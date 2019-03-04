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Netflix'ten Steven Spielberg'e cevap geldi

Steven Spielberg'in dijital yayın servislerine karşı yürüttüğü kampayaya sessiz kalmayan Netflix, bugün ilk kez konu hakkında bir açıklama yayınladı. İşte Netflix'in kullandığı sözler:
2 ay
10,2b
1
29
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Netflix'in sinema sektörüne getirdiği değişiklikler bildiğiniz gibi bir süredir Hollywood'un canını sıkıyor. Son olarak ünlü yönetmen Steven Spielberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada; Netflix tarafından yayınlanan filmlerin Oscar Akademi Ödülleri'nde yarışmaması gerektiğini söylemişti. Netflix filmlerine karşı başlattığı kampanyayla şu anda Akademi'nin diğer yöneticilerinden destek arayan Spielberg, Netflix'i Oscar Ödülleri'nden tamamıyla silmek için uğraş veriyor.

Bu durum karşısında sessiz kalmak istemeyen Netflix ise bugün ilk kez konu hakkında resmi bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden küçük bir yazı yayınlayan şirket, Netflix'in film sektörüne getirdiği bazı avantajlardan bahsediyor.


Netflix'in yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılmış:

"Sinemayı seviyoruz. İşte sevdiğimiz diğer bazı şeyler:

-Sinema salonu ücretlerini her zaman karşılayamayanlar veya salonlara yakın bölgelerde bulunmayanlar için kolay erişim sağlamak.
-Dünyanın her tarafından herkesin aynı anda yeni çıkan filmlerin keyfini çıkarmasını sağlamak.
-Film yapımcılarına sanatlarını paylaşabilmeleri için daha fazla yol sunmak.

Bunlar aynı anda gerçekleşemeyecek şeyler değil."

Steven Spielberg'in Netflix'e karşı bu tarz bir tutumunun olduğu aslında daha önce de biliniyordu. Ancak Roma filminin 91. Akademi Ödülleri'nde yakaladığı müthiş başarının Hollywood'daki birçok ismi ciddi anlamda rahatsız ettiği ve ünlü yönetmenin de böylece tekrar harekete geçtiği söyleniyor

Alfonso Cuaron tarafından yönetilen Roma filmi; En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi ve Yabancı Dilde En İyi Film olmak üzere üç farklı dalda ödül almıştı. Roma ayrıca En İyi Film kategorisinde de adaylardan birisiydi. 

https://screenrant.com/netflix-oscar-backlash-defends/ Yorum Yaz
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Portraitclub 2 ay en beğenilen
Netflix tek sevdiğim yanı sunucuları takılmadan film izlemek için birebir içeriklerin çoğu kalitesiz olsa da zamanla iyi şeylerin geleceği aşikar.
1 Yanıt Yanıtla +42
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menesozun 2 ay
Netflix susar mısın? Spielberg ağlıyor şuan..
Biz seni böyle bilmiyorduk, ne boş adammışsın be Steven. Rekabet her zaman son kullanıcı için iyidir, ağlamak yerine işine devam et, elinden gelenin en iyisini yap.
Netflix susar mısın? Spielberg ağlıyor şuan..Biz seni böyle bilmiyorduk, ne boş adammışsın be Steven. Rekabet her zaman son kullanıcı için iyidir, ağlamak ...
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Yanıtla +36
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a_y_k_u_t 2 ay
Netflix de dururmu yapıştırmış cevabı :d
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pop-up 2 ay
insanlar alıştı artık yavaş yavaş netflix vb. platformlar çoğalacak
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arekamint 2 ay
son çırpınışları
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ramis78 2 ay
Tehlikenin farkında tabi napsın destek bekliyor şuan kendine ama nafile
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aycibin 2 ay
netflix'te doğru düzgün film içeriği yokki.hergün yeni dizi ekleniyor sadece.ne ulaşılabilir sineması?
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turker03 2 ay
Sinema tiyatroyu öldürmedi, Televizyon da sinemayı öldürmedi. Netflix(veya internet) de sinemayı öldürmeyecek. Fakat kuşku yok ki küçülmelerine sebep olacak. Bunların hepsi öncüllerini daha klasik, özel ve daha dar etkinlikler olmaya zorladı. Karşı çıkmaktansa ona uyum sağlamaya veya geleceğe yönelik arayışlara girmeleri gerek bence. Diğer türlüsü gerçekçi değil.
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ArıKovanınaDalanAyı 2 ay
Bunlar birbirini dışlayan şeyler değili nasıl aynı anda gerçekleşemeyecek şeyler olarak çevirdiniz merak ettim.
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scorpion20 2 ay ArıKovanınaDalanAyı
google translate
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Aeris 2 ay ArıKovanınaDalanAyı
Dilden dile, kelime kelime birebir çeviri her zaman en iyi çeviri değildir. Anlatmak istediği anlamı yansıtması açısından güzel çeviri olmuş bence.
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SEO-Uzmanı 2 ay
kongo cumhuriyeti ülke sınırları içi
sinema salonu sorunu sıkıntısı olabilir !
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WeDneS 2 ay
netflix kullaniyorum ve gayet memnunum.
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TEKINALP 2 ay
Spielberg ağladığın yeter. Biz seni böyle bilmiyorduk rezil ettin kendini. Netflix iyi cevap vermiş.
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renega 2 ay
Çok güzel kapak yapmış Netflix helal olsun! Zevkler tartışılır kimisi netflix içeriklerini sevmez / yetersiz bulur ama bence 10tl karşılığında korsan film derdi olmasan tam kalite reklamsız film izlemek harika. Açıyorsun sitede film hem korsan hem reklam sesleri çıkıyor arada (mesela 40. dakikada kadının biri "izledizi.com" diyor). Herkes kolayca erişebiliyor tablet telefon tv bilgisayar. belki akıllı saatlerde de vardır bilmiyorum. Geçen gün galaksinin koruyucuları 2 gelmiş sinemasına da gitmiştim tekrar izledim ben çok memnunum
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