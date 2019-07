Netflix'e bir rakip daha geldi: HBO Max

Netflix'e 'Friends' darbesi

https://www.theverge.com/2019/7/9/20687792/hbo-max-warnermedia-announcement-friends-streaming-details-subscription-service

, yeni dijital yayın platformu HBO Max'i resmen duyurdu. Bir süredir söylentileri dolanan servis bugün nihayer resmiyet kazandı.vegibi servislere direkt olarak rakip olan HBO Max, 2020'nin ilkbahar aylarında ABD'de hizmet sunmaya başlayacak.HBO'nun bildiğiniz gibi hali hazırda HBO Now isimli bir yayın servisi vardı. 15 dolarlık abonelik ücretine sahip olan HBO Now'da; Game of Thrones, Westworld veya Chernobyl gibi kanalın tüm ünlü içerikleri şu anda izlenebiliyor. Yeni yayın servisi HBO Max ise HBO Now'a göre daha geniş bir kütüphaneye sahip olacak. WarnerMedia, HBO Max kütüphanesinin HBO kanalıyla birliktesöyledi. Bunlara Warner Bros ve DC filmleri de dahil.WarnerMedia'nın bugün yaptıpı duyurunun en dikkat çeken noktasıdizisi oldu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Friends bundan sonra dijital olarak yalnızca HBO Max platformunda izlenebilecek.Tüm zamanların en popüler komedi dizilerinden birisi olan Friends, şu anda ABD'dekonumunda (ilk sıradavar). Friends'in HBO Max'a geçiş yapmasıyla birlikte WarnerMedia, Netflix'e büyük bir darbe vurmuş olacak. Friends aynı zamandaolacak.Tabi tüm bu yazdıklarımız ABD için geçerli. Friends bildiğiniz gibi zaten Netflix Türkiye'de izlenemiyordu. HBO Max platformunun da Türkiye'de yayınlanma olaslığı şu anda pek yüksek görünmüyor. Ülkemizdeki Friends hayranları diziyi yine illegal yollardan izlemeye devam edecek gibi.HBO Max platformunda ayrıca WarnerMedia'nın sahip olduğu, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network,, Rooster Teeth ve Looney Tunes gibi tüm stüdyo ve kanalların içerikleri izlenebilecek.WarnerMedia, HBO Max'ın fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. HBO Now platformunun aylık ücreti 15 dolardı. Dolayısıyla HBO Max'ın biraz daha yüksek bir fiyata sahip olması bekleniyor.