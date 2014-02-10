New York polisi Google Glass testlerine başladı





Google'ın bu yıl kurumlara yönelik olarak dağıtıma başlamak istediği Google Glass akıllı gözlüğü, çok farklı bir alanda test edilmeye başlandı.





New York polisi birkaç çift Google Glass siparişi vererek, soruşturma aşamasında görevlilere ne derece yardımcı olabileceğini tespit etmek amacıyla denemelere başladı. Şimdilik sadece devriye görevinde kullanılan Google Glass ile video kaydı ve sesli komut ile raporlama yapılıyor. Böylece masa başındaki uzun yazışma zamanı en aza indirgenmiş oluyor.





New York polis departmanı 34 500 çalışanı ile Birleşik Devletler'in en büyük polis departmanı ve diğer departmanlar üzerindeki etkisi de aynı derecede büyük.





San Fransisco polisi de önleyici hizmetlerinde teknolojiden faydalanıyor. Galaxy S4 modelini acil ihbarlar için veritabanına erişmekte kullanan departman, ayrıca suçluların gerçek zamanlı robot resimlerini de cihazına indirebiliyor.

http://www.phonearena.com/news/NYPD-testing-out-Google-Glass-for-police-work_id52281