Netflix'e Nisan ayında eklenecek film ve diziler

Netflix’in arşivi genişlemeye devam ediyor. Bu ay Netflix’e Türk yapamı Hakan Muhafız disinin ikinci sezonu, Bandersnatch’e benzer şekilde interaktif yapıda You vs. Wild (Doğaya Karşı Mücadele) belgeseli ve Netflix’in dev bütçe ayırdığı Our Planet (Gezegenimiz) isimli belgesel eklenecek. Listemizin büyük çoğunluğunu Netflix orijinal içerikleri oluşturuyor. Netflix, bu içeriklere ek olarak ülkemiz için lisans hakkını satın aldığı başka yapımlar da yayınlayabilir. Yapılan duyurulara göre Nisan 2019’da Netflix’e eklenecek dizi ve filmler:

Nisan ayında Netflix’e eklenecek filmler

Spider-Man – 1 Nisan

Spider-Man 3 – 1 Nisan

The Mummy – 6 Nisan

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı – 5 Nisan

Çakallarla Dans 4 – 5 Nisan

Çakallarla Dans 5 – 5 Nisan

Tamam mıyız? – 5 Nisan

Can Feda - 5 Nisan

Benim Adım Feridun - 5 Nisan

Seni Seviyorum Adamım - 12 Nisan

İftarlık Gazoz - 5 Nisan

Kardeşim Benim 2 - 11 Nisan

Kardeşim Benim - 12 Nisan

The Silence – 10 Nisan

Dünyaya saldıran dehşet verici yaratıklar, insan kurbanlarını seslerinden tanıyıp avlarken genç bir kız ve ailesi ücra bir yere sığınır.

The Perfect Date – 12 Nisan

Sevgiliniz yok mu? Sorun değil. Üniversite için para biriktiren bir liseli, erkek arkadaşların yerine geçmesini sağlayan bir uygulama geliştirir. Noah Centineo başrolde.

A Land Imagined – 12 Nisan

Singapur'da bir polis, gizemli bir oyun oynayarak uykusuz geceler geçiren göçmen bir Çinli inşaat işçisinin ortadan kaybolmasını araştırır.

Who Would You Take to a Deserted Island? (Issız Bir Adaya Düşsen Yanına Kimi Alırdın?) – 12 Nisan

Birlikte geçirdikleri son gecedeki kutlama sırasında bir sır açığa çıkınca uzun süredir arkadaş olan dört kişinin yaşamı aniden değişir

King Kong - 16 Nisan

Someone Great – 19 Nisan

Müzik muhabiri Jenny, gafil avlandığı bir ayrılığın hemen ardından yeni bir başlangıca ve en iyi arkadaşlarıyla unutulmaz bir maceraya hazırlanır.

Music Teacher – 19 Nisan

Küçük bir kasabada yaşayan müzik öğretmeni, şimdi ünlü bir şarkıcı olan eski öğrencisinin kasabaya geleceğini duyunca her şeyi riske atıp onunla buluşmaya karar verir.

Unicorn Store – 19 Nisan

Sanat okulundan ayrılan ve tekdüze bir ofis işinde çalışan uçarı bir ressama, bir tek boynuzlu ata sahip olma hayalini gerçekleştirme fırsatı verilir.

A Fortunate Man – 19 Nisan

Yetenekli bir mühendis, sade yaşantısından kaçarak Kopenhaglı elitler arasında servet ve başarı kovalamaya başlar. Ancak onuru, onun sonunu getirebilir.

Nisan ayında eklenecek Netflix'e eklenecek diziler

Chilling Adventures of Sabrina: 2. Kısım – 5 Nisan

Sabrina genç cadıların karanlık ve cüretkâr dünyasının derinliklerine dalarken ürpertici bir yeni sayfa açılıyor.

Quicksand (Bataklk) – 5 Nisan

Bir okulda yaşanan trajedinin Stockholm'ün zengin bir banliyösünü sarsmasının ardından görünüşte uyumlu bir genç, kendini cinayetten yargılanırken bulur.

Tijuana – 5 Nisan

Önde gelen bir politikacının acımasız bir cinayete kurban gitmesinin ardından cesur yerel gazeteciler, gerçeği hayatları pahasına açığa çıkarmaya çalışır.

Persona – 5 Nisan

Eleştirmenlerce beğenilen Koreli yönetmenlerin yönettiği dört kısa filmden oluşan bu koleksiyon, farklı karakterlerin eklektik bir keşfi niteliğinde.

