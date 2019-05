Nexus 5 ve Android 4.4, 28 Ekim tarihinde tanıtılabilir

Google'ın yeni Android sürümü ve Nexus akıllı telefonu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da sürümün resmi Twitter hesabından ilgiyi yüksek tutmak için ipuçları paylaşılıyor.





KitKat adlı Twitter hesabından paylaşılan son gönderiler ise sürümün resmi tanıtım tarihine ışık tutar nitelikte. Hesaptan daha önce The 28th Street Crew adlı grubun Gonna Make You Sweat adlı bir parçasının linki paylaşılmıştı.





Bu kez hesaptan This is it şeklinde yeni bir ipucu daha paylaşıldı. Michael Jackson için yapılmış bir film olan This is it, 28 Ekim günü vizyona girmişti. Bu bakımdan Google'ın ısrarla 28 sayısı ve Ekim ayı üzerinde durduğu tahmin ediliyor.





Geçen sene Nexus 4 akıllı telefonu ve Android 4.2 sürümü 29 Ekim itibari ile resmen duyurulmuştu. Bu yıl için 28 Ekim tarihi ise gerçeğe en yakın ihtimal olarak akla geliyor.





Bazı otoriteler Nexus 5 ve Android 4.4 KitKat sürümü için bu hafta bir etkinlik düzenlenmesini düşük ihtimal olarak görüyor. Zira halen ortada yayınlanmış bir davetiye yok. Bu bakımdan etkinlik davetiyelerinin de gelecek haftadan itibaren dağıtılmaya başlaması bekleniyor.





Google'ın LG ile ortaklığı kapsamında geliştirilen Nexus 5, LG G2 modelinin pek çok özelliğini miras alıyor. Ancak ekran boyutu 4.95 inçte kalırken, kamera da 8MP çözünürlüğe indirgenecek.





16GB ve 32GB depolama kapasiteleri haricinde ek bir harici kart desteği sunulmazken, 16GB kapasiteli versiyon için farklı, 32GB kapasiteli versiyon için farklı bir batarya sunulacağı da iddialar arasında.

https://twitter.com/KITKAT/status/390420617235021824/photo/1