "By the power of Grayskull, I have the power" dediğinde evrenin en güçlü savaşcısı olan He-Man'e dönüşebiliyordu. Türkçe dublajlarda bu söz "Gölgelerin gücü adına, güç bende artık!" olarak çevrilmişti.

Masters of the Universe serisinin ayrıca şu anda live action bir filmi de hazırlanıyor. Serinin film haklarını elinde bulunduran Sony Pictures, bu yılın başlarında resmi duyuruyu gerçekleştirmişti. Noah Contineo'nun He-Man'i canlandıracağı film 2021'de vizyona girecek.

Masters of the Universe: Revelation animesinin ise yayın tarihi şu an için belli değil. 


https://www.engadget.com/2019/08/18/netflix-he-man-kevin-smith/ Yorum Yaz
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darkaura 4 sa. en beğenilen
bahisleri aciyorum: he-man gay mi olur, zenci mi, yoksa ikisi birden mi?
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muratkaya 30 dk.
Ya varya bunu batırırlarsa söverim ha hem de çok pis söverim, yeryüzünün en görülmedik küfürlerini sayarım bunlara hayata küserler.
He-Man'in yeri başka, o bizim çocukluğumuzdan bir hatıra.
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balcis 2 sa.
ben gay zenci kadın birey bekliyorum. kadınsı bir erkek olur, lezbiyen gibi.
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KaleyDeskop 2 sa.
anime diyorlar ancak hiç anime tarzı iş yapmıyorlar, yapsalar bile bir çok anime gibi kalitesiz çizim düşük bütçeli iş yapıyorlar..
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olağan_şüpheli 41 dk. KaleyDeskop
Castlevania ve dragon prince var severek takip ettiğim.
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darkaura 4 sa. en beğenilen
bahisleri aciyorum: he-man gay mi olur, zenci mi, yoksa ikisi birden mi?
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olağan_şüpheli 42 dk. darkaura
latin amerikalı veya yahudi de olabilir. Lütfen yapımcılar dar kalıplara sokan imalarda bulunmayın.
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Tommy Shelby 3 dk. darkaura
😂
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DH Misafiri 4 sa.
She -Ra çok kötüydü umarım bu kötü olmaz.
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