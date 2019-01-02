New Horizons, Ultima Thule’den ilk sinyalini yolladı

NASA, 2006 yılında fırlattığı uzay aracı New Horizons’ın Ultima Thule göktaşı yakın geçişini 01 Ocak’ta tamamlayarak bir tarih yazdığının belgelendiğini beyan etti. Görev ekibi, uzay aracının sağlam olduğuna dair gönderilen telemetri verisinin Türkiye saatiyle 18:31’de kendilerine ulaştığını ifade etti. Aslında yakın geçiş Türkiye saatiyle 08:33’te gerçekleşti, ancak verilerin toparlanması ve gönderilen sinyalin 6 saatte Dünyaya ulaşması sebebiyle ekibin açıklaması da doğal olarak gecikti.

Bilimsel verilerin ise 2 Ocak Çarşamba sabahı saat 05:00’te Dünyaya ulaşmış olması gerekiyor. Yani, yakın çekim bir resim görebilmemizin an meselesi olduğunu söyleyebiliriz.



Plüton’un kapı komşusu

İnsanlık tarihinin en uzak mesafedeki yakın geçişi olan görev, Güneşimizden yaklaşık 6,4 milyar kilometre uzaklıktaki gökcismini neredeyse Plüton’un kapı komşusu yapıyor. Cüce gezegenlerin oluşumları hakkında da bilgi sağlayabileceğini düşündüğümüz Ultima Thule’nin sırlarını ortaya çıkarmak uzun zaman alacak olsa da Güneş Sistemi ve Evren hakkında bize öğretebilecekleri karşısında bu sürenin kayıp olmayacağını bilmek hiç de zor değil.

https://twitter.com/JimBridenstine/status/1080126443177365504