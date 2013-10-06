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Nexus 5 bakım kılavuzu internete sızdırıldı

5 yıl
1,9b
1
89
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 5 bakım kılavuzu internete sızdırıldı

Bu ay içerisinde teknoloji dünyasına sunulması beklenen Nexus 5 akıllı telefonuna ait bu kez de bir bakım kılavuzu internete sızdırıldı. Kılavuzda modelin donanım özellikleri ayrıntılı olarak görülebiliyor.

218 sayfalık bakım kılavuzunda modelin bir de tasarım çizimi bulunuyor. Bu çizim şimdiye kadar internete sızan görselleri teyit eder nitelikte. Arka kısımda sol üst tarafta kamera yer alırken, Nexus yazısı arka orta kısımda bulunuyor.

Modelin özellikleri de duyduklarımızdan farklı değil. 4.95 inçlik Full HD IPS ekran, 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 2300mAh batarya, 8MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, NFC, LTE desteği şeklinde özellikleri yer alıyor.

Ancak LG G2 modelinin baz alındığı düşünüldüğünde bazı özelliklerin kırpıldığı görülüyor. Ekran 4.95 inçe indirgenmişken, bataryanın da 2300mAh gücüne düşürüldüğünü görüyoruz. Ayrıca arka kamera da 8MP çözünürlükte. Daha önce 13MP çözünürlükte hatta MEMS adında hızlı odaklanmayı sağlayan bir teknoloji barındıracağı gündeme gelmişti. 

Kılavuzda modelin çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak iddialar 15 Ekim veya 31 Ekim olarak iki farklı tarihe işaret ediyor. 

http://www.phonearena.com/news/LG-Nexus-5-service-manual-leaks-bringing-a-treasure-trove-of-information-including-specs_id48011 Yorum Yaz
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babıesrar82 5 yıl en beğenilen
Evet çok hızlı yazılım desteği var ama g2den bu kadar kırpılırsa g2nin fiyatını düşündüğümde nexus 5 doğru tercih değil gibi. Hele 2300lük batarya hayal kırırklığı
Evet çok hızlı yazılım desteği var ama g2den bu kadar kırpılırsa g2nin fiyatını düşündüğümde nexus 5 doğru tercih değil gibi. Hele 2300lük batarya hayal kırırkl...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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magicool 5 yıl
batarya cihazı öldürmüş,2100 mahlık nexus 4 ü bu pil problemi yüzünden sattım,sanırım nexus 5 dede aynı problem olacak,diğer kırpmalar önemli değil fakat pil tam anlamıyla ölümcül bir hata olur 2600 mah ın altına inmemeleri gerekir ki bu bile tam anlamıyla tatmin edici olamyacakken 2300 mah bu güzelim telefonun bacagına değil direk kafasına sıkmak olacak
batarya cihazı öldürmüş,2100 mahlık nexus 4 ü bu pil problemi yüzünden sattım,sanırım nexus 5 dede aynı problem olacak,diğer kırpmalar önemli değil fakat pil t...
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baycihan 5 yıl
eğer bataryası lg g2 gibi 3000 mah olsaydı direk tek alacağım telefon bu olurdu ama şuan için lg g2 daha iyi bence.
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1 Avatar
TEOG Master 5 yıl
çirkin
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chatin_62 5 yıl
Bazı arkadaşlar, S800'ün KitKat ile çok üstün bir güç yönetimi olacağı iddiasıyla 2300mah pili yeterli görüyorlar. Peki aynı işlemcili ve muhtemelen KitKat güncellemesi de alacak olan 3000mah pile sahip cihazlarda bu güç yönetimi yapılmayacak diye mi düşünüyorlar? O zaman bunlar Nexus5'ten çok daha uzun süre dayanmayacak mı?
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Jens Lehmann 5 yıl
2300 mAh
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DH Misafiri 5 yıl
Cocuklar s800 ve ddr3 ramlar cok daha fazla enerji verimliligi sagliyor ozellikle s800 ureticinin iddaasi bu yonde, bu durumda pili fazla tartismayalim.
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TORKIR1 5 yıl
Nexus4 almaya karar vermiştim ancak Nexus5 in bu kadar yakın olduğunu görünce biraz erteledim. Nexus5 çıksın ona göre bi karar vereceğim. Aslında Nexus4 te arka kapak çok güzeldi ama Nexus5 te sadece ve şık. Göze batacak kadar kötü değil bence... Zaten kılıfla beraber kullanılacağından çok önemli değil. Biran önce çıksın ya

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Rainbow6 5 yıl
alttaki sabit butonlardan dolayi 4.95 diyor olabilir .. sadece batarya degil nexus serilerinde tablet, telefonlarda mlc gibi balanti opsiyonlarinida kirpmasi kullanicilarin elini kolunu bagliyor resmen
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Return of the jedi 5 yıl
Uzun zamandır bekliyordum hayal kırıklığı oldu. Belki son bir sürpriz olur da bataryayı değişirler.
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Jacobıan 5 yıl
3000mah pil olursa canavar olur
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gfbekir 5 yıl
Sızdırıldı nedir ya? Kim sızdırıyor bu kadar şeyi?
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Deniz Ali 5 yıl gfbekir
gfbekir

Sızdırıldı nedir ya? Kim sızdırıyor bu kadar şeyi?


LG G2'nin önü kesilmesin diye geç çıkarıyor ama unutulmasını da istemiyor belli ki.
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Vahşi Hindi Süprizi 5 yıl
Yakında koli koli telefonda sızar
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DH Misafiri 5 yıl
Evet telefonların tasarımı da tasarımcılar tarafından yapılır ve emin olun aynı özelikler alt ve üst boşluklar eşit oolarak yapilabilirdi ve bu daha çok hoşunuza giderdi. mesela xperia z1'de bu simetri var ama onda da çerçeveler fazla geniş. ayrıca şunu bilelim ki her iyi tasarım bir sanat eseri gibidir. her sanat eseri de ayrıca özel bir tasarımdır. saygılar
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Memko35 5 yıl
2300 batarya ile 9mm kalınlıkta çıksın tam fiyasko olur cihaz
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darkaura 5 yıl
Nexus kullanici olarak nexus 5 in 2300mah oldugunu ogrenince g2 aldim. pisman degilim. G2 deki android beklemedigim sekilde stabil cikti. Nexusda olamayan pek cok ekstra ozellikde cabasi. Bir tek guncellemeler sorun olacak. Lg gecmisden ders alip yazilimini cok gelistirmis. Guncellemelerdede ayni dersi almis oldugunu umuyorum. Baska hic bir ozelligi degismeden nexus sadece 3000mah olsun, tercigim nexus olurdu ayri.
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muhamnet 5 yıl
Yahu nexus üreten hiçbir firma amiral gemisinden daha iyi bir telefon uretmemek üzere google ile anlasiyor. Hâlâ konuşacak mıyız bu konuyu? Kirpilacak arkadaş.
Hem güncellemeyi aninda alacak hemde en mükemmel donanım ile üretilecek. .. o zaman lg, samsung, htc, Asus ne satacak? Ha bundan sonra belki Motorola ile bu mümkün olur. Belki nexus programı öldürülür ce moto x veya isim beklentisi Xphone olan urun ile devam edilir... ama Nexus u üreten firma en en iyi ürünü üretmez ve bunu istemezde...
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