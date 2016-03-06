Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix, TV alışkanlıklarını değiştiriyor

Geçtiğimiz aylarda global pazara açılan Netflix ile ilginç bir araştırmaya konu oldu. Araştırmaya göre ABD genelinde Netflix kullanımının artması sıradan TV kanallarına zor günler yaşatıyor.
3 yıl
3,3b
1
26
Diğer Yazılım
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Netflix kısa bir süre önce dünya çapında 130 ülkeye daha hizmet vermeye başlayarak globalleşme adında önemli bir adım attı, ancak hiç şüphesiz en çok kullanıldığı ülke çok uzunca bir süre ABD olarak kalmaya devam edecek. Hatta yayın servisi "Netflix and chill" gibi sıkça kullanılan popüler bir deyimin oluşmasına bile sebep olmuş durumda.

Yeni yapılan bir araştırma ise bu tarz yayınların alışılmış TV alışkanlığını değiştirdiğini gözler önüne seriyor. Rapora göre geçtiğimiz yıl içerisinde toplam 42.5 Milyar saat Netflix yayını izlenmiş. Rakamın böyle devasa boyutlara ulaşması ise ulusal TV yayıncılarını negatif yönde etkiliyor. Örnek vermek gerekirse evinde Netflix bulunan kullanıcılar, Netflix'e sahip olmayanlara göre; CBS'yi %42, Fox'u %35, ABC'yi %32 ve NBC'yi ise %27 daha az izliyorlar. ABD'nin en çok izlenen yayın kuruluşlarının Netflix'ten bu kadar büyük ölçüde etkilenmesi servisin TV alışkanlıklarını değiştirebildiğini gösteriyor.
Netflix izlenme rakamlarını ülkedeki toplam izlenme sayıları ile bir araya getirdiğimizde servisin %6'lık bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl bu oran %4.4 seviyesinde iken, 2020'de %14'e ulaşması bekleniyor. 

http://www.tweaktown.com/news/50875/netflix-members-viewed-42-5-billion-hours-tv-2015-alone/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guhong01 3 yıl en beğenilen Spiderhip
Spiderhip
Ben televizyonu televizyondan izlemeyi bırakalı neredeyse 9 sene oldu yahu. İzleyeceğim her şeyi internetten izliyorum.

Mesela geçen tvibudan aradılar. İşte vizyon filmi izlermişim, kaydeder, durdururmuşum. Adama desem zaten ben neredeyse çoğu filmi Türkiye'de vizyona, sinamaya bile gelmeden 2-3 ay önce izlemiş oluyorum diye, anlamayacak. Kaydedip, durdurmaksa zaten bu bilgisayarın ana özelliği. Hem de yarım saat reklam bekleme derdi yok. Yahu en son televizyon izlediğim zamanları hatırlıyorum da, bir filmi izlerken araya reklam girerdi, başka kanala geçerdim, orada bir şeye dalardım, daha önce ne izlediğimi unuturdum. Hatırladığımda iş işten geçerdi, bu sefer şimdi izlediğime reklam girerdi. Böyle abuk sabuk, ordan oraya, her şey yarım yarım.

Ha son olarak tabi maç muhabbetini yaptılar. Maçla çok aram yoktur, derbi ve takımımın uefa, cl maçkarını izlerim ancak. Onları da zaten yine istediğim gibi internetten hiç takılmadan izleyebiliyorum. Tabi akşam tvibu maçı verecekken, ben zaten internetten izleyeceğim diyemedim :) Maç izlemiyorum dedim. Hem zaten maç lisanslarının suyunu çıkardılar, bir tivibu bir digitürk bir bilmemne, onla mı uğraşılır.

Neyse sonuç olarak bu netflix olayını da bu yüzden çok anlamış değilim. Yani yine niye para veriyoruz. Bu internetten farklı olarak ne sağlıyor ki ? Yani vizyondan önce izlemekse izlemek. Her filme, her diziye, her bölümüne, her dilde ulaşım, her maçı izleme şansı zaten internette direk olarak var.

Bazıları da internetten maç izlemek için ekstra bir şeyler alıp takıyorlar bilgisayarlarına, onu da anlamıyorum. Yani interneti kullanmayı mı kimse bilmiyor, ya da işte lisanslı olsun, korsan izlemiş olmayayım mı diye alıyorlar.

Bence yazının en başına "dikkat, korsancı içerir" diye eklemelisin. Boşuna okudum tüm yazıyı
SpiderhipBen televizyonu televizyondan izlemeyi bırakalı neredeyse 9 sene oldu yahu. İzleyeceğim her şeyi internetten izliyorum....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arnold3528 3 yıl
Netflix'in genişlemeyi tercih ettiği ülkelerden biri olursak çok iyi olacak. Sanıyorum dublaj için görüşmelere başlamışlar.

