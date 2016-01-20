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New York sokaklarında 300Mbps yükleme hızları

Yolda yürürken 3G kotanız mı bitti? Yoksa acil şarja mı ihtiyacınız var? New York şehrinde sizin için yaklaşık 200 noktada, her türlü ihtiyacınıza yönelik hizmet sunuluyor.
3 yıl
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21
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın pek çok ülkesinde, kullanıcılara açık alanda kablosuz internet hizmeti sunuluyor. Genelde operatör veya internet servis sağlayıcılar tarafından sunulan bu hizmetin yanında, devlet destekli önemli projeler de mevcut. New York şehri, bu açıdan çok önemli bir projeye imza atıyor. 
New York sokaklarında 300Mbps yükleme hızları

Şehir yönetimi, mevcut telefon kulübelerini genişbant internet noktalarına çevirmeyi istiyor. LinkNYC adındaki projede, hali hazırda 200 kulübe denemeye açıldı. Temmuz ortalarında sayının 500'e çıkarılması planlanıyor. 2020 yılında ise toplam kulübe sayısı 4450 olacak.

Kulübelerde 802.11ac üzerinden yayın yapan kablosuz ekipmanlar mevcut. Kulübelere internet, fiber üzerinden çekilmiş. Yapılan ölçümlerde 280Mbps indirme, 317Mbps yükleme hızlarına erişiliyor. Kulübede ayrıca USB şarj portları, ücretsiz sesli görüşme imkanı ve şehrin ayrıntılarının incelenebileceği bir de tablet yer alıyor. Kulübedeki iki adet reklam panosu ise, gerekli finansmanı sağlıyor. 


Proje, CityBridge adında bir firma tarafından yürütülüyor. Firma, yaklaşık 500 milyon dolar olan maliyeti, reklam gelirlerinin yarısına ortak olarak karşılayacak. Vatandaşın yüzde 27'sinin genişbant internet imkanı olmadığı şehirde, LinkNYC projesinin iyi br fırsat yaratacağı konuşuluyor. 

Projenin en iyi tarafı, mevcut bir altyapıyı kullanmak. Bu sayede maliyetler de çok artmıyor. Aslında proje, tüm dünyaya örnek olabilecek seviyede. Ülkemizde de 80 bin civarında telefon kulübesi mevcut. Bu kulübelerin bazılarında yerleşik konsol üzerinden internet hizmeti sunuluyor. Bazılarında da TTNET WiFi noktaları var. Elbette New York şehrindeki gibi devasa bir ağ söz konusu değil. 

http://www.phonearena.com/news/LinkNYCs-blazing-fast-Wi-Fi-kiosks-debut-for-beta-testing-with-download-speeds-as-fast-as-280Mbps_id77559 Yorum Yaz
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stophart 3 yıl en beğenilen
Amore
Bizim ülkemizde bahsi konu tablet pcyi ortada bıraksalar kim önce çalacak diye kavga bile çıkar. Ancak yurtdışında medeni olarak nitelendirdiğimiz ülkelerde bu gibi uygulamalar var ve zarar verildiğini duymadım da görmedim de. Hatta Japonya da sokaklarda çikolata, tabildot, bira, meşrubat, prezervatif vs. gibi otomatik satış makineleri hiçbir güvenlik önlemi alınmadan tertemiz ve hasarsız olarak duruyor; tamamen eğitimle alakalı.
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Hocam o coca-colanın içinde adam mı var ney :) Belki böyle önlem alıyorlardır.
AmoreBizim ülkemizde bahsi konu tablet pcyi ortada bıraksalar kim önce çalacak diye kavga bile çıkar. Ancak yurtdışında medeni olarak nitelendi...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Dexter61 3 yıl
Turkiye'ye bunu getirseler içinde ki tableti falan çalarlar olmadı direk cihazı söküp götürürler yada ergenler bu tarz cihazların etrafına kamp falan kurar 7/24 bu cihazların yanında takılır. Konuya gelince güzide ülkemizin internet alt yapısının ne kadar berbat olduğuna bir kez daha sahit olalım. Yıl oldu 2016 elin gavuru sokakta 300mbit internet hizmeti veriyor biz 3mbit adil kullanım olan internete 50-60TL bayılıyoruz
Turkiye'ye bunu getirseler içinde ki tableti falan çalarlar olmadı direk cihazı söküp götürürler yada ergenler bu tarz cihazların etrafına kamp falan kurar 7/24...
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Amore 3 yıl
Bizim ülkemizde bahsi konu tablet pc'yi ortada bıraksalar kim önce çalacak diye kavga bile çıkar. Ancak yurtdışında medeni olarak nitelendirdiğimiz ülkelerde bu gibi uygulamalar var ve zarar verildiğini duymadım da görmedim de. Hatta Japonya da sokaklarda çikolata, tabildot, bira, meşrubat, prezervatif vs. gibi otomatik satış makineleri hiçbir güvenlik önlemi alınmadan tertemiz ve hasarsız olarak duruyor; tamamen eğitimle alakalı.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bizim ülkemizde bahsi konu tablet pc'yi ortada bıraksalar kim önce çalacak diye kavga bile çıkar. Ancak yurtdışında medeni olarak nitelendirdiğimiz ülkelerde b...
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djvietnam 3 yıl
Bizim ülkemizin firmalarida müşteriyi daha çok nasil yolariz derdindeler bunu bi assalar her sey cok güzel olacak
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UNF0RGIVEN 3 yıl
Yalnız upload hızı daha yüksekmiş dikkatimi çekti simetrik internet yani
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V4LKyR 3 yıl
Biz Türkler sıkıntılı bir milletiz, bunu kabul etmek lazım.
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kadirirdem 3 yıl
Böyle tabloları görünce kötü oluyorum...
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
dobrasam

şu haberleri görünce içim acıyor ttnet benden 16 mbit parası alıyor 60 tl bulunduğum semt in alt yapısı çok eski şu ana kadar max 4 mbit gördüm yıllardır bu böyle ne kadar mail attım ciddiye alıp ilgilenmediler bile


Sözleşmeniz bitince Uydunete geçmenizi tavsiye ederim adamlar sözleşmede vaat ettikleri hızı en son damlasına kadar sunuyor.

Kullandığım paket 25MBPS down, 2mbps up hızlarına sahip ve ölçümlerde 24.87mbps down, 1.97 up alıyorum
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dobrasam 3 yıl
şu haberleri görünce içim acıyor ttnet benden 16 mbit parası alıyor 60 tl bulunduğum semt in alt yapısı çok eski şu ana kadar max 4 mbit gördüm yıllardır bu böyle ne kadar mail attım ciddiye alıp ilgilenmediler bile
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
alemburda34

yalvarsak gelirler mi Türkiyeye ??Finansman sağlayan 2 reklamı merak ettim. Ciddi maliyet çünkü



Gelmeleri biraz zor
internet bizim ülkemiz dışında gayet ucuza sunulan bir servis, çok fazla giderleri olacağını sanmıyorum. Başta donanıma yatırım yapıp reklamlardan gelecek para ile yavaş yavaş kazanmaya başlarlar.
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alemburda34 3 yıl
yalvarsak gelirler mi Türkiye'ye ??
Finansman sağlayan 2 reklamı merak ettim. Ciddi maliyet çünkü
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hasan.sonus 3 yıl
"Projeyi, CityBridge adında bir firma tarafından yürütülüyor."
Bu nasıl devrik bir cümle böyle? Haberleri yazarken bu tarz şeylere dikkat edin lütfen
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0tyldrm0 3 yıl
Manisa'da da var.
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emre1393 3 yıl
Adamlar bizden 50 yıl ilerde
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new york, linknyc ve
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