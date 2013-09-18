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Nexus 5 modeline ait olduğu iddia edilen başlangıç ekranı görseli internete sızdı

5 yıl
1,2b
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36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 5 modeline ait olduğu iddia edilen başlangıç ekranı görseli internete sızdı
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Bugünlerde Android ekosistemi tarafında en çok konuşulan model şüphesiz Android 4.4 KitKat sürümü ve Nexus 5 akıllı telefonu. Henüz resmi bir bilgi olmayan bu ikilinin Ekim ayında piyasada boy göstermesi beklenirken, sızıntılar gelmeye de devam ediyor.

Son olarak modelin arka profili ve açılış ekranından bir enstantane internette paylaşıldı. Modelin arka profili daha önce Android 4.4 KitKat sürümünün kısa tanıtım videosunda fark edilen prototip cihaz ile benzeşiyor. Bu bakımdan Nexus 5'in arka kısmının bundan pek farklı olmayacağı düşünülüyor. 

Nexus yazının altında LG logosu dikkat çekerken, kamera sensörünün nispeten küçük olduğu görülüyor. Bu da kamera konusunda bir süprizin yaşanabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Cihazın tasarımı Nexus 7 2013 modelini andırıyor. Bildirim ışığı ise bu kez yukarıya konumlandırılmış.

Bir barda şarj edildiği belirtilen Nexus 5 prototipi çok kısa bir süre için videoya da alınmış. Videoda yeni bir açılış animasyonu da görülüyor. 

Nexus 5 modelinin LG G2 amiral gemisini temel alması bekleniyor. Snapdragon 800, 2GB RAM gibi özellikler bu kapsamda yer alacakken, ekran boyutunun 5 inç olduğu hesap edilmiş. Çözünürlük ise şimdilik meçhul. Ayrıca kamera çözünürlüğü de net olarak bilinmiyor.
Nexus 5 modeline ait olduğu iddia edilen başlangıç ekranı görseli internete sızdı
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http://www.androidheadlines.com/2013/09/lg-nexus-5-leaks-android-4-4-kitkat-startup-screen-whos-excited-now.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
ScR3Am05 5 yıl
Cihazın arkası nexus 7'nin aynısı olacağına eminim ve inşallah öylede olur. Arkada ki suitimsi yapı telefonun ele çok güzel oturmasına ve emin olun daha hızlı ekranda işlem yapma oyun oynayabilme gibi şeyler sağlıyor. Bir insan telefonu ne kadar iyi tutar ve eline güven hissi verirse o kadar hızlı kullanılır ve hoş görülür. Dikkatimi çeken şey ise Üst barın değişikliğe uğradığı. Şebeke çekim ve saat bölümüne bakıldığında mavi renk yerine beyaz renk görülüyor. Zaten tasarımsal olarak bir çok özellik ya da görünüm değişikliğine gidilmeyeceği belli sonuçta ara sürüm gibi birşey yeni bir üst versiyona geçilmedi ufak bir iki göz önünde bulunan şeyler değişmiştir olabildiği kanısındayım.
Son söz olarak şunu diyebilirim ki bir insan hız & performans arıyorsa nexus tipi kötü olsada alınır. Ben adete uyuşturucu bağımlısı gibi nexus bağımlısı oldum :)
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raif efendi 5 yıl
Vay canını yediğim. Bi sonraki telefonum belli oldu beyler
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donanımcı123 5 yıl
Anaaa android mi o , adamlar androidi bulmuş, kitkat 9 kat saçma saçma isimler takıyorlar bildiğin anam babam usulü androd işte

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DH Misafiri 5 yıl
Nexus 4teki parıltılı arka kapak sayesinde o telefona aşık olmuştum.
Ve Nexus5 te yine bu şekilde gelir diye düşünmüştüm.
Hayal kırıklığı oldu doğrusu en azından tasarım konusunda itici bir görüntüsü var bence arkadan kaba duruyor yani ben bu görüşteyim.
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Master_Evil 5 yıl
berbat, inş fake haberdir
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okan_cehapelioglu 5 yıl
inşallah cihaz bu değildir tasarım facia
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DemirAtlı 5 yıl
pil, artırılabilir depolama alanı en az 2gb hafıza, kitkatın geliştirilmiş optimize güç özellikleri falan olursa dikkate değer birşey olur
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ByAliTR 5 yıl
ben bu telefonum nexus 5 oldugunu dusunmuyorum. bir kere elinde nexus 5 olan bir insan, daha ayrintili ve cozunurlugu yuksek resimler ceker. bu ne boyle, hicbir sey anlasilmiyor..
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Be All My Sins Remembered 5 yıl ByAliTR
ByAliTR
ben bu telefonum nexus 5 oldugunu dusunmuyorum. bir kere elinde nexus 5 olan bir insan, daha ayrintili ve cozunurlugu yuksek resimler ceker. bu ne boyle, hicbir sey anlasilmiyor..

Zaten fabrikaya prof. kameralarla giriş yapılıyordu. Yasak hocam, kamerası olan her şey yasak.
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Utku 5 yıl
Bu android isletim sistemi, mobil telefon sektorunu adeta dev bir copluge cevirdi.
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seven44 5 yıl
kedidir o kedi
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Archspire 5 yıl
Oh an unseen phone!Let me get my worst camera and then picture it
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BekleGeliyorum 5 yıl
Tasarım rezalet.
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crazywinner3 5 yıl
illision rom'un başlangıç ekranı değil mi o ?
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