Netflix sayesinde hırsızlık yapmamıza gerek kalmayacak. Bütün dizi ve filmler tek platform üzerinden, düzgün çeviri ve dublaj ile olacak. Görüntü kalitesinde iyileşme olacak. İnternet üzerinden çalıştığı için sansüre de maruz kalmayacak. AKK de kalkarsa her şey hazır. Zaten online yayıncılık sektöründe 3 isim var şu an: Netflix, Hulu ve Amazon. Amazon da yakında uluslararası genişlemeye başlayacakmış. Korsan, kalitesiz ve uğraştırıcı şekilde bedava izlemek yerine tek platform üzerinden düzgün bir şekilde izleyip bir miktar para ödemeyi tercih ederim. Yıllardır korsan dizi film izleyen biri olarak söylüyorum bunu.
Netflix'in genişlemeyi tercih ettiği ülkelerden biri olursak çok iyi olacak. Sanıyorum dublaj için görüşmelere başlamışlar.Netflix sayesinde hırsız...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spiderhip 3 yıl
Dikkat Korsancı İçerir

Ben televizyonu televizyondan izlemeyi bırakalı neredeyse 9 sene oldu yahu. İzleyeceğim her şeyi internetten izliyorum.

Mesela geçen tvibudan aradılar. İşte vizyon filmi izlermişim, kaydeder, durdururmuşum. Adama desem zaten ben neredeyse çoğu filmi Türkiye'de vizyona, sinamaya bile gelmeden 2-3 ay önce izlemiş oluyorum diye, anlamayacak. Kaydedip, durdurmaksa zaten bu bilgisayarın ana özelliği. Hem de yarım saat reklam bekleme derdi yok. Yahu en son televizyon izlediğim zamanları hatırlıyorum da, bir filmi izlerken araya reklam girerdi, başka kanala geçerdim, orada bir şeye dalardım, daha önce ne izlediğimi unuturdum. Hatırladığımda iş işten geçerdi, bu sefer şimdi izlediğime reklam girerdi. Böyle abuk sabuk, ordan oraya, her şey yarım yarım.

Ha son olarak tabi maç muhabbetini yaptılar. Maçla çok aram yoktur, derbi ve takımımın uefa, cl maçkarını izlerim ancak. Onları da zaten yine istediğim gibi internetten hiç takılmadan izleyebiliyorum. Tabi akşam tvibu maçı verecekken, ben zaten internetten izleyeceğim diyemedim :) Maç izlemiyorum dedim. Hem zaten maç lisanslarının suyunu çıkardılar, bir tivibu bir digitürk bir bilmemne, onla mı uğraşılır.

Neyse sonuç olarak bu netflix olayını da bu yüzden çok anlamış değilim. Yani yine niye para veriyoruz. Bu internetten farklı olarak ne sağlıyor ki ? Yani vizyondan önce izlemekse izlemek. Her filme, her diziye, her bölümüne, her dilde ulaşım, her maçı izleme şansı zaten internette direk olarak var.

Bazıları da internetten maç izlemek için ekstra bir şeyler alıp takıyorlar bilgisayarlarına, onu da anlamıyorum. Yani interneti kullanmayı mı kimse bilmiyor, ya da işte lisanslı olsun, korsan izlemiş olmayayım mı diye alıyorlar.
Dikkat Korsancı İçerirBen televizyonu televizyondan izlemeyi bırakalı neredeyse 9 sene oldu yahu. İzleyeceğim her şeyi internetten izliyorum. ...
Devamını Gör
5 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arnold3528 3 yıl
E dediğin olay iTunes'da var zaten, git oradan al. DVD masrafı yok diye adamlar bir liraya vermiyorlar sezonu ama


