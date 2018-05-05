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Netflix’in distopik yeni dizisi The Rain’den özel bir video paylaşıldı

Netflix’in ilk Danimarka orijinal yapımı olma özelliğine sahip The Rain dizisi için kamera arkası görüntülerin olduğu Türkçe altyazılı özel bir video yayınlandı.
1 yıl
6,3b
1
11
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yerel içeriklere çok önem veren Netflix’in merakla beklenen ilk Danimarka orijinal yapımı The Rain dün itibariyle gösterime girdi. Distopik bir geleceğin anlatıldığı dizinin kamera arkası görüntülerini içeren özel bir video paylaşıldı.

The Rain dizisi neyi anlatıyor?

8 bölümden oluşan dizinin yaratıcıları Jannik Tai Mosholt (Borgen, Rita, Follow the Money), Esben Toft Jacobsen (The Great Bear, Beyond Beyond) ve Christian Potalivo (Dicte, The New Tenants, Long Story Short).

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Oyuncu kadrosunda ise Alba August (Reliance, Jordskott ve Unga Astrid), Mikkel Boe Følsgaard (A Royal Affair, The Legacy), Lucas Lynggaard Tønnesen (Tidsrejsen, Department Q: The Keeper of Lost Causes), Lars Simonsen (The Bridge, Brotherhood), Iben Hjejle (Dicte, High Fidelity), Angela Bundalovic (Dark Horse, Blood Sisters), Sonny Lindberg (The Legacy, Anti), Jessica Dinnage (The Guilty, The Man), Lukas Løkken (One-Two-Three Now!) ve Johannes Kuhnke (Force Majeure) yer alıyor.

Dizinin konusuna gelecek olursak yağmurla taşınan bir virüsün İskandinavya'daki insanların neredeyse tamamını hunharca yok etmesinden altı yıl sonrasına gidiyoruz. Sığınaklarından çıkan Simone ve Rasmus kardeşler dışarıda medeniyete dair hiçbir şey kalmadığını görürler. Hayatta kalan bir grup gençle birlikte, terk edilmiş İskandinavya topraklarında tehlike dolu bir maceraya atılıp bir yaşam belirtisi bulmaya çalışırlar.

Bu süreçte bir zamanlar yaşadıkları dünyayla birlikte yok olduğunu sandıkları gençlik ikilemlerinin, sevginin ve kıskançlığın kıyamet sonrası bu yeni dünyada hâlâ var olduğunu fark ederler.

The Rain dizisinin kamera arkasını anlatan videoyu Türkçe altyazılı olarak aşağıdan izleyebilirsiniz. Dizi ile ilgili bilgilere netflix.com/therain linkinden ulaşabilirsiniz.






 

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DH Misafiri 1 yıl
5. dakikada bıraktım.
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aycibin 1 yıl
arada bir de film ekleyin şu arşive zahmet olacak.amerika'yı açıyorum deli fark var.madem içerik kırpılmış,fiyat da kırpılmalı
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The Hollow 1 yıl
Biraz araştırdımda yorumlar oldukça kötü. Eskiden TV'de Terra Nova diye bir dizi izliyordum. Az önce Netflix'te gördüm. Onun konusu ve atmosferi çok iyiydi. Daha sonra dizi iptal oldu. Netflix'ten yüksek görüntü kalitesi eşliğinde tekrar izleyeceğim. Birde The 100 diye bir dizi var. Onu izlemedim ama The CW yapımıymış büyük ihtimal fazla ergen işi. Netflix bu tür yapımları beceremez. Devreye HBO, FOX gibi kanalların girmesi lazım.
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mylord92 1 yıl BlackLead
Okuduk ve oynadık :) Umarım böyle birşey olur 🙏🏻
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ymhaslaman 1 yıl
Birisi şu Last Of Us’un dizisini yapsın ya
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Public_Enemy 1 yıl
çok sıkıcı, 1.bölümden sonra bıraktım.
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al-ozaria 1 yıl
Benide sarmadı.
Nether, Stalker, Metro oyunlarının bohem grisi, sisli, binaların bitkilerle kaplandığı, yollardan ağaçlar çıktığı bir şehir ambiyansına sahip şöyle sağlam bi apokaliptik-survivor dizisi gelse fena mı olurdu bee? :(
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BlackLead 1 yıl al-ozaria
of of asıl şu metro kitabını okudunuz mu bilmiyorum ama yüksek bütçeyle o metrolarda geçen hayatları ,savaşları sonra arada dizideki bazı karakterlerin zorunlu olarak dışarı çıktığında o radyasyonlu ortamlarda maceralara girmesini,mutantlarla savaşmasını anlatan bir dizi olsa ne tutar be.
ama çok fazla cgi efekti ve yüksek bütçe gerektirdiğinden pek yanaşmıyorlar herhalde.
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Adoring 1 yıl
Adam gibi cyperpunk dizisi bi gelemedi.
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Fuat.Kamis 1 yıl
Dark gibileri daha çok gelsin.
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