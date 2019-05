Netflix'in romantik komedileri 80 milyon kullanıcıya ulaştı

Orijinal dizilerinden sonra orijinal filmlerinin de sayısını hızla arttıran Netflix, aradığı başarıyı son dönemde arka planda kalan bir alanda buldu. Tüm kullanıcılarına ilgilerini çekebilecek bir şeyler sunabilmek için hemen hemen her türden içerik üreten Netflix, romantik komedi filmleriyle sürpriz bir başarıya ulaştı.

Netflix, dünya genelinde 80 milyon kişinin bu yaz yayımladığı romantik komedi filmlerinden en az birini izlediğini açıkladı. To All the Boys I’ve Loved Before, Netflix'in bugüne kadar yayımladığı en popüler filmlerden biri olurken; Set It Up, The Kissing Booth, Like Father ve Sierra Burgess Is a Loser gibi romantik komedi filmleri de geniş izleyici kitlelerine ulaştı.

Bunun yanı sıra romantik komedilerin başarısı sosyal medyaya taşındı. Netflix tarafından paylaşılan veriler, kullanıcıların sadece bu filmleri izlemekle kalmayıp, sosyal medyada filmlerin yıldızlarını da takip ettiğini ve bu projelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını gösterdi. To All the Boys I’ve Loved Before başrolü olan Lana Condor'un Instagram'daki takipçi sayısı, filmin yayımlanmasının ardından 100 binden 5.5 milyona çıktı.

Romantik komedi filmleri ile büyük başarı yakalayan Netflix, önümüzdeki dönemde bu türdeki filmlerinin sayısını hızla arttırmayı planlıyor.

https://variety.com/2018/digital/news/netflix-rom-coms-80-million-1202981966/