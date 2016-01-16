Netflix, Punisher dizisi için hazırlıklara başladı

Marvel ile imzaladığı dev anlaşma kapsamında, sevilen çizgi roman serilerini diziye uyarlayan Netflix, ilk başta açıkladığı 5 diziye bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Bugüne kadar Daredevil ve Jessica Jones'un ilk sezonlarını yayınlayan, Luke Cage ve Iron Fist'in ise yapımına başlayan Netflix, şimdi de Punisher dizisi için hazırlıklara başladı.

Marvel çizgi romanlarının en popüler anti-kahramanı olan Punisher, ya da diğer adıyla Frank Castle, ilk olarak Daredevil'in ikinci sezonunda karşımıza çıkacak. The Walking Dead dizisinden tanıdığımız Jon Bernthal tarafından canlandırılacak olan Punisher, dizinin yeni kötü adamı olarak karşımıza çıkacak.

Frank Castle'ın Daredevil'in ikinci sezonunda yer alacağı duyurulduğu günden beri olası bir Punisher dizisi gündemdeydi, ancak Netflix'in Punisher dizisine onay vermeden önce karakterin nasıl karşılanacağı görmek isteyeceği tahmin ediliyordu. Netflix cephesinden gelen yeni haberler ise, Punisher dizisi için hazırlıkların şimdiden başladığını gösteriyor.

Deadline'ın haberine göre, Jon Bernthal'ın performansından oldukça etkilenen Netflix yönetimi, Punisher dizisine onay vermek için Daredevil'in yayınlanmasını beklememeye karar verdi. Netflix cephesinden ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil.

Eski bir asker olan Frank Castle, iki düşman çete arasındaki çatışma sırasında karısı ve çocuklarının öldürülmesinden sonra suça karşı tek başına savaş açar. Suçluları öldürmekten çekinmeyen Castle, bu yönüyle Marvel'in diğer kahramanlarına pek benzemiyor. Üstelik bu tercihi nedeniyle zaman zaman kendisini diğer kahramanlarla karşı karşıya da bulabiliyor. Punisher daha önce iki defa sinemaya uyarlanmış, fakat ikisinde de pek başarılı olamamıştı.

Daredevil'ın 18 Mart'ta yayınlanacak ikinci sezonunun ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

http://deadline.com/2016/01/daredevil-the-punisher-netflix-jon-bernthal-1201684475/