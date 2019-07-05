Netflix, 'Pacific Rim' anime serisini duyurdu

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"Netflix, mağarada mahsur kalan Taylandlı çocukların dizisini çekiyor"

Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, yavaş yavaş anime sektörünün de en büyük isimlerinden birisi haline gelmeye başlıyor. Bugün bir açıklama yayınlayan dijital içerik devi, Pacific Rim evreninde geçen yeni bir anime serisinin duyurusunu yaptı.Pacific Rim animesinin duyurusu Los Angeles'ta düzenlenen Project Anime etkinliğinde yapıldı. Legendary Entertainment'ın açıklamalara göre yeni anime, 2020 yılında yayınlanmaya başlanacak. Netflix şu anda iki sezon için resmi onayı vermiş.Pacific Rim animesi Legendary ve Tokyo Polygon Pictures ortaklığında geliştiriliyor. Konuyla ilgili konuşan Legendary yetkilisi Elie Dekel,"Pacific Rim, üzerinde çalışma şansı yakaladığım en yüksek bütçeli animelerden birisi oldu. Bu durumun, Netflix ve Legendary'nin anime sektörüne olan bağlılığını ortaya koyduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.Project Anime etkinliğinde ayrıca animenin konusuyla ilgili de bazı açıklamalar yapıldı. Buna göre Pacific Rim animesi, terkedilmiş bir Jaegar robotunu şans eseri bulan iki kardeşin hikayesini anlatıyor. İkili, dev robotun pilotları olarak türlü maceralara atılacak ve uzun süredir haber alamadıkları ebeveynlerini bulmaya çalışacak. Anime serisinde Kaiju canavarlarının yer alıp almayacağıyla ilgili şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı.