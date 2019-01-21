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Netflix orijinal içeriğe bu yıl 15 milyar dolar harcayabilir

Disney başta olmak üzere bu yıl önemli rakipleri karşısına çıkacak olan Netflix orijinal içeriklere yatırımlarını arttırıyor. Bu yıl yaklaşık 15 milyar dolar harcaması bekleniyor.
4 ay
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrim içi dizi ve film izleme platformu olarak başladığı hayatında bugün sinema sektörüne kafa tutar hale gelen Netflix, kullanıcı sayısını arttırmayı sürdürüyor. Platformun en can alıcı noktası haline gelen orijinal içeriklere ise yatırım sürüyor.

Daha fazla orijinal içerik

2017 yılında orijinal içeriklere 9 milyar dolar harcayan Netflix geçen yıl ise 12 milyar dolar seviyesine çıkarmıştı. Analiz uzmanları bu yıl yatırımın 15 milyar dolar, 2020 yılında ise 18 milyar dolara kadar çıkacağını tahmin ediyor.

Ayrıca Bkz. "Çinli bir uygulama yakınınızdaki borçluları gösterecek"

Netflix’in zarar etmesine karşılık bu denli yatırım yapması bazı çevreler tarafından parayı yakmak olarak değerlendiriliyor. Geçen yıl 3 milyar dolar zarar eden platformun bu yıl da 3 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor. Firmanın uzun dönemli borcu ise 10 milyar dolar civarında.

Netflix’in bu denli büyük yatırımları artan rekabetin işaretçisi. Disney başta olmak üzere NBCUniversal ve WarnerMedia bu yıl kendi video platformlarını yayına sokacaklar. Rekabete çok sıkı hazırlanan bu platformlar karşısında Netflix boşluk bırakmak istemiyor.

Bununla birlikte artan yatırımlar haliyle artan fiyatlar anlamına geliyor. ABD’de başlayan Netflix abonelik ücreti artışlarının diğer ülkelere de yayılması bekleniyor. Abonelerin daha fazla orijinal içeriğe daha fazla ödemek isteyip istemediğini zamanla göreceğiz.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/01/netflix-original-content-spending-15-billion-in-2019/ Yorum Yaz
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Emin KOÇ 4 ay en beğenilen
Yıllık 3.000.000.000$ zarar etmesine rağmen hale devam etmesi rakiplerinin büyümeden işini bitirmeye kararlı olduğunun göstergesi. Fiyatlarının artması hiç hoş değil ama alıştık. " 202 yılında ise 18 milyar dolar" o zaman dolar mı vardı? :D
Yıllık 3.000.000.000$ zarar etmesine rağmen hale devam etmesi rakiplerinin büyümeden işini bitirmeye kararlı olduğunun göstergesi. Fiyatlarının artması hiç hoş ...
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:ArHaus: 3 ay
Netflix'in zarar ettiğini nereden çıkardınız ki? Aksine Netflix 2018'i $1.2 Milyar profit ile kapattı.
Financial statement burada.
netflixinvestor.com/...
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aozgec 4 ay
nitelikli yapım olsun 1 milyon dolar olsun. ilk orjinal filmleri arar olduk
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FRAPS_TR 4 ay
Hem zarar edip hem nasıl ayakta kalıyorlar. Zarar eden şirket kredi bile zor bulur.
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Krone 4 ay FRAPS_TR
Teşvik alıyorlardır. ABD için 10-15 milyar dolar para değil. Ayrıca ben hizmetlerini beğeniyorum. Aylık 15-20 liraya istediğin kadar dizi film keyfi yapabiliyorsun. Bizim saçma Türk dizilerine 2-3 saat harcamaktan iyidir.
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kakarikikiri 4 ay FRAPS_TR
global firmaların açıklanan zararlarını bildiğimiz zarar eden bakkal gibi düşünmeyin.
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Musty3535123 4 ay
dünyada torrenti bitirseler bu platformlarda üye patlaması olurda torrent varken iyudur hojdur ama benene..
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1cskndlgr 4 ay
bizim istediğimiz şey çok net! hizmeti kaliteli olsun, uğraştırmasın boş yere... bizde internete düşmesini beklemeyiz zaten. Üyelikleri 3-5 lira olsa bizde alırız YOKSA MANYAK MIYIZ niye operatörlere yıllık 30 lira hava parası verelim
zaten sinemaya gitmek isteyen insan sosyalleşmek için gidiyor
oraya dizi koysanız da izlerler👀 mısır falan bahane
biraz karıştı kusura bakmayın 😇
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Emin KOÇ 4 ay en beğenilen
Yıllık 3.000.000.000$ zarar etmesine rağmen hale devam etmesi rakiplerinin büyümeden işini bitirmeye kararlı olduğunun göstergesi. Fiyatlarının artması hiç hoş değil ama alıştık. " 202 yılında ise 18 milyar dolar" o zaman dolar mı vardı? :D
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Tolgá 4 ay
ezelin yarısını yüklemişler.diğer yarısınıda yükleseler ya.
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num 4 ay Tolgá
Ezel'in yarısını yüklememişler aslında, iki sezonu tek sezon gibi yüklemişler. IMDb'de 2 sezon toplamı 71 bölüm görünüyor. Netflix'e 72 bölüm koymuşlar. Bir bölüm fazladan çekmişler hatta.
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Drumyr 4 ay Tolgá
Aaa ben yeni fark ettim. Youtube de 71 bölüm her bölüm 2 saat ama Netflixte ilk bölüm hariç diğer bölümler 45-55 dk.İzlenebilir.Tekrardan
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