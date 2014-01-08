Nexus 5 ülkemizde satışa sunuluyor

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Google'ın Nexus programı kapsamında Ekim sonunda tanıtıtğı akıllı telefonu Nexus 5, ülkemiz pazarına da giriş yapmak üzere. Model Turkcell ve Teknosa sanal mağazaları üzerinden ön sipariş almaya başladı.
1399TL perakende satış fiyatı belirlenen model Turkcell tarafından 13 Ocak tarihinde, Teknosa tarafından ise 20 Ocak tarihinde sevkiyata başlayacak. Her iki mağazada da ön siparişe özel 100TL hediye çeki veriliyor.
Geçen yıl Nexus 4 modelinde stok sıkıntısı yaşanmış ve ülkemize ulaşması biraz gecikmişti. LG bu kez herhangi bir probleme mahal vermedi ve dünya çapında Nexus 5 stok sıkıntısı pek yaşanmadı.
Nexus 5 modelinde hatırlanacağı üzere 4.95 inçlik Full HD IPS+ ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 16GB depolama kapasitesi, 2300mAh batarya, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 8MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera gibi özellikler bulunuyordu.
http://www.teknosa.com/urunler/125071186/lg-nexus-5-16-gb-beyaz-akilli-telefon Yorum Yaz Paylaş Tweetle
900 veya 1000 olması lazım.
algısı vergisi çok kazık yiyoruz çok.
mesela blackberry z10 abd'de kontrat ile 0 dolar.
Eski iphone'larda öyle.
bugün abd'ye gitsen çok uygun fiyata iphone 5 bulursun.
bizim ülkede telefon mı alıyorsun, dolandırılıyor musun belli değil...
Hocam artık bizim ülkemizde bu kadar daha fazla satılıyor olayını bırakmak lazım malesef her cihaz çıktığında kazıklanıyoruz .. Bunun yanında rakiplerine göre uygunluğuna bakmak lazım. Yoksa amerikalıda Appledan , Samsungtan kazık yiyor onlarında dolar kurundaki fiyatları Nexus kadar olması gerekirken 300 dolar daha fazla yani Nexusların Googledan kaynaklı yurtdışı fiyatı olağanın çok altında. Sonuç olarak bu telefonun rakiplerine göre , Z1 e - Note 3 e göre ciddi fiyat avantajı var"bizim" ülkemiz için en azından. 900-1000 TL ancak yeni bir Nexustan sonra olur
Batarya sıkıntı olur mu bilemiyorum ama.
Herkesin elinde samsung'un telefonu var ve s3-4-note2 neredeyse görünüş olarak kopya. Herkesin elinde onu gördünce sizin için o telefon sıradanlaşıyor. İnsanlar görünüş ve ayrıcalık içinde telefon alıyor. Yoksa insanların şu anda s4,ip4 almalarının mantığı kalmaz. Nexus5 ise çok az satıyor Türkiye'de. Bu da onu farklı kılıyor. Kılıf.. aksesuarları ise ebay'de falan çok ucuz..
Yaz sonu almayı düşünüyorum..
Telefonda mesajlar var google hangouts ile birlikte kullanılıyor. Flash player ise uzun süredir mobil cihazlar için mevcut değil. Eski sürümünü bulup yüklerseniz çalışabilir belki. Müzik uygulaması olarak da Google play müzik mevcut. Nasıl kullanıyorsunuz telefonumerak ettim açıkçası :D
One X+'ımın ekranında bi sıkıntı çıkmıştı geçenlerde, şöyle bi bakındım ama piyasadaki hiçbi telefonun tasarımı hoşuma gitmedi. Bikaç yıl daha bozulmaz inşallah, OneX+'ın tasarımını hiçbi telefona değişmem. :D
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