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Netflix internet kotanızdan ne kadar veri harcıyor?

Genişleyen içerik yelpazesiyle ülkemizde her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmayı başaran Netflix’te dizi ve film seyrederken internet kotanızdan ne kadar veri harcanıyor biliyor musunuz?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
63,1b
2
57
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Binlerce lisanslı dizi, film ve belgeseli internet bağlantısının olduğu herhangi bir cihazdan izleme imkanı sunan Netflix, en fazla merak edilen bir konuya açıklık getirdi. Online olarak içerik izlerken harcanan veri miktarını yayınlanan platform, kullanıcıların internet kotalarını kontrol altında tutabileceğini belirtiyor.
Ayrıca Bkz. "Renault’un 25 yıldır emisyon değerlerinde hile yaptığı belirtiliyor"
Wi-Fi üzerinden izlerken veri kullanımını bant genişliğine göre otomatik ayarlayan Netflix, manuel ayar sayesinde adil kullanım kotasına takılmanızı önlüyor. Standart çözünürlükteki yayınlar için 1 GB, HD yayınlar için 3 GB veri harcayan uygulamada "Hesabınız > Profilim" sayfasında yer alan "Yürütme Ayarları" seçeneğiyle ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz.
Netflix internet kotanızdan ne kadar veri harcıyor?
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Çözünürlüğe göre veri kullanım miktarı
Mobil veri miktarını belirlemek için ise menü ikonuna tıklayarak "Uygulama Ayarları > Hücresel Veri Kullanımı" sekmesinden istediğiniz kaliteyi seçebilir, böylelikle veri sarfiyatı konusunda daha kontrollü hareket edebilirsiniz. İlk ay tamamen ücretsiz hizmet veren Netflix’e dilerseniz aylık 15.99 TL’den başlayan fiyatlarla abone olabilirsiniz.
Çözünürlüğe göre mobil veri kullanım miktarı

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fatalrhymex 2 yıl en beğenilen
AKK (A.... K....... K.....) izin vermiyor işte
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MrKemal17 2 yıl smart1978
smart1978

4K icin hic bahsedilmemis . Sanki Turkiye de yillardir 4K TV veya laptop veya monitor yokmus gibi :D

Bahsedilmiş iki yerde.

"Ultra HD için saatte maksimum 7GB"
smart19784K icin hic bahsedilmemis . Sanki Turkiye de yillardir 4K TV veya laptop veya monitor yokmus gibi :DBahsedilmi...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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konsoldede 2 yıl
laf basi geldimi osmanli torunlari ,fatih in torunlari nutuklarini atanlar kendileri villalarda luks hayatlarinda sinirsiz internetin ve her seyin sonsuz zevkini tatarken milleti AKK ye mahkum ediyorlar sizce celikskili degilmi ? isteseler bir kalemde cözerler
laf basi geldimi osmanli torunlari ,fatih in torunlari nutuklarini atanlar kendileri villalarda luks hayatlarinda sinirsiz internetin ve her seyin sonsuz zevkin...
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kestine 10 ay
Merhabalar yeni başladım kullanmaya kaliteyi düşürebiliyor muyuz? kotayı sömürüyor resmen :)bi de menüyü Türkçe kulllanabiliyor muyuz acaba ?
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mimleon 10 ay kestine
bilgisayardan netflix üyeliğine girip, kaliteyi ayarlayabilirsiniz.
dil ve altyazı ayarları da var.
bunları yapınca, cep/tablet/tv de açtığınızda o ayarlarla geliyor.
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cok_yasa_kamil 10 ay
superonline'nın 24 mb olanı bağlattım dün, 200 gb AKK'lı.. netflix'i pek merak ediyordum, hemen akabinde ücretsiz üyeliği başlattım. eminim ki 200 gb kısa zamanda bizim çocukların performansıyla dolacaktır

8 mb'e düşecek hız için hd yayın izleyebilir miyim diye forumu dolaştım. buradaki mesajlar içimi rahatlattı. 8 mb ile full hd olmasa bile 720'ye razıyım

o zaman devam netflix'e

bilgiler için teşekkürler arkadaşlar!
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Stand Alone 1 yıl
Kotalar artık gelişti ve AKK de eskisi gibi sıkıntı olmuyor. Netflix de parasını hak eden bir uygulama.
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mimleon 1 yıl
15cm ekranda 4K nın faydası yok ki, 720p bile olsa olur.
Pc de ise max 27” monitörde 1080p yeterlidir.
4K yı tam anlamak ve izlemek için min 55” tv olacak.
elbette bu yazdıklarımda gerçek bitstream ile verilmiş dosyalar olduğunu var sayıyyorum.
yani; minimum
720p için 6mbit,
1080p için 12mbit
4K için 25mbit

Yeni eve taşındık,
samsung 65” mu8000 ve appletv2 işe netflix izliyorum.
evde superonline 24mbit Akk olmayan fiber internet var.
ölçümlerde ortalama 24mbit sabit.
bu nedenle 65” tv de 4Kizlemek keyifli oldu.

ancak her zaman yazdığım gibi, 4K mkv video dosyası ile netflix internet video arasında fark var.

iyi seyirler.

not: tv nin HDR filmi oynatma olayınıda çözdüm. eğer Hdr içerikli bir yayın/dosya tespit ederse otomatik hdr açık logosu ie oynatıyor. Ayarlardan Hdr açık olarak ayarlamanız lazım.

