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Netflix indirme özelliğine sınırlama getiriyor

Netflix geçtiğimiz yılın sonunda eklediği çevrimdışı izleme özelliğine sınırlama getirdi. Dijital platformda bulunan içerikler bir yıl içerisinde en fazla 4 veya 5 kez indirilebilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük dijital platformu olan Netflix, kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek için sürekli yeni içerikler ve özellikler eklemeye devam ediyor. Online içerik devinin kullanıcılarına sunduğu bu özelliklerden biri de çevrimdışı izleme seçeneğiydi. Geçtiğimiz yılın sonunda Netflix'e eklenen bu yeni özellik, abonelerin istedikleri içeriği indirerek daha sonra çevrimdışı olarak da izlemelerine olanak sağlıyor.
Kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanan bu özellik en başından beri bazı kısıtlamalara sahipti. Örneğin indirilen içerik sadece kısıtlı bir süre için çevrimdışı izlemeye uygun oluyordu ve bir süre sonra siliniyordu. Son günlerde ise bu kısıtlamalara bir yenisinin daha eklendiği anlaşıldı. 
İlk olarak Android Police tarafından fark edilen bu yeni kısıtlama, kullanıcıların içerikleri bir yıl içinde sadece belirli bir sayıda indirmesine izin veriyor. Bu sayıya ulaşıldıktan sonra ise içeriği indirmek istediğinizde sınıra ulaştığınız uyarısı ile karşılaşıyorsunuz. Bu limitin tam olarak kaç olduğu henüz belirlenmiş değil ancak 4 veya 5 indirmeden sonra bu sınırı ulaşıldığı söyleniyor. 
Son günlerde ortaya çıkan bu kısıtlama Netflix kullanıcıları tarafından pek hoş karşılanmadı. Özellikle bu uyarının son bir indirme hakkınız kaldığında çıkıyor olması kullanıcıları kızdırdı. İndirilen bazı içeriklerin sadece 48 saat için silindiği ve mobil kullanıcıların cihazlarında yer açmak için sık sık içerik silmek zorunda kaldığı bir ortamda getirilen bu sınırlama, çevrimdışı izleme özelliğini oldukça kısıtlayacak gibi görünüyor.

https://www.theverge.com/2017/6/14/15800056/netflix-download-limit-notification Yorum Yaz
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nokta_28 2 yıl en beğenilen
Merak etmeyin Netflix ultra diye bir paket çıkar sınırsız indirebilirsiniz derler.
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DH Misafiri 4 ay
8mbps kablosuz 14 kablolu üzerinden alıyorum. kablosuzdan indirme yapınca 480p kalitesinde gösteriyor. "yüksek" seçili olmasına rağmen. indirme kalitesinin internet hızına göre değişmesi çok saçma
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DH Misafiri 5 ay
2 hafta rahat duruyor içerikler hepsi için geçerli değil sanırım ama geneli böyle.
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hatukoy 1 yıl
Arkadaşlar bu netflix işine yabancıyım araştırıyorum abone olmadan önce, burdaki indirme sistemi sadece bağlantı yokken izleme sağlansın diye mi ? İndirip arşıv yapma şansımız oluyor mu yada aboneliğimiz bitti diyelim netflix ile ilişkimizi kestik indirilen filimler bize mi ait oluyor yoksa izleme için güncel abonelik devamı şart mı?
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aycibin 1 yıl hatukoy
hatukoy
Arkadaşlar bu netflix işine yabancıyım araştırıyorum abone olmadan önce, burdaki indirme sistemi sadece bağlantı yokken izleme sağlansın diye mi ? İndirip arşıv yapma şansımız oluyor mu yada aboneliğimiz bitti diyelim netflix ile ilişkimizi kestik indirilen filimler bize mi ait oluyor yoksa izleme için güncel abonelik devamı şart mı?

arşivlemek amaçlı bir uygulama değil.geçici olarak paylaşıyor,sonra siliyor.bağlantı yokken izletmek için.netflix abonelik bitince de tüm indirilenleri silecektir.
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deserthawk 2 yıl
Yazılan şey doğru. Belki lisans ile alakalı bir şeydir. Mad Men için bana da uyarı verdi. İki kez indirmiştim daha önce sadece.
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aycibin 2 yıl
kullanmadım ama 48saat yerine 1 hafta deselermiş daha kullanışlı olurmuş.tatile giderken ve gelirken izlemek istediklerini atarsın tek seferde.bu şekilde dönüşe silinmiş oluyor.
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07ONUR 2 yıl aycibin
aycibin
kullanmadım ama 48saat yerine 1 hafta deselermiş daha kullanışlı olurmuş.tatile giderken ve gelirken izlemek istediklerini atarsın tek seferde.bu şekilde dönüşe silinmiş oluyor.

Aynı şeyden mi bahsediyoruz bilmiyorum ama indirilen bir içerik 1 ay boyunca izlenebiliyor.
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07ONUR 2 yıl
Zaten iki kere yazılmış ama: Daha önce de vardı.
İndirme özelliği çok rahat, hiç öyle kısıt mısıt yok. 30 gün sonra süre dolunca yenileyebiliyorsunuz ve indirmeden saymıyor anladığım kadarıyla.
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jedi39 2 yıl
Bu sistemin en kötü özelliği internet hızınıza göre indirme yapması. Hızınız 3mbps ise 720p veya 480p indiriyor. Yüksek kalite seçilmesine rağmen.
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The Hollow 2 yıl
Şuana kadar böyle bir şey ile karşılaşmadım.
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berkerden 2 yıl
Yeni değil vardı zaten. Hatta benim karşılaştıklarımda 2 kere izin veriyordu.
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Silent Guardian 2 yıl
Bende yok şimdi denedim
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