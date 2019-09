Netflix’e Eylül 2019’da eklenecek dizi ve filmler

Netflix, Eylül ayında Türkiye kütüphanesine ekleyeceği yapımları açıkladı. Bu ay dizilere odaklanılmış. Netflix Orijinal yapımı kaliteli filmler için Ekim'i beklemek gerekecek.

Listemizdeki dizi ve filmler hakkında daha detaylı bilgi için isimlerine tıklayabilirsiniz. Netflix'in Eylül ayında kütüphaneye ekleyeceği içerikler bu liste ile sınırlı kalmayacak. Bu ay içerisinde başka içeriklerin yayın hakkını satın alması durumunda o içerikler de Eylül'de kütüphaneye eklenecek.

Elite 2. Sezon – 6 Eylül

Sınıf arkadaşlarının ölümünün ardından bir öğrenci kayboluyor, ittifaklar değişiyor, yeni arkadaşlar geliyor ve karanlık sırların saklanması zorlaşıyor.

The Spy – 6 Eylül

1960’larda memurken gizli bir ajana dönüşen Eli Cohen, yıllar sürecek tehlikeli bir görevde Mossad için casusluk yapmak üzere gizli bir kimlikle Suriye’ye sızar.

Jack Whitehall: Travels with My Father 3. Sezon – 6 Eylül

Archibald'ın Maceraları – 6 Eylül

Ainori Love Wagon: African Journey – 5 Eylül

The I-Land – 12 Eylül

Bu bilim kurgu macera dizisinde on insan, bir adada hafızalarını kaybetmiş hâlde uyanır ve bu dünyanın göründüğü gibi olmadığını keşfeder.

Dünya Üzerindeki Son Çocuklar – 17 Eylül

Disenchantment 2. Kısım – 20 Eylül

Enerjik Prenses Bean bir arkadaşını kurtarmak için cehennemden geçiyor, mistik kaderini öğreniyor ve babasının krallığının toparlanmasına yardım ediyor.

Fastest Car 2.Sezon – 20 Eylül

Glitch 3.Sezon – 25 Eylül

The Politician – 27 Eylül

Skylines – 27 Eylül

Vis a vis 4. Sezon – 27 Eylül

Cruz del Norte'ye yeni bir müdür gelir. Eski bir gardiyan mahkûm olarak geri döner. Zulema bir akrabasına kavuşur. Sole hayatını değiştiren haberler alır.

Tiny House Nation 2. Cilt – 29 Eylül

Eylül ayında yayınlanacak Netflix Orijinal filmleri

Between Two Ferns: The Movie – 20 Eylül

In the Shadow of the Moon – 27 Eylül

Eylül ayında yayınlanacak diğer içeriklerden bazıları

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? - Yayında

Çat Kapı Aşk – Yayında

Suicide Squad – Yayında

Jupiter Ascending – Yayında

Troy – Yayında

The Man From U.N.C.L.E – Yayında

Blood Diamond – Yayında

The Intern – Yayında

Hancock – Yayında

A Walk in the Woods – Yayında

Lights Out – Yayında

300 Spartalı - Yayında

Super 8 – 15 Eylül

Brooklyn Nine Nine – 26 Eylül