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Venom filminin ilk fragmanı yayınlandı

Örümcek-Adam çizgi romanlarının en popüler karakterlerinden Venom, bu yıl bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Başrolünü Tom Hardy'nin üstlendiği filmin ilk fragmanı yayınlandı
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,7b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Başta Örümcek-Adam olmak üzere 900'den fazla Marvel karakterinin film ve televizyon haklarını elinde bulunduran Sony, kendi sinematik evrenini kurmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Marvel Studios ile birlikte hazırladığı Spider-Man: Homecoming ile yeni bir Örümcek-Adam film serisi başlatan Sony, bir yandan da Örümcek-Adam çizgi romanlarından tanıdığımız çeşitli karakterlerin filmlerini çekiyor.
Sony'nin Spider-verse olarak anılan sinematik evrenine öncülük edecek bu karakterlerin başında Venom geliyor. Çizgi roman dünyasındaki macerasına Örümcek-Adam'ın düşmanlarından biri olarak başlayıp, zamanla bir anti-kahraman haline gelen Eddie Brock'un hikayesini anlatacak Venom, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. 5 Ekim'de vizyona girecek Venom için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony, filmin ilk fragmanını yayınladı.
Yayınlanan bu ilk fragman filmin konusu hakkında pek bilgi vermiyor, ancak daha önce gelen açıklamalar sayesinde filmin Planet of the Symbiotes ve Venom: Lethal Protector çizgi roman serilerinden uyarlanacağı biliniyor. Eddie Brock'un dünya dışından gelen simbiyotik bir organizma tarafından ele geçirildiği bu hikayelerde, bir diğer popüler Örümcek-Adam karakteri olan Carnage da önemli bir rol oynuyor.
Senaryosunu Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (High Fidelity, Gone in 60 Seconds)'in kaleme aldığı Venom'ın yönetmenliğini Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad) üstleniyor. Eddie Brock'u ünlü oyuncu Tom Hardy'nin canlandıracağı filmin başrollerinde Hardy'e Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott ve Jenny Slate eşlik ediyor.
Ayrıca yeni Örümcek-Adam olan Tom Holland'ın da filmde kısaca görüneceği söyleniyor ancak Sony henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil.
 

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saimertug 1 yıl en beğenilen
Hayatımda gördüğüm en boş trailer olabilir. Hiçbir şey yoktu.
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SoreenBeatz 1 yıl
Venom, Örümcek Adam gibi filmler artık sarmıyor maalesef.
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1 Avatar
Jersey Devil 1 yıl
fragmandan anladigim venomu sadece son sahnelerde gorucez. eddy brock filmin basindan sonuna kadar maceradan maceraya kosar en son venoma donusur bi dovus sahnesi cekerler ve biter. eger oyle olursa dev hayal kirikligi olur.
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DH Misafiri 1 yıl
Arkadaş beni hiç ‘tease’ etmedi bu ne biçim teaser bari venomu bi kıyısından köşesinden görseydik... bomboş bi görüntü dizisi.
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` quaD. 1 yıl
Venom kotu ve siddetli bir karakter. Umarim oyle goruruz
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VulonViing 1 yıl
Şu filmden tek istediğim şey, bol bol kriz ve kan görmek.
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01myavuz 1 yıl
bu fake mi? youtube.com/...
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Kulak Misafiri 1 yıl 01myavuz
01myavuz
bu fake mi? youtube.com/...

Ağır fake. Farklı filmlerden toplamış toplamış dizmiş. Prometheus’tan, Resident Evil’dan ve bilmediğim bir kaç filmden almış.
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kraix 1 yıl
Artık film çıkana kadar habire trailer çıkarırlar birleştirip izleriz. Filme gitmeye gerek kalmaz.
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saimertug 1 yıl en beğenilen
Hayatımda gördüğüm en boş trailer olabilir. Hiçbir şey yoktu.
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ahmethi 1 yıl
Tom Hardy oynuyorsa izlenir !!!
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SoreenBeatz 1 yıl
Venom, Örümcek Adam gibi filmler artık sarmıyor maalesef.
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gageracer 1 yıl
Sony yazısını ve standart kullandıkları renk paletini 20 milyarıncı kez görünce filmden umudum gitti bile.
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