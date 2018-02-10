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Netflix'ten yeni bilim-kurgu filmi: Extinction

Geçtiğimiz günlerde Paramount'tan satın aldığı The Cloverfield Paradox'u aniden yayınlayarak sinema dünyasını şaşırtan Netflix, şimdi de Universal'dan bilim-kurgu filmi Extinction'ı satın aldı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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House of Cards, Stranger Things ve Narcos gibi popüler dizileri ile orijinal içerik alanında büyük başarı yakalayan Netflix, son dönemde de orijinal filmleri ile adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda Bright ve The Cloverfield Paradox gibi dikkat çekici iki orijinal film yayınlayan Netflix, ilgi çekici filmlerine bir yenisini daha ekliyor.
Paramount'un gözden çıkardığı The Cloverfield Paradox'u stüdyodan alıp Super Bowl gecesi sürpriz bir şekilde yayınlayarak sinema dünyasını şaşırtan Netflix, şimdi de bir diğer bilim-kurgu filmi olan Extinction için benzer bir hamlede bulundu. Netflix, Universal tarafından hazırlanan fakat vizyon tarihine kısa bir süre kala stüdyo tarafından takvimden çıkarılan Extinction'ı satın aldı.
Yönetmenliğini Ben Young (Hounds of Love)'ın üstlendiği Extinction; ailesini kaybettiği korkunç bir kabusu tekrar tekrar gören Peter ve ailesinin hikayesini anlatıyor. Gezegeni yok etmek isteyen bir gücün Dünya'yı istila etmesiyle bu kabusu gerçeğe dönüşen Peter, ailesini kurtarmak için verdiği mücadele sırasında farkında olmadığı bir kuvvetin varlığını keşfedecek.
Filmin başrollerinde Michael Pena, Lizzy Caplan, Mike Colter, Lilly Aspell, Emma Booth, Israel Broussard, Erica Tremblay ve Lex Shrapnel yer alıyor. Henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da Netflix'in filmi bu yılın ikinci yarısında yayınlaması bekleniyor.

http://deadline.com/2018/02/netflix-extinction-universal-acquisition-1202282346/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen
Arka sokaklar dizisini izleyip gelmiş “netflix’te güzel dizi yok” diyorlar aahahahaha
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1ses1 1 yıl
Diziyi bilmem ama film konusunda berbat. Sadece film için alıcaksanız kesinlikle almayın derim. Film olarak içerik çok az.
fİmlerin dizi gibi bitmeside ayrı bir konu. Netflix yapımı filmler başlangıç harika orta ve son kısımları berbat bitiyor.
Film için parasını sonuna kadar hak etmiyen bir firma .
Diziyi bilmem ama film konusunda berbat. Sadece film için alıcaksanız kesinlikle almayın derim. Film olarak içerik çok az.fİmlerin dizi gibi bitmeside ayr...
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DH Misafiri 1 yıl
Siz open house, ritual veya en karanlık gece filmleri izlemediniz sanırım. Ritual mukemmel bir film.
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DH Misafiri 1 yıl
Netflix dizileri gayet güzel ve aksiyon dolu.her keze görede film var..
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DH Misafiri 1 yıl
Abi 20 tl veriyorsunuz sana reklamsiz bir filim ve dizi zevki sunuyor.herkezsin zevvkine gore filim var
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Tensi 1 yıl
Simdi internete sansür getirecekler ya RTUK vb diyerek, bu filmde de kesin evrim vb gecer yasaklarlar guzelim filmi.
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Binance coin market 1 yıl
Binance borsası nedir? binancecoinmarket.com/...
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Simplify 1 yıl
Netflix'in filmlerini korsan izleyip eleştiren yüzsüzler de burada mı ?
Açıklama: Netflix içeriklerini, üyelerin izlediklerine göre ekliyor. Yani "yaa ekledikler filmler hiç iyi değil" diyorsan azınlıktasın, kullanma. Çünkü çoğunluğa göre hareket edilir. Çoğunluk Breaking Bad, Narcos mu sevdi hemen çıkart El Chapo Ozark. Umarım anlaşılmıştır.
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eric13 1 yıl
Cloverfieldin icine etmistiler affedersiniz. Resmen B sinifi bir filme donusmustu onun icin pek umutlu degilim Netflixten
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drjacob 1 yıl
şuan alınabilir durumda mı ?
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Wertanyus 1 yıl
Netflixin her dizisi çok iyi değil fakat en son yayınlama hakkını satın aldığı Lacasa de papel çok güzel bir ispanyol dizisi mutlaka öneririm.
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Guest-B44075273 1 yıl Wertanyus
Wertanyus

Netflixin her dizisi çok iyi değil fakat en son yayınlama hakkını satın aldığı Lacasa de papel çok güzel bir ispanyol dizisi mutlaka öneririm.

katılıyorum 2. sezon bekliyoruz diyelim :)
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0quz28 1 yıl
netflix us izleyip netflix şuan netflix tr izleyen biri olarak söylüyorum netflix us gerçek netflixi temsil ediyor tr de pek dizi film içerik bulunmamasının sebebi hep telif hakları ama yavaş yavaş görüyorum netflix tr bu işi çözüyor daha çok içerik ekleniyor ve bazı dizilerin bölümleri anlık gelmeye başladı. Tr dışı konuşuyorum netflix us izleyen bir kişi kesinlikle çok ayrı sebebler olmadığı sürece netflixe laf atmaz diye düşünüyorum. film konusunda bende hem fikirim filmleri sıkıntılı ve son olarak netflix tr için daha fazla film eklenmeli en basitinden harry potter vs gibi filmler yok
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