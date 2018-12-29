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New Horizons, tarihi yakın geçişe hazır "Zaman kapsülünü ziyaret"

14 Temmuz 2015'te gerçekleştirdiği Plüton yakın geçişiyle tanıdığımız New Horizons, ikinci kez tarih yazmaya hazırlanıyor. Uzay aracı, bugüne kadarki en uzak yakın geçişi gerçekleştirecek.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın ünlü uzay aracı New Horizons, Kuiper Kuşağı'ndaki yeni görevi için artık tamamıyla hazır. Uzay aracı, Dünya'dan tam 6.6 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Ultima Thule isimli bir göktaşını ziyaret edecek. 1 Ocak 2019'da gerçekleşecek olan yakın geçiş, uzay araştırmaları tarihindeki en uzak keşif görevi olarak tarihe geçecek.

New Horizons ekibi Ultima Thule hakkında şu an için çok fazla bir bilgiye sahip değil. NASA'nın tahminlerine göre göktaşı yaklaşık 37 kilometre genişliğinde yani görece küçük denilenebilecek boyutlara sahip. Bunun dışında ise Ultima Thule'un şekli veya kimyasal yapısı gibi özellikleri gizemini korumaya devam ediyor.

Ultima Thule yakın geçişi hakkında konuşan New Horizons görevinin baş araştırmacısı Alan Stern,"Tam anlamıyla bir keşif görevine çıkıyoruz. Geçmişte üzerinde çalıştığımız herhangi bir objenin aksine Ultima Thule hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bir bilinmeze doğru uçtuğumuz söylenebilir." ifadelerini kullandı.

Ultima Thule'un 24 Aralık'ta 10 milyon kilometre uzaklıktan çekilen fotoğrafı:

Zaman kapsülü görevi görecek


Ultima Thule, Güneş'ten milyarlarca kilometre uzaklıkta, karanlık ve soğuk bir bölge olan Kuiper Kuşağı'nda yer alıyor. Buradaki cisimler Güneş Sistemi oluştuğundan bu yana donmuş bir halde bozulmadan duruyorlar. Dolayısıyla bilim insanları Ultima Thule ve benzeri cisimlerin bir zaman kapsülü görevi görebileceğini ve Güneş Sistemi'nin oluşum yıllarına ışık tutabileceğini düşünüyor.

Cuma günü bir basın konferansı sırasında konuşan Alan Stern,"Ultima Thule bizi dört buçuk milyar yıl geçmişe götürecek bir zaman kapsülü. Herhangi bir uzay görevinde ziyaret ettiğimiz en bozulmamış yer olacak. Ekip olarak duyduğumuz heyecanı kelimelerle ifade etmemiz gerçekten de mümkün değil." sözlerini kullandı.

New Horizons'un geçiş sırasında Ultima Thule'a 3500 kilometre kadar yaklaşması bekleniyor. Plüton yakın geçişindeki mesafe bu rakamın yaklaşık 4 katıydı. Uzay aracının yakın geçiş sırasında elde edeceği veriler NASA'lı bilim insanları tarafından aylarca süren araştırmalarla incelenecek ve gökcisminin sırları ortaya çıkarılmaya çalışılacak.

İletişim 12 saat sürüyor


Güneş Sistemi'nin en uzak köşeleri diyebileceğimiz bir konumda bulunan New Horizons'un Dünya'yla olan iletişimi de artık büyük bir gecikmeyle gerçekleşiyor. NASA'nın Dünya'dan gönderdiği bir radyo sinyali uzay aracına ışık hızında ancak 6 saatte ulaşabiliyor. New Horizons'dan gönderilen sinyalin Dünya'ya ulaşması da aynı şekilde 6 saat sürüyor.

Tarihi yakın geçiş 1 Ocak 2019'da Türkiye saatiyle 08.33'de gerçekleşecek. New Horizons şu sıralar saatte 51 bin kilometrelik bir hızla Ultima Thule'a yaklaşmaya devam ediyor. NASA'nın yakın geçiş sırasında gerçekleştireceği canlı yayını aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.


https://www.space.com/42855-new-horizons-ready-for-ultima-thule-flyby.html Yorum Yaz
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Allons-y 4 ay en beğenilen MustafaC53
Hocam uzay boşluğunda ilerlediği için gittiği hızın pek bir önemi yok parçalar üzerinde.
O hızla dünya atmosferine giriş yapsa saniyeler içinde parçalanırdı mesela.
Hocam uzay boşluğunda ilerlediği için gittiği hızın pek bir önemi yok parçalar üzerinde.O hızla dünya atmosferine giriş yapsa saniyeler içinde parçalanırdı ...
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kaazto28 4 ay
bir deli soru sorayım. diyelim ki araca bir komut gönderdin, araç başka bir yöne doğru gitmeye başladı sana hangi yöne gittiğine dair cevap 6 saatte geliyor. araç 6*50000= 300 000 km farklı bir yöne doğru gitti. tekrar düzeletene kadarda bi 300 000 km daha gidecek, neresinden tutsan araç sapık bir yolda gitmeye başlayacak. hele bir de bir yerdeki ufak bir göktaşı (elma büyüklüğünde) o hız da araca çarpsa... bundan sonrasını da sizler hayal edin.
:D
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teknokaptan 4 ay
uzayda o kadar hizli bir aracin icinde olsak hic fark edemeyiz hizimizi
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MustafaC53 4 ay
o kadar hızlı gitmeye rağmen üzerinden parçalar, metaller, vidalar, perçinler vs nasıl sağlam kalıyor hayret. Muazzam bir yapı. Uzay teknolojisi, kullanıcı teknolojisinden 100 sene ileride üretiliyor.
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Allons-y 4 ay MustafaC53
Hocam uzay boşluğunda ilerlediği için gittiği hızın pek bir önemi yok parçalar üzerinde.
O hızla dünya atmosferine giriş yapsa saniyeler içinde parçalanırdı mesela.
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Denorath 4 ay MustafaC53
Uzay boşluğunda herhangi bir atmosfer tabakası olmadığından sürtünme etkisi de sıfır oluyor. Bu durumda cisimlerin hızlarının yapıları üzerinde olumsuz bir etkisi olmuyor.
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mu5tafa 4 ay
13 yıldır kurşundan 10 kat hızlı (saniyede 14 km hız) gittiği halde ancak plütonu 1-2 yıl önce geçti alet. Akıl almaz bir genişlik.
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msavul4434 4 ay mu5tafa
Ve biz halen evrende atom'dan küçük dünyada böbürlenip birbirimizi öldürüyoruz garip.
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