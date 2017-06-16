Netflix indirme özelliğine sınırlama getiriyor

Dünyanın en büyük dijital platformu olan Netflix, kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek için sürekli yeni içerikler ve özellikler eklemeye devam ediyor. Online içerik devinin kullanıcılarına sunduğu bu özelliklerden biri de çevrimdışı izleme seçeneğiydi. Geçtiğimiz yılın sonunda Netflix'e eklenen bu yeni özellik, abonelerin istedikleri içeriği indirerek daha sonra çevrimdışı olarak da izlemelerine olanak sağlıyor.

Kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanan bu özellik en başından beri bazı kısıtlamalara sahipti. Örneğin indirilen içerik sadece kısıtlı bir süre için çevrimdışı izlemeye uygun oluyordu ve bir süre sonra siliniyordu. Son günlerde ise bu kısıtlamalara bir yenisinin daha eklendiği anlaşıldı.

İlk olarak Android Police tarafından fark edilen bu yeni kısıtlama, kullanıcıların içerikleri bir yıl içinde sadece belirli bir sayıda indirmesine izin veriyor. Bu sayıya ulaşıldıktan sonra ise içeriği indirmek istediğinizde sınıra ulaştığınız uyarısı ile karşılaşıyorsunuz. Bu limitin tam olarak kaç olduğu henüz belirlenmiş değil ancak 4 veya 5 indirmeden sonra bu sınırı ulaşıldığı söyleniyor.

Son günlerde ortaya çıkan bu kısıtlama Netflix kullanıcıları tarafından pek hoş karşılanmadı. Özellikle bu uyarının son bir indirme hakkınız kaldığında çıkıyor olması kullanıcıları kızdırdı. İndirilen bazı içeriklerin sadece 48 saat için silindiği ve mobil kullanıcıların cihazlarında yer açmak için sık sık içerik silmek zorunda kaldığı bir ortamda getirilen bu sınırlama, çevrimdışı izleme özelliğini oldukça kısıtlayacak gibi görünüyor.

https://www.theverge.com/2017/6/14/15800056/netflix-download-limit-notification