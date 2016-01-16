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Netflix, Punisher dizisi için hazırlıklara başladı

Daredevil'ın ikinci sezonunda önemli bir rol oynayacak olan Punisher, kendi dizisine kavuşuyor. Netflix'in Punisher dizisi için hazırlıklara şimdiden başladığı ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix, Punisher dizisi için hazırlıklara başladı
Marvel ile imzaladığı dev anlaşma kapsamında, sevilen çizgi roman serilerini diziye uyarlayan Netflix, ilk başta açıkladığı 5 diziye bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Bugüne kadar Daredevil ve Jessica Jones'un ilk sezonlarını yayınlayan, Luke Cage ve Iron Fist'in ise yapımına başlayan Netflix, şimdi de Punisher dizisi için hazırlıklara başladı.
Marvel çizgi romanlarının en popüler anti-kahramanı olan Punisher, ya da diğer adıyla Frank Castle, ilk olarak Daredevil'in ikinci sezonunda karşımıza çıkacak. The Walking Dead dizisinden tanıdığımız Jon Bernthal tarafından canlandırılacak olan Punisher, dizinin yeni kötü adamı olarak karşımıza çıkacak.
Frank Castle'ın Daredevil'in ikinci sezonunda yer alacağı duyurulduğu günden beri olası bir Punisher dizisi gündemdeydi, ancak Netflix'in Punisher dizisine onay vermeden önce karakterin nasıl karşılanacağı görmek isteyeceği tahmin ediliyordu. Netflix cephesinden gelen yeni haberler ise, Punisher dizisi için hazırlıkların şimdiden başladığını gösteriyor.
 
Netflix, Punisher dizisi için hazırlıklara başladı
Deadline'ın haberine göre, Jon Bernthal'ın performansından oldukça etkilenen Netflix yönetimi, Punisher dizisine onay vermek için Daredevil'in yayınlanmasını beklememeye karar verdi. Netflix cephesinden ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil.
Eski bir asker olan Frank Castle, iki düşman çete arasındaki çatışma sırasında karısı ve çocuklarının öldürülmesinden sonra suça karşı tek başına savaş açar. Suçluları öldürmekten çekinmeyen Castle, bu yönüyle Marvel'in diğer kahramanlarına pek benzemiyor. Üstelik bu tercihi nedeniyle zaman zaman kendisini diğer kahramanlarla karşı karşıya da bulabiliyor. Punisher daha önce iki defa sinemaya uyarlanmış, fakat ikisinde de pek başarılı olamamıştı.
Daredevil'ın 18 Mart'ta yayınlanacak ikinci sezonunun ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz. 

http://deadline.com/2016/01/daredevil-the-punisher-netflix-jon-bernthal-1201684475/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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sendomi 3 yıl
adamlar,filmi yaptılar punisher ile alakası olmayan saçma sapan birşey yaptılar,sinemaya aktarılabilecek ne iyi konulardan birine sahip oysa ki,diziyi adam gibi yapsalar bari
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delpieroalk 3 yıl
Şimdi Punisher hem Daredevil'da olacak hem de kendi dizisi mi olacak ? :D
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alito 3 yıl
Punisher sevdiğim bir karakterdi, Daredevil'de görmekte güzel olacak, merakla bekliyorum.
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ylmzsngl 3 yıl
Çok iyi. Umarım kaliteli bir yapıt daha izleme imkanımız olur.
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KingShady 3 yıl
Harika haber.
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Das Boot 3 yıl
Netflix'in yapımları güzel oluyor. En son Beasts of No Nation'ı izlemiştim ve benden tam puanı aldı.
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pckolik13 3 yıl
Punisher ın pc oyunu çok iyiydi.
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0quz28 3 yıl
her karakterin dizisini yapmasalardı keşke biraz ön yargılı olacak ama saçma buluyorum iyice para işine döner böyle olursa kalitelide olmaz ve bence yapılacak dizi var yapılmayacak dizi var. Jessica Jones ve Luke Cage'e hiç gerek yok.
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Witsel 3 yıl
Shane reis döktürmüş anlaşılan..
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Guest-97084050D 3 yıl
Yazmazsam dayanamam :D

Netflix and chill.
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Dick Grayson 3 yıl
En merak ettiğim dizi inş. Güzel olur
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grkm1 3 yıl
Önlerden
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LorneMalvo 3 yıl
İron Fist iptal edilecek, Punisher çekilecek deniyordu şimdi ise 4 ana karakterin yanına Punisher'i eklemişler. Demek ki Jon Bernthal yardırmış dizide
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