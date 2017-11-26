Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Black Mirror'ın 4. sezonundan yeni fragman

Netflix, önümüzdeki yılın ilk aylarında yayınlanacak yeni Black Mirror sezonundan bir fragman daha yayınladı. Bu fragmanda yönetmenliğini Jodie Foster'ın üstlendiği Arkangel bölümü ön plana çıkıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,7b
1
3
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BBC'de yayınlanan iki sezonunun ardından 3. sezonu ile Netflix'e geçen Black Mirror, çok yakında ekranlara geri dönecek. Diziyi Birleşik Krallık'tan ABD'ye taşıyan 3. sezonun ilk başta 12 bölüm olması planlıyordu. Ne var ki zamanla planlar değişti ve sezon altışar bölümlük iki parçaya bölündü. İşte bu 12 bölümün ikinci parçası olan 4. sezon, önümüzdeki yılın ilk aylarında Netflix tarafından yayınlanacak.
Yeni sezonun yayın tarihinin yaklaşması ile birlikte dizinin tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, Black Mirror'ın 4. sezonundan yeni bir fragman yayınladı. Yayınlanan bu yeni fragmanda 4. sezonun ilk bölümü olan Arkangel ön plana çıkarılıyor. Yönetmenliğini Jodie Foster'ın üstlendiği Arkangel bölümünün başrolünde Rosemarie DeWitt yer alıyor.
Dizinin yeni sezonunda Jodie Foster'ın yanı sıra John Hillcoat ve David Slade gibi tanınmış yönetmenler de kamera arkasına geçecek. Black Mirror'ın 4. sezonu için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmış değil, ancak yeni sezonun 2018'in ilk çeyreğinde yayınlanması bekleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KaleyDeskop 2 yıl en beğenilen
keşke hafızamı silebilseydim, sırf şu diziyi tekrar izleyebilmek için..
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Yaklaşık bir yıldır, Huawei mate 9 pro kullanıyorum. Aldığımdan beri hiçbir şekilde kasma donma ve yavaşlama olmadı, stabilliğini koruyor . Samsunga karşı en büyük artısı bu bence. Kamera konusunda ise bu yıl samsungu yakaladı. Pil ömrü 2 günü zorlar, kendi işlemcisini yapan 3 markadan biri, ekranını japonların ortak kurduğu firma yapıyor. Kısacası Huawei yi bir deneyin derim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Yaklaşık bir yıldır, Huawei mate 9 pro kullanıyorum. Aldığımdan beri hiçbir şekilde kasma donma ve yavaşlama olmadı, stabilliğini koruyor . Samsunga karşı en büyük artısı bu bence. Kamera konusunda ise bu yıl samsungu yakaladı. Pil ömrü 2 günü zorlar, kendi işlemcisini yapan 3 markadan biri, ekranını japonların ortak kurduğu firma yapıyor. Kısacası Huawei yi bir deneyin derim.

Kaydırmalı website mağdurları No:859
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 yıl en beğenilen
keşke hafızamı silebilseydim, sırf şu diziyi tekrar izleyebilmek için..
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Türk Telekom internet eğitim seferberliği için dünyanın çapı kadar yol yaptı 2 yıl SpaceX'in eski çalışanından ilginç iddia: Elon Musk Bitcoin'in yaratıcısı olabilir [Güncelleme: Elon Musk iddiayı yalanladı] 2 yıl Karsan elektrikli Jest’in motorunu BMW’den alacak 2 yıl Türkiye’de toplu taşımada ve trafikte dev teknoloji atılımı 2 yıl Veri aktarımı ve sesli görüşmeler için kırılamayan "kuantum şifreleme" dönemi başlıyor 2 yıl Akıllı telefonlar için mikro boyutlarda sıcaklık sensörü geliştirildi 2 yıl Huawei: Hakimiyetimizi Apple’a borçluyuz 2 yıl Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak isteyen "Çılgın" Mike Hughes'a kötü haber 2 yıl Selçuk İnan, Samsung'a dava açtı ve telefonların imhasını istedi 2 yıl Cam filmi yasağı ve kesilen cezalarla ilgili hükümetten açıklama geldi 2 yıl Samsung Galaxy S9 arayüzü Galaxy Ai UX adını alacak 2 yıl Formula 1'in yeni logosu tanıtıldı 2 yıl Black Friday 2017 rekorlarla kapandı 2 yıl Face Unlock özelliği OnePlus 5’e geliyor 2 yıl Söz dizisinden farklı bir oyun 2 yıl İngiltere’deki acil hizmetler Samsung telefonları kullanacak 2 yıl Volkswagen 2 adet yarı hibrid Golf versiyonu geliştiriyor 2 yıl NASA, Fransa ve Japonya birleşti: Mars'ın uydusundan Dünya'ya örnek getirecekler 2 yıl Huawei, Samsung'un telefonlarıyla dalga geçen 3 reklam filmi yayınladı 2 yıl Motospeed CK108 Çinli mekanik klavye test masamızda! 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Black Mirror'ın 4. sezonundan yeni fragman Sonraki Skoda 2025'e kadar farklı segmentlerde beş elektrikli araç çıkaracak 2 yıl Türkiye'den bu yıl rüzgar enerjisine tam 5 milyar dolarlık yatırım 2 yıl İrlanda Apple'dan 13 milyar euroluk vergi cezasını tahsil edecek 2 yıl Facebook’a yeni bir Snapchat özelliği 2 yıl OYUNDER: "Türkiye 15 milyar dolarlık oyun ihracatına ulaşabilir" 2 yıl TRT World, ABD'de geniş kitlelere yayıldı 2 yıl Bitcoin'in değeri 9000$'ı aştı 2 yıl Snapchat iki yeni reklam modeli başlattı 2 yıl Galaxy S6 serisi ve Galaxy Note 5, Android 8.0 Oreo güncellemesi alabilir 2 yıl Kalbin kan pompalamasına yardımcı olan cihaz geliştirildi 2 yıl Sanal madenciliğe özel ilk güç kaynağı 2 yıl Ay'da araba sürmek nasıl bir şey? İşte Apollo astronotlarının Ay'da sürüş keyfi 2 yıl TunnelBear’den şifre saklama uygulaması 2 yıl FATİH projesi kapsamında dağıtılan tabletlerin yerini dizüstü bilgisayarlar alıyor! 2 yıl Justice League gişede beklentilerin altında kaldı 2 yıl Renault'dan "Black Friday" indirimi 2 yıl Türkiye'de temiz hava kalmadı! EA, tüm kötülüklerin merkezi | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Tesla Semi'ye ait hızlanma videoları internete düşmeye başladı 2 yıl Nokia 8 için Android Oreo 8.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı 2 yıl Intel Core i9 isimlendirmesi mobile geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim