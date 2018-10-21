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Netflix'in romantik komedileri 80 milyon kullanıcıya ulaştı

Kullanıcılarına her türden içerik sunmak için farklı janrlara yatırım yapan Netflix, romantik komedileriyle geniş kitlelere ulaşarak beklenmedik bir alanda başarı yakaladı.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
5,5b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal dizilerinden sonra orijinal filmlerinin de sayısını hızla arttıran Netflix, aradığı başarıyı son dönemde arka planda kalan bir alanda buldu. Tüm kullanıcılarına ilgilerini çekebilecek bir şeyler sunabilmek için hemen hemen her türden içerik üreten Netflix, romantik komedi filmleriyle sürpriz bir başarıya ulaştı.
Netflix, dünya genelinde 80 milyon kişinin bu yaz yayımladığı romantik komedi filmlerinden en az birini izlediğini açıkladı. To All the Boys I’ve Loved Before, Netflix'in bugüne kadar yayımladığı en popüler filmlerden biri olurken; Set It Up, The Kissing Booth, Like Father ve Sierra Burgess Is a Loser gibi romantik komedi filmleri de geniş izleyici kitlelerine ulaştı.
Bunun yanı sıra romantik komedilerin başarısı sosyal medyaya taşındı. Netflix tarafından paylaşılan veriler, kullanıcıların sadece bu filmleri izlemekle kalmayıp, sosyal medyada filmlerin yıldızlarını da takip ettiğini ve bu projelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını gösterdi. To All the Boys I’ve Loved Before başrolü olan Lana Condor'un Instagram'daki takipçi sayısı, filmin yayımlanmasının ardından 100 binden 5.5 milyona çıktı.
Romantik komedi filmleri ile büyük başarı yakalayan Netflix, önümüzdeki dönemde bu türdeki filmlerinin sayısını hızla arttırmayı planlıyor. 

https://variety.com/2018/digital/news/netflix-rom-coms-80-million-1202981966/ Yorum Yaz
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mansurmarsak 7 ay en beğenilen
Netflix filmleri senaryo olarak çok zayıf kalıyor. Filmi izlerken sürekli bir şey olacakmış gibi hissederek sonuna kadar izliyorsunuz ama anlamsız bir şekilde bitiyor hep...
Netflix filmleri senaryo olarak çok zayıf kalıyor. Filmi izlerken sürekli bir şey olacakmış gibi hissederek sonuna kadar izliyorsunuz ama anlamsız bir şekilde b...
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ouzqan 7 ay
Netflix öyle bir hal aldı ki artık çöpde olsa izleyecek kitlesi oluştu. Onların sayısı da bizim ülke kadarmış vaybe.
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ssbrutality 7 ay
Kezban's coming soon :D
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Biyturs_OnSr 7 ay
İzleyicidir o izleyici. Dizi dediğin kullanılmaz, izlenir.
Netflix'in romantik komedileri 80 milyon kullanıcıya ulaştı
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Kulak Misafiri 7 ay Biyturs_OnSr
Üye olandan bahsediyor. Hatta bence hileli bir dil kullanıyor. Tamamını izlememiş de olabilir. Yarıda bırakmış da olabilir ama 80 milyon kullanıcı bu filmleri tıklamış.
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olağan_şüpheli 7 ay
bir kaçını izledim. Muhtemelen diğerleri de aynı ayardadır, vasatın altı filmler.
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Azumi 7 ay
When we first met ve Set it up filmlerini izledim fena filmler değildi. Boş zamanda vakit geçirmek için izlenebilcek filmler. Sonuç olarak romantik komedi Hollywood'da bunlardan daha iyisini yapmıyor.
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gun 7 ay
Son zamanlarda romantik komedi düzgün çıkmazken klişe olmayan güzel filmler bende izledim. All The Boys I Loved beklediğimin üzerinde iyiydi.
Ibiza’da keza yine beklediğimin üzerinde bir performans verdi dolayısıyla daha da izlerim diğerlerini.
Set it up’da bu arada izledim ve pişman olmadım ama çok romantik değil daha çok komik idi yinede klişe çok olmamayı başarmıştı.
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solidsnake99 7 ay
buram buram klişe ve ergen kokuyor.reklamlarını görmek bile tiksinmeme yetti.
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deoks 7 ay
Şu netflix olayına ben de girmek istiyorum ama fiber internet kısmet olmadı hala.
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The Ace of Spades 7 ay
Romantik komedi filmleri hala var mı yahu . Bu kadar fazla izlenmeleri çok ilginç hala .
Science-fiction'a falan kaydı sanıyordum milleti .
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GunslingeR085 7 ay
When we first met filmi çok iyiydi ve en son izlediğim netflix komedi filmiydi. Bazen güzel filmler oluyor.
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