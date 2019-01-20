Çinli bir uygulama yakınınızdaki borçluları gösterecek

İnsanların tanıma ve sınıflandırma teknolojileri konusunda Çin’in eline adeta kimse su dökemiyor. 2020 yılında Çin vatandaşları; yanlış bilgi yayma, trafik kurallarını ihlal etme, diğer insanlarla davranışları gibi pek çok kategoride puanlanacak ve sosyal kredi puanına sahip olacak.

Negatif sınıflandırma

Diğer taraftan zamanında borcunu ödemeyen veya vatandaşlık ödevlerini yerine getiremeyenler içinse yakın gelecekte bir utanç sistemi planlanıyor.

Hebei eyaletinde kullanıma sunulan bir uygulama ikinci saydığımız sisteme benzer bir yaklaşım sunuyor. WeChat mesajlaşma uygulaması içerisinde yer alan mini uygulama, 500 metre etrafınızda bulunan borçlu insanları daha doğrusu mali açıdan kara listede olan insanları gösteriyor.

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Devlet finans sistemlerinden veri çekerek tespit yapan uygulama ayrıca kullanıcıların kimliklerini ve neden borcunu ödeyemez durumda olduklarını da gösterebiliyor. Yerel yönetim uygulamanın sosyal olarak kredilendirilebilecek bir ortam oluşturmak için önem arz ettiğini ifade ediyor. Bununla birlikte aynı uygulamayı kullanan insanlar mı gösteriliyor yoksa WeChat kullananlara kadar yayılıyor mu net değil.

Çok sıkı kurallar ve sansürlerle anılan Çin’de bu tarz negatif sınıflandırıcı uygulamaların gelecekte daha çok ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Böylece işaretlenmiş insanlar bankadan kredi çekemeyecek, kredi kartı alamayacak veya fayda elde edemeyecek.