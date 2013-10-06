Nexus 5 bakım kılavuzu internete sızdırıldı





Bu ay içerisinde teknoloji dünyasına sunulması beklenen Nexus 5 akıllı telefonuna ait bu kez de bir bakım kılavuzu internete sızdırıldı. Kılavuzda modelin donanım özellikleri ayrıntılı olarak görülebiliyor.





218 sayfalık bakım kılavuzunda modelin bir de tasarım çizimi bulunuyor. Bu çizim şimdiye kadar internete sızan görselleri teyit eder nitelikte. Arka kısımda sol üst tarafta kamera yer alırken, Nexus yazısı arka orta kısımda bulunuyor.





Modelin özellikleri de duyduklarımızdan farklı değil. 4.95 inçlik Full HD IPS ekran, 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 2300mAh batarya, 8MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, NFC, LTE desteği şeklinde özellikleri yer alıyor.





Ancak LG G2 modelinin baz alındığı düşünüldüğünde bazı özelliklerin kırpıldığı görülüyor. Ekran 4.95 inçe indirgenmişken, bataryanın da 2300mAh gücüne düşürüldüğünü görüyoruz. Ayrıca arka kamera da 8MP çözünürlükte. Daha önce 13MP çözünürlükte hatta MEMS adında hızlı odaklanmayı sağlayan bir teknoloji barındıracağı gündeme gelmişti.





Kılavuzda modelin çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak iddialar 15 Ekim veya 31 Ekim olarak iki farklı tarihe işaret ediyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-Nexus-5-service-manual-leaks-bringing-a-treasure-trove-of-information-including-specs_id48011