Netflix’in distopik yeni dizisi The Rain’den özel bir video paylaşıldı

Yerel içeriklere çok önem veren Netflix’in merakla beklenen ilk Danimarka orijinal yapımı The Rain dün itibariyle gösterime girdi. Distopik bir geleceğin anlatıldığı dizinin kamera arkası görüntülerini içeren özel bir video paylaşıldı.

The Rain dizisi neyi anlatıyor?

8 bölümden oluşan dizinin yaratıcıları Jannik Tai Mosholt (Borgen, Rita, Follow the Money), Esben Toft Jacobsen (The Great Bear, Beyond Beyond) ve Christian Potalivo (Dicte, The New Tenants, Long Story Short).

Oyuncu kadrosunda ise Alba August (Reliance, Jordskott ve Unga Astrid), Mikkel Boe Følsgaard (A Royal Affair, The Legacy), Lucas Lynggaard Tønnesen (Tidsrejsen, Department Q: The Keeper of Lost Causes), Lars Simonsen (The Bridge, Brotherhood), Iben Hjejle (Dicte, High Fidelity), Angela Bundalovic (Dark Horse, Blood Sisters), Sonny Lindberg (The Legacy, Anti), Jessica Dinnage (The Guilty, The Man), Lukas Løkken (One-Two-Three Now!) ve Johannes Kuhnke (Force Majeure) yer alıyor.

Dizinin konusuna gelecek olursak yağmurla taşınan bir virüsün İskandinavya'daki insanların neredeyse tamamını hunharca yok etmesinden altı yıl sonrasına gidiyoruz. Sığınaklarından çıkan Simone ve Rasmus kardeşler dışarıda medeniyete dair hiçbir şey kalmadığını görürler. Hayatta kalan bir grup gençle birlikte, terk edilmiş İskandinavya topraklarında tehlike dolu bir maceraya atılıp bir yaşam belirtisi bulmaya çalışırlar.

Bu süreçte bir zamanlar yaşadıkları dünyayla birlikte yok olduğunu sandıkları gençlik ikilemlerinin, sevginin ve kıskançlığın kıyamet sonrası bu yeni dünyada hâlâ var olduğunu fark ederler.

The Rain dizisinin kamera arkasını anlatan videoyu Türkçe altyazılı olarak aşağıdan izleyebilirsiniz. Dizi ile ilgili bilgilere netflix.com/therain linkinden ulaşabilirsiniz.