Netflix'e Nisan ayında eklenecek film ve diziler

Nisan ayında Netflix’e eklenecek filmler
Spider-Man – 1 Nisan
Spider-Man 3 – 1 Nisan
The Mummy – 6 Nisan
Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı – 5 Nisan
Çakallarla Dans 4 – 5 Nisan
Tamam mıyız? – 5 Nisan
Can Feda - 5 Nisan
Benim Adım Feridun - 5 Nisan
Seni Seviyorum Adamım - 12 Nisan
İftarlık Gazoz - 5 Nisan
Kardeşim Benim 2 - 11 Nisan
Kardeşim Benim - 12 Nisan
The Silence – 10 Nisan
Dünyaya saldıran dehşet verici yaratıklar, insan kurbanlarını seslerinden tanıyıp avlarken genç bir kız ve ailesi ücra bir yere sığınır.
The Perfect Date – 12 Nisan
Sevgiliniz yok mu? Sorun değil. Üniversite için para biriktiren bir liseli, erkek arkadaşların yerine geçmesini sağlayan bir uygulama geliştirir. Noah Centineo başrolde.
A Land Imagined – 12 Nisan
Singapur'da bir polis, gizemli bir oyun oynayarak uykusuz geceler geçiren göçmen bir Çinli inşaat işçisinin ortadan kaybolmasını araştırır.
Who Would You Take to a Deserted Island? (Issız Bir Adaya Düşsen Yanına Kimi Alırdın?) – 12 Nisan
Birlikte geçirdikleri son gecedeki kutlama sırasında bir sır açığa çıkınca uzun süredir arkadaş olan dört kişinin yaşamı aniden değişir
Someone Great – 19 Nisan
Müzik muhabiri Jenny, gafil avlandığı bir ayrılığın hemen ardından yeni bir başlangıca ve en iyi arkadaşlarıyla unutulmaz bir maceraya hazırlanır.
Music Teacher – 19 Nisan
Küçük bir kasabada yaşayan müzik öğretmeni, şimdi ünlü bir şarkıcı olan eski öğrencisinin kasabaya geleceğini duyunca her şeyi riske atıp onunla buluşmaya karar verir.
Unicorn Store – 19 Nisan
Sanat okulundan ayrılan ve tekdüze bir ofis işinde çalışan uçarı bir ressama, bir tek boynuzlu ata sahip olma hayalini gerçekleştirme fırsatı verilir.
A Fortunate Man – 19 Nisan
Yetenekli bir mühendis, sade yaşantısından kaçarak Kopenhaglı elitler arasında servet ve başarı kovalamaya başlar. Ancak onuru, onun sonunu getirebilir.
Nisan ayında eklenecek Netflix'e eklenecek diziler
Chilling Adventures of Sabrina: 2. Kısım – 5 Nisan
Sabrina genç cadıların karanlık ve cüretkâr dünyasının derinliklerine dalarken ürpertici bir yeni sayfa açılıyor.
Quicksand (Bataklk) – 5 Nisan
Bir okulda yaşanan trajedinin Stockholm'ün zengin bir banliyösünü sarsmasının ardından görünüşte uyumlu bir genç, kendini cinayetten yargılanırken bulur.
Tijuana – 5 Nisan
Önde gelen bir politikacının acımasız bir cinayete kurban gitmesinin ardından cesur yerel gazeteciler, gerçeği hayatları pahasına açığa çıkarmaya çalışır.
Persona – 5 Nisan
Eleştirmenlerce beğenilen Koreli yönetmenlerin yönettiği dört kısa filmden oluşan bu koleksiyon, farklı karakterlerin eklektik bir keşfi niteliğinde.
Roman Empire 3. Sezon – 5 Nisan
Eskiden askerler ve halkça sevilen Caligula'nın ülkeyi kendisine kötü şöhret kazandıran acımasız bir ahlaksızlık ve sefahatle yönetmesi Roma'yı sarsar.
Black Summer – 11 Nisan
Z Nation evreninde geçen bu dizi, zombi istilasının en karanlık saatlerinde umut için mücadele eden çatlak bir özel kuvvetler ekibini konu alıyor.
