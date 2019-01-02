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New Horizons, Ultima Thule’den ilk sinyalini yolladı

NASA'nın uzay aracı New Horizons, 13 yıllık maceranın ardından Ultima Thule göktaşına ulaştı ve 01 Ocak itibariyle planlı yakın geçişini tamamladı. Bu görev insanlık tarihinin en uzak yakın geçişi.
4 ay
5,3b
1
3
Uzay
Gökhan G.
Editör
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NASA, 2006 yılında fırlattığı uzay aracı New Horizons’ın Ultima Thule göktaşı yakın geçişini 01 Ocak’ta tamamlayarak bir tarih yazdığının belgelendiğini beyan etti. Görev ekibi, uzay aracının sağlam olduğuna dair gönderilen telemetri verisinin Türkiye saatiyle 18:31’de kendilerine ulaştığını ifade etti. Aslında yakın geçiş Türkiye saatiyle 08:33’te gerçekleşti, ancak verilerin toparlanması ve gönderilen sinyalin 6 saatte Dünyaya ulaşması sebebiyle ekibin açıklaması da doğal olarak gecikti.

Bilimsel verilerin ise 2 Ocak Çarşamba sabahı saat 05:00’te Dünyaya ulaşmış olması gerekiyor. Yani, yakın çekim bir resim görebilmemizin an meselesi olduğunu söyleyebiliriz.

Plüton’un kapı komşusu

İnsanlık tarihinin en uzak mesafedeki yakın geçişi olan görev, Güneşimizden yaklaşık 6,4 milyar kilometre uzaklıktaki gökcismini neredeyse Plüton’un kapı komşusu yapıyor. Cüce gezegenlerin oluşumları hakkında da bilgi sağlayabileceğini düşündüğümüz Ultima Thule’nin sırlarını ortaya çıkarmak uzun zaman alacak olsa da Güneş Sistemi ve Evren hakkında bize öğretebilecekleri karşısında bu sürenin kayıp olmayacağını bilmek hiç de zor değil.


https://twitter.com/JimBridenstine/status/1080126443177365504 Yorum Yaz
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burakdc 4 ay en beğenilen

"Önemli bir gelişme ama forumda pek dikkat çekmemiş."
Bir telefon haberi degil. Bundan kaynaklanıyor olmasın?
Telefonlarda ne varsa butun millet olarak telefondan baska bısey konusmaz olduk. Oncelerı garıpsesem de "Sana Telefon alacam" parodisinin konusu bızım ınsanımıza uyuyor.
"Önemli bir gelişme ama forumda pek dikkat çekmemiş."Bir telefon haberi degil. Bundan kaynaklanıyor olmasın?Telefonlarda ne varsa butun mill...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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d-503 4 ay
İlk renkli fotoğraf.Fotoğraf 1 Ocak 2019 tarihinde es güdümlü evrensel zamana göre saat 4.08 de ultima thule cismine 137,000 kilometre uzalıkta çekilmiş.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kaynak:http://pluto.jhuapl.edu/Galleries/Featured-Images/image.php?page=1&gallery_id=2&image_id=578
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DH Misafiri 4 ay
İnanılmaz bir şey evrenin büyüklüğünü düşündükçe insan ürperiyor... Bu haber popüler olmaz.sadece biz para verip veya para vermeyi hayal edebildiğimiz ürünleri veya cihazları popüler yaparız...
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burakdc 4 ay en beğenilen

"Önemli bir gelişme ama forumda pek dikkat çekmemiş."
Bir telefon haberi degil. Bundan kaynaklanıyor olmasın?
Telefonlarda ne varsa butun millet olarak telefondan baska bısey konusmaz olduk. Oncelerı garıpsesem de "Sana Telefon alacam" parodisinin konusu bızım ınsanımıza uyuyor.
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