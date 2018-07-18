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Netflix‘in büyümesi tahminlerin altında kaldı

Çevrimiçi içerik platformlarının en büyüğü olan Netflix abone sayısını artırmakta sıkıntı yaşamaya başladı. Yılın ikinci çeyreğinde artış beklentilerin altında kaldı.
10 ay
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Netflix‘in büyümesi tahminlerin altında kaldı

Çevrimiçi içerik sektörüne yön veren isim olarak bilinen Netflix platformu orijinal içeriklere milyarlarca dolar harcamaya devam ediyor. Sektörün uzun bir süre lokomotifi olması beklenen Netflix’in mali raporu kafalarda soru işareti uyandırdı.

Durgunluk mu var?

Yılın ikinci çeyrek raporlarına göre abone sayısını 130 milyona çıkaran Netflix toplamda 5.2 milyon yeni abone kazandı. ABD’de 674 bin, diğer pazarlarda ise 4.5 milyon civarında yeni kullanıcı geldi.

Ayrıca Bkz. "Whisper Drone ile yeni bir döneme doğru"

Rakamlar analiz uzmanlarının beklentilerini karşılamadı zira tahminler 6.2 milyon yeni kullanıcı yönündeydi. Bu durum Netflix’in doygunluk noktasına ulaşmış olabileceği ihtimalini doğurdu ve mali tablo sonrasında firmanın hisseleri yüzde 13 değer kaybetti.

Kaynaklar pazarda artan rakipler ve pazarın kendisinin de doygunluğa ulaşmasının olumsuz etkisi olduğunu belirtiyor. Ayrıca Netflix’in bazı içeriklerinin kendini tekrar eder hale gelmesi de eleştiriler arasında.

Toplamda 3.91 milyar doları kasasına koyan Netflix için elbette tehlike çanları çalıyor demek doğru olmaz zira sonbahar döneminde içeriklere talep artıyor. Bu dönemi iyi değerlendiren Netflix durgunluğu atlatabilir.

 

http://hexus.net/business/news/internet/120206-have-reached-peak-netflix/ Yorum Yaz
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Spleace 10 ay en beğenilen jasonw
Gereğinden fazla dediğin meblağ 15tl'yi geçmiyor. Eğer para ödemeyi saçmalık olarak görüyorsan yarın Bim den sucukta çalabilirsin.
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AlpKhanate 10 ay
Şu üyelik sistemini 3lü 4lü değilde tekli yapsa. Her ay başkalarıyla ortak girip hesaplaşma derdi büyük eziyet.
Tekli hesap 15 tl dese. Tek paket kafa rahat. Kimse uğraşmaz. Ne güzel.
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BlackLead 10 ay
netflix'e bir şey olmaz , adamların 130 milyon abonesi var
son yıllarda rekor üzerine rekor kırdılar
ha şimdi bu piyasaya apple'da girecek , netflix'i direk satın alsa o zaman çok daha efsane bir şekilde yükselebilir ama apple rakiplerini satın al piyasayı ele geçir taktiğiyle değil kendi kendine piyasaya ambargo koymayı sever o yüzden pek sanmam.
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santhora 10 ay
1-2 dizisi hariç orjinal dizileri berbat. Kendi yapımı filmleri ise tv filmlerinden beter. Servis güzel olsa da böyle kalitesiz tv standartı yapımlarla ilerde daha da zorlanırlar
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SEO-Uzmanı 10 ay
netflix final e doğru yürüyor.
tek farkı sözde bağımsız yapımlar
filmin girişinde
netflix orijinli logo filigramıyla açılış yapan
ama konu içeriği sanat anlamıyla hiç bir yenilik getirmeyen içerikler !
yaw lost in space te bile 1. bölümde dünya benzeri gezegene inen gemi
1. sezonun final sonunda o uydurma gezegenden zor zar kalka bildi !

nerede o eski star trek serilerindeki her bölümde tam bir konu işleyen eski diziler ! yeni seriler eski seriler kadar heyecanlı gitmiyor.
ağır tartım olayıyla konu akışları çok yavaş geliyor.
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.PanxeR. 10 ay
Netflix dünyadaki en iyi hizmetlerden biri UHD paketini 4 kişi kullanıyoruz kişi başı 10 tl çok çok iyi bir fiyat.
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InViSiBLePLaYeR 10 ay
Bence her bölgede aynı içeriği sunamamalarından kaynaklanıyor Amerikan Netflix'te bulunan çoğu içerik Türkiye ve Avrupa'da yok maalesef ve içerik çok çabuk tükeniyor.
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Teufel 10 ay
Film içeriğini kesinlikle genişletmeleri gerekiyor.
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ParaMounT99229 10 ay
Aslında büyümesine engel olan en büyük sebep güncellemelerin yavaş olması 5 sene önce var olan film daha yeni ekleniyor yeni film konusunda ise sıkıntılılar hiç alakasız seyretmeye değmeyecek filmler aylarca bekliyor
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jasonw 10 ay
Torent veya herhangi bir dizi sitesinden elde edebileceğim veriye gereğinden fazla para vererek ulaşmak saçmalık değil mi zaten ?
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Spleace 10 ay jasonw
Gereğinden fazla dediğin meblağ 15tl'yi geçmiyor. Eğer para ödemeyi saçmalık olarak görüyorsan yarın Bim den sucukta çalabilirsin.
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.PanxeR. 10 ay jasonw
Hırsızlığı bir kenara koyarsak netflix e asıl para ödeme sebebimiz içeriğe olduğu kadar hizmete. Yanımda telefonum var ve belki 1 saat metro da gideceğim netflix i açıp cemyılmaz fundamentals ı indir izle diyorum bir dakikada iniyor metroda izliyorum aynısı fizy içinde geçerli türkiye top50 hepsini çevrimdışı kaydet diyorum yol boyunca internet gerekmeden içeriği izliyorum bu kadar sürede sen torrent sitesinde indireceğin içeriği bulamazsın, ayrıca kaldığın yerden devam etme gibi güzellikler sayesinde telefonda açtığım birşeye tv den yada pc den devam edebiliyorum. sen uğraş dur
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napolyon94 10 ay

jasonw
Torent veya herhangi bir dizi sitesinden elde edebileceğim veriye gereğinden fazla para vererek ulaşmak saçmalık değil mi zaten ?

Hırsızsınız beyefendi
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