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Netflix en güncel internet hızları raporunu yayınladı

Organize İşler: Sazan Sarmalı filmini yayınlayarak dikkatleri üzerine çeken Netflix güncel internet hızları ile ilgili yeni raporunu yayınladı. Ülkemizde ortalamada bir düşüş dikkat çekiyor.
3 ay
9,5b
1
87
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyada internet hızlarının artması elbette Netflix gibi platformların ortaya çıkmasını sağladı. Bununla birlikte halen çevrim içi yüksek kalite içerikler için pek çok internet altyapısı gerekli hızı sağlayamıyor. Netflix bu açıdan hizmet verdiği ülkeye göre altyapıların bir değerlendirmesini yapıyor.

Ortalamada düşüş var

Ocak 2019 itibariyle yapılan güncellemede ülkemizdeki internet altyapılarının performansı ortaya kondu. İlginç olan önceki analize göre internet hızlarının artmadığı ve aksine bazı sağlayıcıların düşüş yaşadığı.

Ayrıca Bkz. "Apple 16 inçlik MacBook Pro modeli hazırlıyor"

Tabloya göre en hızlı internet Turknet tarafından ortalama 3.30Mbps seviyesinde veriliyor. Aralık ayında bu firma 3.45Mbps ortalama internet hızı vermekteydi ve yine tabloda lider durumdaydı.

İkinci sırada Superonline yer alıyor ve ortalaması 3.26Mbps. Geçen aya göre değişiklik yaşamayan firma tabloda bir sıra yükselmiş. Vodafone ise 3.24Mbps ile bir miktar yükseliş yaşamış ve bir sıra da yukarıya ilerlemiş.

Turksat Kablo bu yıl 3.39Mbps hızdan 3.12Mbps hıza düşmüş ve iki sıra gerilemiş. En büyük düşüşü ise Türk Telekom yaşamış. Firma 2.95Mbps ortalama hızdan 2.33Mbps hıza gerilemiş. Bu da onu bir sıra aşağı yani son sıraya indirmiş.

Tablodan son dönemlerde Turknet’in hep lider olduğunu görüyoruz ancak genel anlamda bir hız düşüşü yaşanmış. Sadece Vodafone istikrarlı bir şekilde altyapısını rekabetçi tutmayı başarmış.

 

https://ispspeedindex.netflix.com/country/turkey/# Yorum Yaz
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BatuhanXxX 3 ay en beğenilen
Ayda 30€ Euro ödediğim 400Mb İnternet + Sınırsız Ev Arama Paketi için Vodafone mektup göndermiş. Adresinde 1000MB aktiv oldu. 50 Euro ya geçebilirsin diye. Gerek yok dedim.

