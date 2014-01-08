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Nexus 5 ülkemizde satışa sunuluyor

5 yıl
10,4b
1
72
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 5 ülkemizde satışa sunuluyor

Google'ın Nexus programı kapsamında Ekim sonunda tanıtıtğı akıllı telefonu Nexus 5, ülkemiz pazarına da giriş yapmak üzere. Model Turkcell ve Teknosa sanal mağazaları üzerinden ön sipariş almaya başladı.  

1399TL perakende satış fiyatı belirlenen model Turkcell tarafından 13 Ocak tarihinde, Teknosa tarafından ise 20 Ocak tarihinde sevkiyata başlayacak. Her iki mağazada da ön siparişe özel 100TL hediye çeki veriliyor.

Geçen yıl Nexus 4 modelinde stok sıkıntısı yaşanmış ve ülkemize ulaşması biraz gecikmişti. LG bu kez herhangi bir probleme mahal vermedi ve dünya çapında Nexus 5 stok sıkıntısı pek yaşanmadı.

Nexus 5 modelinde hatırlanacağı üzere 4.95 inçlik Full HD IPS+ ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 16GB depolama kapasitesi, 2300mAh batarya, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 8MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera gibi özellikler bulunuyordu. 

http://www.teknosa.com/urunler/125071186/lg-nexus-5-16-gb-beyaz-akilli-telefon Yorum Yaz
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-mehmet- 5 yıl en beğenilen
hemen hemen aynı fiyata lg g2 bulmak mümkün iken nexsus 5 almak mantıksız geliyor bana.
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shunter 5 yıl
Nasil tesrif edebildiler hic geregi yoktu bu kadar sureden sonra
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DH Misafiri 5 yıl
yurtdışında yaşıyanlar telefonu kullanmaktan bıktılar bize daha yeni geliyor..
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antonidas 5 yıl
fiyat çok.
900 veya 1000 olması lazım.
algısı vergisi çok kazık yiyoruz çok.
mesela blackberry z10 abd'de kontrat ile 0 dolar.
Eski iphone'larda öyle.
bugün abd'ye gitsen çok uygun fiyata iphone 5 bulursun.
bizim ülkede telefon mı alıyorsun, dolandırılıyor musun belli değil...
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EvoRoncatto 5 yıl antonidas
antonidas

fiyat çok.
900 veya 1000 olması lazım.
algısı vergisi çok kazık yiyoruz çok.
mesela blackberry z10 abd'de kontrat ile 0 dolar.
Eski iphone'larda öyle.
bugün abd'ye gitsen çok uygun fiyata iphone 5 bulursun.
bizim ülkede telefon mı alıyorsun, dolandırılıyor musun belli değil...

Hocam artık bizim ülkemizde bu kadar daha fazla satılıyor olayını bırakmak lazım malesef her cihaz çıktığında kazıklanıyoruz .. Bunun yanında rakiplerine göre uygunluğuna bakmak lazım. Yoksa amerikalıda Appledan , Samsungtan kazık yiyor onlarında dolar kurundaki fiyatları Nexus kadar olması gerekirken 300 dolar daha fazla yani Nexusların Googledan kaynaklı yurtdışı fiyatı olağanın çok altında. Sonuç olarak bu telefonun rakiplerine göre , Z1 e - Note 3 e göre ciddi fiyat avantajı var"bizim" ülkemiz için en azından. 900-1000 TL ancak yeni bir Nexustan sonra olur
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DH Misafiri 5 yıl
3 aydır nexus 5 kullanıyorum telefon daha hiç kapanmadı sürekli kullanımda dahi günü çıkarıyo. Ayrıca 1 kere bile kasma donma takılma yaşamadım. Tabi telefonu aldığımda çok şaşırdım telefonda mesajlar diye bişey yok marketten uygulama kurmak gerekiyo, aynı şekilde flaş müzik çalar. Bu telefon sizi uğraştırır ama bir android geliştirici olarak en önemli şey güncellemedir. ayrıca her yanı özelleştirilebilir. arayüz sade olduğundan pil harcamaları çok daha az düşük göründüğüne bakmayın gayet sağlam ve yeterli. ayrıca bu telefonu alma sebeplerimden biride türkiyede tutmayacağını bilmemdi. herkezde olan bi telefon kullanmak istemem açıkcası bu telefon ne e250 ne 5800 nede s3 gibi olmayacak bundan eminim.
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Tom Hagen 5 yıl
nexus5 en iyi android cihazlarından biri. ayrıca ekranı büyük değil kamerası yeterli, nexus4'ten daha iyi düşünün ki.
Batarya sıkıntı olur mu bilemiyorum ama.
Herkesin elinde samsung'un telefonu var ve s3-4-note2 neredeyse görünüş olarak kopya. Herkesin elinde onu gördünce sizin için o telefon sıradanlaşıyor. İnsanlar görünüş ve ayrıcalık içinde telefon alıyor. Yoksa insanların şu anda s4,ip4 almalarının mantığı kalmaz. Nexus5 ise çok az satıyor Türkiye'de. Bu da onu farklı kılıyor. Kılıf.. aksesuarları ise ebay'de falan çok ucuz..
Yaz sonu almayı düşünüyorum..
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interestedintech33 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