Platform değiştirme sorunu diye bir şey de olmaz, bu tür anlaşmalar çok uzun vadeli olur genelde. Geçen Netflix'den Doctor Who kalktı bir, başka da hiç duymadım. Hatta bazı diziler birden fazla platformda yer alabiliyor bazen, Türkiye'de olduğu üzere.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
yayın kalitesi iyiyse,dizi ve film içeriklerikleri de iyiyse mantıklı.tv yayını izlemekten pek keyif almıyorum.tv'de genelde film ve dizi izleyenler için güzel alternatif.apple tv'de dizi yok.fiyatı rekabetçi olursa ona güzel alternatif olabilir bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A.B.D(azimBora) 3 yıl
2-3 yıllı var en temiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nostromo- 3 yıl
Aman abi Türk dizileri bulaşacaklarsa hiç gelmesin. Hatta geldiği gibi gitsin netflix. Türk dizilerinden de onları izleyen insanlardan da tiksiniyorum. Mümkünse kaliteli bir mecra olarak kalsın netflix.Çüntü yerli dizileri yayınlarlarsa ek maliyetten ötürü ucuzlamayacak. Başlarım behlülünede muhteşem rezalatinede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 3 yıl
Netflix türk dizilerini almaz, hiç ümitlenmeyin, zaten youtubeda yayınlıyorlar.
Ayrıca Netflix Türkiye'de altyapımız ve ttnet zihniyeti yüzünden is yapamaz. Daha ülkedeki beleşçi zihniyetten bahsetmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arnold3528 3 yıl
Kusura bakmayın ama boş konuşuyorsunuz arkadaşlar. Dizimag dediğiniz site korsan yayınla milyonlar kaldırıyordu. Subscription modeliyle eğer kaliteli bir katalog sunarlarsa Netflix çok iyi iş yapabilir Türkiye'de. Zaten dublajcılar birliği Netflix ile görüşmelere başladığını açıkladı, adamlar da öyle düşünüyor demek ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 3 yıl
Üzerinde çok uzun konuşulacak bir konu aslında. Fakat ülkemizde ki internet hızları ve kısıtlamalar bazı noktalarda sorun yaratıyor. Kültür olarak bu tarz şeylere alışık olmadığımız için gelin-kaynana,yarışmalar ya da içimizi bayan haberlere aşık bir toplum olduğumuz için tam anlamıyla bu servislere uyum sağlayamıyoruz. Tabi korsan sever (kendini akıllı sanan) büyük bir kesimde barındırıyoruz. Aylık 5 TL bile olsa bu tarz hizmetlere para ödememek için elinden geleni yapabilecek insanlar çoğunlukta.
Netflix yapar mı bilinmez fakat Amazon Türkiye pazarına girmeden medya ve sokaklarda araştırmalar anketler yapmadan bu olaya girmese daha iyi olur. Türkiye bu servisler için henüz hazır değil. Artık b.. çıkmış Kurtlar Vadisi gibi diziler izleyen insanlara, breaking bad, narcos ya da benzeri tüm dünya tarafından kabul görmüş dizileri nasıl izletebileceksin ki?
Açıkcası bir sürü teknoloji anlamında altyapı ve gelişim anlamında konuşmak istediğiklerim var fakat ülkenin seyirci kitlesini ve ilgi seviyesini düşündükçe konuşmaktan vazgeçiyorum... iyi forumlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 3 yıl
AKK önemli degil sonucta torrent de akk dan goturuyor. Ayrica 3 megabitle de izlenebiliyor sorun yasamiyorum. Fakat Turkiye kanadindaki icerigin genisletilmesi ve Türkce dil desteginin gelmesi lazim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
Netflix içeriği geliştirir, Türk yapımı filmleri ve yabancı filmlerin dublaj ve altyazılarını eklerse neden olmasın? Para verip ücretsiz izleyebildiğim şeyleri bile izleyemezsem paramla rezil olursam ne anlamı kalır.
Ben ücretini verip bir hizmet alıp izleme taraftarıyım, ama sunduğu içerik ve arşiv önemli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
There goes your life 3 yıl
Televizyon bitti, artık genç kitle içeriği internet üzerinden tüketiyor ilerideki 10-15 yıl içerisinde dijitale geçiş tamamen gerçekleşecek. Şuan kablolu televizyon kullanıcıları yaşlı kitle oluşturuyor. Dünya'nın yarısında internet olmamasıda buna bir etken ama internet kullanımıda inanılmaz şekilde büyüyor. Türkiye'deki içeriğe laf atan arkadaşlar netflix ilk açıldığı zamanlarda her ülkede kat kat daha beterdi ama çok deli yatırım yapıyorlar kısa zamanda büyüyecekler ben destekçisiyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nostromo- 3 yıl
