Netflix orijinal içeriğe bu yıl 15 milyar dolar harcayabilir

Çevrim içi dizi ve film izleme platformu olarak başladığı hayatında bugün sinema sektörüne kafa tutar hale gelen Netflix, kullanıcı sayısını arttırmayı sürdürüyor. Platformun en can alıcı noktası haline gelen orijinal içeriklere ise yatırım sürüyor.

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2017 yılında orijinal içeriklere 9 milyar dolar harcayan Netflix geçen yıl ise 12 milyar dolar seviyesine çıkarmıştı. Analiz uzmanları bu yıl yatırımın 15 milyar dolar, 2020 yılında ise 18 milyar dolara kadar çıkacağını tahmin ediyor.

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Netflix’in zarar etmesine karşılık bu denli yatırım yapması bazı çevreler tarafından parayı yakmak olarak değerlendiriliyor. Geçen yıl 3 milyar dolar zarar eden platformun bu yıl da 3 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor. Firmanın uzun dönemli borcu ise 10 milyar dolar civarında.

Netflix’in bu denli büyük yatırımları artan rekabetin işaretçisi. Disney başta olmak üzere NBCUniversal ve WarnerMedia bu yıl kendi video platformlarını yayına sokacaklar. Rekabete çok sıkı hazırlanan bu platformlar karşısında Netflix boşluk bırakmak istemiyor.

Bununla birlikte artan yatırımlar haliyle artan fiyatlar anlamına geliyor. ABD’de başlayan Netflix abonelik ücreti artışlarının diğer ülkelere de yayılması bekleniyor. Abonelerin daha fazla orijinal içeriğe daha fazla ödemek isteyip istemediğini zamanla göreceğiz.