1000MB Interneti kim ne yapsın. Almanya bitmiş. 3000€ gelir 30€ 400Mb 50€ 1000MB. Almanya iflas. Almanya Vodafone 1000Mb Interneti 300-500 Euro ya geciremedigi için kesin kıskanıyor Vodafone Türkiyeyi.
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Ayda 30€ Euro ödediğim 400Mb İnternet + Sınırsız Ev Arama Paketi için Vodafone mektup göndermiş. Adresinde 1000MB aktiv oldu. 50 Euro ya geçebilirsin diye. Ger...
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4 Yanıt Yanıtla +87
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NimbleSoul 3 ay
İstikrar sürüyor, maşallah.(!)
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muratai 3 ay
Resmen rezalet.
Yurtdisindayim ve fast.com yani netflix speedtest den 200 megabit aliyorun. 4k filan banamisin demiyor cat cat aciyor. Turkiyedeki o 3 mbit hizlar ne yahu??
Resmen rezalet.Yurtdisindayim ve fast.com yani netflix speedtest den 200 megabit aliyorun. 4k filan banamisin demiyor cat cat aciyor. Turkiyedeki o 3 mbit ...
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3 Yanıt Yanıtla +36
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ihntk 2 ay
Telefonumda hız testi. Ve televizyonda netflix video hızı..
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Omega.108 2 ay
KabloNet te mi oluyo bunlar hocam?
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nasri32 2 ay Omega.108
Evet, müşteri hizmetleri ve hızı iyi olsa da; sürekli kesiliyor.
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ataman5 2 ay
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın ortalama hızlarda en kötüsü Türkiye bundan daha açık ne olabilir?
Orta okul lisede aldığınız notlar 5 pek iyi 4 iyi 3 orta idi. 5 ile 3 arasında çok fark olmuyor muydu bir daha düşünün. A almak ile B almak arasında da fark olmayabilir bu zihniyete göre tabi. Neyi neye referans ettiğinize göre değişir.
Tekrarlamak gerekirse Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın ortalama hızlarda en kötüsü Türkiye bundan daha açık ne olabilir?
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kazuya58 2 ay
olmonyodo intornot coh hozlu, bonmegobot hoz vor, olmonyo bizo gısgonoyor
demeden önce Netflix raporunda ülkeler kaç mbps görünüyor bakmanız gerekir.
bizden iyi oldukları doğru ama bizde 3 onlarda 1000 gibi bir fark yok.
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batkent 2 ay
Anladığım kadarıyla alt yapının yurt dışı çıkışlarında sıkıntı var. Netflix yerel sunucular kursa o sayıları minimum 10 ile carpariz. Yurt çıkışlarında da bir nevi ithalatı gibi para ödüyoruz dışarıya.
Bilkentten 400-500megapit ile rahat bağlanıyoruz her yere . Yurt içi sunucularda bu rakam 900-950lere kadar çıkıyor. En kısa sürede türkiyede önemli noktalara sunucu acmalari dilekleriyle
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TurkNetDestek 2 ay
Tüm forum kullanıcılarına selamlar,
Bu tablo gerçekten sizi bu kadar şaşırttı mı? 🤔 TurkNet'lilerin bu habere hiç şaşırdığını sanmıyoruz, çünkü biz aylardır Netflix'te birinciyiz. 😎
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StanicEnemyX 2 ay
Ülkede doğru düzgün giden bir şey yok ki, internet düzgün olsun.
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Gatetrans 2 ay
Tabloya bakın, Türknet dsl hizmeti ile tüm fiber paketlerini tokatlamış.
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Schrödinger Kedisi 2 ay

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Ortalamayı hayli yukarı çekiyoruz ama iss ler o kafar leşki yetmiyor
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muratai 3 ay
Hakikatten oyleymis. Netflix de var bi dangalaklik o zaman.
Yinede aksam saatlerinde ozellikle Turkiyede milletin 1080p bile izlemekte zorlanmasindan hiz sorunu oldugu belli.
Peering IX denilen sistemi ttnet in bilerek reddetmesinden dolayi daha cok geri kalir Turkiye.
100 mbit upload hizim var ve google/apple/fb direkt peering oldugu icin daha ilk uc saniye icinde maksimum hizda kesintisiz yavaslama olmadan upload yapabiliyorum mesela. Netflix icinde dogrudan peering var ve yine maks download hizina her daim ulasabiliyorum. Ote yandan ttnet ise serbest peering yapmiyor ve google/apple/fb ile parali internet hatlari uzerinden arabaglanti yaptigi icin haliyle throtlling denilen hiz dusurmeye basvuruyor fazla para odemek icin.
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ULTILIX 2 ay muratai
Sorun tt değil bu durumda tt nin ıxlere dclere direk kendi hattı var sorun kar etmek isteyen netflixde . Tt eve gelen yada uluslar arası hatta yatırım yapmazsa hep bu adamlara para öderse hizmet alamayız.nasıl eu da sunucu kuruyorlarsa tr de de iyi hizmet için sunucu kurmak gerekiyor Netflixin kurmamak gibi lüksü yok.
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