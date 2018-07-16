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Whisper Drone ile yeni bir döneme doğru

Drone ürünlerinin uçarken arı gibi ses çıkarmasından hoşlanmıyorsanız bir de Whisper Drone projesini deneyin. Proje yenilikçi bir pervane tasarımı ile sessizliği hedefliyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin en popüler trendleri arasına giren Drone kavramı artık her alanda karşımıza çıkıyor. Avuç içine sığanlardan tarla sulayanlara, sevkiyat yapanlara ve hatta insan taşıyanlara kadar sayısız türe rastlamak mümkün.

Whisper Drone özellikleri ve fiyatı

Sürekli gelişim içerisinde olsa da Drone’ların uçarken çıkardıkları arı benzeri ses zaman zaman dezavantaj olabiliyor. Pervanelerden kaynaklı bu sesler Drone modeli büyüdükçe artıyor ve bir helikopter sesine eş hale geliyor.

Derek Schwartz adındaki bir girişimci bu dezavantajdan yola çıkarak sektörde devrim yapmayı istediği bir teknoloji geliştirmiş. Whisper Drone adındaki hava aracı geleneksel pervaneler yerine daha farklı bir pervane çözümü geliştirmiş.

Ayrıca Bkz. "Apple’dan özel üretim harici grafik kutusu"

Derek, projesi için uzun süredir yeni bir pervane çözümü üzerinde çalışmış ve nihayet patent başvurusunu yaptığı bir teknoloji geliştirmiş. Halka şeklindeki bu yapının etrafında çıkıntı yapmış pervaneler yer alıyor ve gerekli hava akımını bunlar sağlıyor.

Derek ilk prototiplerinde çıkan sesin daha çok hava akımını andırdığını belirtiyor. Gövde büyüdükçe çıkan ses de nispeten azalacak. Böylece büyük modellerin çok gürültülü olmasının önüne geçilecek.

Derek ayrıca yeni nesil pervanenin daha dayanıklı olduğunu ve dikey iniş kalkış yapan büyük araçlarda kontrollü hava akımı sayesinde irtifa kaybının yaşanmayacağını ifade ediyor. Yine gelecekte hem pervaneli hem de bu yeni pervaneler bir arada kullanılabilecek. Böylece uçuş esnasında modlar arasında geçiş yapılabilecek.

Whisper Drone hali hazırda 375$ karşılığında bağış yapanlara hediye edilecek. Aralık ayında üretime başlayacak projenin elbette ilk etapta bağış kampanyasını tamamlaması gerekiyor.





 

https://newatlas.com/whisper-drone/55461/ Yorum Yaz
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classf2re 10 ay en beğenilen
Aman ne sessiz ne sessiz :/ Arı sesi yerine fışşovvvv diye bir ses duymak istiyorsanız ideal:/
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devrimdoga 10 ay
şahsi fikrim; daha sessiz, buna mutabığım. fakat daha fazla enerji harcandığını düşünüyorum. bu tarz çalışmalar sürekli devam etmeli ki fayda/zarar oranının en optimum değerini yakalayalım.
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yunusaticioglu 10 ay
sesi belki azaltmış olabilir ağırlığı artıran bir unsur gibi gözüküyor ki bu da havada kalma süresini azaltır
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classf2re 10 ay en beğenilen
Aman ne sessiz ne sessiz :/ Arı sesi yerine fışşovvvv diye bir ses duymak istiyorsanız ideal:/
1 Yanıt Yanıtla +8
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55electronicdesign 10 ay classf2re
Kesinlikle katılıyorum. O vızırtı sesine arı sesi denildiğini ilk defa duydum.
O sesi duymaya razıyım.
Ama inovasyona da saygı duyarım.
@ekrem71 peki söyleyebilir misiniz bana, normal pervaneler arasındaki güç farkı nedir?
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