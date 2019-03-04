Netflix'ten Steven Spielberg'e cevap geldi

Netflix'in sinema sektörüne getirdiği değişiklikler bildiğiniz gibi bir süredir Hollywood'un canını sıkıyor. Son olarak ünlü yönetmen Steven Spielberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada; Netflix tarafından yayınlanan filmlerin Oscar Akademi Ödülleri'nde yarışmaması gerektiğini söylemişti. Netflix filmlerine karşı başlattığı kampanyayla şu anda Akademi'nin diğer yöneticilerinden destek arayan Spielberg, Netflix'i Oscar Ödülleri'nden tamamıyla silmek için uğraş veriyor.Bu durum karşısında sessiz kalmak istemeyen Netflix ise bugün ilk kez konu hakkında resmi bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden küçük bir yazı yayınlayan şirket, Netflix'in film sektörüne getirdiği bazı avantajlardan bahsediyor."Sinemayı seviyoruz. İşte sevdiğimiz diğer bazı şeyler:-Sinema salonu ücretlerini her zaman karşılayamayanlar veya salonlara yakın bölgelerde bulunmayanlar için kolay erişim sağlamak.-Dünyanın her tarafından herkesin aynı anda yeni çıkan filmlerin keyfini çıkarmasını sağlamak.-Film yapımcılarına sanatlarını paylaşabilmeleri için daha fazla yol sunmak.Bunlar aynı anda gerçekleşemeyecek şeyler değil."Steven Spielberg'in Netflix'e karşı bu tarz bir tutumunun olduğu aslında daha önce de biliniyordu. Ancak Roma filminin 91. Akademi Ödülleri'nde yakaladığı müthiş başarının Hollywood'daki birçok ismi ciddi anlamda rahatsız ettiği ve ünlü yönetmenin de böylece tekrar harekete geçtiği söyleniyorAlfonso Cuaron tarafından yönetilen Roma filmi; En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi ve Yabancı Dilde En İyi Film olmak üzere üç farklı dalda ödül almıştı. Roma ayrıca En İyi Film kategorisinde de adaylardan birisiydi.