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Netflix’e Eylül 2019’da eklenecek dizi ve filmler

Netflix Türkiye'ye 2019 yılının Eylül ayında hangi içeriklerin ekleneceği belli oldu. 2019'un Eylül ayında Netflix Türkiye'ye eklenecek diziler ve filmler bu listede:
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
10,1b
3
22
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix, Eylül ayında Türkiye kütüphanesine ekleyeceği yapımları açıkladı. Bu ay dizilere odaklanılmış. Netflix Orijinal yapımı kaliteli filmler için Ekim'i beklemek gerekecek.
Listemizdeki dizi ve filmler hakkında daha detaylı bilgi için isimlerine tıklayabilirsiniz. Netflix'in Eylül ayında kütüphaneye ekleyeceği içerikler bu liste ile sınırlı kalmayacak. Bu ay içerisinde başka içeriklerin yayın hakkını satın alması durumunda o içerikler de Eylül'de kütüphaneye eklenecek.

Eylül ayında yayınlanacak Netflix Orijinal dizileri

Elite 2. Sezon – 6 Eylül

Sınıf arkadaşlarının ölümünün ardından bir öğrenci kayboluyor, ittifaklar değişiyor, yeni arkadaşlar geliyor ve karanlık sırların saklanması zorlaşıyor.

The Spy – 6 Eylül

1960’larda memurken gizli bir ajana dönüşen Eli Cohen, yıllar sürecek tehlikeli bir görevde Mossad için casusluk yapmak üzere gizli bir kimlikle Suriye’ye sızar.

Jack Whitehall: Travels with My Father 3. Sezon – 6 Eylül

Archibald'ın Maceraları – 6 Eylül

Ainori Love Wagon: African Journey – 5 Eylül

The I-Land – 12 Eylül

Bu bilim kurgu macera dizisinde on insan, bir adada hafızalarını kaybetmiş hâlde uyanır ve bu dünyanın göründüğü gibi olmadığını keşfeder.

Dünya Üzerindeki Son Çocuklar – 17 Eylül

Disenchantment 2. Kısım – 20 Eylül

Enerjik Prenses Bean bir arkadaşını kurtarmak için cehennemden geçiyor, mistik kaderini öğreniyor ve babasının krallığının toparlanmasına yardım ediyor.

Fastest Car 2.Sezon – 20 Eylül

Glitch 3.Sezon – 25 Eylül

The Politician – 27 Eylül

Skylines – 27 Eylül

Vis a vis 4. Sezon – 27 Eylül

Cruz del Norte'ye yeni bir müdür gelir. Eski bir gardiyan mahkûm olarak geri döner. Zulema bir akrabasına kavuşur. Sole hayatını değiştiren haberler alır.

Tiny House Nation 2. Cilt – 29 Eylül

Eylül ayında yayınlanacak Netflix Orijinal filmleri

Between Two Ferns: The Movie – 20 Eylül

In the Shadow of the Moon – 27 Eylül

Eylül ayında yayınlanacak diğer içeriklerden bazıları

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? - Yayında 

Çat Kapı Aşk – Yayında 

Suicide Squad – Yayında

Jupiter Ascending – Yayında 

Troy – Yayında 

The Man From U.N.C.L.E – Yayında 

Blood Diamond – Yayında 

The Intern – Yayında 

Hancock – Yayında 

A Walk in the Woods – Yayında 

Lights Out – Yayında 

300 Spartalı - Yayında 

Super 8 – 15 Eylül

Brooklyn Nine Nine – 26 Eylül

 


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MERNEPTAH 3 gün en beğenilen
enes batur..11 ve 13 yaş arası çoluk çoçuğun meşhur ettiği ıQ seviyesi dipte olan biri...sosyal medya zehirdir
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MrKattchup 3 gün
Enes batur Netflix kalitesine cuk oturmuş.
Yanıtla +4
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Timurlénk 10 sa.
enes batur mu!

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cizmelikedii 23 sa. yeni yorumcu
Hadi bakalım yaz boyu ara verdim pek çok şeye liste hazır izleyelim :)
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DH Misafiri 23 sa.
televizyonu sansürle öldürdüler nettflix de sansürle öldü artık
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CoreXXX 1 gün
o kızın eteğini rtük başkanı ebubekir bey görmesin. netflixi komple kovar uzatın onu. bi netflixsimiz vardı onunda içine etti rtük. avrupa üzerinden alıcam zaten yabancı dizi seyrediyorum
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Berringer 2 gün
Gerçekten kötü diziler var netflix te elle tutulur bir dizi yok
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siyar2 2 gün yeni yorumcu
lucifer hiç bitmesin lütfen
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tuuruls 2 gün
webtekno'da müslüm de var diye yazmışlar...
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cheetah_first 2 gün
böyle bir haber var türkiye pazarından çıkacakmış diye...
t24.com.tr/...
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Kartal Göz 3 gün
Lost'un kapağı ne alaka? Hayır baktım baktım Lost diye bir şey de yok. Bahsedilen diziye Lost çamkası denmeye çalışılmış?
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SEO19 3 gün
kaliteli yapıt adına hiç bir şey yok gibi !
sanki 2 firma ; AVM sinema salonu kapatmış gibi
orta seviye 5 filim sadece 5 salonda oynuyor havasının ötesine geçemiyor ! :(
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