YouTube yeni Karate Kid dizisi için hazırlıklara başladı

Son dönemde teknoloji dünyasının da ilgisini çekmeyi başaran orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapmaya başlayan YouTube, orijinal dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Önümüzdeki dönemde Impulse, Step Up ve Lifeline gibi dikkat çekici orijinal diziler yayınlayacak olan YouTube, şimdi de yeni bir Karate Kid dizisi için hazırlıklara başladı.

Cobra Kai adını taşıyan dizi, orijinal Karate Kid serisinin başrol oyuncularını bir araya getirecek. Ralph Maccio'nun bir kez daha Daniel LaRusso rolünü canlandıracağı dizide, William Zabka da LaRusso'nun en büyük rakibi olan Johnny Lawrence rolü ile geri dönecek.

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg (Harold & Kumar) ve Josh Heald (Hot Tub Time Machine) tarafından kaleme alınacak Cobra Kai, ilk filmin 30 yıl sonrasında geçiyor ve Johnny Lawrence'in meşhur Cobra Kai karate dojo'sunu yeniden açmasıyla Lawrence ile LaRusso arasındaki rekabetin yeniden canlanmasını anlatıyor.

Dizi, bir zamanlar düşman olan bu iki adamın karate aracılığıyla hem geçmişlerindeki hatalarıyla yüzmeşlerini, hem de bugünkü sorunlarıyla başa çıkma çabalarını anlatacak.

Dizinin otuzar dakikalık 10 bölümden oluşan ilk sezonu, 2018'de YouTube Red üzerinden yayınlanacak.

http://deadline.com/2017/08/karate-kid-tv-sequel-starring-ralph-macchio-william-zabka-youtube-red-1202142435/