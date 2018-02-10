Netflix'ten yeni bilim-kurgu filmi: Extinction

House of Cards, Stranger Things ve Narcos gibi popüler dizileri ile orijinal içerik alanında büyük başarı yakalayan Netflix, son dönemde de orijinal filmleri ile adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda Bright ve The Cloverfield Paradox gibi dikkat çekici iki orijinal film yayınlayan Netflix, ilgi çekici filmlerine bir yenisini daha ekliyor.

Paramount'un gözden çıkardığı The Cloverfield Paradox'u stüdyodan alıp Super Bowl gecesi sürpriz bir şekilde yayınlayarak sinema dünyasını şaşırtan Netflix, şimdi de bir diğer bilim-kurgu filmi olan Extinction için benzer bir hamlede bulundu. Netflix, Universal tarafından hazırlanan fakat vizyon tarihine kısa bir süre kala stüdyo tarafından takvimden çıkarılan Extinction'ı satın aldı.

Yönetmenliğini Ben Young (Hounds of Love)'ın üstlendiği Extinction; ailesini kaybettiği korkunç bir kabusu tekrar tekrar gören Peter ve ailesinin hikayesini anlatıyor. Gezegeni yok etmek isteyen bir gücün Dünya'yı istila etmesiyle bu kabusu gerçeğe dönüşen Peter, ailesini kurtarmak için verdiği mücadele sırasında farkında olmadığı bir kuvvetin varlığını keşfedecek.

Filmin başrollerinde Michael Pena, Lizzy Caplan, Mike Colter, Lilly Aspell, Emma Booth, Israel Broussard, Erica Tremblay ve Lex Shrapnel yer alıyor. Henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da Netflix'in filmi bu yılın ikinci yarısında yayınlaması bekleniyor.

http://deadline.com/2018/02/netflix-extinction-universal-acquisition-1202282346/