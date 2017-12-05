Netflix'in yeni bilim-kurgu dizisi Altered Carbon'dan ilk fragman

Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, büyük bütçeli yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Netflix'in bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni bilim-kurgu dizisi Altered Carbon, önümüzdeki yıl izleyiciler ile buluşacak. Çıkış tarihi yaklaşan yeni dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, Altered Carbon'dan ilk fragmanı yayınladı.

Netflix'in bugüne kadar çektiği en pahalı dizi olma özelliğini taşıyan Altered Carbon, günümüzden 500 yıl sonrasında geçiyor ve insanların bilinçlerini farklı vücutlara aktararak sonsuza kadar yaşamanın yolunu bulduğu bir dünyayı anlatıyor. Richard K. Morgan'ın 2002 tarihli romanından uyarlanan dizide; zengin bir aristokratın cinayetini çözmek için hapishaneden çıkarılan eski bir askerin hikayesi anlatılacak.

Senaryosunu Laeta Kalogridis (Shutter Island) ve Brian Nelson (30 Days of Night)'ın kaleme aldığı Altered Carbon'un başrollerinde Joel Kinnaman, James Purefoy, Renee Elise Goldsberry, Martha Higareda, Ato Essandoh, Chris Conner, Will Yun Lee ve Dichen Lachman yer alıyor.

Dizinin ilk sezonundaki tüm bölümler 2 Şubat 2018'de yayınlanacak.