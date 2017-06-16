Son yılların en başarılı aksiyon serilerinden John Wick, bir yandan beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürürken bir yandan da televizyon dünyasına açılıyor. Bir süredir gündemde olan John Wick dizisi için hazırlıklara başlandı. Yapım aşamasının başlaması ile birlikte dizi ile ilgili ilk detaylar da ortaya çıktı.

John Wick'i David Leitch ile birlikte yönettikten sonra devam filmini tek başına yöneten Chad Stahelski, John Wick dizisinin hazırlanmasına da öncülük edecek. Film serisinde anlatılan hikayenin öncesinde geçecek dizi, John Wick filmlerinde önemli bir yer tutan suikastçi topluluğunun hikayesini anlatacak.

Lionsgate stüdyosu tarafından hazırlanan John Wick dizisi The Continental adını taşıyor. The Continental, adını filmlerde John Wick ve diğer suikastçilerin her tür ihtiyaçlarını karşılamak için gittikleri suikastçilere özel otellerden alıyor.

The Continental ve suikastçiler çevresinde oluşturduğu mitoloji ile diğer aksiyon filmlerinden ayrılan John Wick, dizisinde özellikle bu unsurlara odaklanacak. Dünyanın dört bir yanından suikastçilerin maceralarını anlatacak dizide ana karakter John Wick olmayacak ancak Keanue Reeves'in zaman zaman konuk oyuncu olarak dizide yer alması bekleniyor.

Henüz yapım aşamasının başında olan The Continental için henüz bir televizyon kanalı ile anlaşılmış değil. Lionsgate'in dizi için HBO veya Starz gibi bir kablolu kanalı ile anlaşabileceği söyleniyor. Ayrıca Netflix ve Hulu gibi dijital platformlar da The Continental için uygun bir platform olabilir.

http://www.indiewire.com/2017/06/john-wick-tv-show-keanu-reeves-prequel-the-continental-hotel-1201841666/