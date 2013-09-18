Nexus 5 modeline ait olduğu iddia edilen başlangıç ekranı görseli internete sızdı













Bugünlerde Android ekosistemi tarafında en çok konuşulan model şüphesiz Android 4.4 KitKat sürümü ve Nexus 5 akıllı telefonu. Henüz resmi bir bilgi olmayan bu ikilinin Ekim ayında piyasada boy göstermesi beklenirken, sızıntılar gelmeye de devam ediyor.





Son olarak modelin arka profili ve açılış ekranından bir enstantane internette paylaşıldı. Modelin arka profili daha önce Android 4.4 KitKat sürümünün kısa tanıtım videosunda fark edilen prototip cihaz ile benzeşiyor. Bu bakımdan Nexus 5'in arka kısmının bundan pek farklı olmayacağı düşünülüyor.





Nexus yazının altında LG logosu dikkat çekerken, kamera sensörünün nispeten küçük olduğu görülüyor. Bu da kamera konusunda bir süprizin yaşanabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Cihazın tasarımı Nexus 7 2013 modelini andırıyor. Bildirim ışığı ise bu kez yukarıya konumlandırılmış.





Bir barda şarj edildiği belirtilen Nexus 5 prototipi çok kısa bir süre için videoya da alınmış. Videoda yeni bir açılış animasyonu da görülüyor.





Nexus 5 modelinin LG G2 amiral gemisini temel alması bekleniyor. Snapdragon 800, 2GB RAM gibi özellikler bu kapsamda yer alacakken, ekran boyutunun 5 inç olduğu hesap edilmiş. Çözünürlük ise şimdilik meçhul. Ayrıca kamera çözünürlüğü de net olarak bilinmiyor.





http://www.androidheadlines.com/2013/09/lg-nexus-5-leaks-android-4-4-kitkat-startup-screen-whos-excited-now.html