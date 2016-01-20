New York sokaklarında 300Mbps yükleme hızları









Dünyanın pek çok ülkesinde, kullanıcılara açık alanda kablosuz internet hizmeti sunuluyor. Genelde operatör veya internet servis sağlayıcılar tarafından sunulan bu hizmetin yanında, devlet destekli önemli projeler de mevcut. New York şehri, bu açıdan çok önemli bir projeye imza atıyor.





Şehir yönetimi, mevcut telefon kulübelerini genişbant internet noktalarına çevirmeyi istiyor. LinkNYC adındaki projede, hali hazırda 200 kulübe denemeye açıldı. Temmuz ortalarında sayının 500'e çıkarılması planlanıyor. 2020 yılında ise toplam kulübe sayısı 4450 olacak.





Kulübelerde 802.11ac üzerinden yayın yapan kablosuz ekipmanlar mevcut. Kulübelere internet, fiber üzerinden çekilmiş. Yapılan ölçümlerde 280Mbps indirme, 317Mbps yükleme hızlarına erişiliyor. Kulübede ayrıca USB şarj portları, ücretsiz sesli görüşme imkanı ve şehrin ayrıntılarının incelenebileceği bir de tablet yer alıyor. Kulübedeki iki adet reklam panosu ise, gerekli finansmanı sağlıyor.









Proje, CityBridge adında bir firma tarafından yürütülüyor. Firma, yaklaşık 500 milyon dolar olan maliyeti, reklam gelirlerinin yarısına ortak olarak karşılayacak. Vatandaşın yüzde 27'sinin genişbant internet imkanı olmadığı şehirde, LinkNYC projesinin iyi br fırsat yaratacağı konuşuluyor.





Projenin en iyi tarafı, mevcut bir altyapıyı kullanmak. Bu sayede maliyetler de çok artmıyor. Aslında proje, tüm dünyaya örnek olabilecek seviyede. Ülkemizde de 80 bin civarında telefon kulübesi mevcut. Bu kulübelerin bazılarında yerleşik konsol üzerinden internet hizmeti sunuluyor. Bazılarında da TTNET WiFi noktaları var. Elbette New York şehrindeki gibi devasa bir ağ söz konusu değil.

http://www.phonearena.com/news/LinkNYCs-blazing-fast-Wi-Fi-kiosks-debut-for-beta-testing-with-download-speeds-as-fast-as-280Mbps_id77559