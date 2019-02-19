Netflix en güncel internet hızları raporunu yayınladı

Dünyada internet hızlarının artması elbette Netflix gibi platformların ortaya çıkmasını sağladı. Bununla birlikte halen çevrim içi yüksek kalite içerikler için pek çok internet altyapısı gerekli hızı sağlayamıyor. Netflix bu açıdan hizmet verdiği ülkeye göre altyapıların bir değerlendirmesini yapıyor.

Ortalamada düşüş var

Ocak 2019 itibariyle yapılan güncellemede ülkemizdeki internet altyapılarının performansı ortaya kondu. İlginç olan önceki analize göre internet hızlarının artmadığı ve aksine bazı sağlayıcıların düşüş yaşadığı.

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Tabloya göre en hızlı internet Turknet tarafından ortalama 3.30Mbps seviyesinde veriliyor. Aralık ayında bu firma 3.45Mbps ortalama internet hızı vermekteydi ve yine tabloda lider durumdaydı.

İkinci sırada Superonline yer alıyor ve ortalaması 3.26Mbps. Geçen aya göre değişiklik yaşamayan firma tabloda bir sıra yükselmiş. Vodafone ise 3.24Mbps ile bir miktar yükseliş yaşamış ve bir sıra da yukarıya ilerlemiş.

Turksat Kablo bu yıl 3.39Mbps hızdan 3.12Mbps hıza düşmüş ve iki sıra gerilemiş. En büyük düşüşü ise Türk Telekom yaşamış. Firma 2.95Mbps ortalama hızdan 2.33Mbps hıza gerilemiş. Bu da onu bir sıra aşağı yani son sıraya indirmiş.

Tablodan son dönemlerde Turknet’in hep lider olduğunu görüyoruz ancak genel anlamda bir hız düşüşü yaşanmış. Sadece Vodafone istikrarlı bir şekilde altyapısını rekabetçi tutmayı başarmış.