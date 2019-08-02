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Netflix'e dev rakip: Türkiye'nin en büyük film yapımcıları birleşti

Netflix Türkiye'ye dev bir rakip geliyor. Türk sinemasının en büyük şirketleri olan BKM ve TAFF Pictures, yeni bir dijital platform üzerinde çalıştıklarını resmen duyurdu.
5 gün
18,3b
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140
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz günlerde RTÜK kararıyla sarsılan Netflix'e Türkiye'den önemli bir rakip geliyor. Türkiye'nin en büyük iki film yapımcısı BKM ve TAFF Pictures, yeni bir dijital platform üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, BKM ve TAFF Pictures yeni bir dijital platform kurmak için geçtiğimiz yıl resmi çalışmalara başlamış. İki şirketin son 10 yıl içerisinde vizyona giren 100'ü aşkın orijinal film ve onlarca farklı TV dizisine sahip olduğu belirtiliyor. Yeni platformun kurulmasıyla birlikte tüm bu içerikler dijital olarak izlenebilecek. Ayrıca yeni çıkan filmler de kısa bir süre sonra bu platformda yer alacak.

Konuyla ilgili Habertürk'e konuşan BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, son günlerin en çok konuşulan konularından olan yeni RTÜK kararının kendilerini herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini söyledi. Çalışmalara son sürat devam ettiklerini belirten Bekçe,"Durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

BKM ve TAFF Pictures şu anda Türkiye'nin en çok üretim yapan şirketleri arasında bulunuyor. İki şirketin sinemadaki toplam seyirci sayısı yaklaşık 123 milyon kişiye ulaşmış. Toplam hasılat ise 1,25 milyar TL seviyesinde. BKM ve TAFF Pictures şimdi yeni dijital platform ile daha çok izleyiciye ulaşmayı ve kârlarını artırmayı amaçlıyor.

BKM'nin son yıllarda vizyona giren filmleri:


Öldür Beni Sevgilim (2019)
Bücür (2019)
Aykut Enişte (2019)
Organize İşler Sazan Sarmalı (2019)
Can Dostlar (2019)
Hedefim Sensin (2018)
Napoli'nin Sırrı (2018)
Anons (2018)
Yol Arkadaşım 2 (2018)
Kral Şakir "Oyun Zamanı" (2018)
Cici Babam (2018)
Bizim Köyün Şarkısı (2018)
Düğüm Salonu (2018)
Cebimdeki Yabancı (2018)
Deliha 2 (2018)
Acı Tatlı Ekşi (2018)
Aile Arasında (2017)

TAFF Pictures:


Çakallarla Dans (2018)
Ölümlü Dünya (2018)
Görevimiz Tatil (2018)
Can Feda (2018)
Oflu Hoca Trakya'da (2018)
Şamsımı Seveyim (2017)
Ay Lav Yu Tuu (2017)
Bölük (2017)
Kardeşim Benim 2 (2017) 


https://www.haberturk.com/rtuk-duzenlemesi-sonrasi-durmak-yok-yola-devam-2509892 Yorum Yaz
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kapıci corç 5 gün yeni yorumcu en beğenilen
Yoksa RTÜK e rüşvet mi verdiler sansür olayında
1 Yanıt Yanıtla +177
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mu5tafa 5 gün
Hemen çakallarla dans serisini izlemek için üye olmalıyım... Çok büyük hizmet..
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kolsuzyusuf 5 gün yeni yorumcu
Ne kadarda ilginç sansürden hemen sonra yerli rakip :)
Edit: netflixcim sen yavaştan kalk istersen senin istediğimiz zaman istediğimiz gibi kontrol edebileceğimiz alternatifini bulduk.
Ne kadarda ilginç sansürden hemen sonra yerli rakip :)Edit: netflixcim sen yavaştan kalk istersen senin istediğimiz zaman istediğimiz gibi kontrol edebilece...
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Captain Marvel 45 dk.
Millet hemen dark, casa de la papel, lucifer, sex eddution, black mirror izlemeyi bırakıp; çakallarla dans, artık çöp oyunculara dönmüş kalitesiz bkm filmleri, dönerse senindir, öldür beni sevgilim , oh canım vah canım gibi saçma sapan iyice saçmalıkta zirve yapmış murat boz burak özcivit fahriye evcenli saçma sapan tipik klişe dandik çöp komedi romantik filmlerini izlemek için üye olur zaten aynen evet. Dev rakip nedir abi Allah aşkına yapmayın ya.
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mehmehcik_71 3 sa.
20-30 liralara verecek mi? Tabii ki hayır
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Batman 1 gün
Yenge'sini bacısını götürenlerin dizilerine rtük tabiki karışmaz. Tv de karışmıyor burada mı karışacak. Dev rakipmiş
Kim ne yapsın sizin sapık ilişkili iğrenç dramınızı. Hepsi birbirinin aynısı. Tek farkları dizi/filmlerin ismi
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BlackLead 1 gün
Netflix'e dev rakip amazondan çıkar, apple'dan çıkar, disney den çıkar
bizim kıytırık dizilerin filmlerin yapımcılarından bir halt çıkmaz. Hele ki dev rakip?

güleyim bari. 5 kuruş vermem bunlara.
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Jack Reacher 1 gün
Netflixe rakip çıkamaz .
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ramis78 2 gün
netflix e sansür yapan size ne yapmaz
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White Devil 2 gün
blutv var güya netflix'e rakip ama yaptıkları tipik köylü çakallığı, popüler dizileri haftada bir yayınlıyorlar, ay sonu gelince millet üyeliklerini yenilesin diye türlü bahaneler ile diziyi 1 hafta sonra yayınlıyor, böylelerine amirim için diye para kaptıranlar var aynı kitle ertuğrul reis diye gezenler ile dalga geçiyor.

şu saçma sapan filmleri çıkaran oluşumdan bir şey beklemeyin.
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hukuki05 2 gün
ya ne dev rakibi netflixsin binde biri olamaz. saçma sapan 3.kalite filmlerle mi rakip olacak?
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gogo316 2 gün
Haber içerisindeki listeye bakınca o muhteşem! içerikler için sıraya gireriz emin olun...
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İbojan Bey 2 gün yeni yorumcu
Netflix'e rakip mi? Şaka galiba.
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