Tv izlemeyi bırakalı çok uzun yıllar oldu. En son bizimkiler dizisini izliyordum o da bitince bıraktım. Ondan sonra vcd player furyasına kaptırdım kendimi bide üstüne oyunlara daldım gittim. Ben açık konuşayım popcorn time kullanıyorum çoğu filmde altyazı var olmayanada çok kolay sen ekleyebiliyorsun. Hemde ses ve görüntü kalitesi netflix le aynı derecede.Korsana karşıyım ama napayım legal bir biçimde film izleyebileceğimiz platform yok.Netflixte içerik çok az hemde Türkçe altyazı yok. Bu eksikleri tamamlayıp fiyatıda makul seviyelere çekerseler yıllık aboneleri olurum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VulonViing 3 yıl
Türkiye şartlarında bu durumun gerçekleşmesi çok zor. Netflix gerekli altyazı ve dublaj desteğini verse bile AKK gibi bir lanet var maalesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ed Wood 3 yıl
En önemli şey içerik, orayı doldurmadıkları sürece anlamı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 3 yıl
Netflix iyi hoş da içerik yok. Diziler güncel değil. Sadece kendi dizileri tastamam var. Filmler en az birkaç yıllık ve gene içerik zayıf. Şu işten güzel randıman almak istiyorsan netflix, hbo, hulu, amazon prime gibi farklı farklı servislere üye olmak lazım. Konser izlemek için quello, spor için spor kanalları, müzik için başka paket dersek astarı yüzünden pahalıya geliyor. Kaldı ki bu servislerin çoğu türkiyede yok. Bu olay ülkemiz için şimdilik pragmatik olmaktan çok ama çok uzak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3325 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
netflix, Diğer Yazılım ve
2 etiket daha Yazılım Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Microsoft için Windows 10 RT iddiası 3 yıl Tinder'da arkadaşlarınıza yeni tanıştığınız kişileri önerebileceksiniz 3 yıl HTC şubat ayını rekor kayıpla kapattı 3 yıl Google balonları, Hindistan'a internet götürüyor 3 yıl LG, X cam ve X screen modellerinin yeni promosyon görüntülerini yayınladı 3 yıl NASA, Star Trek'ten esinlenen uzay gemisi geliştiriyor 3 yıl Mobilite: Galaxy S7 fiyatları, Xiaomi Mi5 ve Mi4S, Huawei P9 ve dahası... 3 yıl Çin'in Ay'daki uzay aracı Yutu yeni bir rekora imza attı 3 yıl Samsung'a karşı TSMC cephesi genişliyor 3 yıl E-posta ve @ işaretinin mucidi Ray Tomlinson hayata veda etti 3 yıl Intel, iPhone 7 için önemli miktarda bir sipariş aldı 3 yıl Samsung Galaxy J5 (2016) ve Galaxy J7 (2016) modelleri göründü 3 yıl MediaTek'e Windows 10 desteği geliyor 3 yıl Meerkat, canlı yayın sektörüne havlu attı 3 yıl Samsung, çevrimiçi müzik sektöründen çekiliyor 3 yıl Amazon Echo Dot'u sadece sesinizle satın alabileceksiniz 3 yıl Samsung Galaxy Tab 3 Lite yenileniyor 3 yıl HTC 10'un Windows'lu versiyonu olmayacak 3 yıl En güçlü Windows 10 telefonu kullandık 3 yıl Resmi olarak açıklandı: İthal cep telefonlarına ek vergi gelmiyor! 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Netflix, TV alışkanlıklarını değiştiriyor Sonraki Asus'tan güç bağlantısı gerektirmeyen GeForce GTX 950 ekran kartı 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge bileşenleri detaylanıyor 3 yıl Thief oyun serisi sinemaya uyarlanıyor 3 yıl General Mobile GM5 Plus hakkında her şey! Ayrıca Discovery ailesinde güncelleme çalışmaları 3 yıl 500 milyon Android cihazı yeni bir zararlı yazılım tehdidiyle karşı karşıya! 3 yıl Lunapark hız treninde sanal gerçeklik keyfi 3 yıl SpaceX Falcon 9'u nihayet beşinci denemesinde fırlattı 3 yıl UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinde gol çizgisi teknolojisini kullanacak 3 yıl DARPA dikey kalkış ve iniş yapabilen hybrid uçak konseptini tanıttı 3 yıl Microsoft'un geçen yıl Slack'i satın almak istediği konuşuluyor 3 yıl Android kullanıcılarının uygulama sadakati düşük seviyede 3 yıl Foxconn: Nintendo NX 2016 yılında geliyor, üretim süreci hazır 3 yıl HTC One M10 ile ilgili bir basın görseli internete sızdırıldı 3 yıl Baikal işlemcisini temel alan bilgisayarlar, Rusya'da boy göstermeye başladı 3 yıl İşte bilinen evrenin en uzak, en yaşlı galaksisi 3 yıl 2si1 "Tuzu kuru" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sony'den değiştirilebilir lensli 4K güvenlik kamerası 3 yıl Instagram, kullanıcı profillerindeki Telegram ve Snapchat linklerini engelledi 3 yıl Windows 10 mobil güncellemesi yaygınlaşıyor 3 yıl Uygun fiyata dijital oyun satan Kinguin Türkiye'ye geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim