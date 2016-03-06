Netflix, TV alışkanlıklarını değiştiriyor

Netflix kısa bir süre önce dünya çapında 130 ülkeye daha hizmet vermeye başlayarak globalleşme adında önemli bir adım attı, ancak hiç şüphesiz en çok kullanıldığı ülke çok uzunca bir süre ABD olarak kalmaya devam edecek. Hatta yayın servisi "Netflix and chill" gibi sıkça kullanılan popüler bir deyimin oluşmasına bile sebep olmuş durumda.
Yeni yapılan bir araştırma ise bu tarz yayınların alışılmış TV alışkanlığını değiştirdiğini gözler önüne seriyor. Rapora göre geçtiğimiz yıl içerisinde toplam 42.5 Milyar saat Netflix yayını izlenmiş. Rakamın böyle devasa boyutlara ulaşması ise ulusal TV yayıncılarını negatif yönde etkiliyor. Örnek vermek gerekirse evinde Netflix bulunan kullanıcılar, Netflix'e sahip olmayanlara göre; CBS'yi %42, Fox'u %35, ABC'yi %32 ve NBC'yi ise %27 daha az izliyorlar. ABD'nin en çok izlenen yayın kuruluşlarının Netflix'ten bu kadar büyük ölçüde etkilenmesi servisin TV alışkanlıklarını değiştirebildiğini gösteriyor.
Netflix izlenme rakamlarını ülkedeki toplam izlenme sayıları ile bir araya getirdiğimizde servisin %6'lık bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl bu oran %4.4 seviyesinde iken, 2020'de %14'e ulaşması bekleniyor.
http://www.tweaktown.com/news/50875/netflix-members-viewed-42-5-billion-hours-tv-2015-alone/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence yazının en başına "dikkat, korsancı içerir" diye eklemelisin. Boşuna okudum tüm yazıyı
Netflix sayesinde hırsızlık yapmamıza gerek kalmayacak. Bütün dizi ve filmler tek platform üzerinden, düzgün çeviri ve dublaj ile olacak. Görüntü kalitesinde iyileşme olacak. İnternet üzerinden çalıştığı için sansüre de maruz kalmayacak. AKK de kalkarsa her şey hazır. Zaten online yayıncılık sektöründe 3 isim var şu an: Netflix, Hulu ve Amazon. Amazon da yakında uluslararası genişlemeye başlayacakmış. Korsan, kalitesiz ve uğraştırıcı şekilde bedava izlemek yerine tek platform üzerinden düzgün bir şekilde izleyip bir miktar para ödemeyi tercih ederim. Yıllardır korsan dizi film izleyen biri olarak söylüyorum bunu.
Ben televizyonu televizyondan izlemeyi bırakalı neredeyse 9 sene oldu yahu. İzleyeceğim her şeyi internetten izliyorum.
Mesela geçen tvibudan aradılar. İşte vizyon filmi izlermişim, kaydeder, durdururmuşum. Adama desem zaten ben neredeyse çoğu filmi Türkiye'de vizyona, sinamaya bile gelmeden 2-3 ay önce izlemiş oluyorum diye, anlamayacak. Kaydedip, durdurmaksa zaten bu bilgisayarın ana özelliği. Hem de yarım saat reklam bekleme derdi yok. Yahu en son televizyon izlediğim zamanları hatırlıyorum da, bir filmi izlerken araya reklam girerdi, başka kanala geçerdim, orada bir şeye dalardım, daha önce ne izlediğimi unuturdum. Hatırladığımda iş işten geçerdi, bu sefer şimdi izlediğime reklam girerdi. Böyle abuk sabuk, ordan oraya, her şey yarım yarım.
Ha son olarak tabi maç muhabbetini yaptılar. Maçla çok aram yoktur, derbi ve takımımın uefa, cl maçkarını izlerim ancak. Onları da zaten yine istediğim gibi internetten hiç takılmadan izleyebiliyorum. Tabi akşam tvibu maçı verecekken, ben zaten internetten izleyeceğim diyemedim :) Maç izlemiyorum dedim. Hem zaten maç lisanslarının suyunu çıkardılar, bir tivibu bir digitürk bir bilmemne, onla mı uğraşılır.
Neyse sonuç olarak bu netflix olayını da bu yüzden çok anlamış değilim. Yani yine niye para veriyoruz. Bu internetten farklı olarak ne sağlıyor ki ? Yani vizyondan önce izlemekse izlemek. Her filme, her diziye, her bölümüne, her dilde ulaşım, her maçı izleme şansı zaten internette direk olarak var.
Bazıları da internetten maç izlemek için ekstra bir şeyler alıp takıyorlar bilgisayarlarına, onu da anlamıyorum. Yani interneti kullanmayı mı kimse bilmiyor, ya da işte lisanslı olsun, korsan izlemiş olmayayım mı diye alıyorlar.