Venom filminin ilk fragmanı yayınlandı

Başta Örümcek-Adam olmak üzere 900'den fazla Marvel karakterinin film ve televizyon haklarını elinde bulunduran Sony, kendi sinematik evrenini kurmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Marvel Studios ile birlikte hazırladığı Spider-Man: Homecoming ile yeni bir Örümcek-Adam film serisi başlatan Sony, bir yandan da Örümcek-Adam çizgi romanlarından tanıdığımız çeşitli karakterlerin filmlerini çekiyor.

Sony'nin Spider-verse olarak anılan sinematik evrenine öncülük edecek bu karakterlerin başında Venom geliyor. Çizgi roman dünyasındaki macerasına Örümcek-Adam'ın düşmanlarından biri olarak başlayıp, zamanla bir anti-kahraman haline gelen Eddie Brock'un hikayesini anlatacak Venom, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. 5 Ekim'de vizyona girecek Venom için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony, filmin ilk fragmanını yayınladı.

Yayınlanan bu ilk fragman filmin konusu hakkında pek bilgi vermiyor, ancak daha önce gelen açıklamalar sayesinde filmin Planet of the Symbiotes ve Venom: Lethal Protector çizgi roman serilerinden uyarlanacağı biliniyor. Eddie Brock'un dünya dışından gelen simbiyotik bir organizma tarafından ele geçirildiği bu hikayelerde, bir diğer popüler Örümcek-Adam karakteri olan Carnage da önemli bir rol oynuyor.

Senaryosunu Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (High Fidelity, Gone in 60 Seconds)'in kaleme aldığı Venom'ın yönetmenliğini Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad) üstleniyor. Eddie Brock'u ünlü oyuncu Tom Hardy'nin canlandıracağı filmin başrollerinde Hardy'e Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott ve Jenny Slate eşlik ediyor.

Ayrıca yeni Örümcek-Adam olan Tom Holland'ın da filmde kısaca görüneceği söyleniyor ancak Sony henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil.