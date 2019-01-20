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Çinli bir uygulama yakınınızdaki borçluları gösterecek

Vatandaşlık görevlerini yerine getirmeyen ve kuralları ihlal eden vatandaşlarını ayrımcılığa tabi tutmaya hazırlanan Çin’de şimdiden denemeler yapılmaya başladı.
4 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsanların tanıma ve sınıflandırma teknolojileri konusunda Çin’in eline adeta kimse su dökemiyor. 2020 yılında Çin vatandaşları; yanlış bilgi yayma, trafik kurallarını ihlal etme, diğer insanlarla davranışları gibi pek çok kategoride puanlanacak ve sosyal kredi puanına sahip olacak.

Negatif sınıflandırma

Diğer taraftan zamanında borcunu ödemeyen veya vatandaşlık ödevlerini yerine getiremeyenler içinse yakın gelecekte bir utanç sistemi planlanıyor.

Hebei eyaletinde kullanıma sunulan bir uygulama ikinci saydığımız sisteme benzer bir yaklaşım sunuyor. WeChat mesajlaşma uygulaması içerisinde yer alan mini uygulama, 500 metre etrafınızda bulunan borçlu insanları daha doğrusu mali açıdan kara listede olan insanları gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "John Wick 3 filminden aksiyon dolu müthiş fragman"

Devlet finans sistemlerinden veri çekerek tespit yapan uygulama ayrıca kullanıcıların kimliklerini ve neden borcunu ödeyemez durumda olduklarını da gösterebiliyor. Yerel yönetim uygulamanın sosyal olarak kredilendirilebilecek bir ortam oluşturmak için önem arz ettiğini ifade ediyor. Bununla birlikte aynı uygulamayı kullanan insanlar mı gösteriliyor yoksa WeChat kullananlara kadar yayılıyor mu net değil.

Çok sıkı kurallar ve sansürlerle anılan Çin’de bu tarz negatif sınıflandırıcı uygulamaların gelecekte daha çok ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Böylece işaretlenmiş insanlar bankadan kredi çekemeyecek, kredi kartı alamayacak veya fayda elde edemeyecek.

 