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mimleon 1 yıl
15cm ekranda 4K nın faydası yok ki, 720p bile olsa olur.
Pc de ise max 27” monitörde 1080p yeterlidir.
4K yı tam anlamak ve izlemek için min 55” tv olacak.
elbette bu yazdıklarımda gerçek bitstream ile verilmiş dosyalar olduğunu var sayıyyorum.
yani; minimum
720p için 6mbit,
1080p için 12mbit
4K için 25mbit

Yeni eve taşındık,
samsung 65” mu8000 ve appletv2 işe netflix izliyorum.
evde superonline 24mbit Akk olmayan fiber internet var.
ölçümlerde ortalama 24mbit sabit.
bu nedenle 65” tv de 4Kizlemek keyifli oldu.

ancak her zaman yazdığım gibi, 4K mkv video dosyası ile netflix internet video arasında fark var.

iyi seyirler.

not: tv nin HDR filmi oynatma olayınıda çözdüm. eğer Hdr içerikli bir yayın/dosya tespit ederse otomatik hdr açık logosu işe oynatıyor. Ayarlardan Hdr açık olarak ayarlamanız lazım.

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TwisseN 1 yıl
Selamlar dostlar! Arkadaşlarla ortak Netflix hesabı aldık. 4K, 40tl lik pakedi. İnternet olarak Netspeed (80mbite sabitli download, 4mbit upload var) kullanıyorum. PC üzerinde deneyimleyecek durumum pek yok şuanlık fakat mobilde kalite bana biraz fazla düşük gibi geldi. Hesap ayarlarından Ultraya, mobil uygulamadan da "Maksimum Veri"ye ayarladım. Görüntü kalitesini daha nasıl iyileştirebilirim? Telefonum Note4 (2k ekranı var). Fast sitesinden test yaptığımda da 18-24mbit arası çıkıyor hızım. PC ve mobilde en iyi kalite için önerileriniz nelerdir?
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mimleon 1 yıl
bu hesapla 2 saatlik film, benim 100gb aylık kotamı geçiyor, 110gb tutuyor.
anlaşıldı,
sınırsız fibere geçinceye kadar 4K izlenmeyecek.

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mimleon 1 yıl
bir ss...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mimleon 1 yıl
şu an Brad Pitt in Savaş Makinası filmini izliyorum.
tv infoda 15.6mbit ve 2160p yi gördüm, sonrasında 11.4mbit de devam ediyor.
arada 7.3mbit ve 720p de oluyor.
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mimleon 1 yıl
bir aylık netflix free üyeliğimi tamamlayıp, 4K üyeliğe abone oldum.

Yeni taşınacağımız evde superonline 25mbit Akk olmadan yani sınırsız internet bağlatıyorum, 89tl.
böylece şu anda 24mbit 100gb akk (ama 21mbit gerçek) kutuya kadar fiber sonrası eve kadar bakır kablo ile gelen ttnet kullanımından kurtuluyorum.

dikkatimi çeken, netflix vestel tv den açılarak bağlandığında “info” bilgisi verebiliyor.
şöyleki,
eğer 4K film seçersem, başlangıçta 0.7mbit (480p) ile başlayıp sonrasında 1.6mbit (720p) sonra 2.2mbit (1080p) ile devam eden, sonuçta 5.53mbit ile yine 1080p de yayın aldığını gösteriyor.
gerçekte 720p bitstream 6mbit değere sahip olması gerekir,
1080p bitstream (data akışı) ise 12mbitten başlar.
Bunlar 5.5mbiti 4k diye veriyorlar aslı 25mbit üzeridir.

malum data akışı internetin can noktası, ne kadar bant genişliği o kadar masraf ve tıkanma....

mesela aptv den bağlandığımda bu bilgiyi göremiyorum, keza Ipad den de görünmüyor.

Bakalım yeni samsung 65” mu8000 tv de bu bilgiyi görebilecekmiyim.

bir diğer noktada, ttnetin fiber+bakır kabloyla verdiği 21mbit de sanırım data akışında sıkışma oluyor, çünkü bazen yayın 480p lere kadar düşüp tekrar 1080p ye çıkıyor. henüz 4K karşılığını göremedim.
yeni evde fiber+cat6 döşeme ile bu 4K yı görürmüyüm merak içindeyim.


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BlackLead 1 yıl mimleon
netflix özel bir codex sıkıştırma teknolojisi ile yayınlarını sunuyor
normalde 720p 6 mbit gerekiyorsa netflix'in özel tekniği sayesinde gerçek 1080p için 5-8 mbps arası yeterli oluyor.
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