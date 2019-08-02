Netflix'e dev rakip: Türkiye'nin en büyük film yapımcıları birleşti

BKM'nin son yıllarda vizyona giren filmleri:

TAFF Pictures:

Geçtiğimiz günlerdekararıyla sarsılan Netflix'e Türkiye'den önemli bir rakip geliyor. Türkiye'nin en büyük iki film yapımcısıve, yeni bir dijital platform üzerinde çalıştıklarını duyurdu.Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, BKM ve TAFF Pictures yeni bir dijital platform kurmak için geçtiğimiz yıl resmi çalışmalara başlamış. İki şirketin son 10 yıl içerisinde vizyona girenvesahip olduğu belirtiliyor. Yeni platformun kurulmasıyla birlikte tüm bu içerikler dijital olarak izlenebilecek. Ayrıca yeni çıkan filmler de kısa bir süre sonra bu platformda yer alacak.Konuyla ilgili Habertürk'e konuşan BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, son günlerin en çok konuşulan konularından olan yenikendilerini herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini söyledi. Çalışmalara son sürat devam ettiklerini belirten Bekçe,ifadelerini kullandı.BKM ve TAFF Pictures şu anda Türkiye'nin en çok üretim yapan şirketleri arasında bulunuyor. İki şirketin sinemadakiulaşmış. Toplam hasılat iseseviyesinde. BKM ve TAFF Pictures şimdi yeni dijital platform ile daha çok izleyiciye ulaşmayı ve kârlarını artırmayı amaçlıyor.Öldür Beni Sevgilim (2019)Bücür (2019)Aykut Enişte (2019)Organize İşler Sazan Sarmalı (2019)Can Dostlar (2019)Hedefim Sensin (2018)Napoli'nin Sırrı (2018)Anons (2018)Yol Arkadaşım 2 (2018)Kral Şakir "Oyun Zamanı" (2018)Cici Babam (2018)Bizim Köyün Şarkısı (2018)Düğüm Salonu (2018)Cebimdeki Yabancı (2018)Deliha 2 (2018)Acı Tatlı Ekşi (2018)Aile Arasında (2017)Çakallarla Dans (2018)Ölümlü Dünya (2018)Görevimiz Tatil (2018)Can Feda (2018)Oflu Hoca Trakya'da (2018)Şamsımı Seveyim (2017)Ay Lav Yu Tuu (2017)Bölük (2017)Kardeşim Benim 2 (2017)