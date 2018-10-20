Iron Fist'ten sonra Luke Cage de iptal edildi

Bu hafta başında Marvel uyarlaması Iron Fist'in devam etmeyeceğini duyuran Netflix, bugün bir diğer Marvel dizisini daha iptal ettiğini açıkladı. Netflix tarafından hazırlanan ve yayımlanan Marvel dizilerinden Luke Cage, iki sezonun ardından iptal edildi.

Disney'in kendi dijital platformunu kuracağını duyurmasının ardından Netflix'teki Marvel dizilerinin geleceği belirsiz hale gelmişti. Üstüne bir de Iron Fist ve Luke Cage iptal edilince Daredevil, Jessica Jones ve The Punisher gibi diğer Marvel uyarlamalarının da benzer bir kaderi paylaşacağından endişe edildi. Ancak Netflix yöneticisi Ted Sarandos, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu diziler ile ilgili kararları kendilerinin verdiğini ve istedikleri sürece bu dizileri tutabileceklerini belirtti.

Luke Cage'i yayından kaldırma kararı Netflix tarafından alınmış olsa da, Marvel ile bozulan ilişkilerin bu kararda önemli rol oynadığı söyleniyor. Luke Cage'in 3. sezonu için hazırlıklara bir süre önce başlayan Netflix, Marvel yöneticileri ve yeni sezonun senaristi olan Cheo Hodari Coker ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Luke Cage'i iptal etme kararı aldı.

https://deadline.com/2018/10/luke-cage-cancelled-marvel-netflx-mike-colter-cheo-hodari-coker-1202486487/