3 aydır nexus 5 kullanıyorum telefon daha hiç kapanmadı sürekli kullanımda dahi günü çıkarıyo. Ayrıca 1 kere bile kasma donma takılma yaşamadım. Tabi telefonu aldığımda çok şaşırdım telefonda mesajlar diye bişey yok marketten uygulama kurmak gerekiyo, aynı şekilde flaş müzik çalar. Bu telefon sizi uğraştırır ama bir android geliştirici olarak en önemli şey güncellemedir. ayrıca her yanı özelleştirilebilir. arayüz sade olduğundan pil harcamaları çok daha az düşük göründüğüne bakmayın gayet sağlam ve yeterli. ayrıca bu telefonu alma sebeplerimden biride türkiyede tutmayacağını bilmemdi. herkezde olan bi telefon kullanmak istemem açıkcası bu telefon ne e250 ne 5800 nede s3 gibi olmayacak bundan eminim.

Telefonda mesajlar var google hangouts ile birlikte kullanılıyor. Flash player ise uzun süredir mobil cihazlar için mevcut değil. Eski sürümünü bulup yüklerseniz çalışabilir belki. Müzik uygulaması olarak da Google play müzik mevcut. Nasıl kullanıyorsunuz telefonumerak ettim açıkçası :D
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okan_cehapelioglu 5 yıl
g2 fiyatına nexus 5
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DH Misafiri 5 yıl
nexus 5 fiyat açısından iyi. bence akıllı cihaz almak isteyenler için tercih edilecek seçeneklerden olabilir
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senersongur 5 yıl
G2 modeli cok satsin diye Nexus'un fiyatini 400TL yuksek belirlemisler.
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Konungariket Sverige 5 yıl
YUH ! bune lan böle 300 $ lık telefonu adamlar 1400 tlden satıyor bunu alan harbi salaktır başkada sözüm yok !
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aswerth 5 yıl
Bu saatten sonra telefonun işlemcisine osuna busuna değil de tasarımına bakıyorum açıkçası. Öyle sürekli oyun oynayan biri değilim ve şu an piyasadaki bi çok telefon ihtiyacımı fazlasıyla karşılayabilecek düzeyde.
One X+'ımın ekranında bi sıkıntı çıkmıştı geçenlerde, şöyle bi bakındım ama piyasadaki hiçbi telefonun tasarımı hoşuma gitmedi. Bikaç yıl daha bozulmaz inşallah, OneX+'ın tasarımını hiçbi telefona değişmem. :D
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Memko35 5 yıl
Burada G2 övenler neden gidip almıyor. Bataryasi daha iyi diye illa ki ucuz plastik kasası ile 6ay sonra eskimis havası verecek estetikten ve keskin hatlardan yoksun bir telefon mu alalım? Estetik ve karizma olarak N5'in üstünde başka bir telefon görmüyorum.
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enes.77 5 yıl
Şu g2 cilere huy kapmaya başladım iyiden iyiye o zaman s4 note3 one satmasın? Adamın biri yazmış s3 mü s4 mini mi diye hemen atlıyorlar 300 daha koy g2 al diye.. Her malın bir alıcısı vardır tamamen kullanıcı tercihi bu iş. Yönlendirip fikir vermek güzel tabiki ama yarın lg çıksa dese g2 ye güncelleme vermiyorum bu sefer de size suç atıcaklar. Bırakın adam düşünsün alacaksa alsın oda biliyor g2 nin n3 olduğunu kanı ısınmadı belki :l
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Zenci Forvet 5 yıl
Bataryayı daha iyi yapabilirlerdi.
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enes.77 5 yıl
Şu g2 cilere huy kapmaya başladım iyiden iyiye o zaman s4 note3 one satmasın? Adamın biri yazmış s3 mü s4 mini mi diye hemen atlıyorlar 300 daha koy g2 al diye.. Her malın bir alıcısı vardır tamamen kullanıcı tercihi bu iş. Yönlendirip fikir vermek güzel tabiki ama yarın lg çıksa dese g2 ye güncelleme vermiyorum bu sefer de size suç atıcaklar. Bırakın adam düşünsün alacaksa alsın oda biliyor g2 nin n3 olduğunu kanı ısınmadı belki :l
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