Netflix’e Eylül 2019’da eklenecek dizi ve filmler

Eylül ayında yayınlanacak Netflix Orijinal dizileri
Elite 2. Sezon – 6 Eylül
Sınıf arkadaşlarının ölümünün ardından bir öğrenci kayboluyor, ittifaklar değişiyor, yeni arkadaşlar geliyor ve karanlık sırların saklanması zorlaşıyor.
The Spy – 6 Eylül
1960’larda memurken gizli bir ajana dönüşen Eli Cohen, yıllar sürecek tehlikeli bir görevde Mossad için casusluk yapmak üzere gizli bir kimlikle Suriye’ye sızar.
Jack Whitehall: Travels with My Father 3. Sezon – 6 Eylül
Archibald'ın Maceraları – 6 Eylül
Ainori Love Wagon: African Journey – 5 Eylül
The I-Land – 12 Eylül
Bu bilim kurgu macera dizisinde on insan, bir adada hafızalarını kaybetmiş hâlde uyanır ve bu dünyanın göründüğü gibi olmadığını keşfeder.
Dünya Üzerindeki Son Çocuklar – 17 Eylül
Disenchantment 2. Kısım – 20 Eylül
Enerjik Prenses Bean bir arkadaşını kurtarmak için cehennemden geçiyor, mistik kaderini öğreniyor ve babasının krallığının toparlanmasına yardım ediyor.
Fastest Car 2.Sezon – 20 Eylül
Glitch 3.Sezon – 25 Eylül
The Politician – 27 Eylül
Skylines – 27 Eylül
Vis a vis 4. Sezon – 27 Eylül
Cruz del Norte'ye yeni bir müdür gelir. Eski bir gardiyan mahkûm olarak geri döner. Zulema bir akrabasına kavuşur. Sole hayatını değiştiren haberler alır.
Tiny House Nation 2. Cilt – 29 Eylül
Eylül ayında yayınlanacak Netflix Orijinal filmleri
Between Two Ferns: The Movie – 20 Eylül
In the Shadow of the Moon – 27 Eylül
Eylül ayında yayınlanacak diğer içeriklerden bazıları
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? - Yayında
Çat Kapı Aşk – Yayında
Suicide Squad – Yayında
Jupiter Ascending – Yayında
Troy – Yayında
The Man From U.N.C.L.E – Yayında
Blood Diamond – Yayında
The Intern – Yayında
Hancock – Yayında
A Walk in the Woods – Yayında
Lights Out – Yayında
300 Spartalı - Yayında
Super 8 – 15 Eylül
Brooklyn Nine Nine – 26 Eylül
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t24.com.tr/...
sanki 2 firma ; AVM sinema salonu kapatmış gibi
orta seviye 5 filim sadece 5 salonda oynuyor havasının ötesine geçemiyor ! :(
3 Misafir
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