Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube yeni Karate Kid dizisi için hazırlıklara başladı

Orijinal dizi sayısını hızla arttıran YouTube, şimdi de yeni bir Karate Kid dizisi için hazırlıklara başladı. Cobra Kai adını taşıyan dizi, eski serinin başrol oyuncularını bir araya getirecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
1
8
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son dönemde teknoloji dünyasının da ilgisini çekmeyi başaran orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapmaya başlayan YouTube, orijinal dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Önümüzdeki dönemde Impulse, Step Up ve Lifeline gibi dikkat çekici orijinal diziler yayınlayacak olan YouTube, şimdi de yeni bir Karate Kid dizisi için hazırlıklara başladı.
Cobra Kai adını taşıyan dizi, orijinal Karate Kid serisinin başrol oyuncularını bir araya getirecek. Ralph Maccio'nun bir kez daha Daniel LaRusso rolünü canlandıracağı dizide, William Zabka da LaRusso'nun en büyük rakibi olan Johnny Lawrence rolü ile geri dönecek.
Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg (Harold & Kumar) ve Josh Heald (Hot Tub Time Machine) tarafından kaleme alınacak Cobra Kai, ilk filmin 30 yıl sonrasında geçiyor ve Johnny Lawrence'in meşhur Cobra Kai karate dojo'sunu yeniden açmasıyla Lawrence ile LaRusso arasındaki rekabetin yeniden canlanmasını anlatıyor.
Dizi, bir zamanlar düşman olan bu iki adamın karate aracılığıyla hem geçmişlerindeki hatalarıyla yüzmeşlerini, hem de bugünkü sorunlarıyla başa çıkma çabalarını anlatacak.
Dizinin otuzar dakikalık 10 bölümden oluşan ilk sezonu, 2018'de YouTube Red üzerinden yayınlanacak.

http://deadline.com/2017/08/karate-kid-tv-sequel-starring-ralph-macchio-william-zabka-youtube-red-1202142435/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Moldova_lover 11 ay
En azından birkaç forumdaş izlemiş...Mutlaka izleyin,izlettirin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
altese 11 ay
Dizi çok güzeldi bence,izlenir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furandor 11 ay
Efsanevi ..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moldova_lover 11 ay
Böyle bir diziyi izleyen pek yok gibi....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moldova_lover 12 ay
Diziyi izledim,muhteşem olmuş.Dün akşam nasılsa tırttır diye bir oturdum 7 bölümü 3 saat soluksuz izledim.Herkese tavsiye ederim.Gerçekten harita olmuş.Tabii marvel ile büyüyen bebe-becik pek birşey anlamaz ama neyse..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 2 yıl
çok özlem vardı böyle bir diziye !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 2 yıl
Miyagi Usta'nın hayatta olmaması çok kötü olmuş (huzur içinde yatsın). İngilizceniz iyi ise Miyagi Usta'nın (Noriyuki "Pat" Morita) hayatını bir okuyun: seinenkai.com/...
Noriyuki Morita (28 Haziran 1932, 24 Kasım 2005)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BERKYABGU 2 yıl
30dk neyin zevkini verecek 50 dk olsa neyse
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl İşte dünyanın en güçlü roketi: Elon Musk'tan Falcon Heavy animasyonu 2 yıl Dizel soruşturması kapsamında Audi'nin tüm kârına el konulabilir 2 yıl İngiltere akıllı arabalara yeni güvenlik şartları getiriyor 2 yıl İşte Roketsan’ın uydu fırlatma aracından ilk tasarım görüntüsü 2 yıl 3 ebeveynli embriyo geliştiren doktor FDA tarafından uyarıldı 2 yıl Samsung'un patronu için 12 yıl hapis cezası isteniyor 2 yıl Elon Musk'tan büyük iddia: Perakendecilikte Apple'ı geçtik 2 yıl Terlemeden ter ölçümü yapabilen sensör geliştirildi 2 yıl 4K çözünürlüklü Apple TV, HDR10 ve Dolby Vision desteğiyle gelecek 2 yıl İngiltere kişisel veri korumasını arttırıyor: Google ve Facebook'a büyük cezalar gelebilir 2 yıl Razer Chroma tabanlı RGB LED şeritler duyuruldu 2 yıl Milli e-posta servisi 2018 sonunda hizmete girecek 2 yıl Google arama sonuçlarına hikayeler özelliği geliyor 2 yıl ASELSAN, ROKETSAN ve TAI’de metal yazıcı devrimi 2 yıl Facebook Groups uygulaması kapanıyor 2 yıl Spotify platformu Xbox One’a geliyor 2 yıl Cam gövdeli iPhone 7s Plus ortaya çıktı 2 yıl Mobilite "LG V30, S8'e karşı" Mate 10, Note 9, iPhone 8 ve fazlası 2 yıl AMD işlemcili Lenovo ThinkPad'ler yolda 2 yıl ASUS RX Vega X2 hazırlığında olabilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN YouTube yeni Karate Kid dizisi için hazırlıklara başladı Sonraki Disney oyunlarına dava: Çocukların gizliliğini ihlal ediyor iddiası 2 yıl AMD’nin Ryzen Threadripper platformunda bir sorun bulundu 2 yıl Steam her ay 1.5 milyon yeni kullanıcı kazanıyor 2 yıl Oyun endüstrisi 100 milyar doları geride bırakacak, aslan payı mobilin 2 yıl Creative’den ışık şovu yapan kablosuz hoparlör 2 yıl WannaCry saldırısını durduran hacker tutuklandı 2 yıl Bitcoin yeniden zirvede: 3000$'ı geride bıraktı 2 yıl Yeni nesil Apple Watch dahili LTE modemle geliyor 2 yıl Tesla Model S P100D ile 1000 km üzeri menzil rekoru kırıldı 2 yıl iPhone 8'in renk seçenekleri ortaya çıktı: Bakır, Parlak Siyah ve İnci 2 yıl Philips 276E7 monitör incelemesi "MHL'li dizi-film ustası" 2 yıl Sony ve IBM 330TB kapasiteli depolama teybi geliştiriyor 2 yıl Toshiba dünyanın en ince NVMe SSD’sini duyurdu 2 yıl Kara Kule vizyona girdi; ilk yorumlar paylaşıldı 2 yıl Akıllı telefonlarla depresyon tedavisi yapılabilir 2 yıl ABD ordusu DJI drone'ları artık kullanamayacak 2 yıl Google Pixel 2 sızdı: Çift kamera yok kalın çerçeveler var 2 yıl Sharp yeni bir çerçevesiz ekranlı akıllı telefon hazırlıyor 2 yıl Lenovo, akıllı telefonlarında stok Android arayüzüne geçiyor 2 yıl Volkswagen CEO'sundan Tesla itirafı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim