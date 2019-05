New Horizons, tarihi yakın geçişe hazır "Zaman kapsülünü ziyaret"

Zaman kapsülü görevi görecek

İletişim 12 saat sürüyor

NASA'nın ünlü uzay aracı New Horizons, Kuiper Kuşağı'ndaki yeni görevi için artık tamamıyla hazır. Uzay aracı, Dünya'dan tambulunan Ultima Thule isimli bir göktaşını ziyaret edecek. 1 Ocak 2019'da gerçekleşecek olan yakın geçiş,olarak tarihe geçecek.New Horizons ekibi Ultima Thule hakkında şu an için çok fazla bir bilgiye sahip değil. NASA'nın tahminlerine göre göktaşı yaklaşıkgenişliğinde yani görece küçük denilenebilecek boyutlara sahip. Bunun dışında ise Ultima Thule'un şekli veya kimyasal yapısı gibi özellikleri gizemini korumaya devam ediyor.Ultima Thule yakın geçişi hakkında konuşan New Horizons görevinin baş araştırmacısı Alan Stern,"Geçmişte üzerinde çalıştığımız herhangi bir objenin aksine Ultima Thule hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bir bilinmeze doğru uçtuğumuz söylenebilir." ifadelerini kullandı.Ultima Thule'un 24 Aralık'taçekilen fotoğrafı:Ultima Thule, Güneş'ten milyarlarca kilometre uzaklıkta, karanlık ve soğuk bir bölge olan Kuiper Kuşağı'nda yer alıyor. Buradaki cisimler Güneş Sistemi oluştuğundan bu yanaduruyorlar. Dolayısıyla bilim insanları Ultima Thule ve benzeri cisimleringörebileceğini ve Güneş Sistemi'nin oluşum yıllarına ışık tutabileceğini düşünüyor.Cuma günü bir basın konferansı sırasında konuşan Alan Stern,"Ultima Thule bizibir zaman kapsülü. Herhangi bir uzay görevinde ziyaret ettiğimiz en bozulmamış yer olacak. Ekip olarak duyduğumuz heyecanı kelimelerle ifade etmemiz gerçekten de mümkün değil." sözlerini kullandı.New Horizons'un geçiş sırasında Ultima Thule'abekleniyor. Plüton yakın geçişindeki mesafe bu rakamın yaklaşık 4 katıydı. Uzay aracının yakın geçiş sırasında elde edeceği veriler NASA'lı bilim insanları tarafından aylarca süren araştırmalarla incelenecek ve gökcisminin sırları ortaya çıkarılmaya çalışılacak.Güneş Sistemi'nin en uzak köşeleri diyebileceğimiz bir konumda bulunan New Horizons'un Dünya'yla olan iletişimi de artık büyük bir gecikmeyle gerçekleşiyor. NASA'nın Dünya'dan gönderdiği bir radyo sinyali uzay aracınaancak 6 saatte ulaşabiliyor. New Horizons'dan gönderilen sinyalin Dünya'ya ulaşması da aynı şekilde 6 saat sürüyor.Tarihi yakın geçiş 1 Ocak 2019'da Türkiye saatiyle 08.33'de gerçekleşecek. New Horizons şu sıralarbir hızla Ultima Thule'a yaklaşmaya devam ediyor. NASA'nın yakın geçiş sırasında gerçekleştireceği canlı yayını aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.