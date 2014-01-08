Nexus 5 ülkemizde satışa sunuluyor





Google'ın Nexus programı kapsamında Ekim sonunda tanıtıtğı akıllı telefonu Nexus 5, ülkemiz pazarına da giriş yapmak üzere. Model Turkcell ve Teknosa sanal mağazaları üzerinden ön sipariş almaya başladı.





1399TL perakende satış fiyatı belirlenen model Turkcell tarafından 13 Ocak tarihinde, Teknosa tarafından ise 20 Ocak tarihinde sevkiyata başlayacak. Her iki mağazada da ön siparişe özel 100TL hediye çeki veriliyor.





Geçen yıl Nexus 4 modelinde stok sıkıntısı yaşanmış ve ülkemize ulaşması biraz gecikmişti. LG bu kez herhangi bir probleme mahal vermedi ve dünya çapında Nexus 5 stok sıkıntısı pek yaşanmadı.





Nexus 5 modelinde hatırlanacağı üzere 4.95 inçlik Full HD IPS+ ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 16GB depolama kapasitesi, 2300mAh batarya, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 8MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera gibi özellikler bulunuyordu.

http://www.teknosa.com/urunler/125071186/lg-nexus-5-16-gb-beyaz-akilli-telefon