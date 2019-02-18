Apple 16 inçlik MacBook Pro modeli hazırlıyor

2012 yılında MacBook ailesinde ekran boyutunu 15.6 inçe çeken ve daha büyük serileri durduran Apple tekrar bu fikri hayata geçiriyor. Bu yıl firmanın 16 inç üzerinde bir MacBook Pro modeli çıkaracağı iddia ediliyor.

İki önemli değişiklik

İnceliğe ve tasarıma her daim önem veren Apple için büyük boyutlar çekici gelmiyordu zira kalın ekran çerçeveleri nedeniyle kasa da büyüyordu. Son dönemde ekran tasarımlarında yakalanan incelik ivmesi Apple’ı ikna etmiş gözüküyor.

Ünlü analiz uzmanı Ming-Chi Kuo bu yıl tanıtılacak MacBook Pro ürünlerinden birisinin 16 veya 16.5 inçlik bir ekrana sahip olacağını ifade ediyor. İnce ekran çerçeveleri sayesinde cihaz 15.6 inçlik MacBook Pro ile hemen hemen aynı boyutlarda olabilecek.

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Apple’ın yeni model ile dizüstü segmentinde incelik ve büyük ekranı bir arada isteyen kullanıcıları hedefleyeceği tahmin ediliyor. Kompakt tasarım ise tercih konusunda önce çıkacak. Piyasada bu şekilde çok ince çerçeveler kullanan pek çok marka mevcut.

Diğer taraftan Apple’ın 13 inçlik MacBook Pro modeline de 32GB RAM seçeneği ekleyeceği dile getiriliyor. Özellikle küçük boyutlarda daha fazla bellek isteyen kullanıcıların hedeflendiği yeni versiyon haliyle daha pahalı bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkacak.

Henüz yeni MacBook Pro modellerinin ne zaman piyasaya çıkacağı ile ilgili bir not düşülmemiş ancak WWDC 2019 fuarı veya Ekim ayı etkinliği muhtemel zamanlar arasında.