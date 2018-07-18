Netflix‘in büyümesi tahminlerin altında kaldı

Çevrimiçi içerik sektörüne yön veren isim olarak bilinen Netflix platformu orijinal içeriklere milyarlarca dolar harcamaya devam ediyor. Sektörün uzun bir süre lokomotifi olması beklenen Netflix’in mali raporu kafalarda soru işareti uyandırdı.

Durgunluk mu var?

Yılın ikinci çeyrek raporlarına göre abone sayısını 130 milyona çıkaran Netflix toplamda 5.2 milyon yeni abone kazandı. ABD’de 674 bin, diğer pazarlarda ise 4.5 milyon civarında yeni kullanıcı geldi.

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Rakamlar analiz uzmanlarının beklentilerini karşılamadı zira tahminler 6.2 milyon yeni kullanıcı yönündeydi. Bu durum Netflix’in doygunluk noktasına ulaşmış olabileceği ihtimalini doğurdu ve mali tablo sonrasında firmanın hisseleri yüzde 13 değer kaybetti.

Kaynaklar pazarda artan rakipler ve pazarın kendisinin de doygunluğa ulaşmasının olumsuz etkisi olduğunu belirtiyor. Ayrıca Netflix’in bazı içeriklerinin kendini tekrar eder hale gelmesi de eleştiriler arasında.

Toplamda 3.91 milyar doları kasasına koyan Netflix için elbette tehlike çanları çalıyor demek doğru olmaz zira sonbahar döneminde içeriklere talep artıyor. Bu dönemi iyi değerlendiren Netflix durgunluğu atlatabilir.