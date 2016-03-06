Netflix, TV alışkanlıklarını değiştiriyor

Netflix kısa bir süre önce dünya çapında 130 ülkeye daha hizmet vermeye başlayarak globalleşme adında önemli bir adım attı, ancak hiç şüphesiz en çok kullanıldığı ülke çok uzunca bir süre ABD olarak kalmaya devam edecek. Hatta yayın servisi "Netflix and chill" gibi sıkça kullanılan popüler bir deyimin oluşmasına bile sebep olmuş durumda.

Yeni yapılan bir araştırma ise bu tarz yayınların alışılmış TV alışkanlığını değiştirdiğini gözler önüne seriyor. Rapora göre geçtiğimiz yıl içerisinde toplam 42.5 Milyar saat Netflix yayını izlenmiş. Rakamın böyle devasa boyutlara ulaşması ise ulusal TV yayıncılarını negatif yönde etkiliyor. Örnek vermek gerekirse evinde Netflix bulunan kullanıcılar, Netflix'e sahip olmayanlara göre; CBS'yi %42, Fox'u %35, ABC'yi %32 ve NBC'yi ise %27 daha az izliyorlar. ABD'nin en çok izlenen yayın kuruluşlarının Netflix'ten bu kadar büyük ölçüde etkilenmesi servisin TV alışkanlıklarını değiştirebildiğini gösteriyor.

Netflix izlenme rakamlarını ülkedeki toplam izlenme sayıları ile bir araya getirdiğimizde servisin %6'lık bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl bu oran %4.4 seviyesinde iken, 2020'de %14'e ulaşması bekleniyor.

http://www.tweaktown.com/news/50875/netflix-members-viewed-42-5-billion-hours-tv-2015-alone/index.html