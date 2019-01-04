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Netflix’e Ocak ayında eklenecek dizi ve filmler

Netflix Türkiye'ye Ocak ayında hangi içeriklerin ekleneceği belli oldu. Ocak ayında Netflix Türkiye'ye eklenecek diziler, filmler, belgeseller ve çizgi filmler bu listede:
4 ay
12,7b
1
33
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix’e Ocak ayında eklenecek dizi ve filmler
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Netflix, dijital arşivini genişletmeye devam ediyor. Netflix’e Ocak 2019’da eklenecek dizi ve filmler belli oldu.

Ocak ayında Netflix’e eklenecek diziler

Talihsiz Serüvenler Dizisi 3. Sezon – 1 Ocak

Uzun süre gizlenmiş aile sırlarını ortaya çıkarma arayışlarında, Baudelaire yetimlerinin önünde sıkıntılar, badireler ve kötü kalpli Kont Olaf durmaktadır.

Grimm 6. Sezon – 6 Ocak          

When Heroes Fly 1. Sezon – 10 Ocak

Acı şekilde ayrı düşmelerinden yıllar sonra dört eski İsrail askeri, yeniden bir araya gelir ve öldüğünü sandıkları bir sevdiklerini bulmak için Kolombiya'ya giderler.

Titans 1. Sezon – 11 Ocak

Eski ortağı Batman ile yollarını ayıran Dick Grayson, bir akıl hocasına fazlasıyla ihtiyaç duyan bir grup sorunlu genç kahraman ile karşılaşır. 

Orange Is The New Black 5. Sezon – 11 Ocak

Sex Education 1. Sezon – 11 Ocak

Öz güvensiz Otis, terapist annesi sayesinde cinsel tavsiyeler hakkında her şeyi bilmektedir. Öyle ki asi Maeve ona okulda bir seks terapisi kliniği açmayı teklif eder.

Friends From College 2. Sezon – 11 Ocak

Back with the Ex 1. Sezon – 11 Ocak

Yüzyıllık sessizliğin ardından Federasyon ile Klingon İmparatorluğu arasında savaş patlak verir. Çatışmanın merkezinde, gözden düşmüş bir Yıldız Filosu subayı vardır. 

Unbreakable Kimmy Schmidt 4. Sezon 2. Kısım – 25 Ocak

Black Earth Rising Mini Dizi – 25 Ocak

Kingdom 1. Sezon – 25 Ocak

Hasta kral hakkında tuhaf dedikodular yayılmaya başlarken, ülkeyi esir alan gizemli salgına karşı halkın son umudu veliaht prenstir. 

Marvel's The Punisher 2. Sezon – Tarih belli değil

Ocak Ayında Netflix’e eklenecek filmler

Zincirsiz (Django Unchained) – 1 Ocak

Django adlı özgür bırakılmış köle, yanında Alman bir ödül avcısıyla birlikte, karısını sadist bir çiftlik sahibinden kurtarmak için Amerika'da yolculuk eder. 

Yukarı Bak (UP) – 1 Ocak

Cesur (Brave) – 1 Ocak

Ratatuy (Ratatouille) – 1 Ocak

GODZILLA The Planet Eater – 9 Ocak

Dünya ittifakının zayıflaması, Haruo'nun Exif'ten taraf olmayı düşünmesine neden olur. Exif'in ölüm tarikatı ise Dünya'yı yok edebilecek bir canavar çağırmaktadır. 

ReMastered: Massacre at the Stadium – 11 Ocak

The Last Laugh – 11 Ocak

Yalnız (Solo) – 11 Ocak

Close – 18 Ocak

Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak (The Hunger Games - Catching Fire) – Tarih belli değil

Limit Yok (Limitless) – Tarih belli değil

The Imitation Game - Enigma – Tarih belli değil

 

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canguler917 4 ay en beğenilen
çok fillm eksiği var netflix'in. özellikleri seri filmlerin ortanca filmi var, ilki sonuncusu yok falan
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deoks 4 ay
Infinity war bile yok hala. 2-3 yıl öncesinin filmlerini izledik zaten.
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astegon 4 ay
Çöpe dönmüş durumda platform. Disney kendi platformunu oluşturuyor. e TR tarafında zaten monopol gibi Digiturk çökmüş. Vs vs.
17 TL vermenin bir anlamı kalmadı. Korsana yönlendiriyor bu karmakarışık durum.
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Johny Guitar 4 ay
Netflix'in kendi yapımlarını çıkar platformdan neredeyse hiçbir şey kalmıyor içerik olarak.
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Askaparta 4 ay
Filmlere bak, şaka gibi. Film haklarına yatırım yapmalı.
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Piêr Dé Sans 4 ay
Netflix gibi bir platforma şu filmler hiç yakışmamış. O filmler albenisini bile kaybetmeye başladı artık. Diğer platformlar eskitti filmleri.
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esmerbuyucu 4 ay
Hala Netflix'in kütüphane mantığını anlamayanlar, bilmeyenler yorum yapıyor 🤦🏼‍♂️
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Johny Guitar 4 ay esmerbuyucu
Hocam yeni başladım ben netflix'e nedir kütüphane mantığı rica etsem anlatabilir misiniz?
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Kartal Göz 4 ay
2007 yapımı Ratatuy daha yeni mi Netflix'e geliyormuş.
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Resitales 4 ay
güzel yapımlar hep dağılmış durumda yapıcak pek fazla birşey yok mesela blutv de bozkır dizisi var çok beğendim ama sadece onun için üyelik açıcak değilim.digiturkte westworld game of thrones vb var hepsine üye olmaya kalksan saçma sapan bir maliyet çıkar.
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The Hollow 4 ay
Netflix Türkiye kütüphanesinin film içeriği bahsedildiği gibi cidden kötüymüş. Yurtdışı kütüphaneleri resmen sinema keyfi yaşatıyor. Avengers Infinity War (2018)'ı bile eklememişler.
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BlackLead 4 ay The Hollow
bizde film tarafı baskın olan digitürk var. Bütün sağlam yapımcılarla daha öncelerden anlaşmışlar herhalde uzun yıllık. Bütün güzel filmler ilk buraya uğruyor. Avengers'de burada şuan zaten.
beinconnect.com.tr/...
dizi tarafında ise digitürk'te yine game of thrones , westworld, person of interest, supernatural gibi 6-7 sağlam dizi var ama asıl çeşitlilik olarak netflix ağır basıyor.
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italyanSooda 4 ay
Titans dizisini bitirdim :) Netflix yeni koysun bakalım diziyi
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Hayley Williams 4 ay
friendsi de eklemişler ama bizde gözükmüyor.
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BlackLead 4 ay Hayley Williams
her ülkenin içeriği farklıdır, amerikada olan dizi türkiye'de veya başka bir ülkede olmayabilir.
friends'de öyle. Amerikada yayın hakları netflix'te ama türkiye'de yayın haklarını digitürk elinde bulunduruyor. O yüzden netflix'te yok bizde.
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