Huge in France – 12 Nisan
Ünlü komedyen Gad Elmaleh oğluyla tekrar bağ kurmak için Los Angeles'a taşınır. Ama Fransa'dan farklı olarak burada şöhretin avantajları olmadan yaşamayı öğrenmelidir.
Special – 12 Nisan
Orta dereceli serebral palsi hastası eşcinsel bir adam, bir kazanın ardından kendini kaza kurbanı olarak tanıtmaya karar verir ve sonunda istediği hayatın peşine düşer.
My First First Love – 18 Nisan
Yun Tae-o'nun bir grup arkadaşı, çeşitli kişisel nedenlerle onun evine taşınır. Burada aşkı, arkadaşlığı ve daha pek çok şeyi birlikte yaşarlar.
Samantha! 2. Sezon – 19 Nisan
Samantha çocukça tuhaflıklarını geride bırakıp daha iyi bir aktris ve anne olmaya çalışır. Ama kayınvalidesi ve gruptan eski arkadaşları işini zorlaştırır.
Cuckoo: 5. Sezon – 19 Nisan
Ken, zengin bir üvey kız kardeşi olduğunu öğrendiğinde turnayı gözünden vurduğunu düşünür. Ama çok geçmeden kadın servetini, Ken ise umutlarını yitirir.
Selection Day: Yeni Bölümler – 19 Nisan
İki genç kriket dehası, kendi hırs ve hayallerini gerçekleştirmek için otoriter babalarıyla ve kendilerinden yana olmayan bir sistemle mücadele eder.
Bonding – 24 Nisan
Kısa süre önce eşcinsel olduğunu açıklayan Pete ile New York'un en iyi dominatrikslerinden Tiff'in yolları kesiştiğinde eski lise arkadaşları alışılmadık bir bağ kurar.
Günümüz İstanbul’unda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır.
Yankee – 26 Nisan
Teksaslı genç bir adam sınırı geçerek Meksika'ya gider ve burada kötü şöhretli bir uyuşturucu baronuna dönüşür.
Chambers (Tarih belli değil)
Aklını hayatını kurtaran donör kalbi çevreleyen gizeme takan genç bir hasta, kalbin asıl sahibinin şeytani özelliklerini sergilemeye başlar.
Nisan ayında Netflix'e eklenecek belgeseller
Our Planet – 5 Nisan
"Planet Earth" belgeselinin yaratıcılarının imzasını taşıyan bu dizi, izleyenleri dünyanın en değerli doğal habitatlarında görülmemiş bir yolculuğa çıkarıyor.
Brené Brown: The Call to Courage – 5 Nisan
Canlı çekilen bu performansta Brené Brown, kendisini dinleyenlere cesaret ve özgüven aşılıyor.
You vs. Wild (Doğaya Karşı Mücadele) – 10 Nisan
Bu interaktif macera dizisinde Bear Grylls, dünya üzerindeki en çetin yerlere gidiyor ve izleyicilerden onun için önemli ölüm kalım kararları almasını istiyor.
Grass is Greener – 20 Nisan
O, jazz ve hip hop'a ilham verdi ve ırksal adaletsizlikle dolu bir savaşı tetikledi. Uzmanlar Amerika ile esrar arasındaki karmaşık ilişkiyi inceliyor.
Street Food – 26 Nisan
Chef's Table'ın yapımcılarından, sokak yemeklerini keşfetmeye yönelik küresel ve leziz bir yolculuk.
ReMastered: Devil at the Crossroads – 26 Nisan
Robert Johnson, gelmiş geçmiş en etkili blues gitaristlerinden biriydi. Genç yaştaki ölümünden önce bile hayranları onun şeytanla bir anlaşma yaptığından şüpheleniyordu.
*Netflix, listedeki yapımlara ek olarak lisans hakkını satın aldığı başka yapımları yayınlayabilir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mesut beyin bu haber akışına el atması gerekiyor.
böyle ıvır zıvır haberler yüzünden asıl haberler arka sayfaya gidiyor.
bir fikir olarak baba haberler ön planda kalacak şekilde ıvır zıvır haberler ayrı bir sekme olarak eklenebilir ana sayfaya.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
17973 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
netflix, Popüler ve