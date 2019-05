Netflix’e Ocak ayında eklenecek dizi ve filmler

Tam Boyutta Gör

Netflix, dijital arşivini genişletmeye devam ediyor. Netflix’e Ocak 2019’da eklenecek dizi ve filmler belli oldu.

Ocak ayında Netflix’e eklenecek diziler

Talihsiz Serüvenler Dizisi 3. Sezon – 1 Ocak

Uzun süre gizlenmiş aile sırlarını ortaya çıkarma arayışlarında, Baudelaire yetimlerinin önünde sıkıntılar, badireler ve kötü kalpli Kont Olaf durmaktadır.

Grimm 6. Sezon – 6 Ocak

When Heroes Fly 1. Sezon – 10 Ocak

Acı şekilde ayrı düşmelerinden yıllar sonra dört eski İsrail askeri, yeniden bir araya gelir ve öldüğünü sandıkları bir sevdiklerini bulmak için Kolombiya'ya giderler.

Titans 1. Sezon – 11 Ocak

Eski ortağı Batman ile yollarını ayıran Dick Grayson, bir akıl hocasına fazlasıyla ihtiyaç duyan bir grup sorunlu genç kahraman ile karşılaşır.

Orange Is The New Black 5. Sezon – 11 Ocak

Sex Education 1. Sezon – 11 Ocak

Öz güvensiz Otis, terapist annesi sayesinde cinsel tavsiyeler hakkında her şeyi bilmektedir. Öyle ki asi Maeve ona okulda bir seks terapisi kliniği açmayı teklif eder.

Friends From College 2. Sezon – 11 Ocak

Back with the Ex 1. Sezon – 11 Ocak

Yüzyıllık sessizliğin ardından Federasyon ile Klingon İmparatorluğu arasında savaş patlak verir. Çatışmanın merkezinde, gözden düşmüş bir Yıldız Filosu subayı vardır.

Unbreakable Kimmy Schmidt 4. Sezon 2. Kısım – 25 Ocak

Black Earth Rising Mini Dizi – 25 Ocak

Kingdom 1. Sezon – 25 Ocak

Hasta kral hakkında tuhaf dedikodular yayılmaya başlarken, ülkeyi esir alan gizemli salgına karşı halkın son umudu veliaht prenstir.