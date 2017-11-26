Black Mirror'ın 4. sezonundan yeni fragman

BBC'de yayınlanan iki sezonunun ardından 3. sezonu ile Netflix'e geçen Black Mirror, çok yakında ekranlara geri dönecek. Diziyi Birleşik Krallık'tan ABD'ye taşıyan 3. sezonun ilk başta 12 bölüm olması planlıyordu. Ne var ki zamanla planlar değişti ve sezon altışar bölümlük iki parçaya bölündü. İşte bu 12 bölümün ikinci parçası olan 4. sezon, önümüzdeki yılın ilk aylarında Netflix tarafından yayınlanacak.

Yeni sezonun yayın tarihinin yaklaşması ile birlikte dizinin tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, Black Mirror'ın 4. sezonundan yeni bir fragman yayınladı. Yayınlanan bu yeni fragmanda 4. sezonun ilk bölümü olan Arkangel ön plana çıkarılıyor. Yönetmenliğini Jodie Foster'ın üstlendiği Arkangel bölümünün başrolünde Rosemarie DeWitt yer alıyor.

Dizinin yeni sezonunda Jodie Foster'ın yanı sıra John Hillcoat ve David Slade gibi tanınmış yönetmenler de kamera arkasına geçecek. Black Mirror'ın 4. sezonu için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmış değil, ancak yeni sezonun 2018'in ilk çeyreğinde yayınlanması bekleniyor.