Netflix‘in büyümesi tahminlerin altında kaldı

Çevrimiçi içerik sektörüne yön veren isim olarak bilinen Netflix platformu orijinal içeriklere milyarlarca dolar harcamaya devam ediyor. Sektörün uzun bir süre lokomotifi olması beklenen Netflix’in mali raporu kafalarda soru işareti uyandırdı.
Durgunluk mu var?
Yılın ikinci çeyrek raporlarına göre abone sayısını 130 milyona çıkaran Netflix toplamda 5.2 milyon yeni abone kazandı. ABD’de 674 bin, diğer pazarlarda ise 4.5 milyon civarında yeni kullanıcı geldi.Ayrıca Bkz. "Whisper Drone ile yeni bir döneme doğru"
Rakamlar analiz uzmanlarının beklentilerini karşılamadı zira tahminler 6.2 milyon yeni kullanıcı yönündeydi. Bu durum Netflix’in doygunluk noktasına ulaşmış olabileceği ihtimalini doğurdu ve mali tablo sonrasında firmanın hisseleri yüzde 13 değer kaybetti.
Kaynaklar pazarda artan rakipler ve pazarın kendisinin de doygunluğa ulaşmasının olumsuz etkisi olduğunu belirtiyor. Ayrıca Netflix’in bazı içeriklerinin kendini tekrar eder hale gelmesi de eleştiriler arasında.
Toplamda 3.91 milyar doları kasasına koyan Netflix için elbette tehlike çanları çalıyor demek doğru olmaz zira sonbahar döneminde içeriklere talep artıyor. Bu dönemi iyi değerlendiren Netflix durgunluğu atlatabilir.
http://hexus.net/business/news/internet/120206-have-reached-peak-netflix/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tekli hesap 15 tl dese. Tek paket kafa rahat. Kimse uğraşmaz. Ne güzel.
son yıllarda rekor üzerine rekor kırdılar
ha şimdi bu piyasaya apple'da girecek , netflix'i direk satın alsa o zaman çok daha efsane bir şekilde yükselebilir ama apple rakiplerini satın al piyasayı ele geçir taktiğiyle değil kendi kendine piyasaya ambargo koymayı sever o yüzden pek sanmam.
tek farkı sözde bağımsız yapımlar
filmin girişinde
netflix orijinli logo filigramıyla açılış yapan
ama konu içeriği sanat anlamıyla hiç bir yenilik getirmeyen içerikler !
yaw lost in space te bile 1. bölümde dünya benzeri gezegene inen gemi
1. sezonun final sonunda o uydurma gezegenden zor zar kalka bildi !
nerede o eski star trek serilerindeki her bölümde tam bir konu işleyen eski diziler ! yeni seriler eski seriler kadar heyecanlı gitmiyor.
ağır tartım olayıyla konu akışları çok yavaş geliyor.
Hırsızsınız beyefendi
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