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Netflix'in yeni bilim-kurgu dizisi Altered Carbon'dan ilk fragman

Netflix, önümüzdeki yılın ilk aylarında yayınlanacak yeni bilim-kurgu dizisi Altered Carbon'un ilk fragmanını yayınladı. Dizi Netflix'in bugüne kadarki en büyük bütçeli projelerinden biri.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
8,9b
1
8
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, büyük bütçeli yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Netflix'in bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni bilim-kurgu dizisi Altered Carbon, önümüzdeki yıl izleyiciler ile buluşacak. Çıkış tarihi yaklaşan yeni dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, Altered Carbon'dan ilk fragmanı yayınladı.
Netflix'in bugüne kadar çektiği en pahalı dizi olma özelliğini taşıyan Altered Carbon, günümüzden 500 yıl sonrasında geçiyor ve insanların bilinçlerini farklı vücutlara aktararak sonsuza kadar yaşamanın yolunu bulduğu bir dünyayı anlatıyor. Richard K. Morgan'ın 2002 tarihli romanından uyarlanan dizide; zengin bir aristokratın cinayetini çözmek için hapishaneden çıkarılan eski bir askerin hikayesi anlatılacak.
Senaryosunu Laeta Kalogridis (Shutter Island) ve Brian Nelson (30 Days of Night)'ın kaleme aldığı Altered Carbon'un başrollerinde Joel Kinnaman, James Purefoy, Renee Elise Goldsberry, Martha Higareda, Ato Essandoh, Chris Conner, Will Yun Lee ve Dichen Lachman yer alıyor. 
Dizinin ilk sezonundaki tüm bölümler 2 Şubat 2018'de yayınlanacak. 
 

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RaptorFX 1 yıl en beğenilen
Eski asker, silahlar, öldür babam öldür ama ölme. Bayılıyoruz yemin ediyorum. İçimizdeki çocuk geberip gitti ama hayvana bir şey olduğu yok maşallah...
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Erwin-Rommel 1 yıl
Güzele benziyor. Netflix' in önem verdiği yapımlardan biri zaten.
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DH Misafiri 1 yıl
Netflix'te 500 değil 300 yıl sonra yazıyor. Yazıda bir yanlışlık var. Kontrol edip düzeltirseniz iyi olur.
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DH Misafiri 1 yıl
biri Ghost in the shell dedi oradan. duydum!
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mavizamanda 1 yıl
eski kahraman çıkar savaşır ve olayları çözer!!! Iykkkk.
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St Batuhan 1 yıl
"bugüne kadar çektiği en pahalı dizi "
Bütçeden haberde bahsedilmemiş. Benim edindiğim bilgilerden biri bölüm başı 1 milyon dolar. Diğeriyse bölüm başı bütçe GoT'un ilk 3 sezonunun bütçelerinden yüksek denilmiş. Orada da 6-7 milyon dolar civarı bir bütçe var. Yani olsun olsun 9 milyon olsun ama GoT'un son sezonu 14 milyon civarı bir bütçedeyken sanırım ondan bahsetmemesi 14'den az olduğunu gösterir.
Sanırım Sense8 2. sezon için bölüm başı 9 milyon dolar gibi bir bütçe harcıyordu. Hatta emin olmak için aradığımda da şöyle bir liste buldum: cheatsheet.com/...
Tam olarak edindiğiniz bütçe bilgisini paylaşırsanız sevindirici olacaktır. Çünkü en iyi ihtimal The Crown'a yakın bir bütçe çıkar ama yine de geçmemesi gerekir.
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xLordRealx 1 yıl
İyi görünüyor.
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RaptorFX 1 yıl en beğenilen
Eski asker, silahlar, öldür babam öldür ama ölme. Bayılıyoruz yemin ediyorum. İçimizdeki çocuk geberip gitti ama hayvana bir şey olduğu yok maşallah...
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shadowtr 1 yıl
veri nays
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