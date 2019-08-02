Netflix'e dev rakip: Türkiye'nin en büyük film yapımcıları birleşti

Geçtiğimiz günlerde RTÜK kararıyla sarsılan Netflix'e Türkiye'den önemli bir rakip geliyor. Türkiye'nin en büyük iki film yapımcısı BKM ve TAFF Pictures, yeni bir dijital platform üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, BKM ve TAFF Pictures yeni bir dijital platform kurmak için geçtiğimiz yıl resmi çalışmalara başlamış. İki şirketin son 10 yıl içerisinde vizyona giren 100'ü aşkın orijinal film ve onlarca farklı TV dizisine sahip olduğu belirtiliyor. Yeni platformun kurulmasıyla birlikte tüm bu içerikler dijital olarak izlenebilecek. Ayrıca yeni çıkan filmler de kısa bir süre sonra bu platformda yer alacak.
Konuyla ilgili Habertürk'e konuşan BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, son günlerin en çok konuşulan konularından olan yeni RTÜK kararının kendilerini herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini söyledi. Çalışmalara son sürat devam ettiklerini belirten Bekçe,"Durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.
BKM ve TAFF Pictures şu anda Türkiye'nin en çok üretim yapan şirketleri arasında bulunuyor. İki şirketin sinemadaki toplam seyirci sayısı yaklaşık 123 milyon kişiye ulaşmış. Toplam hasılat ise 1,25 milyar TL seviyesinde. BKM ve TAFF Pictures şimdi yeni dijital platform ile daha çok izleyiciye ulaşmayı ve kârlarını artırmayı amaçlıyor.
Öldür Beni Sevgilim (2019)
Bücür (2019)
Aykut Enişte (2019)
Organize İşler Sazan Sarmalı (2019)
Can Dostlar (2019)
Hedefim Sensin (2018)
Napoli'nin Sırrı (2018)
Anons (2018)
Yol Arkadaşım 2 (2018)
Kral Şakir "Oyun Zamanı" (2018)
Cici Babam (2018)
Bizim Köyün Şarkısı (2018)
Düğüm Salonu (2018)
Cebimdeki Yabancı (2018)
Deliha 2 (2018)
Acı Tatlı Ekşi (2018)
Aile Arasında (2017)
Çakallarla Dans (2018)
Ölümlü Dünya (2018)
Görevimiz Tatil (2018)
Can Feda (2018)
Oflu Hoca Trakya'da (2018)
Şamsımı Seveyim (2017)
Ay Lav Yu Tuu (2017)
Bölük (2017)
Kardeşim Benim 2 (2017)
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, BKM ve TAFF Pictures yeni bir dijital platform kurmak için geçtiğimiz yıl resmi çalışmalara başlamış. İki şirketin son 10 yıl içerisinde vizyona giren 100'ü aşkın orijinal film ve onlarca farklı TV dizisine sahip olduğu belirtiliyor. Yeni platformun kurulmasıyla birlikte tüm bu içerikler dijital olarak izlenebilecek. Ayrıca yeni çıkan filmler de kısa bir süre sonra bu platformda yer alacak.
Konuyla ilgili Habertürk'e konuşan BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, son günlerin en çok konuşulan konularından olan yeni RTÜK kararının kendilerini herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini söyledi. Çalışmalara son sürat devam ettiklerini belirten Bekçe,"Durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.
BKM ve TAFF Pictures şu anda Türkiye'nin en çok üretim yapan şirketleri arasında bulunuyor. İki şirketin sinemadaki toplam seyirci sayısı yaklaşık 123 milyon kişiye ulaşmış. Toplam hasılat ise 1,25 milyar TL seviyesinde. BKM ve TAFF Pictures şimdi yeni dijital platform ile daha çok izleyiciye ulaşmayı ve kârlarını artırmayı amaçlıyor.
BKM'nin son yıllarda vizyona giren filmleri:
Öldür Beni Sevgilim (2019)
Bücür (2019)
Aykut Enişte (2019)
Organize İşler Sazan Sarmalı (2019)
Can Dostlar (2019)
Hedefim Sensin (2018)
Napoli'nin Sırrı (2018)
Anons (2018)
Yol Arkadaşım 2 (2018)
Kral Şakir "Oyun Zamanı" (2018)
Cici Babam (2018)
Bizim Köyün Şarkısı (2018)
Düğüm Salonu (2018)
Cebimdeki Yabancı (2018)
Deliha 2 (2018)
Acı Tatlı Ekşi (2018)
Aile Arasında (2017)
TAFF Pictures:
Çakallarla Dans (2018)
Ölümlü Dünya (2018)
Görevimiz Tatil (2018)
Can Feda (2018)
Oflu Hoca Trakya'da (2018)
Şamsımı Seveyim (2017)
Ay Lav Yu Tuu (2017)
Bölük (2017)
Kardeşim Benim 2 (2017)
https://www.haberturk.com/rtuk-duzenlemesi-sonrasi-durmak-yok-yola-devam-2509892 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Edit: netflixcim sen yavaştan kalk istersen senin istediğimiz zaman istediğimiz gibi kontrol edebileceğimiz alternatifini bulduk.