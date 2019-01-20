Çinli bir uygulama yakınınızdaki borçluları gösterecek

İnsanların tanıma ve sınıflandırma teknolojileri konusunda Çin’in eline adeta kimse su dökemiyor. 2020 yılında Çin vatandaşları; yanlış bilgi yayma, trafik kurallarını ihlal etme, diğer insanlarla davranışları gibi pek çok kategoride puanlanacak ve sosyal kredi puanına sahip olacak.
Negatif sınıflandırma
Diğer taraftan zamanında borcunu ödemeyen veya vatandaşlık ödevlerini yerine getiremeyenler içinse yakın gelecekte bir utanç sistemi planlanıyor.
Hebei eyaletinde kullanıma sunulan bir uygulama ikinci saydığımız sisteme benzer bir yaklaşım sunuyor. WeChat mesajlaşma uygulaması içerisinde yer alan mini uygulama, 500 metre etrafınızda bulunan borçlu insanları daha doğrusu mali açıdan kara listede olan insanları gösteriyor.Ayrıca Bkz. "John Wick 3 filminden aksiyon dolu müthiş fragman"
Devlet finans sistemlerinden veri çekerek tespit yapan uygulama ayrıca kullanıcıların kimliklerini ve neden borcunu ödeyemez durumda olduklarını da gösterebiliyor. Yerel yönetim uygulamanın sosyal olarak kredilendirilebilecek bir ortam oluşturmak için önem arz ettiğini ifade ediyor. Bununla birlikte aynı uygulamayı kullanan insanlar mı gösteriliyor yoksa WeChat kullananlara kadar yayılıyor mu net değil.
Çok sıkı kurallar ve sansürlerle anılan Çin’de bu tarz negatif sınıflandırıcı uygulamaların gelecekte daha çok ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Böylece işaretlenmiş insanlar bankadan kredi çekemeyecek, kredi kartı alamayacak veya fayda elde edemeyecek.
https://thenextweb.com/asia/2019/01/18/chinese-province-launches-an-app-to-highlight-debtors-around-you/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam tanıyorum,herifin Türkiye de yazlığı ,evi var Hollanda dan aylık ödenek,işsizlik maaşı alıyor.Adamlar da ki sosyal haklar mantığı şöyle,eğer gerçekten bir kişi ihtiyacı varsa yararlanmalı.Hollanda da bir kişi işsizlik maaşına başvurduysa ,o kişinin minimum yaşam şartlarını baz alırlar.Özel durumu yoksa eğer,şayet otomobili elzem değilse ,sence önce O otomobili sat,onun parasıyla geçin,geçinemediğin zaman gel ödenek için baş vur derler.
Buna benzer birçok asalak,gerek resmi eşinden ayrılıp,ayrı ayrı yaşayıp Devleti ve dolaylı olarak çalışan vergi veren insanların haklarını gasp ediyorlar.
Dediğim gibi kanun uygulayıcı Devlet önce kendine borçlu olan,kendini dolandıranın peşine düşüyor.
Hatta Hollanda şuan 12.000 Türk vatandaşını,Türkiye de ki mal varlığına kadar gözlem altına almış durumda.
Haksız yere devletden aldıklarını faizine kadar tahsil etmek uğruna.
Tabi ki bizim ülke insanı da uyanık,Türkiye deki mal varlıklarını başkasının adına yapma yoluna gidiyor.
Bunun benzerleri de ,eşinden ayrılıp ölmüş babasının maaşını alıp,beraber yaşayan vb örnekler Türkiye de de zibille.
Bu ülke de asgari ücretli,memur maaşlı olan,maaşından peşin kesilenlerin dışında ,istisnai durumlar dışında kimse vergi vermiyor ya da veremiyor,her 4-5 sene de seçim oluyor nasıl olsa,vergi verecek olanda niye versin ki,nasıl olsa af çıkacak.
Kanun uygulayıcı bile kendi menfaatlerine göre hareket eder olmuş bir düzen de ,iyi olan bir sistem bile işe yaramaz,doğru uygulanmadığı sürece.
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