https://thenextweb.com/asia/2019/01/18/chinese-province-launches-an-app-to-highlight-debtors-around-you/ Yorum Yaz
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MaSSive 4 ay en beğenilen hopeyoung
Sizi çok iyi anlıyorum,ancak Devlet dediğin de ilk önce kendi alacağına bakıyor.
Adam tanıyorum,herifin Türkiye de yazlığı ,evi var Hollanda dan aylık ödenek,işsizlik maaşı alıyor.Adamlar da ki sosyal haklar mantığı şöyle,eğer gerçekten bir kişi ihtiyacı varsa yararlanmalı.Hollanda da bir kişi işsizlik maaşına başvurduysa ,o kişinin minimum yaşam şartlarını baz alırlar.Özel durumu yoksa eğer,şayet otomobili elzem değilse ,sence önce O otomobili sat,onun parasıyla geçin,geçinemediğin zaman gel ödenek için baş vur derler.
Buna benzer birçok asalak,gerek resmi eşinden ayrılıp,ayrı ayrı yaşayıp Devleti ve dolaylı olarak çalışan vergi veren insanların haklarını gasp ediyorlar.
Dediğim gibi kanun uygulayıcı Devlet önce kendine borçlu olan,kendini dolandıranın peşine düşüyor.
Hatta Hollanda şuan 12.000 Türk vatandaşını,Türkiye de ki mal varlığına kadar gözlem altına almış durumda.
Haksız yere devletden aldıklarını faizine kadar tahsil etmek uğruna.
Tabi ki bizim ülke insanı da uyanık,Türkiye deki mal varlıklarını başkasının adına yapma yoluna gidiyor.
Bunun benzerleri de ,eşinden ayrılıp ölmüş babasının maaşını alıp,beraber yaşayan vb örnekler Türkiye de de zibille.
Bu ülke de asgari ücretli,memur maaşlı olan,maaşından peşin kesilenlerin dışında ,istisnai durumlar dışında kimse vergi vermiyor ya da veremiyor,her 4-5 sene de seçim oluyor nasıl olsa,vergi verecek olanda niye versin ki,nasıl olsa af çıkacak.
Kanun uygulayıcı bile kendi menfaatlerine göre hareket eder olmuş bir düzen de ,iyi olan bir sistem bile işe yaramaz,doğru uygulanmadığı sürece.
Sizi çok iyi anlıyorum,ancak Devlet dediğin de ilk önce kendi alacağına bakıyor.Adam tanıyorum,herifin Türkiye de yazlığı ,evi var Hollanda dan aylık ödene...
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Jül Sezar 4 ay
Black Mirror
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Cute Hentai 4 ay
Herkes dürüstüm kimseye borcum yok diye geçiniyor, ben anlamıyorumki kim dürüst kim sahtekar... :P
youtube.com/...
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isakoc 4 ay
bence faydalı. bizdede olsun. çünkü o kadar dolandırıcı var ki biraçık bulup yine dolandırıyorlar. böyle bir uygulama herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını sağlar.
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alaz1903 4 ay
Keşke bizde de devletten düşük faizli kredi alıp üstüne yatan, vergisini ödemeyen, vatandaşların hakkını gasp eden, kamu malına, komşusuna zarar veren, çevreyi kirleten, doğaya zarar veren, saldırgan ve antisosyal davranışlarda bulunup toplumu rahatsız eden, trafik kurallarını hiçe sayıp başkalarının hayatını riske atan, taciz, hırsızlık, gasp, nitelikli dolandırıcılık yaparak oksijen tüketen insanlara da negatif vatandaşlık puanı verilse de biz de kim gerçekten vatanını seviyor, kim forumlarda ve sosyal medyada hamaset ve milliyetçilik edebiyatı yaparak ona buna kara çalmak yerine işini düzgün yaparak, topluma ve devletine karşı ödevlerini yerine getirerek gerçekten vatanperverlik yapıyor bilebilsek.
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blood.army 4 ay
bu arada çinde yaşıyorum ben borcun varsa devlet ve bankalar seni ifşalıyor zaten bu var hatta herşeyin kısıtlanıyor bilet bile alamıyorsun ülkeden çıkamıyorsun bütün arkadaş listene wecahat üzrinden otomatik mesaj atılıyor gel bana sor hacı neler var aklınız durur.
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9unkarekoku 4 ay
Çok iyi bir sistem hem yarası olan gocunur demişler etrafımda abisini kardeşini dolandırıp çok rahat yaşayan bir sürü insan var insan bunu seçemiyor maalesef. Din falan da hikâye insanda önce ahlak vicdan olacak!
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TheStarBox 4 ay
Türkiye de yapsan radar gorunmez, :D komple kıpkırmızı olur ekran :D ülke insanı ayranı yok içmeye tahtiravan ile gider scmaya kafasında olduğundan :D
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AttackHane 4 ay
Bankalar bunu beğendi.
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Tlg3 4 ay
Çok iyi
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mavizaman 4 ay
sabıka kaydı gibi birşey fişleme.
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MatureHunter 4 ay
Aklima direk olarak. Elysium Yeni Cennet filmi geldi bilen bilir.
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MonitörKertenkelesi 4 ay
Bence son derece yanlış bir uygulama umarım kullanılmaz. Çünkü bu uygulamayı kim niye kullanacak belli değil. Al eline telefonu 500 metre çevrende ne kadar fakir var gör gibi bir şey. Aileler kızlarını istemeye gelen adamın üzerine tutup buna kız verilir mi işleri iyi mi kötü mü bilir artık.
Ama bu uygulama borçlu olan kişi ile beraber borçsuz ve parası olan kişiyi de gösterebileceği için, artık 500 metre civarında kimin bankada ne kadar parası var ne kadar zengin bilinir ise bu kişinin vay haline. Bankalar, satıcılar, emlakçılar hatta tele kızlar bile sizi sokakta takip edip her saniye karşınıza çıkacak, aşkını ilan edecek bir çok şıp sevdi kapınızda bitecektir. Kimbilir belki bu işi kendi lehine kullanan da çok olacaktır. Yani riskli ve saçma bir uygulama. Dedikodu yuva yıkar ve bu tam bir dedikodu uygulaması.
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