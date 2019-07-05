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Netflix, 'Pacific Rim' anime serisini duyurdu

Anime sektörüne ciddi yatırımlar yapan Netflix, Pacific Rim evreninde geçen bir anime serisi üzerinde çalışıyor. Bugün yapılan açıklamalara göre Pacific Rim animesi 2020 yılında yayınlanacak.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, yavaş yavaş anime sektörünün de en büyük isimlerinden birisi haline gelmeye başlıyor. Bugün bir açıklama yayınlayan dijital içerik devi, Pacific Rim evreninde geçen yeni bir anime serisinin duyurusunu yaptı.

Pacific Rim animesinin duyurusu Los Angeles'ta düzenlenen Project Anime etkinliğinde yapıldı. Legendary Entertainment'ın açıklamalara göre yeni anime, 2020 yılında yayınlanmaya başlanacak. Netflix şu anda iki sezon için resmi onayı vermiş.

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Pacific Rim animesi Legendary ve Tokyo Polygon Pictures ortaklığında geliştiriliyor. Konuyla ilgili konuşan Legendary yetkilisi Elie Dekel,"Pacific Rim, üzerinde çalışma şansı yakaladığım en yüksek bütçeli animelerden birisi oldu. Bu durumun, Netflix ve Legendary'nin anime sektörüne olan bağlılığını ortaya koyduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Project Anime etkinliğinde ayrıca animenin konusuyla ilgili de bazı açıklamalar yapıldı. Buna göre Pacific Rim animesi, terkedilmiş bir Jaegar robotunu şans eseri bulan iki kardeşin hikayesini anlatıyor. İkili, dev robotun pilotları olarak türlü maceralara atılacak ve uzun süredir haber alamadıkları ebeveynlerini bulmaya çalışacak. Anime serisinde Kaiju canavarlarının yer alıp almayacağıyla ilgili şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

https://www.ign.com/articles/2019/07/04/netflixs-pacific-rim-anime-is-coming-in-2020-confirmed-for-two-seasons Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kulak Misafiri 2 gün
Çizginin sınırı mı var, kaiju illa olacaktır. Spin-off işte. Nasıl bir konu olsun ki. Valla Netflix’in animeler iyi oluyor. İzlenir
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xwernediti 2 gün
Kaiju yoksa ne anlamı kaldı
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canguler917 3 gün
''terkedilmiş bir Jaegar robotunu şans eseri bulan iki kardeşin hikayesini anlatıyor'' ''uzun süredir haber alamadıkları ebeveynlerini bulmaya çalışacak'' bu konu ne ? siz kafayı yemişsiniz
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