Nexus 5, MEMS kamera teknolojisi kullanan ilk akıllı telefon olabilir





Google'ın yeni nesil Nexus akıllı telefonu için meraklı bekleyiş devam ederken, bugüne kadar sayısız iddia ve görsel de internete sızdırıldı.





Nexus 5 modelinin LG tarafından üretileceği ve G2 modelini sadece ekranı 5 inç olarak aynen temel alacağı iddiaların ortak noktası. Bazı otoriteler tarafından Android ekosisteminin en iyi kamerası olarak gösterilen G2'nin kamera modülü de Nexus 5'in en önemli kozlarından birisi olacak.





Ancak bazı log kayıtlarında Nexus 5 kamera modülünün 8MP çözünürlükte olacağı ve MEMS adında bir teknoloji barındıracağı göze çarpmaya başladı.





Digital Optics tarafından geliştirilen MEMS teknolojisi mevcut akıllı telefon kameralarına göre 7 kat daha hızlı odaklanıyor ve çok hızlı bir şekilde çoklu fotoğraflar çekebiliyor. Gece veya gündüz çekimlerinde bu avantaj korunabiliyor. Ayrıca nesne hızlı hareket etmiyorsa, Lytro benzeri, çekimden sonra odak yapabilmek de mümkün oluyor.





Nexus 5 modelinde kullanılacak kameranın arka aydınlatma özelliğinin - BSI olmadığı belirtilirken, f/2.4 diyafram aralığı ve 1/3.2 inçlik nispeten küçük bir sensör boyutu olacağı ifade ediliyor.





Eğer Nexus 5 bir MEMS kameraya yer verirse, bu teknolojiyi kullanan ilk akıllı telefon olarak tarihe geçecek. İnternete sızan görsellerde kamera yuvasının biraz küçük olduğuna dikkat çekiliyordu. Bu bakımdan iddia biraz güçlü olabilir. Şimdilik kesin bilgiler için Android 4.4 lansmanını beklememiz gerekiyor.

http://www.phonearena.com/news/Nexus-5-to-be-first-smartphone-with-MEMS-camera-fastest-on-a-phone-Lytro-like-functionality_id47900