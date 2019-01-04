Netflix’e Ocak ayında eklenecek dizi ve filmler

Ocak ayında Netflix’e eklenecek diziler
Talihsiz Serüvenler Dizisi 3. Sezon – 1 Ocak
Uzun süre gizlenmiş aile sırlarını ortaya çıkarma arayışlarında, Baudelaire yetimlerinin önünde sıkıntılar, badireler ve kötü kalpli Kont Olaf durmaktadır.
Grimm 6. Sezon – 6 Ocak
When Heroes Fly 1. Sezon – 10 Ocak
Acı şekilde ayrı düşmelerinden yıllar sonra dört eski İsrail askeri, yeniden bir araya gelir ve öldüğünü sandıkları bir sevdiklerini bulmak için Kolombiya'ya giderler.
Titans 1. Sezon – 11 Ocak
Orange Is The New Black 5. Sezon – 11 Ocak
Sex Education 1. Sezon – 11 Ocak
Öz güvensiz Otis, terapist annesi sayesinde cinsel tavsiyeler hakkında her şeyi bilmektedir. Öyle ki asi Maeve ona okulda bir seks terapisi kliniği açmayı teklif eder.
Friends From College 2. Sezon – 11 Ocak
Back with the Ex 1. Sezon – 11 Ocak
Unbreakable Kimmy Schmidt 4. Sezon 2. Kısım – 25 Ocak
Black Earth Rising Mini Dizi – 25 Ocak
Kingdom 1. Sezon – 25 Ocak
Marvel's The Punisher 2. Sezon – Tarih belli değil
Ocak Ayında Netflix’e eklenecek filmler
Zincirsiz (Django Unchained) – 1 Ocak
Yukarı Bak (UP) – 1 Ocak
Cesur (Brave) – 1 Ocak
Ratatuy (Ratatouille) – 1 Ocak
GODZILLA The Planet Eater – 9 Ocak
ReMastered: Massacre at the Stadium – 11 Ocak
The Last Laugh – 11 Ocak
Yalnız (Solo) – 11 Ocak
Close – 18 Ocak
Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak (The Hunger Games - Catching Fire) – Tarih belli değil
Limit Yok (Limitless) – Tarih belli değil
The Imitation Game - Enigma – Tarih belli değil
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17 TL vermenin bir anlamı kalmadı. Korsana yönlendiriyor bu karmakarışık durum.
beinconnect.com.tr/...
dizi tarafında ise digitürk'te yine game of thrones , westworld, person of interest, supernatural gibi 6-7 sağlam dizi var ama asıl çeşitlilik olarak netflix ağır basıyor.
friends'de öyle. Amerikada yayın hakları netflix'te ama türkiye'de yayın haklarını digitürk elinde bulunduruyor. O yüzden netflix'te yok bizde.
1 Misafir
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