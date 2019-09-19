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    Netflix performansa göre yapımcılara bonus verecek

    Prodüksiyon aşamasında belirlenen beklentilerin üzerinde başarı elde eden yapımlar için Netflix bonus vermeye karar verdi. Böylece yapımcıların kaçması engellenecek.
    32 dk.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bir dönem çevrim içi içerik dünyasının tartışmasız lideri olan Netflix bugün Apple TV+ ve Disney+ gibi çok iddialı platformlarla çepeçevre sarılmış durumda. Firma başarılı projeleri elden kaçırmamak adına yeni bir yöntem geliştiriyor.

    Rekabet ısınıyor

    Normalde Netflix yapımcılara ısmarladığı dizi veya filmler için belirli bir bütçe ayırarak ödeme yapıyor. Bununla birlikte beklentilerin üzerinde gelir toplayan yapımların bu sistemde fazla kazanması mümkün değil ve potansiyel hasılatı değerlendirmek için farklı platformlara transfer kaçınılmaz oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Facebook yeni Portal ürünlerini duyurdu"

    Bu nedenle firma prodüksiyon tarafında yeni bir yöntem deneyecek. Platformda beklentilerin üzerinde başarı elde eden yapımların yapımcı ve oyuncularına belli oranda bonus dağıtılacak. Beklentilerin neler olduğu konusunda ise Netflix ve yapımcılar arasında görüşmeler sürüyor.

    Kaynaklara göre belirli filmler aldıkları ödüllere göre bonus elde edecek. Diğer filmlerin ise izlenme rakamlarına göre bonus alacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte henüz net bir karar verilmiş değil.

    Eskiden sadece sinemalarda izlediğimiz ses getiren filmleri artık bu tür platformlar sayesinde evimizde izleme şansımız da oluyor. Bununla birlikte bu yapımlar üzerinde de kıyasıya bir rekabet başlamış durumda.

     


    https://www.engadget.com/2019/09/19/netflix-performance-bonuses-films/ Yorum Yaz
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