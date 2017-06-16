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John Wick dizisi için hazırlıklara başlandı

Bir süredir gündemde olan John Wick dizisi için hazırlıklara başlandı. The Continental adını taşıyan dizi, film serisinde önemli bir yer tutan suikastçı topluluğu etrafında dönecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,5b
1
23
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yılların en başarılı aksiyon serilerinden John Wick, bir yandan beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürürken bir yandan da televizyon dünyasına açılıyor. Bir süredir gündemde olan John Wick dizisi için hazırlıklara başlandı. Yapım aşamasının başlaması ile birlikte dizi ile ilgili ilk detaylar da ortaya çıktı.
John Wick'i David Leitch ile birlikte yönettikten sonra devam filmini tek başına yöneten Chad Stahelski, John Wick dizisinin hazırlanmasına da öncülük edecek. Film serisinde anlatılan hikayenin öncesinde geçecek dizi, John Wick filmlerinde önemli bir yer tutan suikastçi topluluğunun hikayesini anlatacak.
Lionsgate stüdyosu tarafından hazırlanan John Wick dizisi The Continental adını taşıyor. The Continental, adını filmlerde John Wick ve diğer suikastçilerin her tür ihtiyaçlarını karşılamak için gittikleri suikastçilere özel otellerden alıyor.
The Continental ve suikastçiler çevresinde oluşturduğu mitoloji ile diğer aksiyon filmlerinden ayrılan John Wick, dizisinde özellikle bu unsurlara odaklanacak. Dünyanın dört bir yanından suikastçilerin maceralarını anlatacak dizide ana karakter John Wick olmayacak ancak Keanue Reeves'in zaman zaman konuk oyuncu olarak dizide yer alması bekleniyor.
Henüz yapım aşamasının başında olan The Continental için henüz bir televizyon kanalı ile anlaşılmış değil. Lionsgate'in dizi için HBO veya Starz gibi bir kablolu kanalı ile anlaşabileceği söyleniyor. Ayrıca Netflix ve Hulu gibi dijital platformlar da The Continental için uygun bir platform olabilir.

http://www.indiewire.com/2017/06/john-wick-tv-show-keanu-reeves-prequel-the-continental-hotel-1201841666/ Yorum Yaz
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Mutatio 2 yıl en beğenilen Parola_18
Orijinalden alıntı: Parola_18
10-15 yaş vey azeka aralıgına hitap eden bir film artık trent bu yaş aralıgı ..böyle absürt film bile dizi oluyor

yaş vey azeka ..trent

Nickindeki 18 IQ seviyen mi kardeş?
Orijinalden alıntı: Parola_1810-15 yaş vey azeka aralıgına hitap eden bir film artık trent bu yaş aralıgı ..böyle absürt film bile dizi oluyor
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Drybeansandrice 2 yıl
John Wick karakterini bize Keanu Reeves sevdirdi.
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BlackLead 2 yıl
keanu reeves 'in oynamadığı john wick karakteri
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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mr.lsea 2 yıl
Yeni bir Taken vakası
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Holy Templar 2 yıl
Sherlock ya da Fargo tarzi agir isleyen birsey yaparsalar bence daha iyi olur.dizide isleyis karakter uzerinden degilde otelin sagladigi yararlar ve bunu kullanan kisilerin ara ara ne yaptklari tarzinda olsa bence cok guzel olur.
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drjacob 2 yıl
daha filmini izlemedim , listeye aldım ama :)
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Kerim5100 2 yıl
Burda buna sallayanlar her hafta ekran başında Arka Sokaklar'ı takip ediyor geçiniz.
Starz üstlenirse bizi bir şaheser bekliyor olabilir :D
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Doanc4n 2 yıl
Aynı şeyi Limitless ile denemişlerdi. Bradley Cooper da konuk oyuncu olarak arada dizide yer alsa da filmin kalitesine yaklaşamadılar. Ancak Keanu Reeves dizide sürekli oynarsa ve eski hikaye dizide, güncel yani ana hikaye filmde olursa ortaya harika bir iş çıkalabilir.
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Dodge 2 yıl
Yapımcılar bir şeyi kaçırmışlar.Bu filmi izlettiren adam Keanu Reeves dir.O olmadıktan sonra diziden bir cacık olmaz.
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Erwin-Rommel 2 yıl Dodge
Aynen öyle. Ana karakter olarak çok çok karizmatik birini seçmedikleri sürece bir esprisi kalmaz dizinin.
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Parola_18 2 yıl
10-15 yaş vey azeka aralıgına hitap eden bir film artık trent bu yaş aralıgı ..böyle absürt film bile dizi oluyor
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Mutatio 2 yıl Parola_18
Orijinalden alıntı: Parola_18
10-15 yaş vey azeka aralıgına hitap eden bir film artık trent bu yaş aralıgı ..böyle absürt film bile dizi oluyor

yaş vey azeka ..trent

Nickindeki 18 IQ seviyen mi kardeş?
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DokuzKuyrukluTilki 2 yıl
2 1'den kötüydü falan dersiniz ama direk seri kötü derseniz yok artık yani. Son zamanların en iyi atraksiyon filmi. Eğlenceli akıcı. Daha ne olsun.
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