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Netflix'e bir rakip daha geldi: HBO Max

WarnerMedia'nın dijital yayın servisi nihayet resmen duyuruldu. HBO Max isimli platform, WarnerMedia'nın sahip olduğu tüm içerikleri barındıracak. Yeni servisin en büyük kozu ise Friends olacak.
46 dk. (Son Güncelleme: 41 dk.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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WarnerMedia, yeni dijital yayın platformu HBO Max'i resmen duyurdu. Bir süredir söylentileri dolanan servis bugün nihayer resmiyet kazandı. Netflix, Prime Video ve Disney Plus gibi servislere direkt olarak rakip olan HBO Max, 2020'nin ilkbahar aylarında ABD'de hizmet sunmaya başlayacak.

HBO'nun bildiğiniz gibi hali hazırda HBO Now isimli bir yayın servisi vardı. 15 dolarlık abonelik ücretine sahip olan HBO Now'da; Game of Thrones, Westworld veya Chernobyl gibi kanalın tüm ünlü içerikleri şu anda izlenebiliyor. Yeni yayın servisi HBO Max ise HBO Now'a göre daha geniş bir kütüphaneye sahip olacak. WarnerMedia, HBO Max kütüphanesinin HBO kanalıyla birlikte WarnerMedia'ya ait diğer tüm içerikleri barındıracağını söyledi. Bunlara Warner Bros ve DC filmleri de dahil.

HBO Max'in tanıtım videosu:



Netflix'e 'Friends' darbesi


WarnerMedia'nın bugün yaptıpı duyurunun en dikkat çeken noktası Friends dizisi oldu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Friends bundan sonra dijital olarak yalnızca HBO Max platformunda izlenebilecek.

Tüm zamanların en popüler komedi dizilerinden birisi olan Friends, şu anda ABD'de Netflix'in en çok izlenen ikinci içeriği konumunda (ilk sırada The Office var). Friends'in HBO Max'a geçiş yapmasıyla birlikte WarnerMedia, Netflix'e büyük bir darbe vurmuş olacak. Friends aynı zamanda HBO Max'ın da en büyük kozu olacak.

Tabi tüm bu yazdıklarımız ABD için geçerli. Friends bildiğiniz gibi zaten Netflix Türkiye'de izlenemiyordu. HBO Max platformunun da Türkiye'de yayınlanma olaslığı şu anda pek yüksek görünmüyor. Ülkemizdeki Friends hayranları diziyi yine illegal yollardan izlemeye devam edecek gibi.

HBO Max platformunda ayrıca WarnerMedia'nın sahip olduğu Warner Bros, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth ve Looney Tunes gibi tüm stüdyo ve kanalların içerikleri izlenebilecek.

WarnerMedia, HBO Max'ın fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. HBO Now platformunun aylık ücreti 15 dolardı. Dolayısıyla HBO Max'ın biraz daha yüksek bir fiyata sahip olması bekleniyor.
https://www.theverge.com/2019/7/9/20687792/hbo-max-warnermedia-announcement-friends-streaming-details-subscription-service Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a_y_k_u_t 9 dk.
İşte GTA V'i bitiren oyun, kıvamında bir haber.
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GAMBIT 21 dk.
Yayın servisi işlerinde alternatif çok da iyi değil. Herkes kendi servisini kurunca içerik dağılıyor. Friends bir yerde Seinfeld bir yerde The Office başka bir yerde. Filmler de aynı şekilde Disney Plus, Netflix, HBO Max falan. Saçma sapan bir iş oldu.
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tobepeople 27 dk.
Alternatif iyidir; zamanında da çok iyi diziler yaptı HBO ,umarım devamı gelir ve fiyatları aşağı çekerler!
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GeneralMac 35 dk.
Netflix'ten daha ucuz ve sistemde ki filmleri iyiyse neden geçmeyelim ki. Ama piyasaya yeni girmiş bir firmanın da ne kadar fiyat kırabileceği meçhul. Netflix ezer her türlü. Farklı bir avantaj sağlamalı insalara.
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