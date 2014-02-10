Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

New York polisi Google Glass testlerine başladı

5 yıl
9b
1
6
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
New York polisi Google Glass testlerine başladı

Google'ın bu yıl kurumlara yönelik olarak dağıtıma başlamak istediği Google Glass akıllı gözlüğü, çok farklı bir alanda test edilmeye başlandı.

New York polisi birkaç çift Google Glass siparişi vererek, soruşturma aşamasında görevlilere ne derece yardımcı olabileceğini tespit etmek amacıyla denemelere başladı. Şimdilik sadece devriye görevinde kullanılan Google Glass ile video kaydı ve sesli komut ile raporlama yapılıyor. Böylece masa başındaki uzun yazışma zamanı en aza indirgenmiş oluyor.

New York polis departmanı 34 500 çalışanı ile Birleşik Devletler'in en büyük polis departmanı ve diğer departmanlar üzerindeki etkisi de aynı derecede büyük.

San Fransisco polisi de önleyici hizmetlerinde teknolojiden faydalanıyor. Galaxy S4 modelini acil ihbarlar için veritabanına erişmekte kullanan departman, ayrıca suçluların gerçek zamanlı robot resimlerini de cihazına indirebiliyor. 

http://www.phonearena.com/news/NYPD-testing-out-Google-Glass-for-police-work_id52281 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xaimwadi 5 yıl
Geleceği şimdiden görmek isteyenler bence bu gözlüğü almalılar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 5 yıl
Teknolojiyi kurumların, kendi açılarında yararlı olduğu düşüncesinde olup yarar sağlamaları güzel bir durum..
Bir aralar çıkamdan yasaklanacak şeklinde söylemler vardı Google Glass için..
Hatta araba sürerken takmanın cezası bile kesilmişti, bakalım durum bundan sonra ne olacak.. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ganja77 5 yıl
3 yıldır haberlerini görüyoruz daha cihaz piyasada yok
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Limon- 5 yıl ganja77
Tümör
3 yıldır haberlerini görüyoruz daha cihaz piyasada yok

+1
henüz daha New York polisinde,anca 2 yıl sonra filan alırız bunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
şu Google glass son zamanlardaki en bomba icat olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Adama şarjör boşaltıyorlar,bu videolarda çoğalır bu sayede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony Xperia Z2: Yeni nesil süper telefonun ilk detayları 5 yıl Mobilite: Sony Vaio nostaljisi, GM Discovery Elite, HTC M8, LG G Pro 2 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim