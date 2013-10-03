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Nexus 5, MEMS kamera teknolojisi kullanan ilk akıllı telefon olabilir

5 yıl
976
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40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 5, MEMS kamera teknolojisi kullanan ilk akıllı telefon olabilir

Google'ın yeni nesil Nexus akıllı telefonu için meraklı bekleyiş devam ederken, bugüne kadar sayısız iddia ve görsel de internete sızdırıldı. 

Nexus 5 modelinin LG tarafından üretileceği ve G2 modelini sadece ekranı 5 inç olarak aynen temel alacağı iddiaların ortak noktası. Bazı otoriteler tarafından Android ekosisteminin en iyi kamerası olarak gösterilen G2'nin kamera modülü de Nexus 5'in en önemli kozlarından birisi olacak.

Ancak bazı log kayıtlarında Nexus 5 kamera modülünün 8MP çözünürlükte olacağı ve MEMS adında bir teknoloji barındıracağı göze çarpmaya başladı.

Digital Optics tarafından geliştirilen MEMS teknolojisi mevcut akıllı telefon kameralarına göre 7 kat daha hızlı odaklanıyor ve çok hızlı bir şekilde çoklu fotoğraflar çekebiliyor. Gece veya gündüz çekimlerinde bu avantaj korunabiliyor. Ayrıca nesne hızlı hareket etmiyorsa, Lytro benzeri, çekimden sonra odak yapabilmek de mümkün oluyor.

Nexus 5 modelinde kullanılacak kameranın arka aydınlatma özelliğinin - BSI olmadığı belirtilirken, f/2.4 diyafram aralığı ve 1/3.2 inçlik nispeten küçük bir sensör boyutu olacağı ifade ediliyor. 

Eğer Nexus 5 bir MEMS kameraya yer verirse, bu teknolojiyi kullanan ilk akıllı telefon olarak tarihe geçecek. İnternete sızan görsellerde kamera yuvasının biraz küçük olduğuna dikkat çekiliyordu. Bu bakımdan iddia biraz güçlü olabilir. Şimdilik kesin bilgiler için Android 4.4 lansmanını beklememiz gerekiyor. 

http://www.phonearena.com/news/Nexus-5-to-be-first-smartphone-with-MEMS-camera-fastest-on-a-phone-Lytro-like-functionality_id47900 Yorum Yaz
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depeche35 5 yıl en beğenilen
Arkadaşlar yıllardır okur ve incelerim. İOS nasıl iPhone 'un gururu ise
Android de NEXUS'un gururu... gerisi hep yalan. Varsın nexus'ların multimedyası biraz vasat olsun. Stabilite herşeyden önemlidir.
Xperia Z1 kamerası, Lumia 1020 kamerası iyi olsa ne olur... fiyatları çok abartılı olarak satışa sunuldu... inanın o kalite farkı çoook muazaam değil ki
Hiç değilse istikrarlı ve yıllarca son model bir telefonunuz olur.
Nexus4 yada Nexus5 candır... alternatifi de sadece iphone'dur.
Arkadaşlar yıllardır okur ve incelerim. İOS nasıl iPhone 'un gururu iseAndroid de NEXUS'un gururu... gerisi hep yalan. Varsın nexus'ların multimedyası biraz...
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ColorTR 5 yıl
HTC One'ımın ultrapixeli gibi olmasında...
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EKE58 5 yıl
Yeni bir telefon almam icap etti.Galaxy S3 ile Nexus 4 arasında kaldım.Senelerdir gerek donanımla gerekse yazılımla iç içe olduğumdan, bu işin matematiğini bildiğimden Nexus 4'ün her açıdan daha makbul olduğunu biliyordum.Peki ne aldım? Galaxy S3.Peki neden diyecekseniz, söylüyorum bu anasını sattığımın ülkesinde kimsenin bir boktan çaktığı yok.Alıyorsun satacak oluyorsun amblemine tükürdüğümün naylon Samsung peynir ekmek gibi gidiyor da o kaliteli aleti satmak için aylarca bekliyorsun el elde baş başta.Biraz edepsiz konuştum mazur görün.
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deneme1 5 yıl EKE58
EKE58

Yeni bir telefon almam icap etti.Galaxy S3 ile Nexus 4 arasında kaldım.Senelerdir gerek donanımla gerekse yazılımla iç içe olduğumdan, bu işin matematiğini bildiğimden Nexus 4'ün her açıdan daha makbul olduğunu biliyordum.Peki ne aldım? Galaxy S3.Peki neden diyecekseniz, söylüyorum bu anasını sattığımın ülkesinde kimsenin bir boktan çaktığı yok.Alıyorsun satacak oluyorsun amblemine tükürdüğümün naylon Samsung peynir ekmek gibi gidiyor da o kaliteli aleti satmak için aylarca bekliyorsun el elde baş başta.Biraz edepsiz konuştum mazur görün.

samsung da nexus üretti ama o hiç tutmadı , neden acaba?
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hollowman_ 5 yıl
depeche35
Arkadaşlar yıllardır okur ve incelerim. İOS nasıl iPhone un gururu iseAndroid de NEXUSun gururu... gerisi hep yalan. Varsın nexusların multimedyası biraz vasat olsun. Stabilite herşeyden önemlidir.Xperia Z1 kamerası, Lumia 1020 kamerası iyi olsa ne olur... fiyatları çok abartılı olarak satışa sunuldu... inanın o kalite farkı çoook muazaam değil kiHiç değilse istikrarlı ve yıllarca son model bir telefonunuz olur.Nexus4 yada Nexus5 candır... alternatifi de sadece iphonedur.

Nexus 4 ü uzun zamandan beri kullanıyorum. milletin s4 ü, xperia z si hata verip, çöküp, resetlenirken benim cihazın bir kere resetlendiğini, çöktüğünü batırlamıyorum. Androidin adını kötüye çıkaranda özellikle bu samsungun touch wiz denen hantal, basit, hatalarla dolu arayüzü.
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muhamnet 5 yıl hollowman_
n4 kullanıcısıyım ve aynı zamanda note 2 kullanıyorum... bugüne kadar note 2 de ne kasma, ne takılma, ne çökme, ne göçük yaşamadım. Yemin etmeyi sevmem ama edersem başım ağrımaz... Ben tW arayüzünü ilk kez note 2 de kullanmaya başladım. daha önce tw bir ürün kullanmamıştım. herkes sövüyor ama ben gayet mutlu mesut yaşıyorum. sorun bende olabilir mi acaba?
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Hic bir nexus o zamanki iyi modelden fazla satmamistir, en son lg nexus ve s3 tede gorduk bu durumu
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mcebi001 5 yıl
Ben birçok anlamda nexus 5 in g2 den geri olacagını düşünüyorum tıpkı nexus 4 ün optimus g den geri oldugu gibi...
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TearsForFears 5 yıl
Lg kendi ayagina sikacak.Lg g2 de arttirilabilir hafiza , cikarilabilir batarya yok.Nexus 5'te kismasi gereken ozellikleri g2 de kisti.Ya daha baska ozelliklerden kisacak ya da nexus 5 , g2 yi oldurecek.Lg g2 alacagim lakin nexus 5 ciktiginda da pisman olmak istemiyorum

Cunku bilen bilir nexus telefonlar uzun sure ve hizli guncelleme alirlar.Cunku Google'ın telefonudur saf androiddir.Ozellestirilmis arayuz yoktur bu sayede daha hizli çalışır. Sonuc olarak lg g2 den kotu nexus 5 cikmazsa bir daha lg telefon almam diye dusunuyorum.
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dreamblue35 5 yıl
muhamnet
Tebessüm ile yazıyorum lütfen samimi bir yazı olarak algılayın.
1. Nexus iyidir, candır. 2. Multimedia ile ilgili çok derdin devası store da. 3. Batarya fikriniz doğru ama lg g2 nin de bataryası çıkmıyor gördüğüm kadarıyla. 4. G2 nin çok eksiği var. Peki neye göre? Note 2 ye göre...

32 gb lık modelini aldıktan sonra bir eksiği kalmaz; şöyle düşünenler olucak "hafıza kartı girişi olmasını isterdim" bu durum benim düşünceme göre de bir handikap ama, verilerinizi zaten bluetooth veya wifi üzerinden paylaşacaksınız bu durumdan memnun olmayan insanlar olacak kimler eski bilgisayarında bluetooth olmayan kişiler + batarya ıphone da da çıkmıyor ama ıphone kullanan her yıl yeni ıphone lara paraları güzel güzel sayıyor ıphone kullanmak sanki bir ayrıcalıkmış gibi memnuniyetsiz hiç bir insan yok ve de yeni aldığınız teknoloji doyumsuz insanlar sayesinde 2 yılını zor dolduruyor: LG nin bataryasın çıkmaması problem değil bence 2 yıl rahatça işini görür belki 3 yıl
serhat_ps3
G2 harbiden aşmış bir telefon onu aşmak zor olacak.

G2 yi aşan telefonu fiyat odaklı düşünürsek yine LG yapar yoksa diğer firmaların fiyat politikasını zaten az çok takip ediyordur ben de dahil olmak üzre forum sakinleri
şahsi görüşüm 32 gb lık versyon benim ihtiyaçlarımı karşılar ama o parayı o telefona vermem biraz zor; 1400 tl bana göre çok bile ve ancak ülkemizde en fazla o seviyeye iner tabi nexus 5 çıkınca
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serhat_ps3 5 yıl
G2 harbiden aşmış bir telefon onu aşmak zor olacak.
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muhamnet 5 yıl
Tebessüm ile yazıyorum lütfen samimi bir yazı olarak algılayın.


1. Nexus iyidir, candır.
2. Multimedia ile ilgili çok derdin devası store da.
3. Batarya fikriniz doğru ama lg g2 nin de bataryası çıkmıyor gördüğüm kadarıyla.
4. G2 nin çok eksiği var. Peki neye göre? Note 2 ye göre...
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Obsidian 5 yıl
Ben mat telefon seviyorum. G2 istediği kadar iyi olsun, o parlak plastiği midem kaldırmıyor. iPhone 5S, Nexus 5 ve HTC One güzel mat telefonlara örnekler.
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darkaura 5 yıl muhamnet
muhamnet

Tebessüm ile yazıyorum lütfen samimi bir yazı olarak algılayın.


1. Nexus iyidir, candır.
2. Multimedia ile ilgili çok derdin devası store da.
3. Batarya fikriniz doğru ama lg g2 nin de bataryası çıkmıyor gördüğüm kadarıyla.
4. G2 nin çok eksiği var. Peki neye göre? Note 2 ye göre...


1. katilabilirim. uzun sure nexus kullandim. guncelleme konusunda benzeri android cihaz yok. her versiyonuda yeni orjinal bir seyle gelir.

2. nexuslarin hemen hepsinde kullaninan multimedia donanimlari cok vasat. bunu storela nasil cozebilirsiniz cok merak ediyorum.

3. ama lg g2 de 3000mah batarya var. en yogun kullanimda bile gunu rahat cikariyor. cok yogun kullanan biriyim. ben gunu cikariyorsam herkez cikarir. ama 2300mah ve degistirilemeyen batarya olursa yogun kullanan birini surekli yari yolda birakacaktir. uzun yolda bataryanin bitmesi kadar sinir bozan cok az sey var. bu yuzden eski telefonumda yanimda iki yedek batarya tasirdim. ama surekli batarya degisimide telefonu ve bataryalari cok yipratiyor, bir sure sonra pespese sorunlar cikmaya basliyor, telefon ufak sarsinti yiyince kapaniyor falan.

4. g2 in sayisiz fazlasi var. ekran, ses cikisi, kamera performansi, islemcisi hepsi harika. gorebildigim tek eksigi micro sd slotunun olmayisi. sabit bataryayi eksik olarak gormuyorum cunku batarya kapasitesini artirmak icin yapilmis bir tercih. g2 nin kore versiyonunuun mesela kapakli degistirilebilir bataryasi var ama 2600mah. cunku sabit batarya olmayinca devre sekline gore batarya uretip tam oturtamiyorsunuz. alan verimli kullanilamiyor. donanim disinda g2 uzerindeki androidde beklemedigim seviyede stabil cikti ve canli grafikler disinda nexusda olmayan pek cok guzel ozellikle geliyor. en basitinden nexusda usb otg kullanmaniz icin yazilim kurmaniz gerekiyor ve cok stabil calismiyor. usb bellekden film kopyalarken bir anda unmount oluyor. g2 oyle degil. bellek takilir takilmaz kendisi taniyip windows gibi program menusunu aciyor, sorunsuz kopmadan calisiyor. g2 nin androidi ile nexusun androidi karsilastirirsa, nexus daha cok linux felsefesinde. ana cekirdek yazilimlara odaklanmis, arayuzde kullanisliga, kolayliga ve gorsellige cok onem vermiyor. kullanimi kolaylastircak detaylara fazla odaklanmiyor. anlasilan google isin bu kismini uretici firmalara birakmis.
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serter33 5 yıl
Google ın bunu yapabilecek durumu da gücü de var.Böylelikle sektöre yenilikçi ve farklı bakış açısı getirmiş olur.Zaten nexusların bir amacıda bu olmalı.Yoksa bütün telefonlar s800 ile full HD 2 gb ram ile geliyor.Artık düşük kar marjı ile satılsın,android ekosistemi büyüsün diye Nexus çıkarmak yerine, insanların merakla takip ettiği mobil hareketliliği canlı tutmak isteyeceklerdir.Artan sosyal paylaşımların da etkisini düşünürsek kamera bazında bu tarz yeniliklerin daha da hız kazanacağı aşikar.
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ColorTR 5 yıl
HTC One'ımın ultrapixeli gibi olmasında...
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..scream.. 5 yıl
özellikleri ne olursa olsun nexus 5 in fazla satılacağını sanmıyorum...
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unflattering 5 yıl
Bekleyip göreceğiz bakalım
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