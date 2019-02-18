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Apple 16 inçlik MacBook Pro modeli hazırlıyor

Apple yakın zamanda 16 inç üzeri bir MacBook Pro modeli piyasaya sürebilir. Firmanın kompakt tasarım ile geçmiş yıllardaki büyük boyutlara geri dönmek istediği ifade ediliyor.
3 ay
9,6b
1
10
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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2012 yılında MacBook ailesinde ekran boyutunu 15.6 inçe çeken ve daha büyük serileri durduran Apple tekrar bu fikri hayata geçiriyor. Bu yıl firmanın 16 inç üzerinde bir MacBook Pro modeli çıkaracağı iddia ediliyor.

İki önemli değişiklik

İnceliğe ve tasarıma her daim önem veren Apple için büyük boyutlar çekici gelmiyordu zira kalın ekran çerçeveleri nedeniyle kasa da büyüyordu. Son dönemde ekran tasarımlarında yakalanan incelik ivmesi Apple’ı ikna etmiş gözüküyor.

Ünlü analiz uzmanı Ming-Chi Kuo bu yıl tanıtılacak MacBook Pro ürünlerinden birisinin 16 veya 16.5 inçlik bir ekrana sahip olacağını ifade ediyor. İnce ekran çerçeveleri sayesinde cihaz 15.6 inçlik MacBook Pro ile hemen hemen aynı boyutlarda olabilecek.

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Apple’ın yeni model ile dizüstü segmentinde incelik ve büyük ekranı bir arada isteyen kullanıcıları hedefleyeceği tahmin ediliyor. Kompakt tasarım ise tercih konusunda önce çıkacak. Piyasada bu şekilde çok ince çerçeveler kullanan pek çok marka mevcut.

Diğer taraftan Apple’ın 13 inçlik MacBook Pro modeline de 32GB RAM seçeneği ekleyeceği dile getiriliyor. Özellikle küçük boyutlarda daha fazla bellek isteyen kullanıcıların hedeflendiği yeni versiyon haliyle daha pahalı bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkacak.

Henüz yeni MacBook Pro modellerinin ne zaman piyasaya çıkacağı ile ilgili bir not düşülmemiş ancak WWDC 2019 fuarı veya Ekim ayı etkinliği muhtemel zamanlar arasında.

 

https://wccftech.com/apple-16-inch-macbook-pro-rumor/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
59.999.99 tl. KDV Dahil(olmayabilir de)
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ezimuse 3 ay Fenomenon
Evde yada işte harici ekran ile, dışarıda laptop ile çalışmak için. Sürdürülebilirlik kavramını tam olarak kullanmak için. Sonuçta herkes işini masa başında yapmıyor. Uçakta bile video edit yapan tanıdıklarım var.
Evde yada işte harici ekran ile, dışarıda laptop ile çalışmak için. Sürdürülebilirlik kavramını tam olarak kullanmak için. Sonuçta herkes işini masa başında yap...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 3 ay
bende muhendisim ve 13 inc pro kullaniyorum . surekli seyahat ediyorum, ucakta, cafede, havaalaninda da calisabiliyorum.
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Guest Account 3 ay

hatırlayalım....
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Doanc4n 3 ay
kullandığı grafik kartları şuan 15 inch retina macbook ta bile yetersiz. boyut ve çözünürlük artacak. bununla doğru ortantılı bilin bakalım başka ne artacak?
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DH Misafiri 3 ay
bende muhendisim ve 13 inc pro kullaniyorum . surekli seyahat ediyorum, ucakta, cafede, havaalaninda da calisabiliyorum.
Yanıtla +4
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drjacob 3 ay
klavyeyi halletsinler önce
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Fenomenon 3 ay
Ben zaten 13" lik bir pro modeli neden var anlamıyorum. Ben mühendisim. 15" bile çizim için yetersiz. Önceki şirketinde 24" ekran vardı. Şuan çalıştığım şirkette çift ekran var.
Üst düzey donanım + 13" ekranı kim kullanıyor gerçekten merak ediyorum.
3 Yanıt Yanıtla +2
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ezimuse 3 ay Fenomenon
Evde yada işte harici ekran ile, dışarıda laptop ile çalışmak için. Sürdürülebilirlik kavramını tam olarak kullanmak için. Sonuçta herkes işini masa başında yapmıyor. Uçakta bile video edit yapan tanıdıklarım var.
1 Yanıt Yanıtla +5
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knaak23 3 ay Fenomenon
Cevabi basit aslinda. Tasinilabilirlik. 13 inch modelleri tasimasi cok kolay ve cok hafifler. Masaustunde calisirken 3 monitore birden bagliyorum ben de. Ama bilgisayari ev, is arasinda cok goturup getirdigim icin 13 inch model bana cok rahatlik sagliyor.
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transverse 3 ay Fenomenon
Maclerde 13 inç rahatlığı inanılmaz ama bunun dışında sadece çizim için kullanılacaksa ben de rahatlık için en az 15" tavsiye ederim, fakat en basitinden Solidworks bile Nvidia ve Radeon kartları ile uyumsuz, bu yüzden onboard GPU kullandıktan sonra 15" MBP veya başka bir üst düzey windows laptop yerine workstation en mantıklısı.
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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
59.999.99 tl. KDV Dahil(olmayabilir de)
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