Roman Empire 3. Sezon – 5 Nisan

Eskiden askerler ve halkça sevilen Caligula'nın ülkeyi kendisine kötü şöhret kazandıran acımasız bir ahlaksızlık ve sefahatle yönetmesi Roma'yı sarsar.

Black Summer – 11 Nisan

Z Nation evreninde geçen bu dizi, zombi istilasının en karanlık saatlerinde umut için mücadele eden çatlak bir özel kuvvetler ekibini konu alıyor.

Huge in France – 12 Nisan

Ünlü komedyen Gad Elmaleh oğluyla tekrar bağ kurmak için Los Angeles'a taşınır. Ama Fransa'dan farklı olarak burada şöhretin avantajları olmadan yaşamayı öğrenmelidir.

Special – 12 Nisan

Orta dereceli serebral palsi hastası eşcinsel bir adam, bir kazanın ardından kendini kaza kurbanı olarak tanıtmaya karar verir ve sonunda istediği hayatın peşine düşer.

My First First Love – 18 Nisan

Yun Tae-o'nun bir grup arkadaşı, çeşitli kişisel nedenlerle onun evine taşınır. Burada aşkı, arkadaşlığı ve daha pek çok şeyi birlikte yaşarlar.

Samantha! 2. Sezon – 19 Nisan

Samantha çocukça tuhaflıklarını geride bırakıp daha iyi bir aktris ve anne olmaya çalışır. Ama kayınvalidesi ve gruptan eski arkadaşları işini zorlaştırır.

Cuckoo: 5. Sezon – 19 Nisan

Ken, zengin bir üvey kız kardeşi olduğunu öğrendiğinde turnayı gözünden vurduğunu düşünür. Ama çok geçmeden kadın servetini, Ken ise umutlarını yitirir.

Selection Day: Yeni Bölümler – 19 Nisan

İki genç kriket dehası, kendi hırs ve hayallerini gerçekleştirmek için otoriter babalarıyla ve kendilerinden yana olmayan bir sistemle mücadele eder.

Bonding – 24 Nisan

Kısa süre önce eşcinsel olduğunu açıklayan Pete ile New York'un en iyi dominatrikslerinden Tiff'in yolları kesiştiğinde eski lise arkadaşları alışılmadık bir bağ kurar.



Hakan: Muhafız 2. Sezon - 26 Nisan

Günümüz İstanbul'unda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır.

Yankee – 26 Nisan

Teksaslı genç bir adam sınırı geçerek Meksika'ya gider ve burada kötü şöhretli bir uyuşturucu baronuna dönüşür.

Chambers (Tarih belli değil)

Aklını hayatını kurtaran donör kalbi çevreleyen gizeme takan genç bir hasta, kalbin asıl sahibinin şeytani özelliklerini sergilemeye başlar.

Nisan ayında Netflix'e eklenecek belgeseller

Our Planet – 5 Nisan

"Planet Earth" belgeselinin yaratıcılarının imzasını taşıyan bu dizi, izleyenleri dünyanın en değerli doğal habitatlarında görülmemiş bir yolculuğa çıkarıyor.

Brené Brown: The Call to Courage – 5 Nisan

Canlı çekilen bu performansta Brené Brown, kendisini dinleyenlere cesaret ve özgüven aşılıyor.

You vs. Wild (Doğaya Karşı Mücadele) – 10 Nisan

Bu interaktif macera dizisinde Bear Grylls, dünya üzerindeki en çetin yerlere gidiyor ve izleyicilerden onun için önemli ölüm kalım kararları almasını istiyor.

Grass is Greener – 20 Nisan

O, jazz ve hip hop'a ilham verdi ve ırksal adaletsizlikle dolu bir savaşı tetikledi. Uzmanlar Amerika ile esrar arasındaki karmaşık ilişkiyi inceliyor.

Street Food – 26 Nisan

Chef's Table'ın yapımcılarından, sokak yemeklerini keşfetmeye yönelik küresel ve leziz bir yolculuk.

ReMastered: Devil at the Crossroads – 26 Nisan

Robert Johnson, gelmiş geçmiş en etkili blues gitaristlerinden biriydi. Genç yaştaki ölümünden önce bile hayranları onun şeytanla bir anlaşma yaptığından şüpheleniyordu.

*Netflix, listedeki yapımlara ek olarak lisans hakkını satın aldığı başka yapımları yayınlayabilir.