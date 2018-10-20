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Iron Fist'ten sonra Luke Cage de iptal edildi

Daredevil, Jessica Jones ve The Punisher gibi sevilen Marvel dizilerine ev sahipliği yapan Netflix, Iron Fist'ten sonra Luke Cage'in de ekranlara veda ettiğini duyurdu.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
4,5b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu hafta başında Marvel uyarlaması Iron Fist'in devam etmeyeceğini duyuran Netflix, bugün bir diğer Marvel dizisini daha iptal ettiğini açıkladı. Netflix tarafından hazırlanan ve yayımlanan Marvel dizilerinden Luke Cage, iki sezonun ardından iptal edildi.
Disney'in kendi dijital platformunu kuracağını duyurmasının ardından Netflix'teki Marvel dizilerinin geleceği belirsiz hale gelmişti. Üstüne bir de Iron Fist ve Luke Cage iptal edilince Daredevil, Jessica Jones ve The Punisher gibi diğer Marvel uyarlamalarının da benzer bir kaderi paylaşacağından endişe edildi. Ancak Netflix yöneticisi Ted Sarandos, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu diziler ile ilgili kararları kendilerinin verdiğini ve istedikleri sürece bu dizileri tutabileceklerini belirtti.
Luke Cage'i yayından kaldırma kararı Netflix tarafından alınmış olsa da, Marvel ile bozulan ilişkilerin bu kararda önemli rol oynadığı söyleniyor. Luke Cage'in 3. sezonu için hazırlıklara bir süre önce başlayan Netflix, Marvel yöneticileri ve yeni sezonun senaristi olan Cheo Hodari Coker ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Luke Cage'i iptal etme kararı aldı.
 

https://deadline.com/2018/10/luke-cage-cancelled-marvel-netflx-mike-colter-cheo-hodari-coker-1202486487/ Yorum Yaz
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Ron Swanson 7 ay en beğenilen
Umarım bundan sonra Netflix akıllanır ve fabrika gibi çöp dizi üretmeye devam etmez.
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Tommy Shelby 7 ay
İyi olmuş, çöplerden arınmaya devam etsin netflix
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bluedevil866 7 ay
surekli zenci karakterleri gozumuze gozumuze sokar gibi dizi yaparsan, amerikali beyazlar izlemez tabi.uzay filmi yapiliyor clover field in son serisi, yonetmen afrika irkcisi. uzaydaki ekip sirf siyahi nerdeyse. yemiyor kardesim bunu beyaz amerikali.
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eP_362 7 ay
Bu iyi oldu. İkisinin de yeni sezonlarını izleyesim yoktu
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hasanandnexus 7 ay
Daredevil hariç hepsi iptal edilebilir izin veriyorum.
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sendemail 7 ay
B.oku çıkmıştı artık , Daredevil'de saçmalamış 3. sezon , Narcos dahi nasibi almış , meksika kartellerine uzanıyorlar Narcos'ta şimdi ,bir sonraki sezon yazıcıoğlu dvd çetesi...
Tavsiye isterseniz ,
Ozark
DC Titans
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DarkHellKnightX 7 ay
Daredevil den sonra Jesica Jones ve Punisher ı izlemiştim. Dün luke cage e başladım ve bence bu diziye 2 sezon bile fazla.
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Fuat.Kamis 7 ay
İsabet olmuş. Daredevill yeterli.
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Ron Swanson 7 ay en beğenilen
Umarım bundan sonra Netflix akıllanır ve fabrika gibi çöp dizi üretmeye devam etmez.
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Dürüstİnsan 7 ay Ron Swanson
Adamlar yılda onlarca dizi ve film çıkarıyor. Bunların hepsinin kaliteli olması çok zor. Arada bir risk alarak bu tarz dizi ve filmler yapacaklardır. Beğenilmezse iptal olur zaten.
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captain_turkiye 7 ay Ron Swanson
Çıkarsın ama dikkatli yapsın. Ne bileyim saçma mesaj kaygılarına girmesin, adaptasyonda sadık kalsın falan.
Adamlarda para var, çıkardıkları işlere bak.
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SEO-Uzmanı 7 ay
marvel tüm filmlerini ekledi de dizilerimi eksik kaldı !?
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