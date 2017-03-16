Netflix internet kotanızdan ne kadar veri harcıyor?

Binlerce lisanslı dizi, film ve belgeseli internet bağlantısının olduğu herhangi bir cihazdan izleme imkanı sunan Netflix, en fazla merak edilen bir konuya açıklık getirdi. Online olarak içerik izlerken harcanan veri miktarını yayınlanan platform, kullanıcıların internet kotalarını kontrol altında tutabileceğini belirtiyor.

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Wi-Fi üzerinden izlerken veri kullanımını bant genişliğine göre otomatik ayarlayan Netflix, manuel ayar sayesinde adil kullanım kotasına takılmanızı önlüyor. Standart çözünürlükteki yayınlar için 1 GB, HD yayınlar için 3 GB veri harcayan uygulamada "Hesabınız > Profilim" sayfasında yer alan "Yürütme Ayarları" seçeneğiyle ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Mobil veri miktarını belirlemek için ise menü ikonuna tıklayarak "Uygulama Ayarları > Hücresel Veri Kullanımı" sekmesinden istediğiniz kaliteyi seçebilir, böylelikle veri sarfiyatı konusunda daha kontrollü hareket edebilirsiniz. İlk ay tamamen ücretsiz hizmet veren Netflix’e dilerseniz aylık 15.99 TL’den başlayan fiyatlarla abone olabilirsiniz.

Çözünürlüğe göre mobil veri kullanım miktarı