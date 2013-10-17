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Nexus 5 ve Android 4.4, 28 Ekim tarihinde tanıtılabilir

5 yıl
647
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19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 5 ve Android 4.4, 28 Ekim tarihinde tanıtılabilir

Google'ın yeni Android sürümü ve Nexus akıllı telefonu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da sürümün resmi Twitter hesabından ilgiyi yüksek tutmak için ipuçları paylaşılıyor.

KitKat adlı Twitter hesabından paylaşılan son gönderiler ise sürümün resmi tanıtım tarihine ışık tutar nitelikte. Hesaptan daha önce The 28th Street Crew adlı grubun Gonna Make You Sweat adlı bir parçasının linki paylaşılmıştı.

Bu kez hesaptan This is it şeklinde yeni bir ipucu daha paylaşıldı. Michael Jackson için yapılmış bir film olan This is it, 28 Ekim günü vizyona girmişti. Bu bakımdan Google'ın ısrarla 28 sayısı ve Ekim ayı üzerinde durduğu tahmin ediliyor.

Geçen sene Nexus 4 akıllı telefonu ve Android 4.2 sürümü 29 Ekim itibari ile resmen duyurulmuştu. Bu yıl için 28 Ekim tarihi ise gerçeğe en yakın ihtimal olarak akla geliyor.

Bazı otoriteler Nexus 5 ve Android 4.4 KitKat sürümü için bu hafta bir etkinlik düzenlenmesini düşük ihtimal olarak görüyor. Zira halen ortada yayınlanmış bir davetiye yok. Bu bakımdan etkinlik davetiyelerinin de gelecek haftadan itibaren dağıtılmaya başlaması bekleniyor.

Google'ın LG ile ortaklığı kapsamında geliştirilen Nexus 5, LG G2 modelinin pek çok özelliğini miras alıyor. Ancak ekran boyutu 4.95 inçte kalırken, kamera da 8MP çözünürlüğe indirgenecek. 

16GB ve 32GB depolama kapasiteleri haricinde ek bir harici kart desteği sunulmazken, 16GB kapasiteli versiyon için farklı, 32GB kapasiteli versiyon için farklı bir batarya sunulacağı da iddialar arasında. 

https://twitter.com/KITKAT/status/390420617235021824/photo/1 Yorum Yaz
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HeavyClocker 5 yıl en beğenilen
Bu kadar oyuna,ipucuna falan gerek yok,adam gibi tarih verin işte
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ViLLazZo 5 yıl
24 ekimde google etkinlik yapiyor ama N5 yok deniyor sadece 4.4 olabilir.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
google şu büyük güncellemeyi ne zaman yapcaz acaba böyle parca parca veriyo
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Master_Evil 5 yıl
daha 10 gün varmış be
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yapici 5 yıl
Maya takvimi işine döndü.
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TORKIR1 5 yıl
Bu kadar beklemişiz 1-2 hafta daha bekleyelim. Zaten en başından beri Ekim sonunu ima ediyorlardı...
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burrnn 5 yıl
omerfaruk18_34

psyshock

omerfaruk18_34heyecanlıyım çünkü nexus 4 üm var ... kitkattaki sızan özellikler inşallah doğrudur ufak ama işe yarar şeyler var..Android 5 te ikon değişikliklerine gitmesi dileğiylle
Ikon degistirmek icin android surumu niye bekliyorsun?

yorumun için teşekkürler :)ancak:)
launcherlar zevk vermiyo ... bide rootlayınca telefonın hata verme olsaılığı artıyo ..
başka tavsiyen varsa orjinalini bozmadan ikon değiştirebileceğim söyle :)

hangi telefonun arayüzünü kullanıyorsun bilmiyorum ama hiçbir arayüz next3d'nin vermiş olduğu keyfi vermez.
ayrıca root'un hata verme sebebi olduğunu ilk defa sende duydum(ve güldüm). root'lu ve CM modlu bir s3, dandik touchwiz yüklü standart s3'den çoook daha az çöker.
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Z.İbrahimovic10 5 yıl
Bak olmadı bu şimdi 28 ekim çok geç
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matmuhendisi 5 yıl
psyshock
Orijinalden alıntı: omerfaruk18_34heyecanlıyım çünkü nexus 4 üm var ... kitkattaki sızan özellikler inşallah doğrudur ufak ama işe yarar şeyler var..Android 5 te ikon değişikliklerine gitmesi dileğiylle
Ikon degistirmek icin android surumu niye bekliyorsun?

yorumun için teşekkürler :)ancak:)
launcherlar zevk vermiyo ... bide rootlayınca telefonın hata verme olsaılığı artıyo ..
başka tavsiyen varsa orjinalini bozmadan ikon değiştirebileceğim söyle :)
1 Yanıt Yanıtla
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outside 5 yıl matmuhendisi
omerfaruk18_34

psyshock

omerfaruk18_34heyecanlıyım çünkü nexus 4 üm var ... kitkattaki sızan özellikler inşallah doğrudur ufak ama işe yarar şeyler var..Android 5 te ikon değişikliklerine gitmesi dileğiylle
Ikon degistirmek icin android surumu niye bekliyorsun?

yorumun için teşekkürler :)ancak:)
launcherlar zevk vermiyo ... bide rootlayınca telefonın hata verme olsaılığı artıyo ..
başka tavsiyen varsa orjinalini bozmadan ikon değiştirebileceğim söyle :)



Launcherlar zevk vermiyor demişsin ancak nova, apex gibi uygulamaların saf android'den farkı yok. Kullanabilirliği ve görünüşü birebir aynı, üstüne daha fazla özelleştirebiliyorsun. Launcher ve ikon için root yapmaya gerek yok. Markette onlarda ikon paketi var. Ben goolo'yu kullanıyorum, tavsiye ederim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kpln04 5 yıl
darknesss45
bu nasil bir firma ya surum ismine bile reklam aliyor ac kopekler

teklifin nestleden geldiğini düşünüyorum google nestleyi 10 kere satın alır sürüm ismi için paraya mı ihtiyaçları var
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darknesss45 5 yıl
bu nasil bir firma ya surum ismine bile reklam aliyor ac kopekler
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TEOG Master 5 yıl darknesss45
darknesss45
bu nasil bir firma ya surum ismine bile reklam aliyor ac kopekler

+1
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EuroAsia 5 yıl darknesss45
darknesss45
bu nasil bir firma ya surum ismine bile reklam aliyor ac kopekler

Google nestle dahil tüm çikolata şirketlerini satın alacak kapasitedeyken bu yorum çok talihsiz olmuş
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II. Aragorn 5 yıl
iyi bir fiyattan çıkarsa güzel olur. kamerası da iyidir heralde 8mp olmasına rağmen bence. nexuslarda kötü kamera olmayacak felan diye haberler vardı
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ferrari091 5 yıl
Cok ilginc bir sekilde bulmussun :D Hosuma gitti. Bende blackberry var ne yazikki nexus almak istiyorum ve ne zamandir bekliyorum,almanyada 32 gblik modeli 300€ gibi bir seye cikarsa cok sevinecegim :))
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VlknFX 5 yıl
offf valla sıkıldım tanıtılcak diye 1 yıldır uyuyor google ve hala tanıtıla bilir deniyor harbiden napıyor bu google anlamadım
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